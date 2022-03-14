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專家觀點>瑞通

恒指插穿兩萬關、資金追20300至20600點收回熊 投資者未有意欲博ATM反彈

標籤：瑞通

美國將中斷與俄貿易關係，加上投資者關注美國聯儲局今周勢將加息，美股上周五先升後回。道指收報32944點，跌229(0.7%)；納指低收2.2%。憂慮中概股美國退市危機，中概股沽壓未止，反映中概股表現的金龍中國指數下挫10.2%；滴滴急瀉44%；霧芯科技挫36%；阿里巴巴跌6.7%

恒指上周五再次考驗兩萬點大關支持，最多挫811點，低見20079點，午後隨內地股市回穩而跌幅逐步收窄，恒指全日收報20553點，跌336(1.6%)，大市成交增至1906億港元(下同)

港股雖跌但先低後高呈陽燭，MACD熊差連日收窄，14RSI回落至23.37，慢隨機指數續處超賣區。恒指暫未擺脫短期下降軌，上周一的下跌裂口2132721838點繼續是後市反彈的主要阻力，而下方留意上周兩度下試接近兩萬點水平均見承接，可否形成雙底支持。然而一旦確認失守，下一支持將是20165月低位19594點。

恒指今早再挫近600點，低見19900點水平，創2016628日以來新低。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾9400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.4億元，反映投資者認為港股反彈將至。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2000020099點，最多資金流入之收回價為1990019999點；而熊證街貨重貨區為收回價2180021899點，最多資金流入之收回價為2070020799點。

騰訊（00700）上周五最多挫6.5%，低見360元的兩年低位，收跌4.5%367.8元，14RSI降至21.48的極度超賣水平。今早曾再跌4%353元水平。騰訊將於下周三公布去年度業績。上周五有約3.9億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過4300萬元淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股好淡倉項目，淡倉同日亦有近960萬元淨流入。

阿里巴巴（09988）上周五曾挫8.4%，創出88.05元的在港上市新低，收市仍挫5.5%90.8元。今早承接其ADR跌勢，再跌逾6%，跌穿85元破底，暫連跌第4個交易日。分別有逾2200萬元和逾600萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

中海油（00883）上周五曾跌4.8%9.62元，全日收報9.79元，跌3.1%，當日有約4.3億元北水淨沽出中海油。國際油價上周五高收3%，不過中海油今早曾再跌約2%，一度跌穿9.6元。上周五有近320萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流出。

中遠海控（01919）公布業績快報，2021年度純利約893億元人民幣，增約8倍；收入近3337億元人民幣，增長近95%，股價上周五逆市收升2.6%，報15.1元，結束四連跌並重返50天線水平。今早回落近4%，於14.5元水平附近見支持，其後跌幅大為收窄。上周五有近60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約90萬元淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購18771，行使價：23300點，20226月到期，實際槓桿：13.3

 

恒指貼價、長期沽19124，行使價：19889點，202212月到期，實際槓桿：5.1

 

恒科價外、中短期購27401，行使價：460元，20228月到期，實際槓桿：6.5

 

騰訊輕微價外、中年期購11108，行使價：400元，20229月到期，實際槓桿：4.9

 

騰訊輕微價外、中年期沽28962，行使價：330元，202210月到期，實際槓桿：3

 

阿里輕微價外、中短期購27638，行使價：99.88元，20229月到期，實際槓桿：4

 

阿里價內、中短期沽27671，行使價：91.88元，20226月到期，實際槓桿：3.7

 

海油輕微價外、中年期購16709，行使價：10.8元，202211月到期，實際槓桿：5.3

 

海油輕微價外、中年期沽21902，行使價：8.8元，20229月到期，實際槓桿：3.5

 

遠海價外、短期購19126，行使價：17.66元，20226月到期，實際槓桿：5.6

 

京東價外、中短期購21066，行使價：268元，20227月到期，實際槓桿：4.8

 

港交輕微價外、中年期購28960，行使價：388元，20229月到期，實際槓桿：6.7

 

港交價內、中年期沽27663，行使價：352.68元，20229月到期，實際槓桿：3.9

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證56950，收回價：19400點，槓桿比率：30

 

恒指熊證57415，收回價：20640點，槓桿比率：24.2

 

恒科牛證56035，收回價：3500元，槓桿比率：5.9

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：3.8

 

騰訊牛證51790，收回價：320元，槓桿比率：8.6

 

騰訊熊證56956，收回價：395元，槓桿比率：7.6

 

阿里牛證64301，收回價：80元，槓桿比率：6.6

 

阿里熊證69329，收回價：105元，槓桿比率：5.3

 

海油牛證52171，收回價：8.8元，槓桿比率：10.5

 

海油熊證52129，收回價：11元，槓桿比率：4.4

 

遠海牛證57454，收回價：12.8元，槓桿比率：5.5

 

京東牛證63787，收回價：175元，槓桿比率：8.7

 

京東熊證57408，收回價：255元，槓桿比率：2.5

 

港交牛證57436，收回價：315元，槓桿比率：10.2

 

港交熊證56022，收回價：365元，槓桿比率：12.7

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。