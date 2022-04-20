恒指窄幅爭持、資金開20400至20700點收回牛 比亞迪挑戰250天線、投資者好淡分歧

憂慮疫情反覆拖累內地經濟增長，恒指昨裂口低開 412 點於 21106 點，其後最多挫 621 點，低見 20896 點，全日收報 21027 點，跌 490 點 ( 或 2.3%) 。大市成交回升至 1155 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束假期前的 3 個交易日升勢，收市險守保歷加通道底 (20984 點 ) 。其他技術指標轉淡， MACD 重現熊差， 14 日 RSI 回落至 42.11 ， 10 天線 (21675 點 ) 跌破 20 天線 (21731 點 ) 形成技術上利淡的死亡交叉。

恒

今早窄幅爭持，曾再跌破 21000 點關，短期反彈阻力參考 10 天線，支持參考 3 月 17 日的上升裂口 20120 至 20786 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 8200 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 1.9 億元，反映投資者預期大市急挫過後將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20500 至 20599 點，最多資金流入之收回價為 20600 至 20699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22000 至 22099 點，最多資金流入之收回價為 21500 至 21599 點。

恒生科技指數同樣終止三連升，昨收報 4156 點，跌 163 點 ( 或 3.8%) 。科指 14 日 RSI 跌至 39.76 ， MACD 熊差擴大。科指今早好淡爭持，暫守 4100 點，反彈阻力參考下移中的 10 天線 (4396 點 ) 。其輪證好倉昨錄逾 50 萬元淨流入。

招行 （03968） 免去行長田惠宇職務，股價重挫 11.5% ，收報 52.9 元，是表現最差藍籌。今早跌勢未止，曾挫逾 2% ，低見 51.45 元，上月中低位 50.75 元為重要支持。昨有約 1.1 億元北水淨買入招行。輪證資金流方面，逾 1000 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 230 萬元淨流出。

美團 （03690） 等 12 家電商企業被上海市監局約談，美團上日曾挫 6.8% ，低見 144.7 元，收市維持 5.9% 的跌幅，報 146 元，結束三日升勢。今早好淡爭持，於 144 至 148 元上落。昨有近 8.7 億元北水淨流入美團，另有超過 1200 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 1100 萬元淨流出。

友邦 （01299） 將於本月 29 日公布首季業績，股份昨隨市最多挫 3.9% ，至 77 元邊緣，收跌 2.2% 於 78.35 元。今早反彈逾 1% ，重上 79 元。昨有近 260 萬元淨流入其好倉，淡倉則有近 30 萬元淨流出。

蒙牛乳業 （02319） 昨以近全日低位 41.7 元收市，挫 3.7% ，結束三連升並失守 10 天線。今早好淡爭持，曾升抵 42 元。逾 50 萬元在上日淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

比亞迪股份 （01211） 指受首季電動車銷量創記錄帶動，預期今年第一季淨利潤按年增長 1.74 倍至 3 倍。股份上日逆市曾漲 1.9% ，創出 244.4 元的逾一個月高位，全日微升企 240 元。今早一度再升約 1% ，至 242 元以上，其後回軟。技術上，今早其股價升穿 250 天線 (240 元 ) ， 4 月初時曾突破此平均線，但未能守穩。昨分別有逾 670 萬元和近 270 萬元淨流入其好倉和淡倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 13111 ，行使價： 22000 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.3

恒指貼價、中年期沽 13809 ，行使價： 20499 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 5.6

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.8

恒科價內、極短期沽 25508 ，行使價： 5488 元， 2022 年 5 月到期，實際槓桿： 2.6

招行價外、中年期購 24051 ，行使價： 69.68 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.7

招行輕微價外、中年期沽 14936 ，行使價： 45 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4

美團價外、中短期購 28961 ，行使價： 178.78 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.5

美團輕微價外、中年期沽 13372 ，行使價： 125 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2.2

友邦輕微價外、中短期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 8.6

友邦輕微價外、短期沽 20313 ，行使價： 68 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 8.7

蒙牛價外、中年期購 14526 ，行使價： 51 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 6

蒙牛價內、中短期沽 28240 ，行使價： 45 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.4

比迪價外、中短期購 24903 ，行使價： 288.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 5.2

比迪輕微價外、短期沽 19457 ，行使價： 208 元， 2022 年 6 月到期，實際槓桿： 5.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56534 ，收回價： 20400 點，槓桿比率： 33.4

恒指熊證 69605 ，收回價： 21685 點，槓桿比率： 21.3

恒科牛證 51195 ，收回價： 3900 元，槓桿比率： 9.9

恒科熊證 51660 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 7.2

招行牛證 69434 ，收回價： 45.88 元，槓桿比率： 7.3

招行熊證 56953 ，收回價： 66.88 元，槓桿比率： 3

美團牛證 51045 ，收回價： 132 元，槓桿比率： 7.7

美團熊證 50560 ，收回價： 160 元，槓桿比率： 7.7

友邦牛證 51190 ，收回價： 74 元，槓桿比率： 13.2

友邦熊證 67243 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 6.6

蒙牛牛證 69364 ，收回價： 38.5 元，槓桿比率： 8.5

比迪牛證 67238 ，收回價： 213 元，槓桿比率： 6.6

比迪熊證 55026 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 6.4

比迪熊證 62647 ，收回價： 256.88 元，槓桿比率： 9.3

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。