恒指曾挫逾400點、資金即市追熊 舜宇由即市低位彈7%、資金明顯湧牛

市場憂慮美國聯儲局大幅加息，加上俄羅斯及烏克蘭局勢轉趨緊張，避險情緒升溫，10年期美債孳息率重回2厘以下，美股上周五急挫，道指收報34738點，跌503點(或1.4%)；納指收跌2.8%。
恒指上周五好淡爭持，曾挫191點至24732點，其後一度倒升33點見24957點，全日收報24906點，跌17點(或0.1%)，大市成交1392億港元(下同)。
恒指結束兩日升勢，但低開高收呈陽燭，MACD牛差擴大，14日RSI處60.43。上移中的20天線升破100天線，出現技術上利好的黃金交叉信號。
受累外圍股市下挫，恒指今早一度回吐逾400點，跌穿24500點，兩萬五關口以及保力加通道頂25117點仍為短期阻力，下方支持則參考20天和100天線所處的24400點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾2900萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出近2400萬元，反映資金略為看好港股後市表現。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23400至23499點，最多資金流入之收回價為24400至24499點；而熊證街貨重貨區為收回價25100至25199點，最多資金流入之收回價為25100至25199點。
舜宇（02382）今早先跌後升，早段曾跌3%至182.4元之9個月低位，其後逆市倒升，由早段低位反彈逾7%，升抵195.5元。即市明顯見資金買入其相關好倉，特別是牛證。
加息預期升溫拖累科技股表現，騰訊（00700）上周五收挫1.5%於477元，險守10天線，同日錄約7.3億元北水淨流出。股份今早最多跌2.4%，低見465元邊，連失10天和20天線，其後於470元水平整固。超過2000萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾640萬元淨流出。
內地一月新增貸款和社融增量均創歷史新高，加上內房融資回暖，中資金融股表現向好。中國人壽（02628）上周五漲3.3%，收報14.94元，盤中最高見15.04元，創逾7個月高位，股份連升7個交易日，期間累漲10.7%。今早隨市跌逾2%，於14.6元以下水平徘徊。上周五有逾1000萬元淨流入其輪證好倉，同日亦有近20萬元淨流入其淡倉。
資金近日持續流入中移動（00941）輪證好倉，上周五錄逾710萬元淨流入過度周末，累計5個交易日淨流入金額超過3600萬元，是最多資金淨流入的好淡倉項目。淡倉在上周五則有逾10萬元淨流出。中移動股價在上周四升抵58.65元的近兩年高位後回落，上周五收市升不足0.1%，報56.35元。今早略回，失56元。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
恒指輕微價外、中短期購28202，行使價：26600點，2022年6月到期，實際槓桿：13.8
恒指輕微價外、中短期沽29350，行使價：23000點，2022年6月到期，實際槓桿：10
舜光輕微價外、短期購23194，行使價：225.2元，2022年5月到期，實際槓桿：7.4
舜光輕微價外、短期沽29375，行使價：169.9元，2022年4月到期，實際槓桿：6.1
騰訊輕微價外、中短期購22146，行使價：534.466元，2022年6月到期，實際槓桿：8.2
騰訊輕微價外、短期沽22145，行使價：413.65元，2022年4月到期，實際槓桿：10.4
國壽貼價、中短期購25572，行使價：15.02元，2022年5月到期，實際槓桿：9.3
中移輕微價外、中年期購23515，行使價：61.88元，2022年9月到期，實際槓桿：7.3
中移輕微價外、中短期沽23516，行使價：47.75元，2022年7月到期，實際槓桿：9
美團價外、中短期購20635，行使價：273.93元，2022年6月到期，實際槓桿：5.6
美團價外、中短期沽19456，行使價：188元，2022年6月到期，實際槓桿：3.6
恒指牛證51777，收回價：24160點，槓桿比率：53.4
恒指熊證53185，收回價：25140點，槓桿比率：32.8
近價舜光牛證51042，收回價：180元，槓桿比率：10.2
中距離舜光牛證68649，收回價：168元，槓桿比率：6.2
舜光熊證50406，收回價：210元，槓桿比率：8.6
騰訊牛證55037，收回價：440元，槓桿比率：12.9
騰訊熊證52131，收回價：503.689元，槓桿比率：12
國壽牛證53919，收回價：11.88元，槓桿比率：5.1
國壽熊證54733，收回價：16元，槓桿比率：6.6
中移牛證67819，收回價：50.88元，槓桿比率：11.7
中移熊證66924，收回價：63元，槓桿比率：5.7
美團牛證69383，收回價：200.18元，槓桿比率：9.5
美團熊證59828，收回價：248.88元，槓桿比率：7.1
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。