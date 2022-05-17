恒指升近500點、資金即市反手開熊 京東季績前彈5%、好倉食胡、引伸由高位回

恒指昨跟隨外圍最多升274點，高見20173點，不過內地公布的4月經濟數據遜預期，拖累港股由高位回落，恒指一度倒跌133點至19764點，午後反覆靠穩，收市升51點(或0.3%)，報19950點。大市成交降至930億港元(下同)。
恒指技術指標連日回穩，14日RSI重上41.87，MACD熊差收窄，慢隨機指數發出買入訊號。
恒指今早愈升愈有，最多升近500點，重越10天線(20254點)，暫錄三連升。恒指暫時仍受制於下移中的20天線(20437點)，而5月6日下跌裂口(20320至20776點)的阻力亦宜觀察；至於向下預期上周二低位19178點有較大支持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1000萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾2000萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19100至19199點，最多資金流入之收回價為19700至19799點；而熊證街貨重貨區為收回價20800點至20899點，最多資金流入之收回價為20400點至20499點。
恒生科技指數上日同樣先高後低，盤中曾升近120點，至4158點，全日升不足1點，以4039點收市，10天線(4131點)及20天線(4097點)得而復失。科指14日RSI升至45.27，MACD維持牛差。科指今早曾升180點，重返4200點以上。昨有逾100萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流入。
有券商稱互聯網行業不確定性減弱，上調多隻中資科技股目標價。今日公布首季業績的京東集團（09618），昨上漲4.7%至209元後無以為繼，全日微升0.2%，企200元關。今早升逾5%，曾重上210元。關注業績外，投資者亦需留意京東早前宣派特別息的除淨日為本周四。資金流方面，昨有超過410萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的相關資產，淡倉則有逾20萬元淨流入。
吉利汽車（00175）上日曾升抵12.9元的逾兩個月高位，其後沽壓再現，全日倒跌1.7%收市，報12.54元。乘聯會數據顯示，內地4月汽車銷量按年下降47.6%。吉利今早輕微高開後，升幅擴大，最多升8%，升抵13.54元。分別有逾110萬元和逾10萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。
內地調低首套房貸款利率下限，中國海外發展（00688）昨一度飆6%，高見24.6元，全日維持2.2%的升幅，報23.7元。今早高開後回軟，24元得而復失。其好倉昨錄逾60萬元資金淨流入。
中國平安（02318）首4個月原保險保費收入按年升不足1%，昨日股價曾跌近2%，至45.85元的兩個月低位，收跌0.4%於46.55元。今早回升約2%，上試48元。昨有逾160萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約40萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，2022年10月到期，實際槓桿：8.4
恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：6.6
恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.2
京東價外、中短期購11872，行使價：280元，2022年10月到期，實際槓桿：4.1
京東價外、中年期沽15555，行使價：160元，2022年11月到期，實際槓桿：2.4
吉利輕微價外、中短期購14076，行使價：14.98元，2022年10月到期，實際槓桿：4.5
中海輕微價外、短期購24791，行使價：27.63元，2022年7月到期，實際槓桿：8.5
平保貼價、中年期購12823，行使價：49.98元，2022年12月到期，實際槓桿：4.6
平保貼價、中年期沽12959，行使價：47元，2023年1月到期，實際槓桿：2.2
比迪輕微價外、中短期購24903，行使價：288.88元，2022年8月到期，實際槓桿：5.2
比迪價外、中短期沽23755，行使價：198.88元，2022年9月到期，實際槓桿：4.1
海油輕微價外、中年期購14296，行使價：12.38元，2023年1月到期，實際槓桿：4.9
海油輕微價外、中年期沽14441，行使價：9.88元，2022年12月到期，實際槓桿：2.9
恒指牛證51236，收回價：19600點，槓桿比率：29
恒指熊證50378，收回價：21000點，槓桿比率：22.4
恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：7.2
恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：7.3
京東牛證65168，收回價：175元，槓桿比率：4.9
京東熊證51262，收回價：245元，槓桿比率：5.3
京東熊證52366，收回價：225元，槓桿比率：10
吉利牛證54942，收回價：10.08元，槓桿比率：3.7
吉利熊證63593，收回價：15元，槓桿比率：4.7
中海牛證50385，收回價：20元，槓桿比率：5.6
平保牛證51224，收回價：45元，槓桿比率：15.4
平保牛證55346，收回價：42元，槓桿比率：8.7
平保熊證59161，收回價：55元，槓桿比率：4.7
比迪牛證65835，收回價：203元，槓桿比率：4.6
比迪熊證60572，收回價：280.88元，槓桿比率：6.1
比迪熊證55026，收回價：268.88元，槓桿比率：11.5
海油牛證68296，收回價：10元，槓桿比率：8.9
海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：6.7
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。