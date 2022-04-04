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專家觀點>瑞通

恒指彈200點、即市資金較傾向開熊 阿里升3%挑戰十天線、好倉加注、淡倉離場

標籤：瑞通

美國3月新增非農就業職位低於預期，美股上周五反覆回升，道指收報34818點，升139(0.4%)；納指升0.3%

恒指上周五先低後高，早段最多跌438點，低見21558點，其後逐步收復失地，並以全日最高位22039點收市，倒升42(0.2%)10天線(21849)失而復得。然而北水暫停，大市成交進一步縮至945億港元(下同)。技術上，恒指MACD牛差收窄，14RSI稍為升至51.26，慢隨機指數續於超買區維持買入信號。

恒指今早曾升逾200點，一度重上22200點，上方繼續留意去年低位22665點阻力，支持可先參考10天線水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾1.2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾3600萬元，反映投資者繼續看好港股後市走勢。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2090020999點；而熊證街貨重貨區為收回價2250022599點，最多資金流入之收回價為2210022199點。

恒生科技指數上周五最多挫178點，低見4379點，全日下跌33(0.7%)，收報4524點，20天線(4407)失而復得。科指14RSI降至46.54MACD牛差收窄，今早回升逾100點，重上4600點。上周五有近10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近30萬元淨流出。

中概股繼續是市場焦點之一，有報道傳中國考慮讓美國獲取多數中概股審計底稿全部權限。另外，中證監就加強境外發行證券與上市保密規定公開徵求意見，又指堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。阿里巴巴（09988）上周五曾挫5.7%，跌穿106元，全日跌幅收窄至2.1%，報109.7元，重返50天線水平。今早曾升逾3%，升穿113元。超過600萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的股份相關資產，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。

另一隻中概股網易（09999）上周五回落至140元邊緣後獲承接，收市倒升1.9%，報146.6元，結束三連跌走勢。今早再漲逾5%，高位重上154元。上周五有近10萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

中海油（00883）是今年首季表現最佳藍籌，累升超過33%，在第二季開局繼續造好，一度重上11元，收市維持1.9%的升幅，報10.94元。國際能源署將加入美國再度釋放石油儲備，國際油價上周五低收，不過中海油今早續升逾1%，重返11.1元水平。其輪證好倉上周五錄逾90萬元淨流出，淡倉則有逾70萬元淨流入。

上季累挫近49%、成為表現最差藍籌的舜宇光學（02382），上周五曾再挫5%，失120元，收市跌幅收窄至1.3%，報124.5元。今早好淡爭持，高位重上125元。上周五有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：9.2

 

恒指貼價、短期沽19121，行使價：21300點，20226月到期，實際槓桿：10.3

 

恒科輕微價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.5

 

恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：2.9

 

阿里輕微價外、中短期購20280，行使價：129.9元，20228月到期，實際槓桿：4.5

 

阿里價外、短期沽27671，行使價：91.88元，20226月到期，實際槓桿：4.3

 

網易輕微價外、中短期購28501，行使價：178.78元，20229月到期，實際槓桿：3.9

 

海油輕微價外、長期購28730，行使價：11.8元，20234月到期，實際槓桿：3.6

 

海油價外、中短期沽21902，行使價：8.8元，20229月到期，實際槓桿：4.8

 

舜光價外、中年期購13380，行使價：155元，202211月到期，實際槓桿：3.7

 

舜光價內、中年期沽28591，行使價：150元，202210月到期，實際槓桿：1.6

 

騰訊輕微價外、中年期購23492，行使價：437.068元，202212月到期，實際槓桿：5

 

騰訊輕微價外、中短期沽27642，行使價：360元，20229月到期，實際槓桿：3.8

 

美團輕微價外、中短期購28961，行使價：178.78元，20228月到期，實際槓桿：4.4

 

美團價外、中年期沽13372，行使價：125元，202210月到期，實際槓桿：2

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證64260，收回價：21400點，槓桿比率：27.1

 

恒指熊證69287，收回價：22800點，槓桿比率：28.2

恒科牛證62310，收回價：4300元，槓桿比率：8.9

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.7

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：12.2

 

阿里牛證64874，收回價：104.5元，槓桿比率：9.6

 

阿里熊證64295，收回價：121.88元，槓桿比率：6.8

 

網易牛證62353，收回價：125元，槓桿比率：4.4

 

海油牛證52173，收回價：8.5元，槓桿比率：4.2

 

海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：7.4

 

舜光牛證58437，收回價：105元，槓桿比率：4.7

 

舜光熊證62349，收回價：150元，槓桿比率：3.7

 

騰訊牛證65817，收回價：360元，槓桿比率：11.9

 

騰訊熊證56017，收回價：410元，槓桿比率：12.4

 

美團牛證64266，收回價：142元，槓桿比率：8.2

 

美團熊證53948，收回價：180元，槓桿比率：6.7

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。