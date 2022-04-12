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專家觀點>瑞通

恒指快速由升轉跌、投資者睇淡 復批遊戲版號、騰訊升3%、資金傾向做淡

標籤：瑞通

美國通脹和聯儲局加息預期升溫，10年期美國國債孳息率升穿2.8厘，續創逾三年高位，美股隔晚顯著受壓。道指收報34308點，跌413(1.2%)；納指挫2.2%

市場憂慮內地疫情蔓延打擊經濟，恒指昨低開183點後跌幅擴大，一度下瀉739點，低見21132點，全日跌663(3%)，收報21208點，是超過三周收市低位。大市成交增至1222億港元(下同)

恒指昨失守20天線(21445)支持，MACD牛差繼續收窄，14RSI跌至43.33，進一步偏離中軸。慢隨機指數維持沽貨訊號，並跌離超買區。

恒指今早一度回升逾200點，突破21400點，惟其後由升轉跌，下移中的10天線(21935)是後市進一步反彈的阻力，而下方支持先參考21000點水平，若失此關或需要回補317日的上升裂口2012020786點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾2.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.3億元，反映投資者預期後市連跌過後將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2070020799點；而熊證街貨重貨區為收回價2200022099點，最多資金流入之收回價為2200022099點。

恒生科技指數走勢更弱，上日曾挫253點至4169點，收報4191點，跌231(5.2%)，錄四連跌。科指14RSI回落至39.64MACD牛差連日收窄，今早則曾反彈逾100點，高位逼近4300點，其後亦倒跌。昨分別有逾110萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

內地時隔多月後，恢復批出遊戲版號，儘管首批名單不包括騰訊（00700）旗下遊戲，但騰訊今早仍能漲逾4%，升抵370元，其後升幅略收窄。騰訊昨收挫4.3%353.6元，並繼續進行回購。昨有約2.2億元北水淨沽出騰訊，是最多北水淨流出港股。輪證資金流方面，昨有近2800萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的股份相關資產，淡倉同日則有逾540萬元淨流出。

芒格旗下Daily Journal披露上季將阿里巴巴美股持股減半，阿里巴巴（09988）上日曾挫5.7%，低見97.85元，全日維持5.1%的跌幅，收報98.5元，錄四連跌並失守20天線。今早平開後曾升逾1%，觸及100元關口目阻力，由升轉跌。昨有逾710萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

京東集團（09618）同樣錄四連跌，昨曾跌近4%，至213.6元，全日收跌3.1%215.4元。今早一度回升逾4%，突破225元。其輪證好倉昨錄約300萬元資金淨流入，淡倉同日亦有逾70萬元淨流入。

乘聯會預計上海等地疫情會給汽車行業帶來20%的減產損失。比亞迪股份（01211）昨險守220元關，收報220.8元，下挫7.4%，一舉跌破10天和50天線。今早回升逾1%，高位重返224元水平，但遇阻、由此高位倒跌3%。分別有逾320萬元和逾60萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。

10年期美國國債孳息率升勢未止，預期受惠息差擴闊的滙豐控股（00005）上日先跌後回穩，逆市微升0.2%，收市報54.05元。今早繼續靠穩，於54元以上爭持，暫連升3個交易日。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。

友邦保險（01299）昨收跌3.2%81.7元，連失10天、50天、以及100天線。今早跌逾1%，考驗80元關。昨有逾170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

 

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中年期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：9.3

 

恒指貼價、短期沽19121，行使價：21300點，20226月到期，實際槓桿：9.2

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.8

 

恒科價內、短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：2.4

 

騰訊價外、中年期購23492，行使價：437.068元，202212月到期，實際槓桿：5.2

 

騰訊價外、中短期沽13698，行使價：288元，20229月到期，實際槓桿：4.9

 

阿里價外、中短期購23517，行使價：118.88元，20227月到期，實際槓桿：5.5

 

阿里輕微價外、短期沽27671，行使價：91.88元，20226月到期，實際槓桿：4.4

 

京東價外、中年期購11872，行使價：280元，202210月到期，實際槓桿：4

 

京東輕微價外、中短期沽29541，行使價：202元，20229月到期，實際槓桿：2.7

 

比迪價外、中短期購23770，行使價：258元，20227月到期，實際槓桿：5.5

 

比迪貼價、短期沽19457，行使價：208元，20226月到期，實際槓桿：4.4

 

匯豐輕微價外、中短期購21567，行使價：59.98元，20227月到期，實際槓桿：11.4

 

匯豐輕微價外、中短期沽21474，行使價：47.88元，20227月到期，實際槓桿：9.2

 

友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，20229月到期，實際槓桿：7.3

 

友邦貼價、中年期沽12768，行使價：78.68元，202212月到期，實際槓桿：4

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證54806，收回價：20560點，槓桿比率：30.3

 

恒指熊證68529，收回價：21792點，槓桿比率：23.5

 

恒科牛證51195，收回價：3900元，槓桿比率：8.2

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：5.5

 

騰訊牛證64978，收回價：330元，槓桿比率：8.9

 

騰訊熊證58623，收回價：395元，槓桿比率：10

 

阿里牛證51049，收回價：87元，槓桿比率：6.6

 

阿里熊證66598，收回價：115.88元，槓桿比率：4.8

 

京東牛證65262，收回價：195元，槓桿比率：6.3

 

京東熊證66599，收回價：243元，槓桿比率：8.6

 

比迪牛證65835，收回價：203元，槓桿比率：7.9

 

比迪熊證62647，收回價：256.88元，槓桿比率：5.2

 

匯豐牛證58499，收回價：49元，槓桿比率：7.8

 

匯豐熊證68202，收回價：57.8元，槓桿比率：9.8

 

友邦牛證51190，收回價：74元，槓桿比率：11

 

友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：8.7

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。