恒指由早段低位反彈300點、投資者追牛 匯豐創八個月高、資金即市造淡

憧憬內房政策放寬，加上金融及科技股受追捧，港股上周五裂口高開 246 點於 23318 點，其後升幅一度收窄至 90 點，午後發力再升，並以接近全日高位 23493 點收市，升 420 點 ( 或 1.8%) ，一舉突破 10 天和 20 天線。大市成交按日略增至 1472 億港元 ( 下同 ) 。

恒指技術指標改善， MACD 牛差再度擴大， 14 日 RSI 重上 49.48 逼近中軸，保歷加通道止跌回升並開始收窄。恒指上周四低見 22709 點後倒升高收，守上月低位 22665 點，有機會營造雙底，短線觀望能否收高於前浪頂 23605 點，以及回補上月 14 日的下跌裂口 23817 至 23936 點，下方則留意能否守穩 20 天 (23291 點 ) 和 10 天線 (23213 點 ) 。

恒指今早先跌後升，曾輕微失守 23400 點，其後倒升，由即市低位反彈近 300 點，迫近 23700 點水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流出逾 1.2 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1.1 億元，反映好倉投資者趁大市回升減持，另有不少資金預期後市將再度調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22700 至 22799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 23600 至 23699 點，最多資金流入之收回價為 23900 至 23999 點。

美國十年債息續升，滙控 （00005） 高開逾 1% ，一開市已重上 50 元大關之上，創近八個月高位。今早有資金買入匯豐淡倉，望捕捉其股價短線回吐。

阿里巴巴 （09988） 上周五升勢持續擴大，以全日高位 128.8 元收市，上揚 6.4% 。今早則平開後沽壓再現，跌幅逾 2% ，下試 125 元水平暫見支持。據報阿里將調整大淘寶架構，新設產業運營及發展等三大中心。另外，有券商下調阿里目標價，但維持買入或跑贏大市評級。超過 1200 萬元在上周五淨流出阿里輪證好倉，淡倉則有逾 990 萬元淨流入。

舜宇光學 （02382） 去年手機鏡頭出貨量約 14.4 億件，按年減少 5.9% ，僅完成預期目標約九成；單計 12 月，手機鏡頭出貨量按月跌 2.2% ，按年減少 7.3% 。另外，手機攝像模組和車載鏡頭的出貨量去年同樣未能達成全年目標。舜宇光學上周五收挫 4.7% 於 222.4 元，盤中低見 216.8 元的逾一個月低位。今早一度跌穿 217 元，跌幅 2.6% 。上周五有約 2.1 億元北水淨沽出舜宇。輪證資金流方面，逾 220 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 170 萬元淨流出。

哈薩克局勢緊張以及北非主要產油國利比亞產量減少，引發市場對原油供應擔憂，國際油價上周累升約 5% ，但上周五先升後倒跌低收。中海油 （00883） 踏入 2022 年後股價維持上升勢頭，上周累漲近 7% ，並在上周五升抵 8.65 元的兩個月高位。股份今早略回，向上受制於 8.6 元。上周五有逾 50 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購 15848 ，行使價： 24600 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 17.7

恒指輕微價外、短期沽 28401 ，行使價： 21900 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14.8

匯豐貼價、中短期購 28928 ，行使價： 51.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 11.1

匯豐輕微價外、中短期沽 11135 ，行使價： 44.88 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 8.3

阿里價外、中短期購 18400 ，行使價： 148.88 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 4.9

阿里輕微價外、中短期沽 15269 ，行使價： 112.8 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 4.2

舜光輕微價外、中短期購 29361 ，行使價： 248.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.6

舜光輕微價外、中短期沽 20195 ，行使價： 205.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 3

海油輕微價外、中年期購 28494 ，行使價： 9.45 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.3

海油輕微價外、中年期沽 15237 ，行使價： 7.6 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.1

比迪輕微價外、中短期購 19853 ，行使價： 279.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5.6

比迪輕微價外、中短期沽 19457 ，行使價： 208 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67305 ，收回價： 23200 點，槓桿比率： 32

，換股比率： 10000 ： 1

恒指熊證 59452 ，收回價： 24200 點，槓桿比率： 33

，換股比率： 12500 ： 1

阿里牛證 66535 ，收回價： 113 元，槓桿比率： 7.5

阿里熊證 54357 ，收回價： 138 元，槓桿比率： 9.8

舜光牛證 61130 ，收回價： 192 元，槓桿比率： 6.6

舜光熊證 67863 ，收回價： 255 元，槓桿比率： 5.2

海油牛證 65067 ，收回價： 7.9 元，槓桿比率： 9.1

海油熊證 63775 ，收回價： 9.58 元，槓桿比率： 5.8

比迪牛證 54631 ，收回價： 220.08 元，槓桿比率： 7.6

比迪熊證 67856 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 7.1

快手牛證 58052 ，收回價： 60 元，槓桿比率： 4.6

快手熊證 62004 ，收回價： 86 元，槓桿比率： 6

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本結構性產品並無抵押品。

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