恒指插穿兩萬關、資金追20300至20600點收回熊 投資者未有意欲博ATM反彈

恒指上周五再次考驗兩萬點大關支持，最多挫 811 點，低見 20079 點，午後隨內地股市回穩而跌幅逐步收窄，恒指全日收報 20553 點，跌 336 點 ( 或 1.6%) ，大市成交增至 1906 億港元 ( 下同 ) 。

港股雖跌但先低後高呈陽燭， MACD 熊差連日收窄， 14 日 RSI 回落至 23.37 ，慢隨機指數續處超賣區。恒指暫未擺脫短期下降軌，上周一的下跌裂口 21327 至 21838 點繼續是後市反彈的主要阻力，而下方留意上周兩度下試接近兩萬點水平均見承接，可否形成雙底支持。然而一旦確認失守，下一支持將是 2016 年 5 月低位 19594 點。

恒指今早再挫近 600 點，低見 19900 點水平，創 2016 年 6 月 28 日以來新低。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 9400 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 1.4 億元，反映投資者認為港股反彈將至。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 20000 至 20099 點，最多資金流入之收回價為 19900 至 19999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21800 至 21899 點，最多資金流入之收回價為 20700 至 20799 點。

騰訊 （00700） 上周五最多挫 6.5% ，低見 360 元的兩年低位，收跌 4.5% 於 367.8 元， 14 日 RSI 降至 21.48 的極度超賣水平。今早曾再跌 4% 至 353 元水平。騰訊將於下周三公布去年度業績。上周五有約 3.9 億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過 4300 萬元淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股好淡倉項目，淡倉同日亦有近 960 萬元淨流入。

阿里巴巴 （09988） 上周五曾挫 8.4% ，創出 88.05 元的在港上市新低，收市仍挫 5.5% 報 90.8 元。今早承接其 ADR 跌勢，再跌逾 6% ，跌穿 85 元破底，暫連跌第 4 個交易日。分別有逾 2200 萬元和逾 600 萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

中海油 （00883） 上周五曾跌 4.8% 至 9.62 元，全日收報 9.79 元，跌 3.1% ，當日有約 4.3 億元北水淨沽出中海油。國際油價上周五高收 3% ，不過中海油今早曾再跌約 2% ，一度跌穿 9.6 元。上周五有近 320 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 100 萬元淨流出。

中遠海控 （01919） 公布業績快報， 2021 年度純利約 893 億元人民幣，增約 8 倍；收入近 3337 億元人民幣，增長近 95% ，股價上周五逆市收升 2.6% ，報 15.1 元，結束四連跌並重返 50 天線水平。今早回落近 4% ，於 14.5 元水平附近見支持，其後跌幅大為收窄。上周五有近 60 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約 90 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 18771 ，行使價： 23300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 13.3

恒指貼價、長期沽 19124 ，行使價： 19889 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.1

恒科價外、中短期購 27401 ，行使價： 460 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 6.5

騰訊輕微價外、中年期購 11108 ，行使價： 400 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.9

騰訊輕微價外、中年期沽 28962 ，行使價： 330 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3

阿里輕微價外、中短期購 27638 ，行使價： 99.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4

阿里價內、中短期沽 27671 ，行使價： 91.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 3.7

海油輕微價外、中年期購 16709 ，行使價： 10.8 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.3

海油輕微價外、中年期沽 21902 ，行使價： 8.8 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.5

遠海價外、短期購 19126 ，行使價： 17.66 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.6

京東價外、中短期購 21066 ，行使價： 268 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.8

港交輕微價外、中年期購 28960 ，行使價： 388 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.7

港交價內、中年期沽 27663 ，行使價： 352.68 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.9

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56950 ，收回價： 19400 點，槓桿比率： 30

恒指熊證 57415 ，收回價： 20640 點，槓桿比率： 24.2

恒科牛證 56035 ，收回價： 3500 元，槓桿比率： 5.9

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 3.8

騰訊牛證 51790 ，收回價： 320 元，槓桿比率： 8.6

騰訊熊證 56956 ，收回價： 395 元，槓桿比率： 7.6

阿里牛證 64301 ，收回價： 80 元，槓桿比率： 6.6

阿里熊證 69329 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 5.3

海油牛證 52171 ，收回價： 8.8 元，槓桿比率： 10.5

海油熊證 52129 ，收回價： 11 元，槓桿比率： 4.4

遠海牛證 57454 ，收回價： 12.8 元，槓桿比率： 5.5

京東牛證 63787 ，收回價： 175 元，槓桿比率： 8.7

京東熊證 57408 ，收回價： 255 元，槓桿比率： 2.5

港交牛證 57436 ，收回價： 315 元，槓桿比率： 10.2

港交熊證 56022 ，收回價： 365 元，槓桿比率： 12.7

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