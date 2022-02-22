恒指跌600點、資金撈牛 新經濟股急挫、引伸抽升、投資者較傾向以牛證博反彈

恒指以陽燭「陀螺」收市，幾近完全回補本月初的上升裂口 23975 至 24140 點，其他技術指標轉弱， MACD 熊差擴大， 14 日 RSI 報 47.6 續處中軸以下，慢隨機指數維持沽貨訊號。

俄烏局勢未見改善，港股今早繼續受壓，一度急挫超過 580 點，跌穿 23600 點，連失 50 天線 (23931 點 ) 和保力加通道底部 23691 點支持，留意後市需否考驗上月底低位 23469 點，至於首個反彈阻力會是 100 天線 (24408 點 ) 。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨日錄淨流入逾 9700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 1.2 億元，反映投資者認為大市將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 23600 至 23699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 25100 至 25199 點，最多資金流入之收回價為 24500 至 24599 點。

投資者憂慮內地對遊戲行業開始新一輪監管，騰訊 （00700） 上日曾下瀉 6.2% ，險守 440 元關，全日仍挫 5.2% ，以 445.4 元逾一個月低位收市，一舉跌破 50 天和 100 天線。集團收市後澄清將被重錘言論為謠言，不過騰訊今早未止跌，曾挫近 3% ，低見 432.2 元，創一個月低，其後跌幅收窄至 1% ，於 440 元附近上落。昨有高達 30 億元北水淨沽出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過 1 億元淨流入其好倉，是最多資金流入的好淡倉項目，淡倉同日則有逾 1200 萬元淨流出。

受累外賣平台面臨降費的美團 （03690） 連日捱沽，昨儘管低見 178 元的年半低位後一度由跌轉升，其後沽壓再現，收挫近 4% 於 180.5 元。今早曾再跌逾 4% ，低見 173 元邊。昨有逾 3600 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 1300 萬元淨流出。

滙豐控股 （00005） 今日中午公布去年業績，市場憧憬集團全年派息將按年升逾五成至七成。股份昨以全日最高位 58.55 元收市，逆市升 0.9% ，今早回吐約 2% ，下試 57 元。逾 1000 萬元在上日淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾 380 萬元淨流入。

舜宇光學 （02382） 繼續沿 10 天線下尋支持，昨收跌 1.4% 於 189.2 元，今早反彈乏力，一度回落至 184 元邊，跌幅逾 2% 。昨分別有逾 170 萬元和小量資金淨流入其好倉和淡倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 22840 ，行使價： 25300 點， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 10.1

恒指輕微價外、中短期沽 21733 ，行使價： 21900 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 10.9

騰訊輕微價外、中短期購 21348 ，行使價： 485.922 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 7.8

騰訊輕微價外、短期沽 22145 ，行使價： 413.65 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 9.4

美團價外、中短期購 21068 ，行使價： 218.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.8

美團價內、中短期沽 19456 ，行使價： 188 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.2

匯豐貼價、中短期購 21567 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 9

匯豐輕微價外、長期購 22141 ，行使價： 63.88 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 7.2

匯豐價外、中短期沽 21474 ，行使價： 47.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 7.4

舜光價外、短期購 23194 ，行使價： 225.2 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 7.9

舜光輕微價外、短期沽 29375 ，行使價： 169.9 元， 2022 年 4 月到期，實際槓桿： 6.8

阿里價外、中短期購 19647 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 6.6

阿里輕微價外、中短期沽 18016 ，行使價： 96.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 3.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 69395 ，收回價： 23160 點，槓桿比率： 47.2

恒指熊證 61922 ，收回價： 24400 點，槓桿比率： 23

騰訊牛證 59681 ，收回價： 406.99 元，槓桿比率： 11.3

騰訊熊證 62549 ，收回價： 485 元，槓桿比率： 8.7

美團牛證 67842 ，收回價： 160 元，槓桿比率： 8.9

美團熊證 60872 ，收回價： 225 元，槓桿比率： 3.3

匯豐牛證 50399 ，收回價： 52.5 元，槓桿比率： 11.4

匯豐熊證 60913 ，收回價： 60.88 元，槓桿比率： 8.2

舜光牛證 68649 ，收回價： 168 元，槓桿比率： 8.8

舜光熊證 50406 ，收回價： 210 元，槓桿比率： 5.7

阿里牛證 54338 ，收回價： 103 元，槓桿比率： 8.5

阿里熊證 62623 ，收回價： 125.88 元，槓桿比率： 6.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

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