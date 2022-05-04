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專家觀點>瑞通

恒指再跌穿兩萬一、投資者開牛 京東兩日最多累挫9%、引伸波幅向下、資金湧牛

標籤：瑞通

投資者觀望美國聯儲局展開一連兩日議息，美國10年期債息再次升穿3厘後回落，道指隔晚收報33128點，升67(0.2%)；納指升0.2%

恒指昨早段下挫440點至20648點低位後急速反彈，最多倒升逾200點至21291點，全日收報21101點，升12(0.1%)，連升第5日。北水繼續暫停，大市成交1067億港元(下同)

恒指技術指標繼續改善，MACD重現牛差，14RSI升至49.49迫近中軸，慢隨機指數維持買入訊號，保力加通道繼續收窄，指數重返中軸附近。

恒指今早回落逾100點，至21000點以下。10天線(20551)繼續為大市帶來支持，向上若能收復20天線(21161)，料可上試50天線(21617)阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1500萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾4300萬元，反映投資者對港股後市走勢好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1990019999點，最多資金流入之收回價為1990019999點；而熊證街貨重貨區為收回價2170021799點，最多資金流入之收回價為2160021699點。

恒生科技指數結束四個交易日升勢，昨最多挫205點，低見4266點，其後一度轉升，惟續受制於4500點，全日收跌61(1.4%)，報4409點。科指14RSI略回至52.79守中軸，MACD牛差進一步擴大。科指今早繼續整固，低位暫守4300點，上方50天線(4530)的阻力仍大，而昨日盤中考驗的20天線(4264)可繼續參考為支持。逾120萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

官媒澄清杭州涉危害國家安全姓馬人士是「馬某某」，昨早一度急瀉9.4%的阿里巴巴（09988）跌幅顯著收窄，收報100.3元，跌1.8%100元關口失而復得，亦是成交最活躍港股。阿里今早最多跌逾2%，至98元以下。上日分別有逾1200萬元以及近480萬元淨流出其好倉和淡倉。

京東集團（09618）上日大跌近6%，收報249.8元，是表現最差藍籌。今早跌勢未止，考驗240元關口，跌幅逾3%。昨有逾1200萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有超過1300萬元淨流出。

美國聯儲局本周舉行議息會議，另滙豐控股（00005）公布今年八月底前回購最多10億美元股份。滙控昨一度重上50元，全日收漲2.6%49.8元。今早再漲逾2%，上試51元。昨有逾280萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

A股周四復市，南方A50（02822）昨全日偏軟，低位險守14.5元，收報14.65元，跌1.3%。今早靠穩，重上14.7元。逾30萬元資金在昨日淨流入其好倉，淡倉同日亦錄小量資金淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購13111，行使價：22000點，20229月到期，實際槓桿：9.6

 

恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：6.9

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.5

 

阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，202210月到期，實際槓桿：3.9

 

阿里輕微價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，202210月到期，實際槓桿：2.8

 

京東價外、中短期購14544，行使價：316.08元，20229月到期，實際槓桿：4.5

 

京東價外、中短期沽29541，行使價：202元，20229月到期，實際槓桿：3

 

匯豐輕微價外、中短期購21349，行使價：55.88元，20228月到期，實際槓桿：10.8

 

匯豐輕微價外、中短期沽28590，行使價：43.88元，20229月到期，實際槓桿：6.1

 

南中A50輕微價外、長期購15324，行使價：16元，20232月到期，實際槓桿：6.1

 

南中A50價內、長期沽15321，行使價：15.15元，20236月到期，實際槓桿：2

 

比迪價外、中短期購24903，行使價：288.88元，20228月到期，實際槓桿：5.2

 

比迪價外、中短期沽23755，行使價：198.88元，20229月到期，實際槓桿：3.8

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證62443，收回價：20200點，槓桿比率：26.6

 

恒指熊證69605，收回價：21685點，槓桿比率：20.7

恒科牛證65400，收回價：3500元，槓桿比率：4.1

 

恒科熊證56024，收回價：4900元，槓桿比率：6.3

 

恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：10.9

 

阿里牛證53888，收回價：82元，槓桿比率：4.9

 

阿里熊證69609，收回價：108.88元，槓桿比率：7.2

 

京東牛證65262，收回價：195元，槓桿比率：4.2

 

京東熊證60954，收回價：308.88元，槓桿比率：3.5

 

匯豐牛證50390，收回價：46.88元，槓桿比率：9.3

 

匯豐熊證68202，收回價：57.8元，槓桿比率：6.2

 

比迪牛證65835，收回價：203元，槓桿比率：5.1

 

比迪熊證62647，收回價：256.88元，槓桿比率：10.2

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。