恒指無力彈、牛熊各有追捧 資金續湧入最貼熊、另20300至20500收回牛受好友歡迎

美國政府宣布禁止俄羅斯石油進口，美股隔晚表現波動，道指一度升逾580點，尾市倒跌，收報32632點，跌184點(或0.6%)；納指曾升逾2%，收跌0.3%。
海外大宗商品價格暴漲，投資者憂慮通脹壓力及經濟衰退風險增加。恒指上日曾升245點至21303點，但逼近周一的下跌裂口隨即遇阻而回，午後曾急瀉418點，低見20638點，再刷新5年半低位，全日收跌291點(或1.4%)，報20765點，大市成交高企於1707億元。
恒指三連跌，期間累挫1701點(或7.6%)，技術指標向淡，MACD熊差進一步擴大，14日RSI跌至21.13呈極度超賣，慢隨機指數續處超賣區，指數仍處擴闊中的保力加通道以外，10天線(22334點)繼續急速滑落。
恒指今早一度回升近200點，升穿20900點，惟缺乏承接力，大市曾倒跌，即市反彈阻力留意21000點心理關口，待收復後再看周一的下跌裂口21327至21838點，支持參考20500點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾2200萬元，反映投資者預期港股將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20000至20099點，最多資金流入之收回價為20600至20699點；而熊證街貨重貨區為收回價22300至22399點，最多資金流入之收回價為22300至22399點。
恒生科技指數昨再創歷史新低，盤中低見4367點，全日收報4382點，跌145點(或3.2%)，連跌第5日。科指MACD熊差擴闊，14日RSI跌至22.33的超賣區，今早稍見回穩，大致徘徊在4400點以上。昨日分別有約90萬元和逾20萬元資金淨流入其好倉和淡倉。
阿里巴巴（09988）昨曾漲逾4%，直逼百元大關，全日收報96.9元，逆市下力保近0.9%升幅。今早好淡爭持，曾失96元。昨有超過890萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流出。
明日公布業績的京東集團（09618），昨曾下瀉7.8%，低見227.8元，逼近上市低位226元，全日跌幅收窄至6.7%，報230.4元，錄三連跌。今早曾升約2.5%，高位重上236元。昨有逾860萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流出。
LME鎳價暴升直接導致電動車生產成本大增，比亞迪股份（01211）連跌5個交易日，昨曾重挫一成至182.8元，錄9個月低位，收市維持9.4%的跌幅，報184元。今早一度反彈逾3%，重上190元關。逾1000萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾1100萬元淨流入。
友邦保險（01299）將於本周五公布去年業績，股份昨曾跌3.3%至72.6元，創52周低，收跌2.7%於73.05元。今早曾再跌逾2%，低見71元。逾140萬元在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購18771，行使價：23300點，2022年6月到期，實際槓桿：14.4
恒指貼價、長期沽19124，行使價：19889點，2022年12月到期，實際槓桿：4.9
恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，2022年5月到期，實際槓桿：2.8
阿里價外、中短期購23517，行使價：118.88元，2022年7月到期，實際槓桿：5.2
阿里貼價、中短期沽27671，行使價：91.88元，2022年6月到期，實際槓桿：3.5
京東輕微價外、中短期購21066，行使價：268元，2022年7月到期，實際槓桿：5.2
京東貼價、中短期沽23377，行使價：227元，2022年6月到期，實際槓桿：3.4
比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，2022年7月到期，實際槓桿：5.1
比迪價內、中短期沽23755，行使價：198.88元，2022年9月到期，實際槓桿：2.2
友邦價外、中年期購11420，行使價：87.95元，2022年9月到期，實際槓桿：7.9
友邦輕微價外、中短期沽20313，行使價：68元，2022年7月到期，實際槓桿：7.3
騰訊價外、中短期購27401，行使價：460元，2022年8月到期，實際槓桿：6.5
騰訊輕微價外、中年期沽27642，行使價：360元，2022年9月到期，實際槓桿：3.7
恒指牛證69454，收回價：20300點，槓桿比率：39.2
恒指熊證54968，收回價：21868點，槓桿比率：14.7
恒科牛證61997，收回價：3888元，槓桿比率：6.3
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：4.4
阿里牛證57465，收回價：88元，槓桿比率：8.1
阿里熊證69329，收回價：105元，槓桿比率：8.1
京東牛證66538，收回價：210.08元，槓桿比率：8.1
京東牛證60953，收回價：220.08元，槓桿比率：13.3
京東熊證54974，收回價：278元，槓桿比率：4.8
比迪牛證69134，收回價：180元，槓桿比率：10.5
比迪熊證54971，收回價：233元，槓桿比率：3.5
友邦牛證62020，收回價：63.88元，槓桿比率：8
友邦熊證50792，收回價：84元，槓桿比率：5.6
美團牛證67223，收回價：132.88元，槓桿比率：7.9
騰訊牛證51788，收回價：360元，槓桿比率：12.8
騰訊熊證54969，收回價：425元，槓桿比率：8.1
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。