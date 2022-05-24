恒指反覆向下、資金好淡兩閒 電商股資金撈Call

恒指昨低開 108 點於 20608 點後，跌幅曾擴大至 413 點，低見 20303 點，其後跌幅收窄，全日收報 20470 點，跌 247 點 ( 或 1.2%) ，大市成交降至 1051 億港元 ( 下同 ) 。

恒指部分回補上周五 20277 至 20408 點的上升裂口，並在下試至接近 20 天線 (20288 點 ) 水平時見承接。恒指 MACD 牛差繼續輕微擴闊， 14 日 RSI 則回落至中軸以下，報 48.67 。

國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議指出，決定推 33 項措施，包括在更多行業實施存量及增量金額留抵退稅，增加退稅 1400 多億元人民幣。不過恒指今早跌勢持續，曾跌約 100 點，低位跌破 20400 點，有機會考驗 20 天線和 10 天線 (20124 點 ) 支持，上方阻力則續參考 50 天線 (20887 點 ) 。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 9200 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 則淨流出近 6800 萬元，反映投資者預期港股整固過後將重拾升勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19800 至 19899 點，最多資金流入之收回價為 19800 至 19899 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20800 點至 20899 點，最多資金流入之收回價為 20800 點至 20899 點。

恒生科技指數昨全日偏軟，曾挫 142 點至 4142 點，全日收跌 106 點 ( 或近 2.5%) ，報 4177 點，續受制於下移中的 50 天線 (4267 點 ) 阻力。科指 14 日 RSI 降至 49.36 ， MACD 牛差輕微收窄。科指今早偏軟，暫守 4100 點。上日有逾 160 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有約 90 萬元淨流出。

阿里巴巴 （09988） 將於周四公布業績，股份近日沿 10 天線 (85.6 元 ) 穿梭，昨最多挫近 4.8% ，至 83.85 元，收報 85.1 元，跌 3.4% 。今早於 85 元水平好淡爭持。超過 720 萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 90 萬元淨流出。

京東集團 （09618） 季檢後佔恒指、國指及科指的比重大增，股份上日反覆靠穩，盤中曾漲 2.9% ，高見 217.8 元，全日逆市力保 0.6% 升幅，報 212.8 元。今早曾回落近 2% ，其後跌幅收窄， 210 元失而復得。昨分別有近 500 萬元以及逾 40 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

友邦保險 （01299） 昨下瀉 3.7% 至 77.85 元後獲承接，全日收跌 2.5% 於 78.8 元。股份今日除淨，股價略回，暫守 77 元。昨有逾 380 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 170 萬元淨流出。

北京收緊疫情防控措施，體育用品股顯著受壓，李寧 （02331） 昨險守 54 元水平，收挫 9.1% 於 54.15 元， 10 天和 20 天線齊告失守。今早一度反彈逾 3% ，高見 55.85 元。其好倉昨錄逾 510 萬元淨流入，淡倉則有逾 120 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.2

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.3

阿里輕微價外、中短期購 27638 ，行使價： 99.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5.3

阿里價外、中短期沽 12954 ，行使價： 66.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3

京東輕微價外、中短期購 11884 ，行使價： 222.656 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.8

京東價外、中年期沽 15555 ，行使價： 156.25 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2.7

友邦輕微價外、中短期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.7

友邦價內、中年期沽 12768 ，行使價： 78.68 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4

李寧價外、中年期購 17054 ，行使價： 65 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.1

李寧價內、中年期沽 22272 ，行使價： 60 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 1.6

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 53234 ，收回價： 19800 點，槓桿比率： 31.5

恒指熊證 50378 ，收回價： 21000 點，槓桿比率： 24.4

阿里牛證 65399 ，收回價： 77 元，槓桿比率： 7

阿里熊證 51261 ，收回價： 95 元，槓桿比率： 7.1

京東牛證 65168 ，收回價： 175 元，槓桿比率： 4.3

京東熊證 51262 ，收回價： 245 元，槓桿比率： 5.9

友邦牛證 67862 ，收回價： 70 元，槓桿比率： 8.7

友邦熊證 67243 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 6.5

李寧牛證 56542 ，收回價： 47 元，槓桿比率： 5

李寧熊證 68563 ，收回價： 73 元，槓桿比率： 2.6

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。