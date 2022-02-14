恒指曾挫逾400點、資金即市追熊 舜宇由即市低位彈7%、資金明顯湧牛

恒指上周五好淡爭持，曾挫 191 點至 24732 點，其後一度倒升 33 點見 24957 點，全日收報 24906 點，跌 17 點 ( 或 0.1%) ，大市成交 1392 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束兩日升勢，但低開高收呈陽燭， MACD 牛差擴大， 14 日 RSI 處 60.43 。上移中的 20 天線升破 100 天線，出現技術上利好的黃金交叉信號。

受累外圍股市下挫，恒指今早一度回吐逾 400 點，跌穿 24500 點，兩萬五關口以及保力加通道頂 25117 點仍為短期阻力，下方支持則參考 20 天和 100 天線所處的 24400 點水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 2900 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出近 2400 萬元，反映資金略為看好港股後市表現。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 23400 至 23499 點，最多資金流入之收回價為 24400 至 24499 點；而熊證街貨重貨區為收回價 25100 至 25199 點，最多資金流入之收回價為 25100 至 25199 點。

舜宇 （02382） 今早先跌後升，早段曾跌 3% 至 182.4 元之 9 個月低位，其後逆市倒升，由早段低位反彈逾 7% ，升抵 195.5 元。即市明顯見資金買入其相關好倉，特別是牛證。

加息預期升溫拖累科技股表現，騰訊 （00700） 上周五收挫 1.5% 於 477 元，險守 10 天線，同日錄約 7.3 億元北水淨流出。股份今早最多跌 2.4% ，低見 465 元邊，連失 10 天和 20 天線，其後於 470 元水平整固。超過 2000 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 640 萬元淨流出。

內地一月新增貸款和社融增量均創歷史新高，加上內房融資回暖，中資金融股表現向好。中國人壽 （02628） 上周五漲 3.3% ，收報 14.94 元，盤中最高見 15.04 元，創逾 7 個月高位，股份連升 7 個交易日，期間累漲 10.7% 。今早隨市跌逾 2% ，於 14.6 元以下水平徘徊。上周五有逾 1000 萬元淨流入其輪證好倉，同日亦有近 20 萬元淨流入其淡倉。

資金近日持續流入中移動 （00941） 輪證好倉，上周五錄逾 710 萬元淨流入過度周末，累計 5 個交易日淨流入金額超過 3600 萬元，是最多資金淨流入的好淡倉項目。淡倉在上周五則有逾 10 萬元淨流出。中移動股價在上周四升抵 58.65 元的近兩年高位後回落，上周五收市升不足 0.1% ，報 56.35 元。今早略回，失 56 元。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 28202 ，行使價： 26600 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 13.8

恒指輕微價外、中短期沽 29350 ，行使價： 23000 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 10

舜光輕微價外、短期購 23194 ，行使價： 225.2 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 7.4

舜光輕微價外、短期沽 29375 ，行使價： 169.9 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.1

騰訊輕微價外、中短期購 22146 ，行使價： 534.466 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 8.2

騰訊輕微價外、短期沽 22145 ，行使價： 413.65 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 10.4

國壽貼價、中短期購 25572 ，行使價： 15.02 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 9.3

中移輕微價外、中年期購 23515 ，行使價： 61.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.3

中移輕微價外、中短期沽 23516 ，行使價： 47.75 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 9

美團價外、中短期購 20635 ，行使價： 273.93 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.6

美團價外、中短期沽 19456 ，行使價： 188 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.6

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51777 ，收回價： 24160 點，槓桿比率： 53.4

恒指熊證 53185 ，收回價： 25140 點，槓桿比率： 32.8

近價舜光牛證 51042 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 10.2

中距離舜光牛證 68649 ，收回價： 168 元，槓桿比率： 6.2

舜光熊證 50406 ，收回價： 210 元，槓桿比率： 8.6

騰訊牛證 55037 ，收回價： 440 元，槓桿比率： 12.9

騰訊熊證 52131 ，收回價： 503.689 元，槓桿比率： 12

國壽牛證 53919 ，收回價： 11.88 元，槓桿比率： 5.1

國壽熊證 54733 ，收回價： 16 元，槓桿比率： 6.6

中移牛證 67819 ，收回價： 50.88 元，槓桿比率： 11.7

中移熊證 66924 ，收回價： 63 元，槓桿比率： 5.7

美團牛證 69383 ，收回價： 200.18 元，槓桿比率： 9.5

美團熊證 59828 ，收回價： 248.88 元，槓桿比率： 7.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。