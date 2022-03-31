恒指下試22000關、即市較多資金造淡 海油跌4%後跌幅大收窄、投資者積極撈牛

恒指昨最多升463點，高見22391點，全日升304點(或1.4%)，收報22232點，大市成交增至1553億港元(下同)。
恒指三連升，累漲827點(或3.9%)，MACD牛差繼續擴大，14日RSI升至52.97，慢隨機指數於超買區維持買入信號。
恒指今早輕微高開後回落逾200點，低位守22000點，昨日的上升裂口21937至22033點是最接近的支持，如完全回補或要下試上移中的10天線(21737點)。倘若向上能突破去年低位22665點阻力，有機會進一步挑戰50天線(22922點)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾6300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1億元，反映資金看淡港股後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20500至20599點，最多資金流入之收回價為21700至21799點；而熊證街貨重貨區為收回價22500至22599點，最多資金流入之收回價為22800至22899點。
恒生科技指數昨曾升106點至4713點，惟其後一度倒跌，全日微升15點(或0.3%)，收報4622點。科指連升第3個交易日，但高開低收呈陰燭，14日RSI微升至48.78，MACD牛差繼續擴闊。科指今早反覆偏軟，失守4600點。上日有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。
中海油（00883）是昨日最多北水淨買入的港股，吸資7億元，股份昨曾上漲2.6%，升抵11.2元創逾一年高。集團收市後公布去年多賺1.8倍，但稍遜市場預期，且因A股發行暫不派末期息。中海油今早一度回吐3.8%，低見10.7元。其輪證好倉昨錄約680萬元淨流出，淡倉則有逾470萬元淨流入。
美團（03690）昨最多漲3.8%至165.4元，其後一度掉頭向下，跌破157元，全日微升0.5%，企160.1元，連升3日。股份今早回落逾2%，至157元以下。昨有約3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過1300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾1100萬元淨流入。
快手（01024）公布業績後，昨高開8.3%於85元後反覆受壓，全日收挫6.2%於73.6元，市場歸因於內地三部門發文規範網絡直播營利行為。快手今早反彈逾3%，一度重返76元以上。昨有約4.3億元北水淨買入快手，另有超過940萬元淨流入快手輪證好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。
今日公布業績的中國海外發展（00688），昨曾漲5.4%，升抵24.5元，全日維持2.8%升幅，收報23.9元。今早曾再升逾2%，觸及24.5元。上日分別有逾10萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。
中移動（00941）上日跑輸一眾藍籌，遭北水淨沽出8.7億元，股價逆市收跌1.3%於54.6元，今早再跌1%，下試54元。輪證資金流方面，昨有近600萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指貼價、中年期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：8.5
恒指貼價、短期沽19121，行使價：21300點，2022年6月到期，實際槓桿：9.7
恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：4
恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，2022年5月到期，實際槓桿：3.5
海油價內、中年期購16709，行使價：10.8元，2022年11月到期，實際槓桿：4.3
海油價外、中年期沽21902，行使價：8.8元，2022年9月到期，實際槓桿：4.3
美團輕微價外、中短期購28961，行使價：178.78元，2022年8月到期，實際槓桿：3.7
美團價外、中年期沽13372，行使價：125元，2022年10月到期，實際槓桿：2.1
快手價外、中年期購13153，行使價：97元，2022年9月到期，實際槓桿：3.3
快手輕微價外、中年期沽13610，行使價：65元，2022年10月到期，實際槓桿：1.7
中海輕微價外、中短期購24791，行使價：27.63元，2022年7月到期，實際槓桿：7.1
中移輕微價外、中短期購21917，行使價：57.98元，2022年9月到期，實際槓桿：7.7
中移輕微價外、中短期沽23516，行使價：47.75元，2022年7月到期，實際槓桿：9.4
恒指牛證63546，收回價：21600點，槓桿比率：39.2
恒指熊證52723，收回價：22640點，槓桿比率：27.2
恒科牛證62310，收回價：4300元，槓桿比率：10
恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：9.3
海油牛證52173，收回價：8.5元，槓桿比率：4.7
海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：6.2
美團牛證64266，收回價：142元，槓桿比率：9.6
美團熊證56951，收回價：170元，槓桿比率：7.5
快手牛證65182，收回價：63元，槓桿比率：4.5
快手熊證53973，收回價：88元，槓桿比率：4.6
中移牛證51192，收回價：49元，槓桿比率：12.3
中移熊證60926，收回價：58元，槓桿比率：8.1
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。