恒指偏軟、資金即市追熊 中海油10元遇阻、有投資者買入牛證

市場繼續關注俄烏局勢以及美國聯儲局的加息步伐，恐慌指數VIX向上，道指隔晚收報34566點，跌171點(或0.5%)，連跌第3個交易日；納指則跌少於1點。
恒指昨全日受壓，最多挫423點至24482點，全日收報24556點，跌350點(或1.4%)，大市成交降至1138億港元(下同)。
技術上，恒指MACD牛差收窄，14日RSI回至54.42，暫守中軸。10天線(24385點)、20天線(24411點)、以及100天線(24408點)匯聚，構成短期重要支持，而上方阻力繼續參考兩萬五關口以及保力加通道頂25135點。
恒指連跌兩日後，今早曾跌150點，低見24405點，其後轉為好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾1600萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出約270萬元，反映投資者減倉觀望。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23900至23999點，最多資金流入之收回價為24200至24299點；而熊證街貨重貨區為收回價25100至25199點，最多資金流入之收回價為25100至25199點。
地緣政治局勢升溫刺激油價上揚，中海油（00883）昨曾飆逾5%，創出10.46元的近兩年高位，惟其後獲利盤出現，全日僅微升0.01元，10元關得而復失。股份由去年底8元附近起步，年內累升24%，今早好淡爭持，暫未能企穩10元關。昨有近1.2億元北水淨買入中海油，輪證資金流方面，分別有逾420萬元和逾130萬元淨流入其好倉和淡倉。
煤價上升不利電力股，華潤電力（00836）上日沽壓顯著，收挫8.1%於18.42元，失10天線。有券商指內地煤價年內已累漲逾兩成，中央可能會採取措施進行價格干預。華潤電力今早再挫逾5%至17.5元。昨有逾120萬元淨流入其好倉。
李寧（02331）終止三連升走勢，昨下試80元關支持後獲承接，全日跌幅收窄至0.7%，報82.15元，回落至50天線以下。今早先升後回，下試81元水平。昨有逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾210萬元淨流入。
阿里巴巴（09988）同樣結束3個交易日升勢，昨收挫3%於118.7元，連失20天和50天線。阿里將於本月24日公布截至去年12月底止季度業績，股份今早低開後回穩，上試120元水平。超過520萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾90萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購28202，行使價：26600點，2022年6月到期，實際槓桿：14.4
恒指輕微價外、中短期沽29350，行使價：23000點，2022年6月到期，實際槓桿：9.9
海油輕微價外、長期購16709，行使價：10.8元，2022年11月到期，實際槓桿：4.8
海油價外、中年期沽15237，行使價：7.6元，2022年8月到期，實際槓桿：5.3
李寧輕微價外、中短期購17311，行使價：93.7元，2022年7月到期，實際槓桿：4.1
李寧價外、長期沽22272，行使價：60元，2022年12月到期，實際槓桿：1.7
阿里輕微價外、中短期購19647，行使價：138.88元，2022年6月到期，實際槓桿：5.9
阿里輕微價外、短期沽15269，行使價：112.8元，2022年4月到期，實際槓桿：5
藥明價外、中短期購18911，行使價：80.88元，2022年6月到期，實際槓桿：4.2
比迪輕微價外、短期購19853，行使價：279.88元，2022年4月到期，實際槓桿：8.1
比迪輕微價外、中短期沽19457，行使價：208元，2022年6月到期，實際槓桿：3.7
恒指牛證51779，收回價：23860點，槓桿比率：35.7
恒指熊證53563，收回價：25040點，槓桿比率：35
全場最貼海油牛證69294，收回價：9.3元，槓桿比率：12.2
海油熊證52129，收回價：11元，槓桿比率：5.3
李寧牛證50826，收回價：73.88元，槓桿比率：8.2
李寧熊證66990，收回價：85元，槓桿比率：11.1
阿里牛證50423，收回價：110元，槓桿比率：9.1
阿里熊證54086，收回價：131.88元，槓桿比率：7.7
阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：12.5
藥明牛證52778，收回價：50.88元，槓桿比率：4.6
藥明熊證50405，收回價：88元，槓桿比率：1.9
比迪牛證50408，收回價：219.08元，槓桿比率：7.4
比迪熊證62647，收回價：256.88元，槓桿比率：10.5
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。