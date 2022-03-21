恒指升400點後回順、資金即市開熊 騰訊及小米今周業績、投資者睇法分歧

恒指上周五好淡角力，低位一度跌穿21000點，其後曾倒升重上21600點，收市報21412點，跌88點(或0.4%)，大市成交2366億港元(下同)。
恒指雖跌但低開高收，連續3日出現陽燭，技術指標進一步改善，MACD剛現牛差，14日RSI續企46以上，慢隨機指數維持買入訊號。指數繼續回補本月7日的下跌裂口21327至21838點，但受制於20天線(21702點)阻力，下方21000點關口失而復得，而10天線(20484點)繼續提供重要支持。
恒指今早曾升逾400點，高位重上21800點，其後升勢大幅回順，未能企穩20天線。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾1400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價20500至20599點，最多資金流入之收回價為20500至20599點；而熊證街貨重貨區為收回價22000至22099點，最多資金流入之收回價為22300至22399點。
恒生科技指數上周五最低見4300點，全日收報4484點，跌87點(或1.9%)，14日RSI略回至44.5。今早一度升逾100點，重上4600點，上試20天線(4678點)阻力。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。
有傳微信支付或被中國監管部門要求納入騰訊（00700）新成立的金融控股公司，或另須申請支付牌照。騰訊上周五收跌2.3%於381元，今早曾漲近3%，至392元以上，其後升幅收窄至不足1%。集團將於本周三公布末期業績。上周五有約3.6億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過1600萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾2400萬元淨流出。
將於明日公布業績的小米（01810），上周五曾瀉6.4%至13元邊，全日維持3%跌幅，報13.52元。今早最多升逾2%，高位升抵13.9元。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。
網易（09999）上周五挫至130元邊後獲承接，以近全日高位138.6元收市，跌幅收窄至2.6%。今早先升後回，140元得而復失。分別有逾110萬元和近20萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。
中國交通建設（01800）上周五以全日最高位4.24元收市，升3.7%，連升第3個交易日並收復10天線。今早倒跌，下試4.2元。其好倉上周五有近120萬元資金淨流入。
昆侖能源（00135）上周五低位守6元，收跌3.7%於6.21元。今早飆逾10%，高位見6.86元，回補上周的下跌裂口。上周五有逾50萬元淨流入其好倉。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購20292，行使價：24300點，2022年7月到期，實際槓桿：11.9
恒指貼價、中短期沽19121，行使價：21300點，2022年6月到期，實際槓桿：7.3
恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：4
恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，2022年5月到期，實際槓桿：2.7
騰訊價外、中年期購24618，行使價：485.971元，2022年10月到期，實際槓桿：5.2
騰訊輕微價外、中年期沽28962，行使價：330元，2022年10月到期，實際槓桿：3
小米輕微價外、中短期購28015，行使價：15.48元，2022年8月到期，實際槓桿：4.9
小米輕微價外、中年期沽27650，行使價：12.88元，2022年9月到期，實際槓桿：2.8
網易輕微價外、中短期購20277，行使價：160.08元，2022年7月到期，實際槓桿：4.3
中交貼價、中年期購25905，行使價：4.39元，2022年9月到期，實際槓桿：4.5
昆能輕微價外、中短期購14502，行使價：7.88元，2022年9月到期，實際槓桿：4.3
比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，2022年7月到期，實際槓桿：4.6
比迪輕微價外、中年期沽29538，行使價：182.88元，2022年9月到期，實際槓桿：2.5
恒指牛證65332，收回價：20087點，槓桿比率：16.5
恒指熊證54966，收回價：22200點，槓桿比率：21.2
恒科牛證65400，收回價：3500元，槓桿比率：3.7
恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：8.7
騰訊牛證64978，收回價：330元，槓桿比率：6
騰訊熊證56017，收回價：410元，槓桿比率：11.5
小米牛證65167，收回價：12元，槓桿比率：5.7
小米熊證68200，收回價：16.2元，槓桿比率：4.3
網易牛證62003，收回價：105.88元，槓桿比率：3.6
比迪牛證65466，收回價：162元，槓桿比率：3.4
比迪熊證53950，收回價：243.88元，槓桿比率：6.5
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。