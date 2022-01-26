恒指手曾上試24500點、資金即市開熊 匯豐彈3%、投資者追買購、購比牛證高槓桿

恒指昨裂口低開 404 點於 24251 點，午後跌幅一度擴至 654 點，低見 24001 點，全日收報 24243 點，挫 412 點 ( 或 1.7%) ，大市成交 1464 億港元 ( 下同 ) 。

恒指連日顯著下跌，技術指標回軟， MACD 牛差繼續收窄， 14 日 RSI 回落至 53.54 ，並一舉跌穿 100 天線 (24579 點 ) 和 10 天線 (24449 點 ) 。雖然恒指昨以陰燭十字星收市，但下影線相對較長，反映在 24000 關水平有支持，加上 20 天線上移至 23881 點，逐步逼近下移中的 50 天線 (23935 點 ) ，或會繼早前 10 天線升穿 50 天線後，短期再出現另一個利好的黃金交叉訊號。

恒指今早反彈近 250 點，上試 24500 點，留意後市需否考驗 20 天線和 50 天線支持，而 1 月 12 日的上升裂口底部 23864 點更不宜有失，以免破壞近日浪高於浪的走勢，至於上方 25000 點關有明顯阻力。

恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 1.4 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 1.1 億元，反映投資者預期大市連日急挫後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23800 至 23899 點，最多資金流入之收回價為 23700 至 23799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 25000 至 25099 點，最多資金流入之收回價為 24500 至 24599 點。

騰訊 （00700） 上日跌幅小於大市及其他大型科技股，收報 466.8 元，微跌 0.6% 。有報道指騰訊或短期在日本向企業推出虛擬空間「元宇宙」業務的支持服務。另騰訊公布去年有近 70 名員工因違反公司反腐敗政策被辭退。騰訊今早曾升 2% ，一度高見 476.6 元。昨有近 4.2 億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾 140 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 90 萬元淨流出。

今月上旬強勢的滙豐控股 （00005） ，上周二高見 55.1 元後開始反覆回落，昨最多挫 3% ，低見 51.65 元，收跌 1.8% 於 52.35 元。投資者關注聯儲局今年加息步伐對銀行股的業務影響，滙控今早回升 3% ，上試 54 元水平。近 570 萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有近 950 萬元淨流出。由於今季匯豐未能夠發行牛熊證，目前市場上的匯豐牛證收回價遠，其認購證的實際槓桿普遍比牛證高。

中國平安 （02318） 昨午後急挫，曾跌 6.6% 至 61.1 元，收市維持 5.7% 的跌幅，報 61.7 元，失 10 天線。今早升 4% ，一度重上 64 元。昨有超過 1600 萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近 50 萬元淨流入。

南方 A50（02822） 昨回落近 2% ，收報 17.23 元，是連續第三日下跌， 10 天、 20 天和 100 天線均已失守。今早回穩，高位重返 17.4 元之上。昨有逾 140 萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近 10 萬元淨流入。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購 27086 ，行使價： 25400 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 18.9

恒指輕微價外、短期沽 25899 ，行使價： 22885 點， 2022 年 3 月到期，實際槓桿： 14.5

騰訊輕微價外、中短期購 22146 ，行使價： 534.466 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 7.9

騰訊輕微價外、短期沽 22145 ，行使價： 413.65 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 8.2

匯豐輕微價外、中年期購 21567 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 10.4

匯豐輕微價外、中短期沽 11135 ，行使價： 44.88 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 9

平保輕微價外、中短期購 11417 ，行使價： 66.66 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 7.8

平保輕微價外、長期沽 21646 ，行使價： 56.58 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.3

南中 A50 輕微價外、中年期購 18163 ，行使價： 19.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 9.5

南中 A50 輕微價外、短期沽 26855 ，行使價： 15.49 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 9.7

銀河價外、中短期購 22274 ，行使價： 55.05 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 6.4

銀河價外、中短期沽 22273 ，行使價： 36 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 54084 ，收回價： 23900 點，槓桿比率： 42.9

恒指熊證 56111 ，收回價： 24900 點，槓桿比率： 40.8

騰訊牛證 55037 ，收回價： 440 元，槓桿比率： 12

騰訊熊證 52131 ，收回價： 503.689 元，槓桿比率： 13

匯豐牛證 59043 ，收回價： 41.08 元，槓桿比率： 4.2

匯豐熊證 69343 ，收回價： 59 元，槓桿比率： 6.3

平保牛證 69368 ，收回價： 57 元，槓桿比率： 11.2

平保熊證 65805 ，收回價： 76 元，槓桿比率： 4.6

快手牛證 52156 ，收回價： 78.88 元，槓桿比率： 6.3

快手熊證 55503 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 7.7

銀河牛證 52174 ，收回價： 40 元，槓桿比率： 6.5

銀河熊證 69860 ，收回價： 50.88 元，槓桿比率： 7.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。