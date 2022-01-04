恒指先升後跌、即市較多資金追熊 瑞聲、舜宇表現分歧、瑞聲引伸升約1%

恒指昨高開 112 點於 23510 點，早段最多升 207 點，高見 23605 點，創上月 15 日以來高位，惟高位再現沽壓，午後曾倒跌 204 點至 23193 點盤中低位，全日收報 23274 點，跌 122 點 ( 或 0.5%) 。北水暫停下，大市成交略低於 700 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束連日升勢， 14 日 RSI 回落至 42.57 ，但 MACD 牛差擴大，並回補假期前的上升裂口。恒指 20 天線 (23432 點 ) 再度得而復失，反映上方壓力仍大。後市留意能否守穩 10 天線 (23138 點 ) 支持，以待再挑戰 20 天線。港股通及滬深股通今日起恢復，留意對大市成交和走勢的影響。

承接美股上揚，恒指今早回升逾 160 點，一度重上 23400 點，重返 20 天線附近，惟其後倒跌，並失守 23200 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 5600 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 4600 萬元，反映投資者看好大市回穩。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22600 至 22699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 23600 至 23699 點，最多資金流入之收回價為 23600 至 23699 點。

騰訊 （00700） 三連陰，並連日在 460 元以上受阻，昨收報 453.8 元，降 0.7% ，但已是 ATMXJ 中跌幅最小一隻。恒騰網絡 （00136） 公布與騰訊附屬簽訂遊戲技術合作協議。騰訊今早先毛靠穩後回，跌穿 450 元水平。上日分別有逾 600 萬元和逾 240 萬元資金淨流入其輪證好倉和淡倉。

近日在區間橫行的蒙牛乳業 （02319） ，昨逆市收漲 1.5% 於 44.85 元，結束連跌 3 日走勢並重越 10 天線。今早跌逾 1% ，下試 44 元。近 100 萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉。

舜宇光學 （02382） 維持近期輾轉向上走勢，上日企 250 元收市，逆市走高 1.4% 。有券商看好集團今、明兩年盈利將回復高速增長。舜宇今早曾升 2% ，高位重上 255 元，惟其後轉跌，由即市高位倒跌逾 4% ， 至 245 元水平。昨有逾 50 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦錄逾 60 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購 15848 ，行使價： 24600 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 18

恒指輕微價外、短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 13.5

蒙牛輕微價外、中短期購 19860 ，行使價： 48.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.4

舜光價外、中年期購 15841 ，行使價： 298.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.1

舜光價外、中年期沽 20195 ，行使價： 205.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 3.4

瑞聲價外、短期購 29358 ，行使價： 39.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 7.5

瑞聲輕微價外、中短期沽 29186 ，行使價： 30.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.3

阿里價外、中短期購 19647 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5

阿里貼價、中短期沽 15269 ，行使價： 112.8 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 3.7

美團價外、中短期購 20635 ，行使價： 273.93 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.5

美團輕微價外、中短期沽 19456 ，行使價： 188 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 62633 ，收回價： 22700 點，槓桿比率： 42.2

恒指熊證 65802 ，收回價： 23600 點，槓桿比率： 41.3

恒科牛證 69412 ，收回價： 5150 點，槓桿比率： 9.3

恒科熊證 60550 ，收回價： 6100 點，槓桿比率： 9.2

蒙牛牛證 55585 ，收回價： 40 元，槓桿比率： 7

舜光牛證 53548 ，收回價： 218 元，槓桿比率： 7.7

舜光熊證 68580 ，收回價： 275 元，槓桿比率： 6.6

阿里牛證 67711 ，收回價： 108 元，槓桿比率： 8.4

阿里熊證 58205 ，收回價： 128 元，槓桿比率： 7.9

美團牛證 60784 ，收回價： 200.08 元，槓桿比率： 8.5

美團熊證 63470 ，收回價： 238.88 元，槓桿比率： 9.4

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本結構性產品並無抵押品。

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