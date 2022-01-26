恒指手曾上試24500點、資金即市開熊 匯豐彈3%、投資者追買購、購比牛證高槓桿
恒指牛54084 熊56111 / 匯豐購21567 沽11135 / 騰訊購22146 沽22145
文章日期：2022年1月26日
俄羅斯與烏克蘭緊張氣氛持續，加上觀望聯儲局議息會議，美股連日大幅波動，道指曾挫818點，尾市一度倒升逾200點，全日收跌66點(或0.2%)，報34297點；納指低收2.3%。
恒指昨裂口低開404點於24251點，午後跌幅一度擴至654點，低見24001點，全日收報24243點，挫412點(或1.7%)，大市成交1464億港元(下同)。
恒指連日顯著下跌，技術指標回軟，MACD牛差繼續收窄，14日RSI回落至53.54，並一舉跌穿100天線(24579點)和10天線(24449點)。雖然恒指昨以陰燭十字星收市，但下影線相對較長，反映在24000關水平有支持，加上20天線上移至23881點，逐步逼近下移中的50天線(23935點)，或會繼早前10天線升穿50天線後，短期再出現另一個利好的黃金交叉訊號。
恒指今早反彈近250點，上試24500點，留意後市需否考驗20天線和50天線支持，而1月12日的上升裂口底部23864點更不宜有失，以免破壞近日浪高於浪的走勢，至於上方25000點關有明顯阻力。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1.4億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.1億元，反映投資者預期大市連日急挫後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23800至23899點，最多資金流入之收回價為23700至23799點；而熊證街貨重貨區為收回價25000至25099點，最多資金流入之收回價為24500至24599點。
騰訊（00700）上日跌幅小於大市及其他大型科技股，收報466.8元，微跌0.6%。有報道指騰訊或短期在日本向企業推出虛擬空間「元宇宙」業務的支持服務。另騰訊公布去年有近70名員工因違反公司反腐敗政策被辭退。騰訊今早曾升2%，一度高見476.6元。昨有近4.2億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。
今月上旬強勢的滙豐控股（00005），上周二高見55.1元後開始反覆回落，昨最多挫3%，低見51.65元，收跌1.8%於52.35元。投資者關注聯儲局今年加息步伐對銀行股的業務影響，滙控今早回升3%，上試54元水平。近570萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有近950萬元淨流出。由於今季匯豐未能夠發行牛熊證，目前市場上的匯豐牛證收回價遠，其認購證的實際槓桿普遍比牛證高。
中國平安（02318）昨午後急挫，曾跌6.6%至61.1元，收市維持5.7%的跌幅，報61.7元，失10天線。今早升4%，一度重上64元。昨有超過1600萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近50萬元淨流入。
南方A50（02822）昨回落近2%，收報17.23元，是連續第三日下跌，10天、20天和100天線均已失守。今早回穩，高位重返17.4元之上。昨有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近10萬元淨流入。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、短期購27086，行使價：25400點，2022年3月到期，實際槓桿：18.9
恒指輕微價外、短期沽25899，行使價：22885點，2022年3月到期，實際槓桿：14.5
騰訊輕微價外、中短期購22146，行使價：534.466元，2022年6月到期，實際槓桿：7.9
騰訊輕微價外、短期沽22145，行使價：413.65元，2022年4月到期，實際槓桿：8.2
匯豐輕微價外、中年期購21567，行使價：59.98元，2022年7月到期，實際槓桿：10.4
匯豐輕微價外、中短期沽11135，行使價：44.88元，2022年5月到期，實際槓桿：9
平保輕微價外、中短期購11417，行使價：66.66元，2022年5月到期，實際槓桿：7.8
平保輕微價外、長期沽21646，行使價：56.58元，2022年11月到期，實際槓桿：3.3
南中A50輕微價外、中年期購18163，行使價：19.88元，2022年7月到期，實際槓桿：9.5
南中A50輕微價外、短期沽26855，行使價：15.49元，2022年4月到期，實際槓桿：9.7
銀河價外、中短期購22274，行使價：55.05元，2022年5月到期，實際槓桿：6.4
銀河價外、中短期沽22273，行使價：36元，2022年6月到期，實際槓桿：4.8
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證54084，收回價：23900點，槓桿比率：42.9
恒指熊證56111，收回價：24900點，槓桿比率：40.8
騰訊牛證55037，收回價：440元，槓桿比率：12
騰訊熊證52131，收回價：503.689元，槓桿比率：13
匯豐牛證59043，收回價：41.08元，槓桿比率：4.2
匯豐熊證69343，收回價：59元，槓桿比率：6.3
平保牛證69368，收回價：57元，槓桿比率：11.2
平保熊證65805，收回價：76元，槓桿比率：4.6
快手牛證52156，收回價：78.88元，槓桿比率：6.3
快手熊證55503，收回價：96元，槓桿比率：7.7
銀河牛證52174，收回價：40元，槓桿比率：6.5
銀河熊證69860，收回價：50.88元，槓桿比率：7.1
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