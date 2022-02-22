恒指跌600點、資金撈牛 新經濟股急挫、引伸抽升、投資者較傾向以牛證博反彈

美股隔晚假期休市。恒指昨裂口低開218點於24109點，午後受科網股拖累，跌幅一度擴大至328點，低見23998點，全日收報24170點，跌157點(或0.6%)，大市成交增至1437億港元(下同)。
恒指以陽燭「陀螺」收市，幾近完全回補本月初的上升裂口23975至24140點，其他技術指標轉弱，MACD熊差擴大，14日RSI報47.6續處中軸以下，慢隨機指數維持沽貨訊號。
俄烏局勢未見改善，港股今早繼續受壓，一度急挫超過580點，跌穿23600點，連失50天線(23931點)和保力加通道底部23691點支持，留意後市需否考驗上月底低位23469點，至於首個反彈阻力會是100天線(24408點)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨日錄淨流入逾9700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.2億元，反映投資者認為大市將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為23600至23699點；而熊證街貨重貨區為收回價25100至25199點，最多資金流入之收回價為24500至24599點。
投資者憂慮內地對遊戲行業開始新一輪監管，騰訊（00700）上日曾下瀉6.2%，險守440元關，全日仍挫5.2%，以445.4元逾一個月低位收市，一舉跌破50天和100天線。集團收市後澄清將被重錘言論為謠言，不過騰訊今早未止跌，曾挫近3%，低見432.2元，創一個月低，其後跌幅收窄至1%，於440元附近上落。昨有高達30億元北水淨沽出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過1億元淨流入其好倉，是最多資金流入的好淡倉項目，淡倉同日則有逾1200萬元淨流出。
受累外賣平台面臨降費的美團（03690）連日捱沽，昨儘管低見178元的年半低位後一度由跌轉升，其後沽壓再現，收挫近4%於180.5元。今早曾再跌逾4%，低見173元邊。昨有逾3600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1300萬元淨流出。
滙豐控股（00005）今日中午公布去年業績，市場憧憬集團全年派息將按年升逾五成至七成。股份昨以全日最高位58.55元收市，逆市升0.9%，今早回吐約2%，下試57元。逾1000萬元在上日淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾380萬元淨流入。
舜宇光學（02382）繼續沿10天線下尋支持，昨收跌1.4%於189.2元，今早反彈乏力，一度回落至184元邊，跌幅逾2%。昨分別有逾170萬元和小量資金淨流入其好倉和淡倉。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購22840，行使價：25300點，2022年7月到期，實際槓桿：10.1
恒指輕微價外、中短期沽21733，行使價：21900點，2022年6月到期，實際槓桿：10.9
騰訊輕微價外、中短期購21348，行使價：485.922元，2022年6月到期，實際槓桿：7.8
騰訊輕微價外、短期沽22145，行使價：413.65元，2022年4月到期，實際槓桿：9.4
美團價外、中短期購21068，行使價：218.88元，2022年7月到期，實際槓桿：4.8
美團價內、中短期沽19456，行使價：188元，2022年6月到期，實際槓桿：3.2
匯豐貼價、中短期購21567，行使價：59.98元，2022年7月到期，實際槓桿：9
匯豐輕微價外、長期購22141，行使價：63.88元，2022年11月到期，實際槓桿：7.2
匯豐價外、中短期沽21474，行使價：47.88元，2022年7月到期，實際槓桿：7.4
舜光價外、短期購23194，行使價：225.2元，2022年5月到期，實際槓桿：7.9
舜光輕微價外、短期沽29375，行使價：169.9元，2022年4月到期，實際槓桿：6.8
阿里價外、中短期購19647，行使價：138.88元，2022年6月到期，實際槓桿：6.6
阿里輕微價外、中短期沽18016，行使價：96.88元，2022年7月到期，實際槓桿：3.4
恒指牛證69395，收回價：23160點，槓桿比率：47.2
恒指熊證61922，收回價：24400點，槓桿比率：23
騰訊牛證59681，收回價：406.99元，槓桿比率：11.3
騰訊熊證62549，收回價：485元，槓桿比率：8.7
美團牛證67842，收回價：160元，槓桿比率：8.9
美團熊證60872，收回價：225元，槓桿比率：3.3
匯豐牛證50399，收回價：52.5元，槓桿比率：11.4
匯豐熊證60913，收回價：60.88元，槓桿比率：8.2
舜光牛證68649，收回價：168元，槓桿比率：8.8
舜光熊證50406，收回價：210元，槓桿比率：5.7
阿里牛證54338，收回價：103元，槓桿比率：8.5
阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：6.1
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。