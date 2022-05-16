恒指兩萬點得而復失、資金即市開熊 金價續弱、SPDR金ETF認購證續有資金買入

美國聯儲局主席鮑威爾指未來兩次會議都可能各加息0.5厘，未有積極考慮更大幅度加息，緩解市場憂慮，刺激美股上周五顯著反彈。道指收報32196點，升466點(或1.5%)，結束連續6日跌勢；納指上揚3.8%。
港股上周五高開高走，恒指一度上揚545點，高見19925點，全日維持518點(或2.7%)升幅，報19898點。大市成交1166億港元(下同)。
恒指技術指標回穩，14日RSI重上41.2，MACD熊差收窄，但慢隨機指數維持沽貨訊號。
恒指今早曾升逾270點，高見20173點，其後升勢大為回順並曾轉跌。倘企穩20000點心理關口，向上阻力留意10天線(20286點)以及20天線(20506點)，此亦為5月6日的下跌裂口(20320至20776)阻力位置；而支持則可參考上周二低位19178點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出逾6700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾2700萬元，反映投資者預期港股反彈過後將回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價19100至19199點，最多資金流入之收回價為19100至19199點；而熊證街貨重貨區為收回價20000點至20099點，最多資金流入之收回價為20800點至20899點。
恒生科技指數上周五跑贏，以近全日高位4038點收市，漲174點(或4.5%)。科指14日RSI升至45.25，MACD重現牛差。科指今早曾升逾100點，重返4100點以上，一度突破20天線(4108點)及10天線(4133點)，其後升幅收窄。上周五分別有逾130萬元和逾70萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。
京東集團（09618）上周五曾反彈上200元關，收報199.6元，漲近4%。集團將於明日公布首季業績，另早前宣布派發特別息，將於本周四除淨。京東今早曾最多升逾4%，高見209元，其後維持約2%的升幅。上周五分別有逾680萬元以及約260萬元資金淨流出其輪證好倉和淡倉。
有傳競爭對手字節跳動放慢上市步伐，快手（01024）上周五以近全日高位67.8元收市，飆8.4%，收復10天線。今早再升逾4%，突破70元，重上50天線(69.4元)，其後升幅收窄至約1%。其輪證好倉在上周五有逾750萬元淨流出，淡倉則有逾420萬元淨流入。
據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉，刺激汽車消費，汽車股受捧。吉利汽車（00175）上周五抽升8.1%收市，報12.76元，為全日最高位，一舉升穿10天、20天和50天線。今早曾升1%至12.9元，惟其後一度轉跌。上周五錄近40萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾120萬元淨流入。
美元呈強拖累國際金價表現。SPDR金ETF（02840）上周五低收1.4%於1335.5元，盤中低見1334元的3個月低位，並失守250天線。今早走勢繼續疲弱，失1330元。逾250萬元在上周五淨流入其好倉，是第二多資金流入的相關資產，淡倉同日則有小量資金淨流出。
恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，2022年10月到期，實際槓桿：8.4
恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：6
恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5
京東價外、中短期購11872，行使價：280元，2022年10月到期，實際槓桿：4.2
京東價外、中年期沽15555，行使價：160元，2022年11月到期，實際槓桿：2.1
快手價外、中短期購20260，行使價：85.3元，2022年9月到期，實際槓桿：4.1
快手輕微價外、中短期沽13610，行使價：65元，2022年10月到期，實際槓桿：2
吉利價外、中短期購14076，行使價：14.98元，2022年10月到期，實際槓桿：4.5
吉利價內、中短期沽27399，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：1.9
S金輕微價外、中年期購27653，行使價：1499.5元，2022年11月到期，實際槓桿：10.9
S金價外、長期購27652，行使價：1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿：6.5
長汽價外、中年期購16219，行使價：13.33元，2023年1月到期，實際槓桿：2.4
長汽價內、短期沽21972，行使價：19.68元，2022年7月到期，實際槓桿：1.1
阿里價外、中年期購14812，行使價：105元，2022年12月到期，實際槓桿：3.7
阿里價外、中短期沽12954，行使價：66.88元，2022年10月到期，實際槓桿：2.4
恒指牛證51244，收回價：19300點，槓桿比率：30.7
恒指熊證50739，收回價：20400點，槓桿比率：25
恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：8.7
恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：6.6
京東牛證65168，收回價：175元，槓桿比率：5.1
京東熊證51262，收回價：245元，槓桿比率：4.7
快手牛證51815，收回價：56元，槓桿比率：4
快手熊證68551，收回價：80元，槓桿比率：4.6
吉利牛證54942，收回價：10.08元，槓桿比率：4
吉利熊證63593，收回價：15元，槓桿比率：4
長汽牛證64272，收回價：8.8元，槓桿比率：3.3
長汽熊證63586，收回價：15.5元，槓桿比率：2
阿里牛證65399，收回價：77元，槓桿比率：7.3
阿里熊證51261，收回價：95元，槓桿比率：6.5
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。