moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>瑞通

恒指升近500點、資金即市反手開熊 京東季績前彈5%、好倉食胡、引伸由高位回

標籤：瑞通

投資者憂慮美國面臨滯脹風險，美股隔晚個別發展，道指力保26(0.1%)升幅，收報32223點；納指下滑1.2%

恒指昨跟隨外圍最多升274點，高見20173點，不過內地公布的4月經濟數據遜預期，拖累港股由高位回落，恒指一度倒跌133點至19764點，午後反覆靠穩，收市升51(0.3%)，報19950點。大市成交降至930億港元(下同)

恒指技術指標連日回穩，14RSI重上41.87MACD熊差收窄，慢隨機指數發出買入訊號。

恒指今早愈升愈有，最多升近500點，重越10天線(20254)，暫錄三連升。恒指暫時仍受制於下移中的20天線(20437)，而56日下跌裂口(2032020776)的阻力亦宜觀察；至於向下預期上周二低位19178點有較大支持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1000萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾2000萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1910019199點，最多資金流入之收回價為1970019799點；而熊證街貨重貨區為收回價20800點至20899點，最多資金流入之收回價為20400點至20499點。

恒生科技指數上日同樣先高後低，盤中曾升近120點，至4158點，全日升不足1點，以4039點收市，10天線(4131)20天線(4097)得而復失。科指14RSI升至45.27MACD維持牛差。科指今早曾升180點，重返4200點以上。昨有逾100萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流入。

有券商稱互聯網行業不確定性減弱，上調多隻中資科技股目標價。今日公布首季業績的京東集團（09618），昨上漲4.7%209元後無以為繼，全日微升0.2%，企200元關。今早升逾5%，曾重上210元。關注業績外，投資者亦需留意京東早前宣派特別息的除淨日為本周四。資金流方面，昨有超過410萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的相關資產，淡倉則有逾20萬元淨流入。

吉利汽車（00175）上日曾升抵12.9元的逾兩個月高位，其後沽壓再現，全日倒跌1.7%收市，報12.54元。乘聯會數據顯示，內地4月汽車銷量按年下降47.6%。吉利今早輕微高開後，升幅擴大，最多升8%，升抵13.54元。分別有逾110萬元和逾10萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。

內地調低首套房貸款利率下限，中國海外發展（00688）昨一度飆6%，高見24.6元，全日維持2.2%的升幅，報23.7元。今早高開後回軟，24元得而復失。其好倉昨錄逾60萬元資金淨流入。

中國平安（02318）4個月原保險保費收入按年升不足1%，昨日股價曾跌近2%，至45.85元的兩個月低位，收跌0.4%46.55元。今早回升約2%，上試48元。昨有逾160萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約40萬元淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，202210月到期，實際槓桿：8.4

 

恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：6.6

 

恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：5.2

 

京東價外、中短期購11872，行使價：280元，202210月到期，實際槓桿：4.1

 

京東價外、中年期沽15555，行使價：160元，202211月到期，實際槓桿：2.4

 

吉利輕微價外、中短期購14076，行使價：14.98元，202210月到期，實際槓桿：4.5

 

中海輕微價外、短期購24791，行使價：27.63元，20227月到期，實際槓桿：8.5

 

平保貼價、中年期購12823，行使價：49.98元，202212月到期，實際槓桿：4.6

 

平保貼價、中年期沽12959，行使價：47元，20231月到期，實際槓桿：2.2

 

比迪輕微價外、中短期購24903，行使價：288.88元，20228月到期，實際槓桿：5.2

 

比迪價外、中短期沽23755，行使價：198.88元，20229月到期，實際槓桿：4.1

 

海油輕微價外、中年期購14296，行使價：12.38元，20231月到期，實際槓桿：4.9

 

海油輕微價外、中年期沽14441，行使價：9.88元，202212月到期，實際槓桿：2.9

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51236，收回價：19600點，槓桿比率：29

 

恒指熊證50378，收回價：21000點，槓桿比率：22.4

 

恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：7.2

 

恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：7.3

 

京東牛證65168，收回價：175元，槓桿比率：4.9

 

京東熊證51262，收回價：245元，槓桿比率：5.3

 

京東熊證52366，收回價：225元，槓桿比率：10

 

吉利牛證54942，收回價：10.08元，槓桿比率：3.7

 

吉利熊證63593，收回價：15元，槓桿比率：4.7

 

中海牛證50385，收回價：20元，槓桿比率：5.6

 

平保牛證51224，收回價：45元，槓桿比率：15.4

 

平保牛證55346，收回價：42元，槓桿比率：8.7

 

平保熊證59161，收回價：55元，槓桿比率：4.7

 

比迪牛證65835，收回價：203元，槓桿比率：4.6

 

比迪熊證60572，收回價：280.88元，槓桿比率：6.1

 

比迪熊證55026，收回價：268.88元，槓桿比率：11.5

 

海油牛證68296，收回價：10元，槓桿比率：8.9

 

海油熊證66951，收回價：12元，槓桿比率：6.7

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。