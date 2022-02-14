moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

專家觀點>瑞通

恒指曾挫逾400點、資金即市追熊 舜宇由即市低位彈7%、資金明顯湧牛

標籤：瑞通

市場憂慮美國聯儲局大幅加息，加上俄羅斯及烏克蘭局勢轉趨緊張，避險情緒升溫，10年期美債孳息率重回2厘以下，美股上周五急挫，道指收報34738點，跌503(1.4%)；納指收跌2.8%

恒指上周五好淡爭持，曾挫191點至24732點，其後一度倒升33點見24957點，全日收報24906點，跌17(0.1%)，大市成交1392億港元(下同)

恒指結束兩日升勢，但低開高收呈陽燭，MACD牛差擴大，14RSI60.43。上移中的20天線升破100天線，出現技術上利好的黃金交叉信號。

受累外圍股市下挫，恒指今早一度回吐逾400點，跌穿24500點，兩萬五關口以及保力加通道頂25117點仍為短期阻力，下方支持則參考20天和100天線所處的24400點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾2900萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出近2400萬元，反映資金略為看好港股後市表現。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2340023499點，最多資金流入之收回價為2440024499點；而熊證街貨重貨區為收回價2510025199點，最多資金流入之收回價為2510025199點。

舜宇（02382）今早先跌後升，早段曾跌3%182.4元之9個月低位，其後逆市倒升，由早段低位反彈逾7%，升抵195.5元。即市明顯見資金買入其相關好倉，特別是牛證。

加息預期升溫拖累科技股表現，騰訊（00700）上周五收挫1.5%477元，險守10天線，同日錄約7.3億元北水淨流出。股份今早最多跌2.4%，低見465元邊，連失10天和20天線，其後於470元水平整固。超過2000萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾640萬元淨流出。

內地一月新增貸款和社融增量均創歷史新高，加上內房融資回暖，中資金融股表現向好。中國人壽（02628）上周五漲3.3%，收報14.94元，盤中最高見15.04元，創逾7個月高位，股份連升7個交易日，期間累漲10.7%。今早隨市跌逾2%，於14.6元以下水平徘徊。上周五有逾1000萬元淨流入其輪證好倉，同日亦有近20萬元淨流入其淡倉。

資金近日持續流入中移動（00941）輪證好倉，上周五錄逾710萬元淨流入過度周末，累計5個交易日淨流入金額超過3600萬元，是最多資金淨流入的好淡倉項目。淡倉在上周五則有逾10萬元淨流出。中移動股價在上周四升抵58.65元的近兩年高位後回落，上周五收市升不足0.1%，報56.35元。今早略回，失56元。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購28202，行使價：26600點，20226月到期，實際槓桿：13.8

 

恒指輕微價外、中短期沽29350，行使價：23000點，20226月到期，實際槓桿：10

 

舜光輕微價外、短期購23194，行使價：225.2元，20225月到期，實際槓桿：7.4

 

舜光輕微價外、短期沽29375，行使價：169.9元，20224月到期，實際槓桿：6.1

 

騰訊輕微價外、中短期購22146，行使價：534.466元，20226月到期，實際槓桿：8.2

 

騰訊輕微價外、短期沽22145，行使價：413.65元，20224月到期，實際槓桿：10.4

 

國壽貼價、中短期購25572，行使價：15.02元，20225月到期，實際槓桿：9.3

 

中移輕微價外、中年期購23515，行使價：61.88元，20229月到期，實際槓桿：7.3

 

中移輕微價外、中短期沽23516，行使價：47.75元，20227月到期，實際槓桿：9

 

美團價外、中短期購20635，行使價：273.93元，20226月到期，實際槓桿：5.6

 

美團價外、中短期沽19456，行使價：188元，20226月到期，實際槓桿：3.6

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51777，收回價：24160點，槓桿比率：53.4

 

恒指熊證53185，收回價：25140點，槓桿比率：32.8

 

近價舜光牛證51042，收回價：180元，槓桿比率：10.2

 

中距離舜光牛證68649，收回價：168元，槓桿比率：6.2

 

舜光熊證50406，收回價：210元，槓桿比率：8.6

 

騰訊牛證55037，收回價：440元，槓桿比率：12.9

 

騰訊熊證52131，收回價：503.689元，槓桿比率：12

 

國壽牛證53919，收回價：11.88元，槓桿比率：5.1

 

國壽熊證54733，收回價：16元，槓桿比率：6.6

 

中移牛證67819，收回價：50.88元，槓桿比率：11.7

 

中移熊證66924，收回價：63元，槓桿比率：5.7

 

美團牛證69383，收回價：200.18元，槓桿比率：9.5

 

美團熊證59828，收回價：248.88元，槓桿比率：7.1

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。