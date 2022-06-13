恒指曾跌600點、資金一面倒撈牛 匯豐考驗250天線、投資者開好倉博反彈

恒指上周五早段最多跌 381 點，低見 21487 點，其後獲承接，一度倒升 65 點至 21935 點的日內高位，收市跌 62 點 ( 或 0.3%) ，報 21806 點。恒指季檢收市後換馬，帶動大市成交增至 1803 億港元 ( 下同 ) 。

恒指兩連跌，但盤中跌至近 10 天線 (21448 點 ) 水平即告反彈。恒

14 日 RSI 回落至 60.08 ， MACD 牛差繼續收窄，慢隨機指數續處超買區內。

恒

今早挫逾 600 點，低位回落至 21200 點以下。上方 100 天線 (22041 點 ) 的阻力不小，若成功收復可上望 5 月初的前浪頂 22500 點水平，而上移中的 10 天線支持今早跌破，留意指數需否考驗 50 天線 (20965 點 ) 和 20 天線 (20864 點 ) 支持。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 6700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 亦錄淨流入逾 370 萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 21200 至 21299 點，最多資金流入之收回價為 21400 至 21499 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 點至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22100 點至 22199 點。

恒生科技指數上周五回落至 4600 點邊緣後跌勢喘定，其後由跌轉升，最多升 93 點至 4843 點，收報 4826 點，升 76 點 ( 或 1.6%) ， 100 天線 (4725 點 ) 失而復得，走勢強於恒指。科指 14 日 RSI 升至 65.3 ， MACD 維持牛差，慢隨機指數續處超買區。科指今早顯著受壓，最多跌逾 200 點，暫守 4600 點水平。上周五有逾 300 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 100 萬元淨流入。

市場關注 618 購物節銷情，阿里巴巴 (09988) 上周五曾跌 3.9% 至 107 元，收市報 112.8 元，倒升 1.3% ，連升第 5 日。今早曾跌逾 6% ，回試 105 元水平，其後跌勢回順。超過 2500 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾 630 萬元淨流出。

據報京東集團 (09618) 擬試點餐飲外賣業務，京東上周五收復逾 5% 的失地，收升 0.7% 於 250.8 元。今早一度回落逾 5% ，低見 238 元以下，其後跌幅收窄。上周五有近 270 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 50 萬元淨流入。

市場關注聯儲局今周公布的加息幅度，滙豐控股 (00005) 上周五失 50 元關，低收 1.3% 於 49.95 元，錄四連跌。今早跌勢未止，逐步下試 48 元，跌幅逾 3% ，短線支持觀察 250 天線約 47.8 元。上周五有逾 550 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近 100 萬元淨流出。

美國通脹升溫，帶動國際金價造好。 SPDR 金 ETF(02840) 上周五收報 1351 元，微跌 0.2% 。今早回升逾 1% ，高見 1369 元，創一個月高。其好倉上周五錄近 10 萬元淨流入。

友邦保險 (01299) 上周五跌 1.8% ，收報 80.9 元，盤中曾失 10 天線。今早跌逾 3% ，一度跌破 78 元。上周五分別有逾 270 萬元和逾 20 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 11.1

恒指貼價、中短期沽 13809 ，行使價： 20499 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 7.2

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.4

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.1

阿里價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.4

京東輕微價外、中短期購 11872 ，行使價： 273.438 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.5

京東價外、中短期沽 29541 ，行使價： 197.266 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.2

匯豐輕微價外、中短期購 16941 ，行使價： 54.93 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.7

匯豐輕微價外、中短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.9

S 金輕微價外、中短期購 27653 ，行使價： 1499.5 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 12.3

友邦輕微價外、中短期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 10.9

友邦輕微價外、長期沽 29552 ，行使價： 73 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 4.5

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67917 ，收回價： 20600 點，槓桿比率： 30

恒指熊證 51848 ，收回價： 21800 點，槓桿比率： 26.6

恒科牛證 69928 ，收回價： 4100 元，槓桿比率： 5.8

恒科牛證 50631 ，收回價： 4400 元，槓桿比率： 11

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 5.7

阿里牛證 51858 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 6.8

阿里熊證 64295 ，收回價： 121.88 元，槓桿比率： 5.5

京東牛證 50667 ，收回價： 220 元，槓桿比率： 8.5

京東熊證 50744 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 9.6

匯豐牛證 56957 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 8.7

匯豐熊證 50383 ，收回價： 54 元，槓桿比率： 7.3

友邦牛證 56516 ，收回價： 73 元，槓桿比率： 11.8

友邦熊證 67243 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 6.9

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

恒

曾跌 600 點、資金一面倒撈牛 匯豐考驗 250 天線、投資者開好倉博反彈

恒指牛 67917 熊 51848/ 匯豐購 16941 沽 28590/ 阿里牛 51858 熊 64295

美國 5 月份通脹加速至 8.6% ，高於預期並再創逾 40 年新高，引發市場對聯儲局加速收緊貨幣政策的憂慮。美國兩年期國債孳息率升穿 3 厘，美股遭拋售。道指上周五收報 31392 點，跌 880 點 ( 或 2.7%) ；納指跌 3.5% 。

