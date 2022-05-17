恒指升近500點、資金即市反手開熊 京東季績前彈5%、好倉食胡、引伸由高位回

恒指昨跟隨外圍最多升 274 點，高見 20173 點，不過內地公布的 4 月經濟數據遜預期，拖累港股由高位回落，恒指一度倒跌 133 點至 19764 點，午後反覆靠穩，收市升 51 點 ( 或 0.3%) ，報 19950 點。大市成交降至 930 億港元 ( 下同 ) 。

恒指技術指標連日回穩， 14 日 RSI 重上 41.87 ， MACD 熊差收窄，慢隨機指數發出買入訊號。

恒指今早愈升愈有，最多升近 500 點，重越 10 天線 (20254 點 ) ，暫錄三連升。恒指暫時仍受制於下移中的 20 天線 (20437 點 ) ，而 5 月 6 日下跌裂口 (20320 至 20776 點 ) 的阻力亦宜觀察；至於向下預期上周二低位 19178 點有較大支持。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 1000 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 2000 萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19100 至 19199 點，最多資金流入之收回價為 19700 至 19799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20800 點至 20899 點，最多資金流入之收回價為 20400 點至 20499 點。

恒生科技指數上日同樣先高後低，盤中曾升近 120 點，至 4158 點，全日升不足 1 點，以 4039 點收市， 10 天線 (4131 點 ) 及 20 天線 (4097 點 ) 得而復失。科指 14 日 RSI 升至 45.27 ， MACD 維持牛差。科指今早曾升 180 點，重返 4200 點以上。昨有逾 100 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 50 萬元淨流入。

有券商稱互聯網行業不確定性減弱，上調多隻中資科技股目標價。今日公布首季業績的京東集團 （09618） ，昨上漲 4.7% 至 209 元後無以為繼，全日微升 0.2% ，企 200 元關。今早升逾 5% ，曾重上 210 元。關注業績外，投資者亦需留意京東早前宣派特別息的除淨日為本周四。資金流方面，昨有超過 410 萬元淨流出其輪證好倉，是最多資金流出的相關資產，淡倉則有逾 20 萬元淨流入。

吉利汽車 （00175） 上日曾升抵 12.9 元的逾兩個月高位，其後沽壓再現，全日倒跌 1.7% 收市，報 12.54 元。乘聯會數據顯示，內地 4 月汽車銷量按年下降 47.6% 。吉利今早輕微高開後，升幅擴大，最多升 8% ，升抵 13.54 元。分別有逾 110 萬元和逾 10 萬元資金在昨日淨流入其好倉和淡倉。

內地調低首套房貸款利率下限，中國海外發展 （00688） 昨一度飆 6% ，高見 24.6 元，全日維持 2.2% 的升幅，報 23.7 元。今早高開後回軟， 24 元得而復失。其好倉昨錄逾 60 萬元資金淨流入。

中國平安 （02318） 首 4 個月原保險保費收入按年升不足 1% ，昨日股價曾跌近 2% ，至 45.85 元的兩個月低位，收跌 0.4% 於 46.55 元。今早回升約 2% ，上試 48 元。昨有逾 160 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約 40 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.4

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.6

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.2

京東價外、中短期購 11872 ，行使價： 280 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.1

京東價外、中年期沽 15555 ，行使價： 160 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2.4

吉利輕微價外、中短期購 14076 ，行使價： 14.98 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.5

中海輕微價外、短期購 24791 ，行使價： 27.63 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 8.5

平保貼價、中年期購 12823 ，行使價： 49.98 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.6

平保貼價、中年期沽 12959 ，行使價： 47 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 2.2

比迪輕微價外、中短期購 24903 ，行使價： 288.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 5.2

比迪價外、中短期沽 23755 ，行使價： 198.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.1

海油輕微價外、中年期購 14296 ，行使價： 12.38 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 4.9

海油輕微價外、中年期沽 14441 ，行使價： 9.88 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 2.9

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51236 ，收回價： 19600 點，槓桿比率： 29

恒指熊證 50378 ，收回價： 21000 點，槓桿比率： 22.4

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 7.2

恒科熊證 51660 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 7.3

京東牛證 65168 ，收回價： 175 元，槓桿比率： 4.9

京東熊證 51262 ，收回價： 245 元，槓桿比率： 5.3

京東熊證 52366 ，收回價： 225 元，槓桿比率： 10

吉利牛證 54942 ，收回價： 10.08 元，槓桿比率： 3.7

吉利熊證 63593 ，收回價： 15 元，槓桿比率： 4.7

中海牛證 50385 ，收回價： 20 元，槓桿比率： 5.6

平保牛證 51224 ，收回價： 45 元，槓桿比率： 15.4

平保牛證 55346 ，收回價： 42 元，槓桿比率： 8.7

平保熊證 59161 ，收回價： 55 元，槓桿比率： 4.7

比迪牛證 65835 ，收回價： 203 元，槓桿比率： 4.6

比迪熊證 60572 ，收回價： 280.88 元，槓桿比率： 6.1

比迪熊證 55026 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 11.5

海油牛證 68296 ，收回價： 10 元，槓桿比率： 8.9

海油熊證 66951 ，收回價： 12 元，槓桿比率： 6.7

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本結構性產品並無抵押品。

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