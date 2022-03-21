恒指升400點後回順、資金即市開熊 騰訊及小米今周業績、投資者睇法分歧

恒指上周五好淡角力，低位一度跌穿 21000 點，其後曾倒升重上 21600 點，收市報 21412 點，跌 88 點 ( 或 0.4%) ，大市成交 2366 億港元 ( 下同 ) 。

恒指雖跌但低開高收，連續 3 日出現陽燭，技術指標進一步改善， MACD 剛現牛差， 14 日 RSI 續企 46 以上，慢隨機指數維持買入訊號。指數繼續回補本月 7 日的下跌裂口 21327 至 21838 點，但受制於 20 天線 (21702 點 ) 阻力，下方 21000 點關口失而復得，而 10 天線 (20484 點 ) 繼續提供重要支持。

恒指今早曾升逾 400 點，高位重上 21800 點，其後升勢大幅回順，未能企穩 20 天線。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 1400 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1300 萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 20500 至 20599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22000 至 22099 點，最多資金流入之收回價為 22300 至 22399 點。

恒生科技指數上周五最低見 4300 點，全日收報 4484 點，跌 87 點 ( 或 1.9%) ， 14 日 RSI 略回至 44.5 。今早一度升逾 100 點，重上 4600 點，上試 20 天線 (4678 點 ) 阻力。上周五有逾 190 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 30 萬元淨流出。

有傳微信支付或被中國監管部門要求納入騰訊 （00700） 新成立的金融控股公司，或另須申請支付牌照。騰訊上周五收跌 2.3% 於 381 元，今早曾漲近 3% ，至 392 元以上，其後升幅收窄至不足 1% 。集團將於本周三公布末期業績。上周五有約 3.6 億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過 1600 萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾 2400 萬元淨流出。

將於明日公布業績的小米 （01810） ，上周五曾瀉 6.4% 至 13 元邊，全日維持 3% 跌幅，報 13.52 元。今早最多升逾 2% ，高位升抵 13.9 元。上周五有逾 110 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 60 萬元淨流入。

網易 （09999） 上周五挫至 130 元邊後獲承接，以近全日高位 138.6 元收市，跌幅收窄至 2.6% 。今早先升後回， 140 元得而復失。分別有逾 110 萬元和近 20 萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

中國交通建設 （01800） 上周五以全日最高位 4.24 元收市，升 3.7% ，連升第 3 個交易日並收復 10 天線。今早倒跌，下試 4.2 元。其好倉上周五有近 120 萬元資金淨流入。

昆侖能源 （00135） 上周五低位守 6 元，收跌 3.7% 於 6.21 元。今早飆逾 10% ，高位見 6.86 元，回補上周的下跌裂口。上周五有逾 50 萬元淨流入其好倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

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恒指輕微價外、中短期購 20292 ，行使價： 24300 點， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 11.9

恒指貼價、中短期沽 19121 ，行使價： 21300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 7.3

恒科輕微價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.7

騰訊價外、中年期購 24618 ，行使價： 485.971 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 5.2

騰訊輕微價外、中年期沽 28962 ，行使價： 330 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3

小米輕微價外、中短期購 28015 ，行使價： 15.48 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.9

小米輕微價外、中年期沽 27650 ，行使價： 12.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.8

網易輕微價外、中短期購 20277 ，行使價： 160.08 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.3

中交貼價、中年期購 25905 ，行使價： 4.39 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.5

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比迪輕微價外、中年期沽 29538 ，行使價： 182.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.5

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