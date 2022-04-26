恒指重上兩萬關、資金反手開熊 美團跑贏、投資者做淡望回吐

北京出現新一輪疫情，加上人民幣匯率急跌至逾一年新低，拖累中港股市昨日顯著受壓。恒指曾下瀉 854 點，低見 19784 點，全日收報 19869 點，跌 769 點 ( 或 3.7%) 。大市成交增至 1348 億港元 ( 下同 ) 。

恒指完全回補 3 月中旬的上升裂口後隨即跌破 20000 點大關，並連跌第 5 日，期間累挫 1648 點 ( 或 7.7%) ，技術指標進一步轉淡， MACD 熊差繼續擴大， 14 日 RSI 回落至 32.26 的近超賣水平，慢隨機指數續處超賣區，保力加通道撐開，或擴大後市下跌空間。

人民銀行隔晚宣布，自 5 月 15 日起，把金融機構外匯存款準備金率由現行的 9% 下調至 8% ，帶動人民幣匯價和 A 股回穩。恒指今早反彈逾 100 點，重上 20000 點，留意後市需否考驗前低位 18235 點，反彈則宜先企穩 20000 點關，再上望 10 天線 (21045 點 ) 阻力。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入近 2.1 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流出逾 2.5 億元，反映投資者預料港股急挫後將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19600 至 19699 點，最多資金流入之收回價為 19600 至 19699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21000 至 21099 點，最多資金流入之收回價為 20900 至 20999 點。

恒生科技指數反彈一日後再度下跌，昨曾下挫 221 點，低見 3780 點，再錄逾一個月低，全日收跌 194 點 ( 或 4.9%) ，收報 3806 點。科指 14 日 RSI 跌至 32.33 ， MACD 熊差繼續擴大。科指今早升約 100 點，重上 3900 點， 4000 點大關已成為最接近的反彈阻力。近 130 萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 90 萬元淨流出。

騰訊 （00700） 上日曾挫 4.5% ，創出 325.2 元的逾一個月低位，收市維持 3.9% 的跌幅，報 327.4 元，連跌 5 個交易日。今早曾升逾 2% ，高位見 337 元。昨日北水轉向流出騰訊，淨走 2.37 億元。輪證資金流方面，超過 2300 萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉同日則有近 300 萬元淨流出。

另一大型科技股美團 （03690） 則續獲北水垂青，昨錄 6.29 億元北水淨買入，是淨流入最多港股。美團上日低開後一度倒升近 3% 至 145 元以上，午後再度回軟，收跌 2% ，報 138.6 元。今早上揚約 7% ，迫近 150 元。昨分別有逾 350 萬元和逾 10 萬元淨流入其輪證好倉及淡倉。

中海油 （00883） 昨最多瀉 8.5% ，險守 10 元關，收挫 7.3% 於 10.2 元，失 50 天線。國際油價隔晚低收，中海油今早跌勢未止，曾跌 2% ，跌穿 10 元關。集團將於今周四公布首季業績。昨有 6 億元北水淨沽出中海油。輪證資金流方面，好倉錄逾 140 萬元淨流入，淡倉同日則有逾 530 萬元淨流出。

中移動 （00941） 上日一度跌破 52 元，跌幅 4% ，全日收跌 3.4% 於 52.3 元，四連跌並失 50 天線。今早先升後回，受制於 53 元。昨有 2.2 億元北水淨沽出中移動。其輪證好倉錄超過 1500 萬元淨流入，淡倉則有逾 110 萬元淨流出。

安踏體育 （02020） 上日盤中低見 84.45 元，全日下挫 8.3% ，收報 85 元。今早高走近 5% ，升穿 89 元。昨有 3.25 億元北水淨買入安踏，另有逾 100 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13111 ，行使價： 22000 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 10.6

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.4

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.7

騰訊價外、中短期購 11108 ，行使價： 400 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.7

騰訊輕微價外、中短期沽 13698 ，行使價： 288 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.4

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