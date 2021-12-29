恒指考驗兩萬三見支持、騰訊下試440元、資金反手開好倉

港股昨日假期復市後好淡角力，早段升至 23319 點高位後回落，一度倒跌 124 點至 23099 點，午後重拾升勢，全日收報 23280 點，升 56 點 ( 或 0.2%) ，連升 5 個交易日，累升 535 點 ( 或 2.4%) ，大市成交 997 億港元 ( 下同 ) 。

恒指技術走勢改善， MACD 重現牛差， 14 日 RSI 反彈至 40.27 ，兼半個月以來首度站上 10 天線 (23224 點 ) 。然而，恒指近月一浪低於一浪的走勢尚待扭轉，昨日 23300 點得而復失，反映高位沽壓仍大，恒指仍有待收復 20 天線 (23523 點 ) ，而連續三日守穩的 23000 點關不宜再失。

恒指今早回吐近 200 點，回落至 23000 點水平至支持， 10 天線再度失守。港股通今日起至下周一暫停。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 1100 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入近 8700 萬元，反映投資者預期港股五連升後將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22800 至 22899 點；而熊證街貨重貨區為收回價 24600 至 24699 點，最多資金流入之收回價為 23600 至 23699 點。

騰訊遊戲宣布限制未成年玩家元旦假期每日打機最多一小時。騰訊 （00700） 上日逆市偏軟，最多挫 3.3% 至 445 元，收跌 2.1% 於 450.4 元，失 20 天線。今早再挫約 2% ，考驗 440 元關，暫錄三連跌。昨有約 2.3 億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過 3300 萬元資金淨流入其好倉，是最多資金淨流入的個股相關資產，淡倉同日則有逾 1200 萬元淨流出。

內地明年起取消乘用車製造外資股比限制，吉利汽車 （00175） 昨一度瀉逾 6% 至 20.6 元的逾半年低位，收市維持 3.9% 的跌幅，報 21.1 元，是表現最差藍籌，且成交顯著增加。吉利今早繼續整固，低見 20.7 元，暫連跌第三個交易日。昨有逾 260 萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 90 萬元淨流出。

招商銀行 （03968） 昨反覆靠穩，收報 61.75 元，微升 0.2% 。今早偏軟，反彈暫受制於 250 天線 (62.1 元 ) 阻力。逾 130 萬元資金在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 16276 ，行使價： 23900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 15.6

恒指輕微價外、中短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 13.1

騰訊輕微價外、短期購 17321 ，行使價： 500.5 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.7

騰訊輕微價外、中短期沽 19470 ，行使價： 374.8 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.3

吉利輕微價外、短期購 28408 ，行使價： 23.93 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 6.9

吉利貼價、短期沽 28503 ，行使價： 20.25 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 5.2

招行輕微價外、長期購 24051 ，行使價： 69.68 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.2

招行輕微價外、短期沽 26501 ，行使價： 56 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 7.6

阿里價外、中短期購 19647 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.2

阿里輕微價外、中年期沽 18016 ，行使價： 96.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 2.9

小米輕微價外、短期購 15686 ，行使價： 21.48 元， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 8.2

小米貼價、長期沽 12764 ，行使價： 17.5 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.3

美團輕微價外、中短期購 19453 ，行使價： 239.08 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.9

美團輕微價外、中年期沽 19456 ，行使價： 188 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 62633 ，收回價： 22700 點，槓桿比率： 48.1

恒指熊證 59799 ，收回價： 23700 點，槓桿比率： 31.3

恒科牛證 69412 ，收回價： 5150 點，槓桿比率： 11.4

恒科熊證 60550 ，收回價： 6100 點，槓桿比率： 7.1

騰訊牛證 59681 ，收回價： 419.2 元，槓桿比率： 15.3

騰訊熊證 59086 ，收回價： 476.8 元，槓桿比率： 10.8

吉利牛證 68827 ，收回價： 19.8 元，槓桿比率： 10.5

吉利熊證 59825 ，收回價： 24.8 元，槓桿比率： 4.3

招行牛證 59120 ，收回價： 55.88 元，槓桿比率： 9.8

招行熊證 53694 ，收回價： 69 元，槓桿比率： 6.7

阿里牛證 54338 ，收回價： 103 元，槓桿比率： 8.2

阿里熊證 59447 ，收回價： 123 元，槓桿比率： 7.6

小米牛證 55913 ，收回價： 17.08 元，槓桿比率： 9

小米熊證 54348 ，收回價： 20.3 元，槓桿比率： 8.1

美團牛證 60784 ，收回價： 200.08 元，槓桿比率： 8.9

美團熊證 63470 ，收回價： 238.88 元，槓桿比率： 8.6

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

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