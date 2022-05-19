恒指回至兩萬點下、資金一面倒開牛 騰訊績後價跌引伸微升、投資者開好倉博反彈

港股上日走勢反覆，恒指高開 71 點於 20674 點，其後快速回落，最多倒跌 212 點，低見 20389 點，午後輾轉重拾升勢，曾升 109 點至 20711 點全日高位，收升 41 點 ( 或 0.2%) ，報 20644 點，連升四日，大市成交回落至 1126 億港元 ( 下同 ) 。

恒指進一步回補 5 月 6 日的下跌裂口 (20320 至 20776 點 ) 後遇阻，反映上方壓力較大，暫守保歷加通道中軸。技術指標偏穩， 14 日 RSI 重上中軸，至 50.2 ， MACD 牛差擴闊，慢隨機指數維持買入訊號。

恒指今早明顯受壓，最多挫近 650 點，曾失守兩萬點關口，連失 20 天線 (20355 點 ) 和 10 天線 (20159 點 ) 支持，觀望 20000 點心理關口附近可否喘定跌勢，而向上阻力留意 50 天線 (20970 點 ) ，倘成功重越可上望今月以來兩度未能衝破的 21300 點水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 420 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 淨流入逾 1800 萬元，反映投資者繼續看淡後市走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19800 至 19899 點，最多資金流入之收回價為 19800 至 19899 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20800 點至 20899 點，最多資金流入之收回價為 20900 點至 20999 點。

恒生科技指數昨低開 7 點於 4265 點，其後跌幅曾擴大至 99 點，至 4173 點，午後曾倒升 13 點，見 4286 點的全日高位，最終收跌 12 點 ( 或近 0.3%) ，報 4260 點， 3 日升勢告終。科指 14 日 RSI 守中軸，報 51.8 ， MACD 牛差繼續擴闊。科指今早一度跌逾 200 點，失 4100 點， 10 天 (4096 點 ) 和 20 天線 (4094 點 ) 同告失守，下一支持參考 4000 點整數關，而上方續受制於 50 天線 (4300 點 ) 阻力。昨有逾 40 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾 50 萬元淨流入。

騰訊 （00700） 首季業績遜市場預期，期內非國際財務報告準則純利約 255.4 億元人民幣，按年倒退近 23% ，收入按年幾無增長，並料未來獲批遊戲數量會減少。騰訊昨高開 1.8% 在 375.2 元已見全日高位，盤中回試接近 10 天線的 358 元水平後獲承接，全日收跌 0.8% 於 365.6 元。今早一度挫逾 8% ，低見 334 元。昨有約 6 億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，分別有逾 1000 萬元以及逾 1500 萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團 （03690） 近日出現日升日跌走勢，昨收報 172 元，跌近 1% ，盤中守穩約 163.3 元的 10 天線。今早低走約 6% ，下試 160 元。昨有約 4.4 億元北水淨買入美團。其輪證好倉錄逾 1100 萬元淨流出，淡倉則有逾 70 萬元淨流入。

中移動 （00941） 上日獲 6.32 億元北水淨買入，是流入最多港股，股價收升 2.1% ，報 52.6 元，四連升並收復 20 天線。今早回落約 1% ，於 52 元水平整固。逾 340 萬元資金在昨日淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 20 萬元淨流入。

憧憬受惠內地或 6 月出台汽車下鄉政策、內地明年擬延續新能源汽車補貼政策等消息，汽車股續強。吉利汽車 （00175） 昨曾升近 2.5% ，至 13.98 元的逾兩個月高位，收升 0.9% ，報 13.76 元。今早曾回吐逾 4% ，至 13.1 元邊緣。昨有逾 110 萬元淨流出好倉，淡倉則有逾 80 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.3

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.6

恒科價外、中年期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.6

騰訊價外、中年期購 15861 ，行使價： 420 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.2

騰訊輕微價外、中短期沽 13698 ，行使價： 288 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5

美團價外、中短期購 26483 ，行使價： 200.88 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 4.4

美團價外、中短期沽 13372 ，行使價： 125 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 2.6

中移輕微價外、中年期購 15557 ，行使價： 60.05 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8.1

中移輕微價外、短期沽 23516 ，行使價： 47.75 元， 2022 年 7 月到期，實際槓桿： 13.6

吉利輕微價外、中短期購 14076 ，行使價： 14.98 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.4

吉利價內、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.3

港交價外、中短期購 28960 ，行使價： 388 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 8.8

港交輕微價外、中年期沽 14945 ，行使價： 295.75 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51797 ，收回價： 19500 點，槓桿比率： 38.5

恒指熊證 69962 ，收回價： 20900 點，槓桿比率： 16

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 8.5

恒科熊證 51660 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 6.3

騰訊牛證 65007 ，收回價： 310 元，槓桿比率： 10.5

騰訊熊證 50741 ，收回價： 380 元，槓桿比率： 6.7

美團牛證 51809 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 8.2

美團熊證 53948 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 7.9

中移牛證 67872 ，收回價： 47 元，槓桿比率： 14.9

中移熊證 60926 ，收回價： 58 元，槓桿比率： 5.1

吉利牛證 53236 ，收回價： 11 元，槓桿比率： 4.8

吉利熊證 63593 ，收回價： 15 元，槓桿比率： 5.2

港交牛證 69197 ，收回價： 300 元，槓桿比率： 9.5

港交熊證 51673 ，收回價： 365 元，槓桿比率： 7.8

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