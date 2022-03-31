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專家觀點>瑞通

恒指下試22000關、即市較多資金造淡 海油跌4%後跌幅大收窄、投資者積極撈牛

標籤：瑞通

投資者對俄烏談判進展存疑，加上美國就業數據向好，市場憂慮聯儲局鷹派加息立場，道指隔晚收報35228點，跌65(0.2%)，結束4日升勢；納指跌1.2%

恒指昨最多升463點，高見22391點，全日升304(1.4%)，收報22232點，大市成交增至1553億港元(下同)

恒指三連升，累漲827(3.9%)MACD牛差繼續擴大，14RSI升至52.97，慢隨機指數於超買區維持買入信號。

恒指今早輕微高開後回落逾200點，低位守22000點，昨日的上升裂口2193722033點是最接近的支持，如完全回補或要下試上移中的10天線(21737)。倘若向上能突破去年低位22665點阻力，有機會進一步挑戰50天線(22922)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾6300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1億元，反映資金看淡港股後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2170021799點；而熊證街貨重貨區為收回價2250022599點，最多資金流入之收回價為2280022899點。

恒生科技指數昨曾升106點至4713點，惟其後一度倒跌，全日微升15(0.3%)，收報4622點。科指連升第3個交易日，但高開低收呈陰燭，14RSI微升至48.78MACD牛差繼續擴闊。科指今早反覆偏軟，失守4600點。上日有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

中海油（00883）是昨日最多北水淨買入的港股，吸資7億元，股份昨曾上漲2.6%，升抵11.2元創逾一年高。集團收市後公布去年多賺1.8倍，但稍遜市場預期，且因A股發行暫不派末期息。中海油今早一度回吐3.8%，低見10.7元。其輪證好倉昨錄約680萬元淨流出，淡倉則有逾470萬元淨流入。

美團（03690）昨最多漲3.8%165.4元，其後一度掉頭向下，跌破157元，全日微升0.5%，企160.1元，連升3日。股份今早回落逾2%，至157元以下。昨有約3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過1300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾1100萬元淨流入。

快手（01024）公布業績後，昨高開8.3%85元後反覆受壓，全日收挫6.2%73.6元，市場歸因於內地三部門發文規範網絡直播營利行為。快手今早反彈逾3%，一度重返76元以上。昨有約4.3億元北水淨買入快手，另有超過940萬元淨流入快手輪證好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。

今日公布業績的中國海外發展（00688），昨曾漲5.4%，升抵24.5元，全日維持2.8%升幅，收報23.9元。今早曾再升逾2%，觸及24.5元。上日分別有逾10萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

中移動（00941）上日跑輸一眾藍籌，遭北水淨沽出8.7億元，股價逆市收跌1.3%54.6元，今早再跌1%，下試54元。輪證資金流方面，昨有近600萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：8.5

 

恒指貼價、短期沽19121，行使價：21300點，20226月到期，實際槓桿：9.7

 

恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4

 

恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：3.5

 

海油價內、中年期購16709，行使價：10.8元，202211月到期，實際槓桿：4.3

 

海油價外、中年期沽21902，行使價：8.8元，20229月到期，實際槓桿：4.3

 

美團輕微價外、中短期購28961，行使價：178.78元，20228月到期，實際槓桿：3.7

 

美團價外、中年期沽13372，行使價：125元，202210月到期，實際槓桿：2.1

 

快手價外、中年期購13153，行使價：97元，20229月到期，實際槓桿：3.3

 

快手輕微價外、中年期沽13610，行使價：65元，202210月到期，實際槓桿：1.7

 

中海輕微價外、中短期購24791，行使價：27.63元，20227月到期，實際槓桿：7.1

 

中移輕微價外、中短期購21917，行使價：57.98元，20229月到期，實際槓桿：7.7

 

中移輕微價外、中短期沽23516，行使價：47.75元，20227月到期，實際槓桿：9.4

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證63546，收回價：21600點，槓桿比率：39.2

 

恒指熊證52723，收回價：22640點，槓桿比率：27.2

 

恒科牛證62310，收回價：4300元，槓桿比率：10

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：9.3

 

海油牛證52173，收回價：8.5元，槓桿比率：4.7

 

海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：6.2

 

美團牛證64266，收回價：142元，槓桿比率：9.6

 

美團熊證56951，收回價：170元，槓桿比率：7.5

 

快手牛證65182，收回價：63元，槓桿比率：4.5

 

快手熊證53973，收回價：88元，槓桿比率：4.6

 

中移牛證51192，收回價：49元，槓桿比率：12.3

 

中移熊證60926，收回價：58元，槓桿比率：8.1

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。