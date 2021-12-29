恒指考驗兩萬三見支持、騰訊下試440元、資金反手開好倉
恒指牛62633 熊59799/ 騰訊購17321 沽19470/ 招行牛59120 熊53694
文章日期：2021年12月29日
全球新冠確診數字創疫情爆發以來新高，美股隔晚個別發展，道指收報36398點，升95點(或0.3%)，連升5個交易日；納指則跌0.6%。
港股昨日假期復市後好淡角力，早段升至23319點高位後回落，一度倒跌124點至23099點，午後重拾升勢，全日收報23280點，升56點(或0.2%)，連升5個交易日，累升535點(或2.4%)，大市成交997億港元(下同)。
恒指技術走勢改善，MACD重現牛差，14日RSI反彈至40.27，兼半個月以來首度站上10天線(23224點)。然而，恒指近月一浪低於一浪的走勢尚待扭轉，昨日23300點得而復失，反映高位沽壓仍大，恒指仍有待收復20天線(23523點)，而連續三日守穩的23000點關不宜再失。
恒指今早回吐近200點，回落至23000點水平至支持，10天線再度失守。港股通今日起至下周一暫停。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾1100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入近8700萬元，反映投資者預期港股五連升後將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為22800至22899點；而熊證街貨重貨區為收回價24600至24699點，最多資金流入之收回價為23600至23699點。
騰訊遊戲宣布限制未成年玩家元旦假期每日打機最多一小時。騰訊（00700）上日逆市偏軟，最多挫3.3%至445元，收跌2.1%於450.4元，失20天線。今早再挫約2%，考驗440元關，暫錄三連跌。昨有約2.3億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過3300萬元資金淨流入其好倉，是最多資金淨流入的個股相關資產，淡倉同日則有逾1200萬元淨流出。
內地明年起取消乘用車製造外資股比限制，吉利汽車（00175）昨一度瀉逾6%至20.6元的逾半年低位，收市維持3.9%的跌幅，報21.1元，是表現最差藍籌，且成交顯著增加。吉利今早繼續整固，低見20.7元，暫連跌第三個交易日。昨有逾260萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。
招商銀行（03968）昨反覆靠穩，收報61.75元，微升0.2%。今早偏軟，反彈暫受制於250天線(62.1元)阻力。逾130萬元資金在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購16276，行使價：23900點，2022年3月到期，實際槓桿：15.6
恒指輕微價外、中短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：13.1
騰訊輕微價外、短期購17321，行使價：500.5元，2022年3月到期，實際槓桿：8.7
騰訊輕微價外、中短期沽19470，行使價：374.8元，2022年4月到期，實際槓桿：7.3
吉利輕微價外、短期購28408，行使價：23.93元，2022年3月到期，實際槓桿：6.9
吉利貼價、短期沽28503，行使價：20.25元，2022年3月到期，實際槓桿：5.2
招行輕微價外、長期購24051，行使價：69.68元，2022年12月到期，實際槓桿：4.2
招行輕微價外、短期沽26501，行使價：56元，2022年3月到期，實際槓桿：7.6
阿里價外、中短期購19647，行使價：138.88元，2022年6月到期，實際槓桿：5.2
阿里輕微價外、中年期沽18016，行使價：96.88元，2022年7月到期，實際槓桿：2.9
小米輕微價外、短期購15686，行使價：21.48元，2022年3月到期，實際槓桿：8.2
小米貼價、長期沽12764，行使價：17.5元，2022年9月到期，實際槓桿：3.3
美團輕微價外、中短期購19453，行使價：239.08元，2022年4月到期，實際槓桿：4.9
美團輕微價外、中年期沽19456，行使價：188元，2022年6月到期，實際槓桿：3
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證62633，收回價：22700點，槓桿比率：48.1
恒指熊證59799，收回價：23700點，槓桿比率：31.3
恒科牛證69412，收回價：5150點，槓桿比率：11.4
恒科熊證60550，收回價：6100點，槓桿比率：7.1
騰訊牛證59681，收回價：419.2元，槓桿比率：15.3
騰訊熊證59086，收回價：476.8元，槓桿比率：10.8
吉利牛證68827，收回價：19.8元，槓桿比率：10.5
吉利熊證59825，收回價：24.8元，槓桿比率：4.3
招行牛證59120，收回價：55.88元，槓桿比率：9.8
招行熊證53694，收回價：69元，槓桿比率：6.7
阿里牛證54338，收回價：103元，槓桿比率：8.2
阿里熊證59447，收回價：123元，槓桿比率：7.6
小米牛證55913，收回價：17.08元，槓桿比率：9
小米熊證54348，收回價：20.3元，槓桿比率：8.1
美團牛證60784，收回價：200.08元，槓桿比率：8.9
美團熊證63470，收回價：238.88元，槓桿比率：8.6
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