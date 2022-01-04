恒指先升後跌、即市較多資金追熊 瑞聲、舜宇表現分歧、瑞聲引伸升約1%
恒指牛62633 熊65802/ 瑞聲購29358 沽29186/ 舜光牛53548 熊68580
文章日期：2022年1月4日
美股在2022年首個交易日造好，道指隔晚收報36585點，升246點(或0.7%)，創收市新高；納指收升1.2%。
恒指昨高開112點於23510點，早段最多升207點，高見23605點，創上月15日以來高位，惟高位再現沽壓，午後曾倒跌204點至23193點盤中低位，全日收報23274點，跌122點(或0.5%)。北水暫停下，大市成交略低於700億港元(下同)。
恒指結束連日升勢，14日RSI回落至42.57，但MACD牛差擴大，並回補假期前的上升裂口。恒指20天線(23432點)再度得而復失，反映上方壓力仍大。後市留意能否守穩10天線(23138點)支持，以待再挑戰20天線。港股通及滬深股通今日起恢復，留意對大市成交和走勢的影響。
承接美股上揚，恒指今早回升逾160點，一度重上23400點，重返20天線附近，惟其後倒跌，並失守23200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾5600萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾4600萬元，反映投資者看好大市回穩。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為22600至22699點；而熊證街貨重貨區為收回價23600至23699點，最多資金流入之收回價為23600至23699點。
騰訊（00700）三連陰，並連日在460元以上受阻，昨收報453.8元，降0.7%，但已是ATMXJ中跌幅最小一隻。恒騰網絡（00136）公布與騰訊附屬簽訂遊戲技術合作協議。騰訊今早先毛靠穩後回，跌穿450元水平。上日分別有逾600萬元和逾240萬元資金淨流入其輪證好倉和淡倉。
近日在區間橫行的蒙牛乳業（02319），昨逆市收漲1.5%於44.85元，結束連跌3日走勢並重越10天線。今早跌逾1%，下試44元。近100萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉。
舜宇光學（02382）維持近期輾轉向上走勢，上日企250元收市，逆市走高1.4%。有券商看好集團今、明兩年盈利將回復高速增長。舜宇今早曾升2%，高位重上255元，惟其後轉跌，由即市高位倒跌逾4%， 至245元水平。昨有逾50萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦錄逾60萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、短期購15848，行使價：24600點，2022年3月到期，實際槓桿：18
恒指輕微價外、短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：13.5
蒙牛輕微價外、中短期購19860，行使價：48.88元，2022年6月到期，實際槓桿：5.4
舜光價外、中年期購15841，行使價：298.88元，2022年7月到期，實際槓桿：4.1
舜光價外、中年期沽20195，行使價：205.88元，2022年7月到期，實際槓桿：3.4
瑞聲價外、短期購29358，行使價：39.88元，2022年4月到期，實際槓桿：7.5
瑞聲輕微價外、中短期沽29186，行使價：30.88元，2022年4月到期，實際槓桿：4.3
阿里價外、中短期購19647，行使價：138.88元，2022年6月到期，實際槓桿：5
阿里貼價、中短期沽15269，行使價：112.8元，2022年4月到期，實際槓桿：3.7
美團價外、中短期購20635，行使價：273.93元，2022年6月到期，實際槓桿：4.5
美團輕微價外、中短期沽19456，行使價：188元，2022年6月到期，實際槓桿：3.2
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證62633，收回價：22700點，槓桿比率：42.2
恒指熊證65802，收回價：23600點，槓桿比率：41.3
恒科牛證69412，收回價：5150點，槓桿比率：9.3
恒科熊證60550，收回價：6100點，槓桿比率：9.2
蒙牛牛證55585，收回價：40元，槓桿比率：7
舜光牛證53548，收回價：218元，槓桿比率：7.7
舜光熊證68580，收回價：275元，槓桿比率：6.6
阿里牛證67711，收回價：108元，槓桿比率：8.4
阿里熊證58205，收回價：128元，槓桿比率：7.9
美團牛證60784，收回價：200.08元，槓桿比率：8.5
美團熊證63470，收回價：238.88元，槓桿比率：9.4
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