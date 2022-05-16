恒指兩萬點得而復失、資金即市開熊 金價續弱、SPDR金ETF認購證續有資金買入

港股上周五高開高走，恒指一度上揚 545 點，高見 19925 點，全日維持 518 點 ( 或 2.7%) 升幅，報 19898 點。大市成交 1166 億港元 ( 下同 ) 。

恒指技術指標回穩， 14 日 RSI 重上 41.2 ， MACD 熊差收窄，但慢隨機指數維持沽貨訊號。

恒指今早曾升逾 270 點，高見 20173 點，其後升勢大為回順並曾轉跌。倘企穩 20000 點心理關口，向上阻力留意 10 天線 (20286 點 ) 以及 20 天線 (20506 點 ) ，此亦為 5 月 6 日的下跌裂口 (20320 至 20776) 阻力位置；而支持則可參考上周二低位 19178 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流出逾 6700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 2700 萬元，反映投資者預期港股反彈過後將回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 19100 至 19199 點，最多資金流入之收回價為 19100 至 19199 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20000 點至 20099 點，最多資金流入之收回價為 20800 點至 20899 點。

恒生科技指數上周五跑贏，以近全日高位 4038 點收市，漲 174 點 ( 或 4.5%) 。科指 14 日 RSI 升至 45.25 ， MACD 重現牛差。科指今早曾升逾 100 點，重返 4100 點以上，一度突破 20 天線 (4108 點 ) 及 10 天線 (4133 點 ) ，其後升幅收窄。上周五分別有逾 130 萬元和逾 70 萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

京東集團 （09618） 上周五曾反彈上 200 元關，收報 199.6 元，漲近 4% 。集團將於明日公布首季業績，另早前宣布派發特別息，將於本周四除淨。京東今早曾最多升逾 4% ，高見 209 元，其後維持約 2% 的升幅。上周五分別有逾 680 萬元以及約 260 萬元資金淨流出其輪證好倉和淡倉。

有傳競爭對手字節跳動放慢上市步伐，快手 （01024） 上周五以近全日高位 67.8 元收市，飆 8.4% ，收復 10 天線。今早再升逾 4% ，突破 70 元，重上 50 天線 (69.4 元 ) ，其後升幅收窄至約 1% 。其輪證好倉在上周五有逾 750 萬元淨流出，淡倉則有逾 420 萬元淨流入。

據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉，刺激汽車消費，汽車股受捧。吉利汽車 （00175） 上周五抽升 8.1% 收市，報 12.76 元，為全日最高位，一舉升穿 10 天、 20 天和 50 天線。今早曾升 1% 至 12.9 元，惟其後一度轉跌。上周五錄近 40 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 120 萬元淨流入。

美元呈強拖累國際金價表現。 SPDR 金 ETF（02840） 上周五低收 1.4% 於 1335.5 元，盤中低見 1334 元的 3 個月低位，並失守 250 天線。今早走勢繼續疲弱，失 1330 元。逾 250 萬元在上周五淨流入其好倉，是第二多資金流入的相關資產，淡倉同日則有小量資金淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.4

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5

京東價外、中短期購 11872 ，行使價： 280 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.2

京東價外、中年期沽 15555 ，行使價： 160 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2.1

快手價外、中短期購 20260 ，行使價： 85.3 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.1

快手輕微價外、中短期沽 13610 ，行使價： 65 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2

吉利價外、中短期購 14076 ，行使價： 14.98 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.5

吉利價內、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 1.9

S 金輕微價外、中年期購 27653 ，行使價： 1499.5 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 10.9

S 金價外、長期購 27652 ，行使價： 1570.38 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 6.5

長汽價外、中年期購 16219 ，行使價： 13.33 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 2.4

長汽價內、短期沽 21972 ，行使價： 19.68 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 1.1

阿里價外、中年期購 14812 ，行使價： 105 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.7

阿里價外、中短期沽 12954 ，行使價： 66.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2.4

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51244 ，收回價： 19300 點，槓桿比率： 30.7

恒指熊證 50739 ，收回價： 20400 點，槓桿比率： 25

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 8.7

恒科熊證 51660 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 6.6

京東牛證 65168 ，收回價： 175 元，槓桿比率： 5.1

京東熊證 51262 ，收回價： 245 元，槓桿比率： 4.7

快手牛證 51815 ，收回價： 56 元，槓桿比率： 4

快手熊證 68551 ，收回價： 80 元，槓桿比率： 4.6

吉利牛證 54942 ，收回價： 10.08 元，槓桿比率： 4

吉利熊證 63593 ，收回價： 15 元，槓桿比率： 4

長汽牛證 64272 ，收回價： 8.8 元，槓桿比率： 3.3

長汽熊證 63586 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 2

阿里牛證 65399 ，收回價： 77 元，槓桿比率： 7.3

阿里熊證 51261 ，收回價： 95 元，槓桿比率： 6.5

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