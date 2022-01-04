恆指單日轉向 現穿頭破腳

恆指單日轉向，若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」之利淡形態，並失守 20 SMA 。 MACD 快慢線正差距擴闊，反映市況轉佳，並與指數背馳。全日上升股份 824 隻，下跌 902 隻，整體市況偏弱。

中國恒大 （3333） 停牌在開市前停牌，媒體報道 引述文件 指出 ， 集團 於海南省海花島 2 號島三 ( 六 ) 期項目所建設的 39 棟樓，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，項目存在違反有關法律的情況， 故被 責令於 10 日內自行拆除相關違法建築物 。個別內房股亦偏軟，其中融創中國 （1918） 及合景泰富 （1813） 分別跌 9.51% 及 5.69% 。

印尼 政府宣布 1 月禁止煤炭出口 ，消息帶動煤炭股向好，兗州煤業 （1171） 、中國神華 （1088） 及中煤能源 （1898） 分別升 4.9% 、 2.08% 及 5.11% 。

個股

中國鐵建 （1186） 的主要業務為工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產開發、物流與物資貿易及其他業務。

工銀亞投基金公司、工銀理財、工銀國際投資、 TFISP 、鐵建投資與鐵建南投早前就成立合夥企業訂立合夥協議，合夥企業規模為人民幣 140.01 億元，其中集團持 87.34% 股權的鐵建投資出資人民幣 27.5 億元。合夥企業主要投資於中國鐵建建設管理的基礎設施類項目股權，但暫時未確定任何投資標的或進行任何投資。

合夥企業主要投資於高速公路等基礎設施項目，與公司主要業務存在協同性，有利於推動產業發展、改善資產結構、拓寬盈利渠道，提高經營業績和品牌知名度，符合公司戰略，有利於保障公司及全體股東的利益。

集團近日股價向好，升穿 50 SMA ，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報 5.18 元，市盈率 2.91 倍，收益率 5.33% 。集團市盈率在行業處行業偏低水平，若以 3 倍市盈率估值，目標價為 5.34 元。

百利好証券策略師岑智勇