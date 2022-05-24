恒指反覆向下、資金好淡兩閒 電商股資金撈Call

投資者憧憬美國可能降低對華關稅，美股隔晚上揚。道指收報31880點，升618點(或2%)；納指升1.6%。
恒指昨低開108點於20608點後，跌幅曾擴大至413點，低見20303點，其後跌幅收窄，全日收報20470點，跌247點(或1.2%)，大市成交降至1051億港元(下同)。
恒指部分回補上周五20277至20408點的上升裂口，並在下試至接近20天線(20288點)水平時見承接。恒指MACD牛差繼續輕微擴闊，14日RSI則回落至中軸以下，報48.67。
國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議指出，決定推33項措施，包括在更多行業實施存量及增量金額留抵退稅，增加退稅1400多億元人民幣。不過恒指今早跌勢持續，曾跌約100點，低位跌破20400點，有機會考驗20天線和10天線(20124點)支持，上方阻力則續參考50天線(20887點)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾9200萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)則淨流出近6800萬元，反映投資者預期港股整固過後將重拾升勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19800至19899點，最多資金流入之收回價為19800至19899點；而熊證街貨重貨區為收回價20800點至20899點，最多資金流入之收回價為20800點至20899點。
恒生科技指數昨全日偏軟，曾挫142點至4142點，全日收跌106點(或近2.5%)，報4177點，續受制於下移中的50天線(4267點)阻力。科指14日RSI降至49.36，MACD牛差輕微收窄。科指今早偏軟，暫守4100點。上日有逾160萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有約90萬元淨流出。
阿里巴巴（09988）將於周四公布業績，股份近日沿10天線(85.6元)穿梭，昨最多挫近4.8%，至83.85元，收報85.1元，跌3.4%。今早於85元水平好淡爭持。超過720萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。
京東集團（09618）季檢後佔恒指、國指及科指的比重大增，股份上日反覆靠穩，盤中曾漲2.9%，高見217.8元，全日逆市力保0.6%升幅，報212.8元。今早曾回落近2%，其後跌幅收窄，210元失而復得。昨分別有近500萬元以及逾40萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。
友邦保險（01299）昨下瀉3.7%至77.85元後獲承接，全日收跌2.5%於78.8元。股份今日除淨，股價略回，暫守77元。昨有逾380萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾170萬元淨流出。
北京收緊疫情防控措施，體育用品股顯著受壓，李寧（02331）昨險守54元水平，收挫9.1%於54.15元，10天和20天線齊告失守。今早一度反彈逾3%，高見55.85元。其好倉昨錄逾510萬元淨流入，淡倉則有逾120萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指貼價、中短期購12485，行使價：21000點，2022年10月到期，實際槓桿：8.2
恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：7.3
阿里輕微價外、中短期購27638，行使價：99.88元，2022年9月到期，實際槓桿：5.3
阿里價外、中短期沽12954，行使價：66.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3
京東輕微價外、中短期購11884，行使價：222.656元，2022年9月到期，實際槓桿：3.8
京東價外、中年期沽15555，行使價：156.25元，2022年11月到期，實際槓桿：2.7
友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，2022年9月到期，實際槓桿：9.7
友邦價內、中年期沽12768，行使價：78.68元，2022年12月到期，實際槓桿：4
李寧價外、中年期購17054，行使價：65元，2022年12月到期，實際槓桿：3.1
李寧價內、中年期沽22272，行使價：60元，2022年12月到期，實際槓桿：1.6
恒指牛證53234，收回價：19800點，槓桿比率：31.5
恒指熊證50378，收回價：21000點，槓桿比率：24.4
阿里牛證65399，收回價：77元，槓桿比率：7
阿里熊證51261，收回價：95元，槓桿比率：7.1
京東牛證65168，收回價：175元，槓桿比率：4.3
京東熊證51262，收回價：245元，槓桿比率：5.9
友邦牛證67862，收回價：70元，槓桿比率：8.7
友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：6.5
李寧牛證56542，收回價：47元，槓桿比率：5
李寧熊證68563，收回價：73元，槓桿比率：2.6
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。