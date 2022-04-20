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專家觀點>瑞通

恒指窄幅爭持、資金開20400至20700點收回牛 比亞迪挑戰250天線、投資者好淡分歧

標籤：瑞通

美國10年期國債孳息率隔晚高位逼近2.95厘，再創逾3年新高，不過投資者憧憬經濟穩健能抵禦聯儲局大幅加息，美股呈強，道指收報34911點，升499(1.5%)；納指升2.2%

憂慮疫情反覆拖累內地經濟增長，恒指昨裂口低開412點於21106點，其後最多挫621點，低見20896點，全日收報21027點，跌490(2.3%)。大市成交回升至1155億港元(下同)

恒指結束假期前的3個交易日升勢，收市險守保歷加通道底(20984)。其他技術指標轉淡，MACD重現熊差，14RSI回落至42.1110天線(21675)跌破20天線(21731)形成技術上利淡的死亡交叉。

今早窄幅爭持，曾再跌破21000點關，短期反彈阻力參考10天線，支持參考317日的上升裂口2012020786點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾8200萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾1.9億元，反映投資者預期大市急挫過後將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2050020599點，最多資金流入之收回價為2060020699點；而熊證街貨重貨區為收回價2200022099點，最多資金流入之收回價為2150021599點。

恒生科技指數同樣終止三連升，昨收報4156點，跌163(3.8%)。科指14RSI跌至39.76MACD熊差擴大。科指今早好淡爭持，暫守4100點，反彈阻力參考下移中的10天線(4396)。其輪證好倉昨錄逾50萬元淨流入。

招行（03968）免去行長田惠宇職務，股價重挫11.5%，收報52.9元，是表現最差藍籌。今早跌勢未止，曾挫逾2%，低見51.45元，上月中低位50.75元為重要支持。昨有約1.1億元北水淨買入招行。輪證資金流方面，逾1000萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾230萬元淨流出。

美團（03690）12家電商企業被上海市監局約談，美團上日曾挫6.8%，低見144.7元，收市維持5.9%的跌幅，報146元，結束三日升勢。今早好淡爭持，於144148元上落。昨有近8.7億元北水淨流入美團，另有超過1200萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾1100萬元淨流出。

友邦（01299）將於本月29日公布首季業績，股份昨隨市最多挫3.9%，至77元邊緣，收跌2.2%78.35元。今早反彈逾1%，重上79元。昨有近260萬元淨流入其好倉，淡倉則有近30萬元淨流出。

蒙牛乳業（02319）昨以近全日低位41.7元收市，挫3.7%，結束三連升並失守10天線。今早好淡爭持，曾升抵42元。逾50萬元在上日淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

比亞迪股份（01211）指受首季電動車銷量創記錄帶動，預期今年第一季淨利潤按年增長1.74倍至3倍。股份上日逆市曾漲1.9%，創出244.4元的逾一個月高位，全日微升企240元。今早一度再升約1%，至242元以上，其後回軟。技術上，今早其股價升穿250天線(240)4月初時曾突破此平均線，但未能守穩。昨分別有逾670萬元和近270萬元淨流入其好倉和淡倉。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購13111，行使價：22000點，20229月到期，實際槓桿：9.3

 

恒指貼價、中年期沽13809，行使價：20499點，202210月到期，實際槓桿：5.6

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.8

 

恒科價內、極短期沽25508，行使價：5488元，20225月到期，實際槓桿：2.6

 

招行價外、中年期購24051，行使價：69.68元，202212月到期，實際槓桿：5.7

 

招行輕微價外、中年期沽14936，行使價：45元，202210月到期，實際槓桿：4

 

美團價外、中短期購28961，行使價：178.78元，20228月到期，實際槓桿：4.5

 

美團輕微價外、中年期沽13372，行使價：125元，202210月到期，實際槓桿：2.2

 

友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，20229月到期，實際槓桿：8.6

 

友邦輕微價外、短期沽20313，行使價：68元，20227月到期，實際槓桿：8.7

 

蒙牛價外、中年期購14526，行使價：51元，202210月到期，實際槓桿：6

 

蒙牛價內、中短期沽28240，行使價：45元，20229月到期，實際槓桿：3.4

 

比迪價外、中短期購24903，行使價：288.88元，20228月到期，實際槓桿：5.2

 

比迪輕微價外、短期沽19457，行使價：208元，20226月到期，實際槓桿：5.8

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證56534，收回價：20400點，槓桿比率：33.4

 

恒指熊證69605，收回價：21685點，槓桿比率：21.3

 

恒科牛證51195，收回價：3900元，槓桿比率：9.9

 

恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：7.2

 

招行牛證69434，收回價：45.88元，槓桿比率：7.3

 

招行熊證56953，收回價：66.88元，槓桿比率：3

 

美團牛證51045，收回價：132元，槓桿比率：7.7

 

美團熊證50560，收回價：160元，槓桿比率：7.7

 

友邦牛證51190，收回價：74元，槓桿比率：13.2

 

友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：6.6

 

蒙牛牛證69364，收回價：38.5元，槓桿比率：8.5

 

比迪牛證67238，收回價：213元，槓桿比率：6.6

 

比迪熊證55026，收回價：268.88元，槓桿比率：6.4

 

比迪熊證62647，收回價：256.88元，槓桿比率：9.3

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。