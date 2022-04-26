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專家觀點>瑞通

恒指重上兩萬關、資金反手開熊 美團跑贏、投資者做淡望回吐

標籤：瑞通

市場仍在評估美國聯儲局提速加息導致經濟衰退的風險，美股隔晚自低位反彈。道指早段最多曾跌488點，全日倒升238(0.7%)，報34049點；納指收升1.3%

北京出現新一輪疫情，加上人民幣匯率急跌至逾一年新低，拖累中港股市昨日顯著受壓。恒指曾下瀉854點，低見19784點，全日收報19869點，跌769(3.7%)。大市成交增至1348億港元(下同)

恒指完全回補3月中旬的上升裂口後隨即跌破20000點大關，並連跌第5日，期間累挫1648(7.7%)，技術指標進一步轉淡，MACD熊差繼續擴大，14RSI回落至32.26的近超賣水平，慢隨機指數續處超賣區，保力加通道撐開，或擴大後市下跌空間。

人民銀行隔晚宣布，自515日起，把金融機構外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%，帶動人民幣匯價和A股回穩。恒指今早反彈逾100點，重上20000點，留意後市需否考驗前低位18235點，反彈則宜先企穩20000點關，再上望10天線(21045)阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入近2.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾2.5億元，反映投資者預料港股急挫後將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1960019699點，最多資金流入之收回價為1960019699點；而熊證街貨重貨區為收回價2100021099點，最多資金流入之收回價為2090020999點。

恒生科技指數反彈一日後再度下跌，昨曾下挫221點，低見3780點，再錄逾一個月低，全日收跌194(4.9%)，收報3806點。科指14RSI跌至32.33MACD熊差繼續擴大。科指今早升約100點，重上3900點，4000點大關已成為最接近的反彈阻力。近130萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近90萬元淨流出。

騰訊（00700）上日曾挫4.5%，創出325.2元的逾一個月低位，收市維持3.9%的跌幅，報327.4元，連跌5個交易日。今早曾升逾2%，高位見337元。昨日北水轉向流出騰訊，淨走2.37億元。輪證資金流方面，超過2300萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日則有近300萬元淨流出。

另一大型科技股美團（03690）則續獲北水垂青，昨錄6.29億元北水淨買入，是淨流入最多港股。美團上日低開後一度倒升近3%145元以上，午後再度回軟，收跌2%，報138.6元。今早上揚約7%，迫近150元。昨分別有逾350萬元和逾10萬元淨流入其輪證好倉及淡倉。

中海油（00883）昨最多瀉8.5%，險守10元關，收挫7.3%10.2元，失50天線。國際油價隔晚低收，中海油今早跌勢未止，曾跌2%，跌穿10元關。集團將於今周四公布首季業績。昨有6億元北水淨沽出中海油。輪證資金流方面，好倉錄逾140萬元淨流入，淡倉同日則有逾530萬元淨流出。

中移動（00941）上日一度跌破52元，跌幅4%，全日收跌3.4%52.3元，四連跌並失50天線。今早先升後回，受制於53元。昨有2.2億元北水淨沽出中移動。其輪證好倉錄超過1500萬元淨流入，淡倉則有逾110萬元淨流出。

安踏體育（02020）上日盤中低見84.45元，全日下挫8.3%，收報85元。今早高走近5%，升穿89元。昨有3.25億元北水淨買入安踏，另有逾100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13111，行使價：22000點，20229月到期，實際槓桿：10.6

 

恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：7.4

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.7

 

騰訊價外、中短期購11108，行使價：400元，20229月到期，實際槓桿：6.7

 

騰訊輕微價外、中短期沽13698，行使價：288元，20229月到期，實際槓桿：4.4

 

美團價外、中短期購28961，行使價：178.78元，20228月到期，實際槓桿：4.6

 

美團價外、中年期沽13372，行使價：125元，202210月到期，實際槓桿：2.1

 

海油輕微價外、中年期購14296，行使價：12.38元，20231月到期，實際槓桿：4.5

 

海油價外、中短期沽21902，行使價：8.8元，20229月到期，實際槓桿：4.4

 

中移貼價、中年期購12813，行使價：55元，202211月到期，實際槓桿：8.3

 

中移輕微價外、短期沽23516，行使價：47.75元，20227月到期，實際槓桿：9.9

 

安踏價外、中短期購11578，行使價：110元，20229月到期，實際槓桿：4.2

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證59933，收回價：19500點，槓桿比率：38.4

 

恒指熊證53875，收回價：20640點，槓桿比率：25

 

恒科牛證65400，收回價：3500元，槓桿比率：7.3

 

恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：4.5

 

騰訊牛證65007，收回價：310元，槓桿比率：11.9

 

騰訊熊證53878，收回價：365元，槓桿比率：9.3

 

美團牛證65066，收回價：120元，槓桿比率：6

 

美團熊證50560，收回價：160元，槓桿比率：5.3

 

海油牛證52173，收回價：8.5元，槓桿比率：4.7

 

海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：5.6

 

中移牛證54932，收回價：48元，槓桿比率：15.8

 

中移熊證60926，收回價：58元，槓桿比率：6.8

 

安踏牛證56541，收回價：78元，槓桿比率：6.3

 

安踏熊證68557，收回價：118元，槓桿比率：2.7

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。