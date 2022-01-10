恒指由早段低位反彈300點、投資者追牛 匯豐創八個月高、資金即市造淡
恒指牛67305 熊59452/ 匯豐購28928 沽11135/ 快手牛58052 熊62004
文章日期：2022年1月10日
美國上月非農新增職位遠低於市場預期，但投資者預計勞工市場仍足夠強勁令聯儲局繼續收緊貨幣政策。美股上周五繼續偏軟，道指收報36231點，跌4點；納指收跌近1%，連跌4個交易日。
憧憬內房政策放寬，加上金融及科技股受追捧，港股上周五裂口高開246點於23318點，其後升幅一度收窄至90點，午後發力再升，並以接近全日高位23493點收市，升420點(或1.8%)，一舉突破10天和20天線。大市成交按日略增至1472億港元(下同)。
恒指技術指標改善，MACD牛差再度擴大，14日RSI重上49.48逼近中軸，保歷加通道止跌回升並開始收窄。恒指上周四低見22709點後倒升高收，守上月低位22665點，有機會營造雙底，短線觀望能否收高於前浪頂23605點，以及回補上月14日的下跌裂口23817至23936點，下方則留意能否守穩20天(23291點)和10天線(23213點)。
恒指今早先跌後升，曾輕微失守23400點，其後倒升，由即市低位反彈近300點，迫近23700點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾1.2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1.1億元，反映好倉投資者趁大市回升減持，另有不少資金預期後市將再度調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為22700至22799點；而熊證街貨重貨區為收回價23600至23699點，最多資金流入之收回價為23900至23999點。
美國十年債息續升，滙控（00005）高開逾1%，一開市已重上50元大關之上，創近八個月高位。今早有資金買入匯豐淡倉，望捕捉其股價短線回吐。
阿里巴巴（09988）上周五升勢持續擴大，以全日高位128.8元收市，上揚6.4%。今早則平開後沽壓再現，跌幅逾2%，下試125元水平暫見支持。據報阿里將調整大淘寶架構，新設產業運營及發展等三大中心。另外，有券商下調阿里目標價，但維持買入或跑贏大市評級。超過1200萬元在上周五淨流出阿里輪證好倉，淡倉則有逾990萬元淨流入。
舜宇光學（02382）去年手機鏡頭出貨量約14.4億件，按年減少5.9%，僅完成預期目標約九成；單計12月，手機鏡頭出貨量按月跌2.2%，按年減少7.3%。另外，手機攝像模組和車載鏡頭的出貨量去年同樣未能達成全年目標。舜宇光學上周五收挫4.7%於222.4元，盤中低見216.8元的逾一個月低位。今早一度跌穿217元，跌幅2.6%。上周五有約2.1億元北水淨沽出舜宇。輪證資金流方面，逾220萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾170萬元淨流出。
哈薩克局勢緊張以及北非主要產油國利比亞產量減少，引發市場對原油供應擔憂，國際油價上周累升約5%，但上周五先升後倒跌低收。中海油（00883）踏入2022年後股價維持上升勢頭，上周累漲近7%，並在上周五升抵8.65元的兩個月高位。股份今早略回，向上受制於8.6元。上周五有逾50萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、短期購15848，行使價：24600點，2022年3月到期，實際槓桿：17.7
恒指輕微價外、短期沽28401，行使價：21900點，2022年3月到期，實際槓桿：14.8
匯豐貼價、中短期購28928，行使價：51.88元，2022年6月到期，實際槓桿：11.1
匯豐輕微價外、中短期沽11135，行使價：44.88元，2022年5月到期，實際槓桿：8.3
阿里價外、中短期購18400，行使價：148.88元，2022年5月到期，實際槓桿：4.9
阿里輕微價外、中短期沽15269，行使價：112.8元，2022年4月到期，實際槓桿：4.2
舜光輕微價外、中短期購29361，行使價：248.88元，2022年4月到期，實際槓桿：5.6
舜光輕微價外、中短期沽20195，行使價：205.88元，2022年7月到期，實際槓桿：3
海油輕微價外、中年期購28494，行使價：9.45元，2022年7月到期，實際槓桿：5.3
海油輕微價外、中年期沽15237，行使價：7.6元，2022年8月到期，實際槓桿：4.1
比迪輕微價外、中短期購19853，行使價：279.88元，2022年4月到期，實際槓桿：5.6
比迪輕微價外、中短期沽19457，行使價：208元，2022年6月到期，實際槓桿：3.3
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證67305，收回價：23200點，槓桿比率：32
，換股比率：10000：1
恒指熊證59452，收回價：24200點，槓桿比率：33
，換股比率：12500：1
阿里牛證66535，收回價：113元，槓桿比率：7.5
阿里熊證54357，收回價：138元，槓桿比率：9.8
舜光牛證61130，收回價：192元，槓桿比率：6.6
舜光熊證67863，收回價：255元，槓桿比率：5.2
海油牛證65067，收回價：7.9元，槓桿比率：9.1
海油熊證63775，收回價：9.58元，槓桿比率：5.8
比迪牛證54631，收回價：220.08元，槓桿比率：7.6
比迪熊證67856，收回價：268.88元，槓桿比率：7.1
快手牛證58052，收回價：60元，槓桿比率：4.6
快手熊證62004，收回價：86元，槓桿比率：6
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