恒指回至兩萬點下、資金一面倒開牛 騰訊績後價跌引伸微升、投資者開好倉博反彈

港股上日走勢反覆，恒指高開71點於20674點，其後快速回落，最多倒跌212點，低見20389點，午後輾轉重拾升勢，曾升109點至20711點全日高位，收升41點(或0.2%)，報20644點，連升四日，大市成交回落至1126億港元(下同)。
恒指進一步回補5月6日的下跌裂口(20320至20776點)後遇阻，反映上方壓力較大，暫守保歷加通道中軸。技術指標偏穩，14日RSI重上中軸，至50.2，MACD牛差擴闊，慢隨機指數維持買入訊號。
恒指今早明顯受壓，最多挫近650點，曾失守兩萬點關口，連失20天線(20355點)和10天線(20159點)支持，觀望20000點心理關口附近可否喘定跌勢，而向上阻力留意50天線(20970點)，倘成功重越可上望今月以來兩度未能衝破的21300點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾420萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1800萬元，反映投資者繼續看淡後市走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19800至19899點，最多資金流入之收回價為19800至19899點；而熊證街貨重貨區為收回價20800點至20899點，最多資金流入之收回價為20900點至20999點。
恒生科技指數昨低開7點於4265點，其後跌幅曾擴大至99點，至4173點，午後曾倒升13點，見4286點的全日高位，最終收跌12點(或近0.3%)，報4260點，3日升勢告終。科指14日RSI守中軸，報51.8，MACD牛差繼續擴闊。科指今早一度跌逾200點，失4100點，10天(4096點)和20天線(4094點)同告失守，下一支持參考4000點整數關，而上方續受制於50天線(4300點)阻力。昨有逾40萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。
騰訊（00700）首季業績遜市場預期，期內非國際財務報告準則純利約255.4億元人民幣，按年倒退近23%，收入按年幾無增長，並料未來獲批遊戲數量會減少。騰訊昨高開1.8%在375.2元已見全日高位，盤中回試接近10天線的358元水平後獲承接，全日收跌0.8%於365.6元。今早一度挫逾8%，低見334元。昨有約6億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，分別有逾1000萬元以及逾1500萬元淨流入其好倉和淡倉。
美團（03690）近日出現日升日跌走勢，昨收報172元，跌近1%，盤中守穩約163.3元的10天線。今早低走約6%，下試160元。昨有約4.4億元北水淨買入美團。其輪證好倉錄逾1100萬元淨流出，淡倉則有逾70萬元淨流入。
中移動（00941）上日獲6.32億元北水淨買入，是流入最多港股，股價收升2.1%，報52.6元，四連升並收復20天線。今早回落約1%，於52元水平整固。逾340萬元資金在昨日淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流入。
憧憬受惠內地或6月出台汽車下鄉政策、內地明年擬延續新能源汽車補貼政策等消息，汽車股續強。吉利汽車（00175）昨曾升近2.5%，至13.98元的逾兩個月高位，收升0.9%，報13.76元。今早曾回吐逾4%，至13.1元邊緣。昨有逾110萬元淨流出好倉，淡倉則有逾80萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，2022年10月到期，實際槓桿：8.3
恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：6.6
恒科價外、中年期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：4.6
騰訊價外、中年期購15861，行使價：420元，2022年12月到期，實際槓桿：5.2
騰訊輕微價外、中短期沽13698，行使價：288元，2022年9月到期，實際槓桿：5
美團價外、中短期購26483，行使價：200.88元，2022年8月到期，實際槓桿：4.4
美團價外、中短期沽13372，行使價：125元，2022年10月到期，實際槓桿：2.6
中移輕微價外、中年期購15557，行使價：60.05元，2022年11月到期，實際槓桿：8.1
中移輕微價外、短期沽23516，行使價：47.75元，2022年7月到期，實際槓桿：13.6
吉利輕微價外、中短期購14076，行使價：14.98元，2022年10月到期，實際槓桿：4.4
吉利價內、中短期沽27399，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：2.3
港交價外、中短期購28960，行使價：388元，2022年9月到期，實際槓桿：8.8
港交輕微價外、中年期沽14945，行使價：295.75元，2022年11月到期，實際槓桿：4.7
恒指牛證51797，收回價：19500點，槓桿比率：38.5
恒指熊證69962，收回價：20900點，槓桿比率：16
恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：8.5
恒科熊證51660，收回價：4600元，槓桿比率：6.3
騰訊牛證65007，收回價：310元，槓桿比率：10.5
騰訊熊證50741，收回價：380元，槓桿比率：6.7
美團牛證51809，收回價：150元，槓桿比率：8.2
美團熊證53948，收回價：180元，槓桿比率：7.9
中移牛證67872，收回價：47元，槓桿比率：14.9
中移熊證60926，收回價：58元，槓桿比率：5.1
吉利牛證53236，收回價：11元，槓桿比率：4.8
吉利熊證63593，收回價：15元，槓桿比率：5.2
港交牛證69197，收回價：300元，槓桿比率：9.5
港交熊證51673，收回價：365元，槓桿比率：7.8
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。