恒指上周五早段最多跌 381 點，低見 21487 點，其後獲承接，一度倒升 65 點至 21935 點的日內高位，收市跌 62 點 ( 或 0.3%) ，報 21806 點。恒指季檢收市後換馬，帶動大市成交增至 1803 億港元 ( 下同 ) 。

恒指兩連跌，但盤中跌至近 10 天線 (21448 點 ) 水平即告反彈。恒

14 日 RSI 回落至 60.08 ， MACD 牛差繼續收窄，慢隨機指數續處超買區內。

恒

今早挫逾 600 點，低位回落至 21200 點以下。上方 100 天線 (22041 點 ) 的阻力不小，若成功收復可上望 5 月初的前浪頂 22500 點水平，而上移中的 10 天線支持今早跌破，留意指數需否考驗 50 天線 (20965 點 ) 和 20 天線 (20864 點 ) 支持。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 6700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 亦錄淨流入逾 370 萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 21200 至 21299 點，最多資金流入之收回價為 21400 至 21499 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 點至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22100 點至 22199 點。

恒生科技指數上周五回落至 4600 點邊緣後跌勢喘定，其後由跌轉升，最多升 93 點至 4843 點，收報 4826 點，升 76 點 ( 或 1.6%) ， 100 天線 (4725 點 ) 失而復得，走勢強於恒指。科指 14 日 RSI 升至 65.3 ， MACD 維持牛差，慢隨機指數續處超買區。科指今早顯著受壓，最多跌逾 200 點，暫守 4600 點水平。上周五有逾 300 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 100 萬元淨流入。

市場關注 618 購物節銷情，阿里巴巴 (09988) 上周五曾跌 3.9% 至 107 元，收市報 112.8 元，倒升 1.3% ，連升第 5 日。今早曾跌逾 6% ，回試 105 元水平，其後跌勢回順。超過 2500 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾 630 萬元淨流出。

據報京東集團 (09618) 擬試點餐飲外賣業務，京東上周五收復逾 5% 的失地，收升 0.7% 於 250.8 元。今早一度回落逾 5% ，低見 238 元以下，其後跌幅收窄。上周五有近 270 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 50 萬元淨流入。

市場關注聯儲局今周公布的加息幅度，滙豐控股 (00005) 上周五失 50 元關，低收 1.3% 於 49.95 元，錄四連跌。今早跌勢未止，逐步下試 48 元，跌幅逾 3% ，短線支持觀察 250 天線約 47.8 元。上周五有逾 550 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近 100 萬元淨流出。

美國通脹升溫，帶動國際金價造好。 SPDR 金 ETF(02840) 上周五收報 1351 元，微跌 0.2% 。今早回升逾 1% ，高見 1369 元，創一個月高。其好倉上周五錄近 10 萬元淨流入。

友邦保險 (01299) 上周五跌 1.8% ，收報 80.9 元，盤中曾失 10 天線。今早跌逾 3% ，一度跌破 78 元。上周五分別有逾 270 萬元和逾 20 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 11.1

恒指貼價、中短期沽 13809 ，行使價： 20499 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 7.2

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.4

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.1

阿里價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.4

京東輕微價外、中短期購 11872 ，行使價： 273.438 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.5

京東價外、中短期沽 29541 ，行使價： 197.266 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.2

匯豐輕微價外、中短期購 16941 ，行使價： 54.93 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.7

匯豐輕微價外、中短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.9

S 金輕微價外、中短期購 27653 ，行使價： 1499.5 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 12.3

友邦輕微價外、中短期購 11420 ，行使價： 87.95 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 10.9

友邦輕微價外、長期沽 29552 ，行使價： 73 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 4.5

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67917 ，收回價： 20600 點，槓桿比率： 30

恒指熊證 51848 ，收回價： 21800 點，槓桿比率： 26.6

恒科牛證 69928 ，收回價： 4100 元，槓桿比率： 5.8

恒科牛證 50631 ，收回價： 4400 元，槓桿比率： 11

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 5.7

阿里牛證 51858 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 6.8

阿里熊證 64295 ，收回價： 121.88 元，槓桿比率： 5.5

京東牛證 50667 ，收回價： 220 元，槓桿比率： 8.5

京東熊證 50744 ，收回價： 268.88 元，槓桿比率： 9.6

匯豐牛證 56957 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 8.7

匯豐熊證 50383 ，收回價： 54 元，槓桿比率： 7.3

友邦牛證 56516 ，收回價： 73 元，槓桿比率： 11.8

友邦熊證 67243 ，收回價： 88 元，槓桿比率： 6.9

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。