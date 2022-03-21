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專家觀點>瑞通

恒指升400點後回順、資金即市開熊 騰訊及小米今周業績、投資者睇法分歧

標籤：瑞通

中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美股上周五先挫後揚，道指收報34754點，升274(0.8%)；納指升2.1%。反映中概股表現的金龍中國指數上揚7.5%

恒指上周五好淡角力，低位一度跌穿21000點，其後曾倒升重上21600點，收市報21412點，跌88(0.4%)，大市成交2366億港元(下同)

恒指雖跌但低開高收，連續3日出現陽燭，技術指標進一步改善，MACD剛現牛差，14RSI續企46以上，慢隨機指數維持買入訊號。指數繼續回補本月7日的下跌裂口2132721838點，但受制於20天線(21702)阻力，下方21000點關口失而復得，而10天線(20484)繼續提供重要支持。

恒指今早曾升逾400點，高位重上21800點，其後升勢大幅回順，未能企穩20天線。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾1400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2050020599點；而熊證街貨重貨區為收回價2200022099點，最多資金流入之收回價為2230022399點。

恒生科技指數上周五最低見4300點，全日收報4484點，跌87(1.9%)14RSI略回至44.5。今早一度升逾100點，重上4600點，上試20天線(4678)阻力。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。

有傳微信支付或被中國監管部門要求納入騰訊（00700）新成立的金融控股公司，或另須申請支付牌照。騰訊上周五收跌2.3%381元，今早曾漲近3%，至392元以上，其後升幅收窄至不足1%。集團將於本周三公布末期業績。上周五有約3.6億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過1600萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾2400萬元淨流出。

將於明日公布業績的小米（01810），上周五曾瀉6.4%13元邊，全日維持3%跌幅，報13.52元。今早最多升逾2%，高位升抵13.9元。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

網易（09999）上周五挫至130元邊後獲承接，以近全日高位138.6元收市，跌幅收窄至2.6%。今早先升後回，140元得而復失。分別有逾110萬元和近20萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

中國交通建設（01800）上周五以全日最高位4.24元收市，升3.7%，連升第3個交易日並收復10天線。今早倒跌，下試4.2元。其好倉上周五有近120萬元資金淨流入。

昆侖能源（00135）上周五低位守6元，收跌3.7%6.21元。今早飆逾10%，高位見6.86元，回補上周的下跌裂口。上周五有逾50萬元淨流入其好倉。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購20292，行使價：24300點，20227月到期，實際槓桿：11.9

 

恒指貼價、中短期沽19121，行使價：21300點，20226月到期，實際槓桿：7.3

 

恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4

 

恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：2.7

 

騰訊價外、中年期購24618，行使價：485.971元，202210月到期，實際槓桿：5.2

 

騰訊輕微價外、中年期沽28962，行使價：330元，202210月到期，實際槓桿：3

 

小米輕微價外、中短期購28015，行使價：15.48元，20228月到期，實際槓桿：4.9

 

小米輕微價外、中年期沽27650，行使價：12.88元，20229月到期，實際槓桿：2.8

 

網易輕微價外、中短期購20277，行使價：160.08元，20227月到期，實際槓桿：4.3

 

中交貼價、中年期購25905，行使價：4.39元，20229月到期，實際槓桿：4.5

 

昆能輕微價外、中短期購14502，行使價：7.88元，20229月到期，實際槓桿：4.3

 

比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，20227月到期，實際槓桿：4.6

 

比迪輕微價外、中年期沽29538，行使價：182.88元，20229月到期，實際槓桿：2.5

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證65332，收回價：20087點，槓桿比率：16.5

 

恒指熊證54966，收回價：22200點，槓桿比率：21.2

 

恒科牛證65400，收回價：3500元，槓桿比率：3.7

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：8.7

 

騰訊牛證64978，收回價：330元，槓桿比率：6

 

騰訊熊證56017，收回價：410元，槓桿比率：11.5

 

小米牛證65167，收回價：12元，槓桿比率：5.7

 

小米熊證68200，收回價：16.2元，槓桿比率：4.3

 

網易牛證62003，收回價：105.88元，槓桿比率：3.6

 

比迪牛證65466，收回價：162元，槓桿比率：3.4

 

比迪熊證53950，收回價：243.88元，槓桿比率：6.5

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。