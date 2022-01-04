恆指單日轉向 現穿頭破腳
文章日期：2022年1月4日
恆指在2021年全年仍要跌14%，跑輸全球主要市場。周一恆指高開，一度重上23600水平後回軟，並轉升為跌。午後跌至 23192.19點後喘穩，全日波幅 411.84點。恆指收報 23274.75點，跌 122.92點或0.53%，成交金額 699.81億元。國指及恆科指分別跌 0.58%及0.54%。三項指數都偏軟，當中以國指走勢相對較差。申洲國際（2313）在寧波生產基地因疫情而被封控，股價跌 7.81%，是表現最差的恆指成份股。
恆指單日轉向，若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」之利淡形態，並失守20 SMA。MACD快慢線正差距擴闊，反映市況轉佳，並與指數背馳。全日上升股份 824隻，下跌 902隻，整體市況偏弱。
中國恒大（3333） 停牌在開市前停牌，媒體報道引述文件指出，集團於海南省海花島2號島三(六)期項目所建設的39棟樓，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，項目存在違反有關法律的情況，故被責令於10日內自行拆除相關違法建築物。個別內房股亦偏軟，其中融創中國（1918）及合景泰富（1813）分別跌 9.51%及5.69%。
印尼政府宣布1月禁止煤炭出口，消息帶動煤炭股向好，兗州煤業（1171）、中國神華（1088）及中煤能源（1898）分別升4.9%、 2.08%及5.11%。
中國鐵建（1186）的主要業務為工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產開發、物流與物資貿易及其他業務。
工銀亞投基金公司、工銀理財、工銀國際投資、TFISP、鐵建投資與鐵建南投早前就成立合夥企業訂立合夥協議，合夥企業規模為人民幣140.01億元，其中集團持87.34%股權的鐵建投資出資人民幣27.5億元。合夥企業主要投資於中國鐵建建設管理的基礎設施類項目股權，但暫時未確定任何投資標的或進行任何投資。
集團近日股價向好，升穿50 SMA ，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報5.18元，市盈率2.91倍，收益率 5.33%。集團市盈率在行業處行業偏低水平，若以3倍市盈率估值，目標價為5.34元。
百利好証券策略師岑智勇
-筆者為香港證監會持牌人士，不持有上述股份。