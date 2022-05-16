moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>瑞通

恒指兩萬點得而復失、資金即市開熊 金價續弱、SPDR金ETF認購證續有資金買入

標籤：瑞通

美國聯儲局主席鮑威爾指未來兩次會議都可能各加息0.5厘，未有積極考慮更大幅度加息，緩解市場憂慮，刺激美股上周五顯著反彈。道指收報32196點，升466(1.5%)，結束連續6日跌勢；納指上揚3.8%

港股上周五高開高走，恒指一度上揚545點，高見19925點，全日維持518(2.7%)升幅，報19898點。大市成交1166億港元(下同)

恒指技術指標回穩，14RSI重上41.2MACD熊差收窄，但慢隨機指數維持沽貨訊號。

恒指今早曾升逾270點，高見20173點，其後升勢大為回順並曾轉跌。倘企穩20000點心理關口，向上阻力留意10天線(20286)以及20天線(20506)，此亦為56日的下跌裂口(2032020776)阻力位置；而支持則可參考上周二低位19178點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾6700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾2700萬元，反映投資者預期港股反彈過後將回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價1910019199點，最多資金流入之收回價為1910019199點；而熊證街貨重貨區為收回價20000點至20099點，最多資金流入之收回價為20800點至20899點。

恒生科技指數上周五跑贏，以近全日高位4038點收市，漲174(4.5%)。科指14RSI升至45.25MACD重現牛差。科指今早曾升逾100點，重返4100點以上，一度突破20天線(4108)10天線(4133)，其後升幅收窄。上周五分別有逾130萬元和逾70萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

京東集團（09618）上周五曾反彈上200元關，收報199.6元，漲近4%。集團將於明日公布首季業績，另早前宣布派發特別息，將於本周四除淨。京東今早曾最多升逾4%，高見209元，其後維持約2%的升幅。上周五分別有逾680萬元以及約260萬元資金淨流出其輪證好倉和淡倉。

有傳競爭對手字節跳動放慢上市步伐，快手（01024）上周五以近全日高位67.8元收市，飆8.4%，收復10天線。今早再升逾4%，突破70元，重上50天線(69.4)，其後升幅收窄至約1%。其輪證好倉在上周五有逾750萬元淨流出，淡倉則有逾420萬元淨流入。

據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉，刺激汽車消費，汽車股受捧。吉利汽車（00175）上周五抽升8.1%收市，報12.76元，為全日最高位，一舉升穿10天、20天和50天線。今早曾升1%12.9元，惟其後一度轉跌。上周五錄近40萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾120萬元淨流入。

美元呈強拖累國際金價表現。SPDRETF（02840）上周五低收1.4%1335.5元，盤中低見1334元的3個月低位，並失守250天線。今早走勢繼續疲弱，失1330元。逾250萬元在上周五淨流入其好倉，是第二多資金流入的相關資產，淡倉同日則有小量資金淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，202210月到期，實際槓桿：8.4

 

恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：6

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：5

 

京東價外、中短期購11872，行使價：280元，202210月到期，實際槓桿：4.2

 

京東價外、中年期沽15555，行使價：160元，202211月到期，實際槓桿：2.1

 

快手價外、中短期購20260，行使價：85.3元，20229月到期，實際槓桿：4.1

 

快手輕微價外、中短期沽13610，行使價：65元，202210月到期，實際槓桿：2

 

吉利價外、中短期購14076，行使價：14.98元，202210月到期，實際槓桿：4.5

 

吉利價內、中短期沽27399，行使價：15元，20229月到期，實際槓桿：1.9

 

S金輕微價外、中年期購27653，行使價：1499.5元，202211月到期，實際槓桿：10.9

 

S金價外、長期購27652，行使價：1570.38元，20236月到期，實際槓桿：6.5

 

長汽價外、中年期購16219，行使價：13.33元，20231月到期，實際槓桿：2.4

 

長汽價內、短期沽21972，行使價：19.68元，20227月到期，實際槓桿：1.1

 

阿里價外、中年期購14812，行使價：105元，202212月到期，實際槓桿：3.7

 

阿里價外、中短期沽12954，行使價：66.88元，202210月到期，實際槓桿：2.4

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51244，收回價：19300點，槓桿比率：30.7

 

恒指熊證50739，收回價：20400點，槓桿比率：25

 

恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：8.7

 

恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：6.6

 

京東牛證65168，收回價：175元，槓桿比率：5.1

 

京東熊證51262，收回價：245元，槓桿比率：4.7

 

快手牛證51815，收回價：56元，槓桿比率：4

 

快手熊證68551，收回價：80元，槓桿比率：4.6

 

吉利牛證54942，收回價：10.08元，槓桿比率：4

 

吉利熊證63593，收回價：15元，槓桿比率：4

 

長汽牛證64272，收回價：8.8元，槓桿比率：3.3

 

長汽熊證63586，收回價：15.5元，槓桿比率：2

 

阿里牛證65399，收回價：77元，槓桿比率：7.3

 

阿里熊證51261，收回價：95元，槓桿比率：6.5

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。