恒指彈200點、即市資金較傾向開熊 阿里升3%挑戰十天線、好倉加注、淡倉離場

恒指上周五先低後高，早段最多跌 438 點，低見 21558 點，其後逐步收復失地，並以全日最高位 22039 點收市，倒升 42 點 ( 或 0.2%) ， 10 天線 (21849 點 ) 失而復得。然而北水暫停，大市成交進一步縮至 945 億港元 ( 下同 ) 。技術上，恒指 MACD 牛差收窄， 14 日 RSI 稍為升至 51.26 ，慢隨機指數續於超買區維持買入信號。

恒指今早曾升逾 200 點，一度重上 22200 點，上方繼續留意去年低位 22665 點阻力，支持可先參考 10 天線水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 1.2 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 3600 萬元，反映投資者繼續看好港股後市走勢。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 20900 至 20999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22100 至 22199 點。

恒生科技指數上周五最多挫 178 點，低見 4379 點，全日下跌 33 點 ( 或 0.7%) ，收報 4524 點， 20 天線 (4407 點 ) 失而復得。科指 14 日 RSI 降至 46.54 ， MACD 牛差收窄，今早回升逾 100 點，重上 4600 點。上周五有近 10 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 30 萬元淨流出。

中概股繼續是市場焦點之一，有報道傳中國考慮讓美國獲取多數中概股審計底稿全部權限。另外，中證監就加強境外發行證券與上市保密規定公開徵求意見，又指堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。阿里巴巴 （09988） 上周五曾挫 5.7% ，跌穿 106 元，全日跌幅收窄至 2.1% ，報 109.7 元，重返 50 天線水平。今早曾升逾 3% ，升穿 113 元。超過 600 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的股份相關資產，淡倉同日則有逾 60 萬元淨流出。

另一隻中概股網易 （09999） 上周五回落至 140 元邊緣後獲承接，收市倒升 1.9% ，報 146.6 元，結束三連跌走勢。今早再漲逾 5% ，高位重上 154 元。上周五有近 10 萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

中海油 （00883） 是今年首季表現最佳藍籌，累升超過 33% ，在第二季開局繼續造好，一度重上 11 元，收市維持 1.9% 的升幅，報 10.94 元。國際能源署將加入美國再度釋放石油儲備，國際油價上周五低收，不過中海油今早續升逾 1% ，重返 11.1 元水平。其輪證好倉上周五錄逾 90 萬元淨流出，淡倉則有逾 70 萬元淨流入。

上季累挫近 49% 、成為表現最差藍籌的舜宇光學 （02382） ，上周五曾再挫 5% ，失 120 元，收市跌幅收窄至 1.3% ，報 124.5 元。今早好淡爭持，高位重上 125 元。上周五有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾 160 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 9.2

恒指貼價、短期沽 19121 ，行使價： 21300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 10.3

恒科輕微價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.5

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.9

阿里輕微價外、中短期購 20280 ，行使價： 129.9 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.5

阿里價外、短期沽 27671 ，行使價： 91.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.3

網易輕微價外、中短期購 28501 ，行使價： 178.78 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.9

海油輕微價外、長期購 28730 ，行使價： 11.8 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 3.6

海油價外、中短期沽 21902 ，行使價： 8.8 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.8

舜光價外、中年期購 13380 ，行使價： 155 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.7

舜光價內、中年期沽 28591 ，行使價： 150 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 1.6

騰訊輕微價外、中年期購 23492 ，行使價： 437.068 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5

騰訊輕微價外、中短期沽 27642 ，行使價： 360 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.8

美團輕微價外、中短期購 28961 ，行使價： 178.78 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.4

美團價外、中年期沽 13372 ，行使價： 125 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 64260 ，收回價： 21400 點，槓桿比率： 27.1

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恒科牛證 62310 ，收回價： 4300 元，槓桿比率： 8.9

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 5.7

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 12.2

阿里牛證 64874 ，收回價： 104.5 元，槓桿比率： 9.6

阿里熊證 64295 ，收回價： 121.88 元，槓桿比率： 6.8

網易牛證 62353 ，收回價： 125 元，槓桿比率： 4.4

海油牛證 52173 ，收回價： 8.5 元，槓桿比率： 4.2

海油熊證 66951 ，收回價： 12 元，槓桿比率： 7.4

舜光牛證 58437 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 4.7

舜光熊證 62349 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 3.7

騰訊牛證 65817 ，收回價： 360 元，槓桿比率： 11.9

騰訊熊證 56017 ，收回價： 410 元，槓桿比率： 12.4

美團牛證 64266 ，收回價： 142 元，槓桿比率： 8.2

美團熊證 53948 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 6.7

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