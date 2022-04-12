恒指快速由升轉跌、投資者睇淡 復批遊戲版號、騰訊升3%、資金傾向做淡

市場憂慮內地疫情蔓延打擊經濟，恒指昨低開 183 點後跌幅擴大，一度下瀉 739 點，低見 21132 點，全日跌 663 點 ( 或 3%) ，收報 21208 點，是超過三周收市低位。大市成交增至 1222 億港元 ( 下同 ) 。

恒指昨失守 20 天線 (21445 點 ) 支持， MACD 牛差繼續收窄， 14 日 RSI 跌至 43.33 ，進一步偏離中軸。慢隨機指數維持沽貨訊號，並跌離超買區。

恒指今早一度回升逾 200 點，突破 21400 點，惟其後由升轉跌，下移中的 10 天線 (21935 點 ) 是後市進一步反彈的阻力，而下方支持先參考 21000 點水平，若失此關或需要回補 3 月 17 日的上升裂口 20120 至 20786 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 2.1 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 1.3 億元，反映投資者預期後市連跌過後將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 20700 至 20799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22000 至 22099 點，最多資金流入之收回價為 22000 至 22099 點。

恒生科技指數走勢更弱，上日曾挫 253 點至 4169 點，收報 4191 點，跌 231 點 ( 或 5.2%) ，錄四連跌。科指 14 日 RSI 回落至 39.64 ， MACD 牛差連日收窄，今早則曾反彈逾 100 點，高位逼近 4300 點，其後亦倒跌。昨分別有逾 110 萬元和逾 20 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

內地時隔多月後，恢復批出遊戲版號，儘管首批名單不包括騰訊 （00700） 旗下遊戲，但騰訊今早仍能漲逾 4% ，升抵 370 元，其後升幅略收窄。騰訊昨收挫 4.3% 於 353.6 元，並繼續進行回購。昨有約 2.2 億元北水淨沽出騰訊，是最多北水淨流出港股。輪證資金流方面，昨有近 2800 萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的股份相關資產，淡倉同日則有逾 540 萬元淨流出。

芒格旗下 Daily Journal 披露上季將阿里巴巴美股持股減半，阿里巴巴 （09988） 上日曾挫 5.7% ，低見 97.85 元，全日維持 5.1% 的跌幅，收報 98.5 元，錄四連跌並失守 20 天線。今早平開後曾升逾 1% ，觸及 100 元關口目阻力，由升轉跌。昨有逾 710 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 10 萬元淨流入。

京東集團 （09618） 同樣錄四連跌，昨曾跌近 4% ，至 213.6 元，全日收跌 3.1% 於 215.4 元。今早一度回升逾 4% ，突破 225 元。其輪證好倉昨錄約 300 萬元資金淨流入，淡倉同日亦有逾 70 萬元淨流入。

乘聯會預計上海等地疫情會給汽車行業帶來 20% 的減產損失。比亞迪股份 （01211） 昨險守 220 元關，收報 220.8 元，下挫 7.4% ，一舉跌破 10 天和 50 天線。今早回升逾 1% ，高位重返 224 元水平，但遇阻、由此高位倒跌 3% 。分別有逾 320 萬元和逾 60 萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。

10 年期美國國債孳息率升勢未止，預期受惠息差擴闊的滙豐控股 （00005） 上日先跌後回穩，逆市微升 0.2% ，收市報 54.05 元。今早繼續靠穩，於 54 元以上爭持，暫連升 3 個交易日。昨有逾 220 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 70 萬元淨流入。

友邦保險 （01299） 昨收跌 3.2% 於 81.7 元，連失 10 天、 50 天、以及 100 天線。今早跌逾 1% ，考驗 80 元關。昨有逾 170 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 70 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中年期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 9.3

恒指貼價、短期沽 19121 ，行使價： 21300 點， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 9.2

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.8

恒科價內、短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.4

騰訊價外、中年期購 23492 ，行使價： 437.068 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.2

騰訊價外、中短期沽 13698 ，行使價： 288 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.9

阿里價外、中短期購 23517 ，行使價： 118.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.5

阿里輕微價外、短期沽 27671 ，行使價： 91.88 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.4

京東價外、中年期購 11872 ，行使價： 280 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4

京東輕微價外、中短期沽 29541 ，行使價： 202 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.7

比迪價外、中短期購 23770 ，行使價： 258 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 5.5

比迪貼價、短期沽 19457 ，行使價： 208 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 4.4

匯豐輕微價外、中短期購 21567 ，行使價： 59.98 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 11.4

匯豐輕微價外、中短期沽 21474 ，行使價： 47.88 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 9.2

友邦輕微價外、中短期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.3

友邦貼價、中年期沽 12768 ，行使價： 78.68 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 54806 ，收回價： 20560 點，槓桿比率： 30.3

恒指熊證 68529 ，收回價： 21792 點，槓桿比率： 23.5

恒科牛證 51195 ，收回價： 3900 元，槓桿比率： 8.2

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 5.5

騰訊牛證 64978 ，收回價： 330 元，槓桿比率： 8.9

騰訊熊證 58623 ，收回價： 395 元，槓桿比率： 10

阿里牛證 51049 ，收回價： 87 元，槓桿比率： 6.6

阿里熊證 66598 ，收回價： 115.88 元，槓桿比率： 4.8

京東牛證 65262 ，收回價： 195 元，槓桿比率： 6.3

京東熊證 66599 ，收回價： 243 元，槓桿比率： 8.6

比迪牛證 65835 ，收回價： 203 元，槓桿比率： 7.9

比迪熊證 62647 ，收回價： 256.88 元，槓桿比率： 5.2

匯豐牛證 58499 ，收回價： 49 元，槓桿比率： 7.8

匯豐熊證 68202 ，收回價： 57.8 元，槓桿比率： 9.8

友邦牛證 51190 ，收回價： 74 元，槓桿比率： 11

友邦熊證 67243 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 8.7

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