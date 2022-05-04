恒指再跌穿兩萬一、投資者開牛 京東兩日最多累挫9%、引伸波幅向下、資金湧牛

恒指昨早段下挫 440 點至 20648 點低位後急速反彈，最多倒升逾 200 點至 21291 點，全日收報 21101 點，升 12 點 ( 或 0.1%) ，連升第 5 日。北水繼續暫停，大市成交 1067 億港元 ( 下同 ) 。

恒指技術指標繼續改善， MACD 重現牛差， 14 日 RSI 升至 49.49 迫近中軸，慢隨機指數維持買入訊號，保力加通道繼續收窄，指數重返中軸附近。

恒指今早回落逾 100 點，至 21000 點以下。 10 天線 (20551 點 ) 繼續為大市帶來支持，向上若能收復 20 天線 (21161 點 ) ，料可上試 50 天線 (21617 點 ) 阻力。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 1500 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 4300 萬元，反映投資者對港股後市走勢好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19900 至 19999 點，最多資金流入之收回價為 19900 至 19999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21700 至 21799 點，最多資金流入之收回價為 21600 至 21699 點。

恒生科技指數結束四個交易日升勢，昨最多挫 205 點，低見 4266 點，其後一度轉升，惟續受制於 4500 點，全日收跌 61 點 ( 或 1.4%) ，報 4409 點。科指 14 日 RSI 略回至 52.79 守中軸， MACD 牛差進一步擴大。科指今早繼續整固，低位暫守 4300 點，上方 50 天線 (4530 點 ) 的阻力仍大，而昨日盤中考驗的 20 天線 (4264 點 ) 可繼續參考為支持。逾 120 萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 10 萬元淨流出。

官媒澄清杭州涉危害國家安全姓馬人士是「馬某某」，昨早一度急瀉 9.4% 的阿里巴巴 （09988） 跌幅顯著收窄，收報 100.3 元，跌 1.8% ， 100 元關口失而復得，亦是成交最活躍港股。阿里今早最多跌逾 2% ，至 98 元以下。上日分別有逾 1200 萬元以及近 480 萬元淨流出其好倉和淡倉。

京東集團 （09618） 上日大跌近 6% ，收報 249.8 元，是表現最差藍籌。今早跌勢未止，考驗 240 元關口，跌幅逾 3% 。昨有逾 1200 萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有超過 1300 萬元淨流出。

美國聯儲局本周舉行議息會議，另滙豐控股 （00005） 公布今年八月底前回購最多 10 億美元股份。滙控昨一度重上 50 元，全日收漲 2.6% 於 49.8 元。今早再漲逾 2% ，上試 51 元。昨有逾 280 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 50 萬元淨流入。

A 股周四復市，南方 A50（02822） 昨全日偏軟，低位險守 14.5 元，收報 14.65 元，跌 1.3% 。今早靠穩，重上 14.7 元。逾 30 萬元資金在昨日淨流入其好倉，淡倉同日亦錄小量資金淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 13111 ，行使價： 22000 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.6

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.9

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.5

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.9

阿里輕微價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2.8

京東價外、中短期購 14544 ，行使價： 316.08 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.5

京東價外、中短期沽 29541 ，行使價： 202 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3

匯豐輕微價外、中短期購 21349 ，行使價： 55.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 10.8

匯豐輕微價外、中短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.1

南中 A50 輕微價外、長期購 15324 ，行使價： 16 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 6.1

南中 A50 價內、長期沽 15321 ，行使價： 15.15 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 2

比迪價外、中短期購 24903 ，行使價： 288.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 5.2

比迪價外、中短期沽 23755 ，行使價： 198.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 62443 ，收回價： 20200 點，槓桿比率： 26.6

恒指熊證 69605 ，收回價： 21685 點，槓桿比率： 20.7

恒科牛證 65400 ，收回價： 3500 元，槓桿比率： 4.1

恒科熊證 56024 ，收回價： 4900 元，槓桿比率： 6.3

恒科熊證 51660 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 10.9

阿里牛證 53888 ，收回價： 82 元，槓桿比率： 4.9

阿里熊證 69609 ，收回價： 108.88 元，槓桿比率： 7.2

京東牛證 65262 ，收回價： 195 元，槓桿比率： 4.2

京東熊證 60954 ，收回價： 308.88 元，槓桿比率： 3.5

匯豐牛證 50390 ，收回價： 46.88 元，槓桿比率： 9.3

匯豐熊證 68202 ，收回價： 57.8 元，槓桿比率： 6.2

比迪牛證 65835 ，收回價： 203 元，槓桿比率： 5.1

比迪熊證 62647 ，收回價： 256.88 元，槓桿比率： 10.2

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本結構性產品並無抵押品。

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