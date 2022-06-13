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專家觀點>瑞通

恒指曾跌600點、資金一面倒撈牛 匯豐考驗250天線、投資者開好倉博反彈

標籤：瑞通

美國5月份通脹加速至8.6%，高於預期並再創逾40年新高，引發市場對聯儲局加速收緊貨幣政策的憂慮。美國兩年期國債孳息率升穿3厘，美股遭拋售。道指上周五收報31392點，跌880(2.7%)；納指跌3.5%

恒指上周五早段最多跌381點，低見21487點，其後獲承接，一度倒升65點至21935點的日內高位，收市跌62(0.3%)，報21806點。恒指季檢收市後換馬，帶動大市成交增至1803億港元(下同)

恒指兩連跌，但盤中跌至近10天線(21448)水平即告反彈。恒

14RSI回落至60.08MACD牛差繼續收窄，慢隨機指數續處超買區內。

今早挫逾600點，低位回落至21200點以下。上方100天線(22041)的阻力不小，若成功收復可上望5月初的前浪頂22500點水平，而上移中的10天線支持今早跌破，留意指數需否考驗50天線(20965)20天線(20864)支持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾6700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)亦錄淨流入逾370萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2120021299點，最多資金流入之收回價為2140021499點；而熊證街貨重貨區為收回價22500點至22599點，最多資金流入之收回價為22100點至22199點。

恒生科技指數上周五回落至4600點邊緣後跌勢喘定，其後由跌轉升，最多升93點至4843點，收報4826點，升76(1.6%)100天線(4725)失而復得，走勢強於恒指。科指14RSI升至65.3MACD維持牛差，慢隨機指數續處超買區。科指今早顯著受壓，最多跌逾200點，暫守4600點水平。上周五有逾300萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾100萬元淨流入。

市場關注618購物節銷情，阿里巴巴(09988)上周五曾跌3.9%107元，收市報112.8元，倒升1.3%，連升第5日。今早曾跌逾6%，回試105元水平，其後跌勢回順。超過2500萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾630萬元淨流出。

據報京東集團(09618)擬試點餐飲外賣業務，京東上周五收復逾5%的失地，收升0.7%250.8元。今早一度回落逾5%，低見238元以下，其後跌幅收窄。上周五有近270萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾50萬元淨流入。

市場關注聯儲局今周公布的加息幅度，滙豐控股(00005)上周五失50元關，低收1.3%49.95元，錄四連跌。今早跌勢未止，逐步下試48元，跌幅逾3%，短線支持觀察250天線約47.8元。上周五有逾550萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近100萬元淨流出。

美國通脹升溫，帶動國際金價造好。SPDRETF(02840)上周五收報1351元，微跌0.2%。今早回升逾1%，高見1369元，創一個月高。其好倉上周五錄近10萬元淨流入。

友邦保險(01299)上周五跌1.8%，收報80.9元，盤中曾失10天線。今早跌逾3%，一度跌破78元。上周五分別有逾270萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

 

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：11.1

 

恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，202210月到期，實際槓桿：7.2

 

恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.4

 

阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，202210月到期，實際槓桿：4.1

 

阿里價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，202210月到期，實際槓桿：3.4

 

京東輕微價外、中短期購11872，行使價：273.438元，202210月到期，實際槓桿：4.5

 

京東價外、中短期沽29541，行使價：197.266元，20229月到期，實際槓桿：4.2

 

匯豐輕微價外、中短期購16941，行使價：54.93元，202210月到期，實際槓桿：10.7

 

匯豐輕微價外、中短期沽28590，行使價：43.88元，20229月到期，實際槓桿：7.9

 

S金輕微價外、中短期購27653，行使價：1499.5元，202211月到期，實際槓桿：12.3

 

友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，20229月到期，實際槓桿：10.9

 

友邦輕微價外、長期沽29552，行使價：73元，20233月到期，實際槓桿：4.5

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證67917，收回價：20600點，槓桿比率：30

 

恒指熊證51848，收回價：21800點，槓桿比率：26.6

 

恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：5.8

 

恒科牛證50631，收回價：4400元，槓桿比率：11

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.7

 

阿里牛證51858，收回價：96元，槓桿比率：6.8

 

阿里熊證64295，收回價：121.88元，槓桿比率：5.5

 

京東牛證50667，收回價：220元，槓桿比率：8.5

 

京東熊證50744，收回價：268.88元，槓桿比率：9.6

 

匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：8.7

 

匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：7.3

 

友邦牛證56516，收回價：73元，槓桿比率：11.8

 

