恒指快速由升轉跌、投資者睇淡 復批遊戲版號、騰訊升3%、資金傾向做淡

市場憂慮內地疫情蔓延打擊經濟，恒指昨低開183點後跌幅擴大，一度下瀉739點，低見21132點，全日跌663點(或3%)，收報21208點，是超過三周收市低位。大市成交增至1222億港元(下同)。
恒指昨失守20天線(21445點)支持，MACD牛差繼續收窄，14日RSI跌至43.33，進一步偏離中軸。慢隨機指數維持沽貨訊號，並跌離超買區。
恒指今早一度回升逾200點，突破21400點，惟其後由升轉跌，下移中的10天線(21935點)是後市進一步反彈的阻力，而下方支持先參考21000點水平，若失此關或需要回補3月17日的上升裂口20120至20786點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾2.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.3億元，反映投資者預期後市連跌過後將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20500至20599點，最多資金流入之收回價為20700至20799點；而熊證街貨重貨區為收回價22000至22099點，最多資金流入之收回價為22000至22099點。
恒生科技指數走勢更弱，上日曾挫253點至4169點，收報4191點，跌231點(或5.2%)，錄四連跌。科指14日RSI回落至39.64，MACD牛差連日收窄，今早則曾反彈逾100點，高位逼近4300點，其後亦倒跌。昨分別有逾110萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。
內地時隔多月後，恢復批出遊戲版號，儘管首批名單不包括騰訊（00700）旗下遊戲，但騰訊今早仍能漲逾4%，升抵370元，其後升幅略收窄。騰訊昨收挫4.3%於353.6元，並繼續進行回購。昨有約2.2億元北水淨沽出騰訊，是最多北水淨流出港股。輪證資金流方面，昨有近2800萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的股份相關資產，淡倉同日則有逾540萬元淨流出。
芒格旗下Daily Journal披露上季將阿里巴巴美股持股減半，阿里巴巴（09988）上日曾挫5.7%，低見97.85元，全日維持5.1%的跌幅，收報98.5元，錄四連跌並失守20天線。今早平開後曾升逾1%，觸及100元關口目阻力，由升轉跌。昨有逾710萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。
京東集團（09618）同樣錄四連跌，昨曾跌近4%，至213.6元，全日收跌3.1%於215.4元。今早一度回升逾4%，突破225元。其輪證好倉昨錄約300萬元資金淨流入，淡倉同日亦有逾70萬元淨流入。
乘聯會預計上海等地疫情會給汽車行業帶來20%的減產損失。比亞迪股份（01211）昨險守220元關，收報220.8元，下挫7.4%，一舉跌破10天和50天線。今早回升逾1%，高位重返224元水平，但遇阻、由此高位倒跌3%。分別有逾320萬元和逾60萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。
10年期美國國債孳息率升勢未止，預期受惠息差擴闊的滙豐控股（00005）上日先跌後回穩，逆市微升0.2%，收市報54.05元。今早繼續靠穩，於54元以上爭持，暫連升3個交易日。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。
友邦保險（01299）昨收跌3.2%於81.7元，連失10天、50天、以及100天線。今早跌逾1%，考驗80元關。昨有逾170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中年期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：9.3
恒指貼價、短期沽19121，行使價：21300點，2022年6月到期，實際槓桿：9.2
恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：4.8
恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，2022年5月到期，實際槓桿：2.4
騰訊價外、中年期購23492，行使價：437.068元，2022年12月到期，實際槓桿：5.2
騰訊價外、中短期沽13698，行使價：288元，2022年9月到期，實際槓桿：4.9
阿里價外、中短期購23517，行使價：118.88元，2022年7月到期，實際槓桿：5.5
阿里輕微價外、短期沽27671，行使價：91.88元，2022年6月到期，實際槓桿：4.4
京東價外、中年期購11872，行使價：280元，2022年10月到期，實際槓桿：4
京東輕微價外、中短期沽29541，行使價：202元，2022年9月到期，實際槓桿：2.7
比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，2022年7月到期，實際槓桿：5.5
比迪貼價、短期沽19457，行使價：208元，2022年6月到期，實際槓桿：4.4
匯豐輕微價外、中短期購21567，行使價：59.98元，2022年7月到期，實際槓桿：11.4
匯豐輕微價外、中短期沽21474，行使價：47.88元，2022年7月到期，實際槓桿：9.2
友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，2022年9月到期，實際槓桿：7.3
友邦貼價、中年期沽12768，行使價：78.68元，2022年12月到期，實際槓桿：4
恒指牛證54806，收回價：20560點，槓桿比率：30.3
恒指熊證68529，收回價：21792點，槓桿比率：23.5
恒科牛證51195，收回價：3900元，槓桿比率：8.2
恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：5.5
騰訊牛證64978，收回價：330元，槓桿比率：8.9
騰訊熊證58623，收回價：395元，槓桿比率：10
阿里牛證51049，收回價：87元，槓桿比率：6.6
阿里熊證66598，收回價：115.88元，槓桿比率：4.8
京東牛證65262，收回價：195元，槓桿比率：6.3
京東熊證66599，收回價：243元，槓桿比率：8.6
比迪牛證65835，收回價：203元，槓桿比率：7.9
比迪熊證62647，收回價：256.88元，槓桿比率：5.2
匯豐牛證58499，收回價：49元，槓桿比率：7.8
匯豐熊證68202，收回價：57.8元，槓桿比率：9.8
友邦牛證51190，收回價：74元，槓桿比率：11
友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：8.7
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。