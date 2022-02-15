恒指偏軟、資金即市追熊 中海油10元遇阻、有投資者買入牛證

恒指昨全日受壓，最多挫 423 點至 24482 點，全日收報 24556 點，跌 350 點 ( 或 1.4%) ，大市成交降至 1138 億港元 ( 下同 ) 。

技術上，恒指 MACD 牛差收窄， 14 日 RSI 回至 54.42 ，暫守中軸。 10 天線 (24385 點 ) 、 20 天線 (24411 點 ) 、以及 100 天線 (24408 點 ) 匯聚，構成短期重要支持，而上方阻力繼續參考兩萬五關口以及保力加通道頂 25135 點。

恒指連跌兩日後，今早曾跌 150 點，低見 24405 點，其後轉為好淡爭持。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 1600 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出約 270 萬元，反映投資者減倉觀望。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 23900 至 23999 點，最多資金流入之收回價為 24200 至 24299 點；而熊證街貨重貨區為收回價 25100 至 25199 點，最多資金流入之收回價為 25100 至 25199 點。

地緣政治局勢升溫刺激油價上揚，中海油 （00883） 昨曾飆逾 5% ，創出 10.46 元的近兩年高位，惟其後獲利盤出現，全日僅微升 0.01 元， 10 元關得而復失。股份由去年底 8 元附近起步，年內累升 24% ，今早好淡爭持，暫未能企穩 10 元關。昨有近 1.2 億元北水淨買入中海油，輪證資金流方面，分別有逾 420 萬元和逾 130 萬元淨流入其好倉和淡倉。

煤價上升不利電力股，華潤電力 （00836） 上日沽壓顯著，收挫 8.1% 於 18.42 元，失 10 天線。有券商指內地煤價年內已累漲逾兩成，中央可能會採取措施進行價格干預。華潤電力今早再挫逾 5% 至 17.5 元。昨有逾 120 萬元淨流入其好倉。

李寧 （02331） 終止三連升走勢，昨下試 80 元關支持後獲承接，全日跌幅收窄至 0.7% ，報 82.15 元，回落至 50 天線以下。今早先升後回，下試 81 元水平。昨有逾 10 萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾 210 萬元淨流入。

阿里巴巴 （09988） 同樣結束 3 個交易日升勢，昨收挫 3% 於 118.7 元，連失 20 天和 50 天線。阿里將於本月 24 日公布截至去年 12 月底止季度業績，股份今早低開後回穩，上試 120 元水平。超過 520 萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 90 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 28202 ，行使價： 26600 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 14.4

恒指輕微價外、中短期沽 29350 ，行使價： 23000 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 9.9

海油輕微價外、長期購 16709 ，行使價： 10.8 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.8

海油價外、中年期沽 15237 ，行使價： 7.6 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 5.3

李寧輕微價外、中短期購 17311 ，行使價： 93.7 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.1

李寧價外、長期沽 22272 ，行使價： 60 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 1.7

阿里輕微價外、中短期購 19647 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.9

阿里輕微價外、短期沽 15269 ，行使價： 112.8 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 5

藥明價外、中短期購 18911 ，行使價： 80.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.2

比迪輕微價外、短期購 19853 ，行使價： 279.88 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 8.1

比迪輕微價外、中短期沽 19457 ，行使價： 208 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

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恒指熊證 53563 ，收回價： 25040 點，槓桿比率： 35

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