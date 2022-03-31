恒指下試22000關、即市較多資金造淡 海油跌4%後跌幅大收窄、投資者積極撈牛

恒指昨最多升 463 點，高見 22391 點，全日升 304 點 ( 或 1.4%) ，收報 22232 點，大市成交增至 1553 億港元 ( 下同 ) 。

恒指三連升，累漲 827 點 ( 或 3.9%) ， MACD 牛差繼續擴大， 14 日 RSI 升至 52.97 ，慢隨機指數於超買區維持買入信號。

恒指今早輕微高開後回落逾 200 點，低位守 22000 點，昨日的上升裂口 21937 至 22033 點是最接近的支持，如完全回補或要下試上移中的 10 天線 (21737 點 ) 。倘若向上能突破去年低位 22665 點阻力，有機會進一步挑戰 50 天線 (22922 點 ) 。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 6300 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1 億元，反映資金看淡港股後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 21700 至 21799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22800 至 22899 點。

恒生科技指數昨曾升 106 點至 4713 點，惟其後一度倒跌，全日微升 15 點 ( 或 0.3%) ，收報 4622 點。科指連升第 3 個交易日，但高開低收呈陰燭， 14 日 RSI 微升至 48.78 ， MACD 牛差繼續擴闊。科指今早反覆偏軟，失守 4600 點。上日有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 120 萬元淨流入。

中海油 （00883） 是昨日最多北水淨買入的港股，吸資 7 億元，股份昨曾上漲 2.6% ，升抵 11.2 元創逾一年高。集團收市後公布去年多賺 1.8 倍，但稍遜市場預期，且因 A 股發行暫不派末期息。中海油今早一度回吐 3.8% ，低見 10.7 元。其輪證好倉昨錄約 680 萬元淨流出，淡倉則有逾 470 萬元淨流入。

美團 （03690） 昨最多漲 3.8% 至 165.4 元，其後一度掉頭向下，跌破 157 元，全日微升 0.5% ，企 160.1 元，連升 3 日。股份今早回落逾 2% ，至 157 元以下。昨有約 3 億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過 1300 萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾 1100 萬元淨流入。

快手 （01024） 公布業績後，昨高開 8.3% 於 85 元後反覆受壓，全日收挫 6.2% 於 73.6 元，市場歸因於內地三部門發文規範網絡直播營利行為。快手今早反彈逾 3% ，一度重返 76 元以上。昨有約 4.3 億元北水淨買入快手，另有超過 940 萬元淨流入快手輪證好倉，淡倉同日則有逾 40 萬元淨流出。

今日公布業績的中國海外發展 （00688） ，昨曾漲 5.4% ，升抵 24.5 元，全日維持 2.8% 升幅，收報 23.9 元。今早曾再升逾 2% ，觸及 24.5 元。上日分別有逾 10 萬元和逾 20 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

中移動 （00941） 上日跑輸一眾藍籌，遭北水淨沽出 8.7 億元，股價逆市收跌 1.3% 於 54.6 元，今早再跌 1% ，下試 54 元。輪證資金流方面，昨有近 600 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.5

恒指貼價、短期沽 19121 ，行使價： 21300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 9.7

恒科輕微價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 3.5

海油價內、中年期購 16709 ，行使價： 10.8 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.3

海油價外、中年期沽 21902 ，行使價： 8.8 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.3

美團輕微價外、中短期購 28961 ，行使價： 178.78 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 3.7

美團價外、中年期沽 13372 ，行使價： 125 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2.1

快手價外、中年期購 13153 ，行使價： 97 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.3

快手輕微價外、中年期沽 13610 ，行使價： 65 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 1.7

中海輕微價外、中短期購 24791 ，行使價： 27.63 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 7.1

中移輕微價外、中短期購 21917 ，行使價： 57.98 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.7

中移輕微價外、中短期沽 23516 ，行使價： 47.75 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 9.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 63546 ，收回價： 21600 點，槓桿比率： 39.2

恒指熊證 52723 ，收回價： 22640 點，槓桿比率： 27.2

恒科牛證 62310 ，收回價： 4300 元，槓桿比率： 10

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 9.3

海油牛證 52173 ，收回價： 8.5 元，槓桿比率： 4.7

海油熊證 66951 ，收回價： 12 元，槓桿比率： 6.2

美團牛證 64266 ，收回價： 142 元，槓桿比率： 9.6

美團熊證 56951 ，收回價： 170 元，槓桿比率： 7.5

快手牛證 65182 ，收回價： 63 元，槓桿比率： 4.5

快手熊證 53973 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 4.6

中移牛證 51192 ，收回價： 49 元，槓桿比率： 12.3

中移熊證 60926 ，收回價： 58 元，槓桿比率： 8.1

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