友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：6.9

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

曾跌600點、資金一面倒撈牛 匯豐考驗250天線、投資者開好倉博反彈

恒指牛67917 51848/ 匯豐購16941 28590/ 阿里牛51858 64295

美國5月份通脹加速至8.6%，高於預期並再創逾40年新高，引發市場對聯儲局加速收緊貨幣政策的憂慮。美國兩年期國債孳息率升穿3厘，美股遭拋售。道指上周五收報31392點，跌880(2.7%)；納指跌3.5%

恒指上周五早段最多跌381點，低見21487點，其後獲承接，一度倒升65點至21935點的日內高位，收市跌62(0.3%)，報21806點。恒指季檢收市後換馬，帶動大市成交增至1803億港元(下同)

恒指兩連跌，但盤中跌至近10天線(21448)水平即告反彈。恒

14RSI回落至60.08MACD牛差繼續收窄，慢隨機指數續處超買區內。

今早挫逾600點，低位回落至21200點以下。上方100天線(22041)的阻力不小，若成功收復可上望5月初的前浪頂22500點水平，而上移中的10天線支持今早跌破，留意指數需否考驗50天線(20965)20天線(20864)支持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾6700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)亦錄淨流入逾370萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價2120021299點，最多資金流入之收回價為2140021499點；而熊證街貨重貨區為收回價22500點至22599點，最多資金流入之收回價為22100點至22199點。

恒生科技指數上周五回落至4600點邊緣後跌勢喘定，其後由跌轉升，最多升93點至4843點，收報4826點，升76(1.6%)100天線(4725)失而復得，走勢強於恒指。科指14RSI升至65.3MACD維持牛差，慢隨機指數續處超買區。科指今早顯著受壓，最多跌逾200點，暫守4600點水平。上周五有逾300萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾100萬元淨流入。

市場關注618購物節銷情，阿里巴巴(09988)上周五曾跌3.9%107元，收市報112.8元，倒升1.3%，連升第5日。今早曾跌逾6%，回試105元水平，其後跌勢回順。超過2500萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾630萬元淨流出。

據報京東集團(09618)擬試點餐飲外賣業務，京東上周五收復逾5%的失地，收升0.7%250.8元。今早一度回落逾5%，低見238元以下，其後跌幅收窄。上周五有近270萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾50萬元淨流入。

市場關注聯儲局今周公布的加息幅度，滙豐控股(00005)上周五失50元關，低收1.3%49.95元，錄四連跌。今早跌勢未止，逐步下試48元，跌幅逾3%，短線支持觀察250天線約47.8元。上周五有逾550萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近100萬元淨流出。

美國通脹升溫，帶動國際金價造好。SPDRETF(02840)上周五收報1351元，微跌0.2%。今早回升逾1%，高見1369元，創一個月高。其好倉上周五錄近10萬元淨流入。

友邦保險(01299)上周五跌1.8%，收報80.9元，盤中曾失10天線。今早跌逾3%，一度跌破78元。上周五分別有逾270萬元和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

 

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：11.1

 

恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，202210月到期，實際槓桿：7.2

 

恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.4

 

阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，202210月到期，實際槓桿：4.1

 

阿里價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，202210月到期，實際槓桿：3.4

 

京東輕微價外、中短期購11872，行使價：273.438元，202210月到期，實際槓桿：4.5

 

京東價外、中短期沽29541，行使價：197.266元，20229月到期，實際槓桿：4.2

 

匯豐輕微價外、中短期購16941，行使價：54.93元，202210月到期，實際槓桿：10.7

 

匯豐輕微價外、中短期沽28590，行使價：43.88元，20229月到期，實際槓桿：7.9

 

S金輕微價外、中短期購27653，行使價：1499.5元，202211月到期，實際槓桿：12.3

 

友邦輕微價外、中短期購11420，行使價：87.95元，20229月到期，實際槓桿：10.9

 

友邦輕微價外、長期沽29552，行使價：73元，20233月到期，實際槓桿：4.5

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證67917，收回價：20600點，槓桿比率：30

 

恒指熊證51848，收回價：21800點，槓桿比率：26.6

 

恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：5.8

 

恒科牛證50631，收回價：4400元，槓桿比率：11

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.7

 

阿里牛證51858，收回價：96元，槓桿比率：6.8

 

阿里熊證64295，收回價：121.88元，槓桿比率：5.5

 

京東牛證50667，收回價：220元，槓桿比率：8.5

 

京東熊證50744，收回價：268.88元，槓桿比率：9.6

 

匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：8.7

 

匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：7.3

 

友邦牛證56516，收回價：73元，槓桿比率：11.8

 

友邦熊證67243，收回價：88元，槓桿比率：6.9

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。