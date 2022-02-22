moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>瑞通

恒指跌600點、資金撈牛 新經濟股急挫、引伸抽升、投資者較傾向以牛證博反彈

標籤：瑞通

美股隔晚假期休市。恒指昨裂口低開218點於24109點，午後受科網股拖累，跌幅一度擴大至328點，低見23998點，全日收報24170點，跌157(0.6%)，大市成交增至1437億港元(下同)

恒指以陽燭「陀螺」收市，幾近完全回補本月初的上升裂口2397524140點，其他技術指標轉弱，MACD熊差擴大，14RSI47.6續處中軸以下，慢隨機指數維持沽貨訊號。

俄烏局勢未見改善，港股今早繼續受壓，一度急挫超過580點，跌穿23600點，連失50天線(23931)和保力加通道底部23691點支持，留意後市需否考驗上月底低位23469點，至於首個反彈阻力會是100天線(24408)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨日錄淨流入逾9700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.2億元，反映投資者認為大市將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2250022599點，最多資金流入之收回價為2360023699點；而熊證街貨重貨區為收回價2510025199點，最多資金流入之收回價為2450024599點。

投資者憂慮內地對遊戲行業開始新一輪監管，騰訊（00700）上日曾下瀉6.2%，險守440元關，全日仍挫5.2%，以445.4元逾一個月低位收市，一舉跌破50天和100天線。集團收市後澄清將被重錘言論為謠言，不過騰訊今早未止跌，曾挫近3%，低見432.2元，創一個月低，其後跌幅收窄至1%，於440元附近上落。昨有高達30億元北水淨沽出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過1億元淨流入其好倉，是最多資金流入的好淡倉項目，淡倉同日則有逾1200萬元淨流出。

受累外賣平台面臨降費的美團（03690）連日捱沽，昨儘管低見178元的年半低位後一度由跌轉升，其後沽壓再現，收挫近4%180.5元。今早曾再跌逾4%，低見173元邊。昨有逾3600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1300萬元淨流出。

滙豐控股（00005）今日中午公布去年業績，市場憧憬集團全年派息將按年升逾五成至七成。股份昨以全日最高位58.55元收市，逆市升0.9%，今早回吐約2%，下試57元。逾1000萬元在上日淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾380萬元淨流入。

舜宇光學（02382）繼續沿10天線下尋支持，昨收跌1.4%189.2元，今早反彈乏力，一度回落至184元邊，跌幅逾2%。昨分別有逾170萬元和小量資金淨流入其好倉和淡倉。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購22840，行使價：25300點，20227月到期，實際槓桿：10.1

 

恒指輕微價外、中短期沽21733，行使價：21900點，20226月到期，實際槓桿：10.9

 

騰訊輕微價外、中短期購21348，行使價：485.922元，20226月到期，實際槓桿：7.8

 

騰訊輕微價外、短期沽22145，行使價：413.65元，20224月到期，實際槓桿：9.4

 

美團價外、中短期購21068，行使價：218.88元，20227月到期，實際槓桿：4.8

 

美團價內、中短期沽19456，行使價：188元，20226月到期，實際槓桿：3.2

 

匯豐貼價、中短期購21567，行使價：59.98元，20227月到期，實際槓桿：9

 

匯豐輕微價外、長期購22141，行使價：63.88元，202211月到期，實際槓桿：7.2

 

匯豐價外、中短期沽21474，行使價：47.88元，20227月到期，實際槓桿：7.4

 

舜光價外、短期購23194，行使價：225.2元，20225月到期，實際槓桿：7.9

 

舜光輕微價外、短期沽29375，行使價：169.9元，20224月到期，實際槓桿：6.8

 

阿里價外、中短期購19647，行使價：138.88元，20226月到期，實際槓桿：6.6

 

阿里輕微價外、中短期沽18016，行使價：96.88元，20227月到期，實際槓桿：3.4

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證69395，收回價：23160點，槓桿比率：47.2

 

恒指熊證61922，收回價：24400點，槓桿比率：23

 

騰訊牛證59681，收回價：406.99元，槓桿比率：11.3

 

騰訊熊證62549，收回價：485元，槓桿比率：8.7

 

美團牛證67842，收回價：160元，槓桿比率：8.9

 

美團熊證60872，收回價：225元，槓桿比率：3.3

 

匯豐牛證50399，收回價：52.5元，槓桿比率：11.4

 

匯豐熊證60913，收回價：60.88元，槓桿比率：8.2

 

舜光牛證68649，收回價：168元，槓桿比率：8.8

 

舜光熊證50406，收回價：210元，槓桿比率：5.7

 

阿里牛證54338，收回價：103元，槓桿比率：8.5

 

阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：6.1

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。