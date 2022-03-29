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專家觀點>瑞通

恒指欲上試22000關、即市資金開熊 恒指及主要科技股引伸波幅普遍回落

標籤：瑞通

市場關注俄烏即將舉行面對面談判，以及美債息一度出現倒掛，美股隔晚反覆向好，道指收報34955點，升94(0.3%)，連升3個交易日；納指升1.3%；國際油價則重挫6%

受上海分區封城影響，恒指上日先低後高，早段曾跌202點至21202點，其後在科網股升勢帶動下，一度倒升386點，高見21790點，全日收報21684點，升280(1.3%)，惟大市成交降至1343億港元(下同)

恒指結束兩日跌勢，險守20天線(21182)14RSI回升至48.58，慢隨機指數續處超買區，但MACD牛差輕微收窄，與恒指升勢出現背馳。10天線(21508)升破20天線形成利好的黃金交叉訊號。

恒指今早升逾200點，上試21900點水平。反彈阻力先留意22000點關口，待企穩後有機會上試去年低位22665點，10天和20天線則繼續提供支持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾2700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股回升過後將再度調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2100021099點；而熊證街貨重貨區為收回價2250022599點，最多資金流入之收回價為2250022599點。

恒生科技指數昨回落至4300點邊緣後獲承接，一度倒升171點，高見4,550點，最終收升114(2.6%)，報4494點，重越20天線(4485)14RSI升至45.89MACD牛差則繼續收窄。科指今早升近100點，上試4600點。上日科指好倉資金流不明顯，淡倉同日則有約50萬元淨流出。

美團（03690）業績後受捧，最多飆15.5%，高見155.9元，收市維持11.6%的升幅，報150.6元，一舉收復10天和20天線。今早再漲逾4%，重上157元。昨有約2.8億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，約1800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1200萬元淨流入。

阿里巴巴（09988）昨曾漲5.7%113.5元，收報111.1元，升3.4%。今早升逾3%，突破114元。其輪證好倉昨錄超過2400萬元資金淨流出，同日淡倉亦有約320萬元淨流出。

銀河娛樂（00027）昨一度下挫3.8%，低見44.35元，險守50天線，其後跌幅收窄，收報45.65元，跌近1%。今早升逾1%，重上46元。昨有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流入。

今日公布業績的比亞迪股份（01211），昨微跌0.1%收報211.4元，今早升穿215元，升幅逾1%。分別有近100萬元和逾20萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。

中國交通建設（01800）上日曾升抵4.2元，漲2.7%，收市升1.7%，報4.16元，終止三連跌走勢。集團將於明日公布業績，今早再觸4.2元，升幅近1%。其好倉昨錄逾80萬元淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購20292，行使價：24300點，20227月到期，實際槓桿：14.7

 

恒指輕微價外、中年期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：6.2

 

恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188點，202211月到期，實際槓桿：4.1

 

恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：2.5

 

美團價外、中短期購26483，行使價：200.88元，20228月到期，實際槓桿：4.4

 

美團價外、中年期沽13372，行使價：125元，202210月到期，實際槓桿：2

 

阿里價外、短期購19647，行使價：138.88元，20226月到期，實際槓桿：7.1

 

阿里價外、短期沽27671，行使價：91.88元，20226月到期，實際槓桿：4.5

 

銀河貼價、中年期購13487，行使價：47.95元，202210月到期，實際槓桿：3.6

 

 

銀河價外、中短期沽22273，行使價：36元，20226月到期，實際槓桿：5.8

 

比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，20227月到期，實際槓桿：4.9

 

比迪價外、中年期沽29538，行使價：182.88元，20229月到期，實際槓桿：2.8

 

中交輕微價外、中年期購25905，行使價：4.39元，20229月到期，實際槓桿：4.7

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51105，收回價：21100點，槓桿比率：26.4

 

恒指熊證54964，收回價：22540點，槓桿比率：26.2

 

恒科牛證51195，收回價：3900元，槓桿比率：5.3

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：10

 

美團牛證65066，收回價：120元，槓桿比率：3.3

 

美團熊證63297，收回價：200元，槓桿比率：3.9

 

阿里牛證58310，收回價：93元，槓桿比率：4.5

 

阿里熊證53871，收回價：143元，槓桿比率：3.2

 

銀河牛證51205，收回價：33.88元，槓桿比率：3.3

 

銀河熊證69860，收回價：50.88元，槓桿比率：8.1

 

比迪牛證51081，收回價：177元，槓桿比率：4.3

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。