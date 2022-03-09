恒指無力彈、牛熊各有追捧 資金續湧入最貼熊、另20300至20500收回牛受好友歡迎

美國政府宣布禁止俄羅斯石油進口，美股隔晚表現波動，道指一度升逾 580 點，尾市倒跌，收報 32632 點，跌 184 點 ( 或 0.6%) ；納指曾升逾 2% ，收跌 0.3% 。

海外大宗商品價格暴漲，投資者憂慮通脹壓力及經濟衰退風險增加。恒指上日曾升 245 點至 21303 點，但逼近周一的下跌裂口隨即遇阻而回，午後曾急瀉 418 點，低見 20638 點，再刷新 5 年半低位，全日收跌 291 點 ( 或 1.4%) ，報 20765 點，大市成交高企於 1707 億元。

恒指三連跌，期間累挫 1701 點 ( 或 7.6%) ，技術指標向淡， MACD 熊差進一步擴大， 14 日 RSI 跌至 21.13 呈極度超賣，慢隨機指數續處超賣區，指數仍處擴闊中的保力加通道以外， 10 天線 (22334 點 ) 繼續急速滑落。

恒指今早一度回升近 200 點，升穿 20900 點，惟缺乏承接力，大市曾倒跌，即市反彈阻力留意 21000 點心理關口，待收復後再看周一的下跌裂口 21327 至 21838 點，支持參考 20500 點水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 1 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 2200 萬元，反映投資者預期港股將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20000 至 20099 點，最多資金流入之收回價為 20600 至 20699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22300 至 22399 點，最多資金流入之收回價為 22300 至 22399 點。

恒生科技指數昨再創歷史新低，盤中低見 4367 點，全日收報 4382 點，跌 145 點 ( 或 3.2%) ，連跌第 5 日。科指 MACD 熊差擴闊， 14 日 RSI 跌至 22.33 的超賣區，今早稍見回穩，大致徘徊在 4400 點以上。昨日分別有約 90 萬元和逾 20 萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴 （09988） 昨曾漲逾 4% ，直逼百元大關，全日收報 96.9 元，逆市下力保近 0.9% 升幅。今早好淡爭持，曾失 96 元。昨有超過 890 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 10 萬元淨流出。

明日公布業績的京東集團 （09618） ，昨曾下瀉 7.8% ，低見 227.8 元，逼近上市低位 226 元，全日跌幅收窄至 6.7% ，報 230.4 元，錄三連跌。今早曾升約 2.5% ，高位重上 236 元。昨有逾 860 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 130 萬元淨流出。

LME 鎳價暴升直接導致電動車生產成本大增，比亞迪股份 （01211） 連跌 5 個交易日，昨曾重挫一成至 182.8 元，錄 9 個月低位，收市維持 9.4% 的跌幅，報 184 元。今早一度反彈逾 3% ，重上 190 元關。逾 1000 萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 1100 萬元淨流入。

友邦保險 （01299） 將於本周五公布去年業績，股份昨曾跌 3.3% 至 72.6 元，創 52 周低，收跌 2.7% 於 73.05 元。今早曾再跌逾 2% ，低見 71 元。逾 140 萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 140 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 18771 ，行使價： 23300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 14.4

恒指貼價、長期沽 19124 ，行使價： 19889 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.9

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.8

阿里價外、中短期購 23517 ，行使價： 118.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.2

阿里貼價、中短期沽 27671 ，行使價： 91.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.5

京東輕微價外、中短期購 21066 ，行使價： 268 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.2

京東貼價、中短期沽 23377 ，行使價： 227 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.4

比迪價外、中短期購 23770 ，行使價： 258 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.1

比迪價內、中短期沽 23755 ，行使價： 198.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.2

友邦價外、中年期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.9

友邦輕微價外、中短期沽 20313 ，行使價： 68 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 7.3

騰訊價外、中短期購 27401 ，行使價： 460 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 6.5

騰訊輕微價外、中年期沽 27642 ，行使價： 360 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 69454 ，收回價： 20300 點，槓桿比率： 39.2

恒指熊證 54968 ，收回價： 21868 點，槓桿比率： 14.7

恒科牛證 61997 ，收回價： 3888 元，槓桿比率： 6.3

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 4.4

阿里牛證 57465 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 8.1

阿里熊證 69329 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 8.1

京東牛證 66538 ，收回價： 210.08 元，槓桿比率： 8.1

京東牛證 60953 ，收回價： 220.08 元，槓桿比率： 13.3

京東熊證 54974 ，收回價： 278 元，槓桿比率： 4.8

比迪牛證 69134 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 10.5

比迪熊證 54971 ，收回價： 233 元，槓桿比率： 3.5

友邦牛證 62020 ，收回價： 63.88 元，槓桿比率： 8

友邦熊證 50792 ，收回價： 84 元，槓桿比率： 5.6

美團牛證 67223 ，收回價： 132.88 元，槓桿比率： 7.9

騰訊牛證 51788 ，收回價： 360 元，槓桿比率： 12.8

騰訊熊證 54969 ，收回價： 425 元，槓桿比率： 8.1

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