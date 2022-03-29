恒指欲上試22000關、即市資金開熊 恒指及主要科技股引伸波幅普遍回落

受上海分區封城影響，恒指上日先低後高，早段曾跌 202 點至 21202 點，其後在科網股升勢帶動下，一度倒升 386 點，高見 21790 點，全日收報 21684 點，升 280 點 ( 或 1.3%) ，惟大市成交降至 1343 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束兩日跌勢，險守 20 天線 (21182 點 ) ， 14 日 RSI 回升至 48.58 ，慢隨機指數續處超買區，但 MACD 牛差輕微收窄，與恒指升勢出現背馳。 10 天線 (21508 點 ) 升破 20 天線形成利好的黃金交叉訊號。

恒指今早升逾 200 點，上試 21900 點水平。反彈阻力先留意 22000 點關口，待企穩後有機會上試去年低位 22665 點， 10 天和 20 天線則繼續提供支持。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 2700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1.1 億元，反映投資者預期港股回升過後將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 21000 至 21099 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22500 至 22599 點。

恒生科技指數昨回落至 4300 點邊緣後獲承接，一度倒升 171 點，高見 4,550 點，最終收升 114 點 ( 或 2.6%) ，報 4494 點，重越 20 天線 (4485 點 ) ， 14 日 RSI 升至 45.89 ， MACD 牛差則繼續收窄。科指今早升近 100 點，上試 4600 點。上日科指好倉資金流不明顯，淡倉同日則有約 50 萬元淨流出。

美團 （03690） 業績後受捧，最多飆 15.5% ，高見 155.9 元，收市維持 11.6% 的升幅，報 150.6 元，一舉收復 10 天和 20 天線。今早再漲逾 4% ，重上 157 元。昨有約 2.8 億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，約 1800 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 1200 萬元淨流入。

阿里巴巴 （09988） 昨曾漲 5.7% 至 113.5 元，收報 111.1 元，升 3.4% 。今早升逾 3% ，突破 114 元。其輪證好倉昨錄超過 2400 萬元資金淨流出，同日淡倉亦有約 320 萬元淨流出。

銀河娛樂 （00027） 昨一度下挫 3.8% ，低見 44.35 元，險守 50 天線，其後跌幅收窄，收報 45.65 元，跌近 1% 。今早升逾 1% ，重上 46 元。昨有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 300 萬元淨流入。

今日公布業績的比亞迪股份 （01211） ，昨微跌 0.1% 收報 211.4 元，今早升穿 215 元，升幅逾 1% 。分別有近 100 萬元和逾 20 萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。

中國交通建設 （01800） 上日曾升抵 4.2 元，漲 2.7% ，收市升 1.7% ，報 4.16 元，終止三連跌走勢。集團將於明日公布業績，今早再觸 4.2 元，升幅近 1% 。其好倉昨錄逾 80 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 20292 ，行使價： 24300 點， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 14.7

恒指輕微價外、中年期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.2

恒科輕微價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 點， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.1

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.5

美團價外、中短期購 26483 ，行使價： 200.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.4

美團價外、中年期沽 13372 ，行使價： 125 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2

阿里價外、短期購 19647 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 7.1

阿里價外、短期沽 27671 ，行使價： 91.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.5

銀河貼價、中年期購 13487 ，行使價： 47.95 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.6

銀河價外、中短期沽 22273 ，行使價： 36 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.8

比迪價外、中短期購 23770 ，行使價： 258 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 4.9

比迪價外、中年期沽 29538 ，行使價： 182.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.8

中交輕微價外、中年期購 25905 ，行使價： 4.39 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51105 ，收回價： 21100 點，槓桿比率： 26.4

恒指熊證 54964 ，收回價： 22540 點，槓桿比率： 26.2

恒科牛證 51195 ，收回價： 3900 元，槓桿比率： 5.3

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 10

美團牛證 65066 ，收回價： 120 元，槓桿比率： 3.3

美團熊證 63297 ，收回價： 200 元，槓桿比率： 3.9

阿里牛證 58310 ，收回價： 93 元，槓桿比率： 4.5

阿里熊證 53871 ，收回價： 143 元，槓桿比率： 3.2

銀河牛證 51205 ，收回價： 33.88 元，槓桿比率： 3.3

銀河熊證 69860 ，收回價： 50.88 元，槓桿比率： 8.1

比迪牛證 51081 ，收回價： 177 元，槓桿比率： 4.3

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