恒指彈200點、資金即市較多開熊 美聯儲議息前、匯豐略回、投資者追好倉

美國 5 月生產物價指數 (PPI) 增幅略低預期，但顯示通脹壓力仍然高企，而投資者聚焦聯儲局即將公布的議息結果，美國 10 年期國債孳息率再創 11 年新高。美股隔晚個別發展，道指收報 30364 點，跌 151 點 ( 或 0.5%) ；納指升 0.2% 。

恒指昨低開 284 點於 20783 點，跌幅曾擴大至 349 點，低見 20717 點，其後隨着美期升幅擴大、離岸人民幣匯價回升、以及內地股市回穩，恒指午後亦一度由跌轉升 107 點，至 21175 點的日內高位，全日微升不足 1 點，報 21067 點。大市成交降至 1330 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束三連跌走勢， 20 天線 (20978 點 ) 升穿 50 天線 (20946 點 ) 形成技術上利好的黃金交叉，並雙雙失而復得。其他技術指標方面，恒

14 日 RSI 報 50.38 ，續守中軸，但 MACD 牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。港匯於隔晚紐約交易時段再度觸及弱方兌換保證水平。

恒指今早最多升 240 點，重返 21300 點以上，短期反彈阻力留意 10 天線 (21480 點 ) ，下方則留意 50 天線的支持力度，萬一確認失守，下一支持參考上月 27 日的上升裂口 20272 至 20494 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 110 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 則錄淨流入逾 900 萬元，反映小量投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20400 至 20499 點，最多資金流入之收回價為 20400 至 20499 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21500 點至 21599 點，最多資金流入之收回價為 21500 點至 21599 點。

恒生科技指數上日最多跌 130 點至 4468 點，其後一度倒升 51 點，高見 4650 點，全日收報 4595 點，微跌 2 點，失守上移中的 10 天線 (4610 點 ) 。科指 14 日 RSI 跌至 56.28 ， MACD 牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早升逾 100 點，重返 4700 點水平。昨有近 30 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 20 萬元淨流出。

財政司司長陳茂波受訪時指，正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通範圍。阿里巴巴 (09988) 昨曾挫逾 6% ，低見 97.2 元，其後跌幅收窄，收跌 2.5% 於 101.2 元， 10 天線以及 100 元心理關口失而復得。今早曾升逾 4% ，高見 106 元。上日有逾 2500 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 430 萬元淨流出。

美團 (03690) 連日成為最多北水淨買入港股，昨再錄逾 12 億元北水淨流入。股份昨最多跌 2.8% 至 183 元，其後收復失地，一度倒升 4.9% ，高見 197.4 元，全日維持 3.3% 的升幅，報 194.4 元，終止三連跌並重越 10 天線，並以 87 億元居成交榜首位。美團今早曾升逾 3% ，一度重上 200 元關。超過 3100 萬元在昨日淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉則有近 130 萬元淨流出。

吉利汽車 （00175） 延續近期反覆回落走勢，昨最多挫 5.1% ，至 14.08 元，收跌 1.5% 於 14.62 元， 20 天線失而復得。今早升逾 2% ，上試 15 元。其輪證好倉昨錄近 530 萬元淨流入，淡倉則有近 70 萬元淨流出。

投資者關注聯儲局本周宣布加息 0.75 厘的可能性，金融股有追捧。滙豐控股 (00005) 昨大部份時間維持升勢，最多漲逾 2% ，高見 49.75 元，收升 1.7% 於 49.55 元，終止五連跌走勢。今早略回，曾失 49 元。昨有逾 380 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 100 萬元淨流出。

中銀香港 (02388) 亦結束連續 5 個交易日跌勢，上日最多漲 5.3% ，高見 30.7 元，收市維持 4.8% 的升幅，報 30.55 元，一舉突破多條移動平均線，為表現最佳藍籌。今早回落逾 1% ，回試 30 元關。昨有近 70 萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 11.4

恒指輕微價外、中短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 8.7

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.4

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.1

阿里價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.2

美團輕微價外、中年期購 13158 ，行使價： 225 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4

美團價外、中短期沽 16404 ，行使價： 150 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2.8

吉利輕微價外、中年期購 17055 ，行使價： 16.5 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.4

吉利價內、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 2.9

匯豐輕微價外、中短期購 16941 ，行使價： 54.93 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.2

匯豐輕微價外、中短期購 15957 ，行使價： 52.88 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8

匯豐輕微價外、中短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 8.2

中銀貼價、中短期購 29563 ，行使價： 30.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.4

比迪價外、中年期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.4

比迪價外、中短期沽 16324 ，行使價： 228 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.5

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 65512 ，收回價： 20700 點，槓桿比率： 35.5

恒指熊證 51848 ，收回價： 21800 點，槓桿比率： 25.8

恒科牛證 50631 ，收回價： 4400 元，槓桿比率： 9.8

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 6.3

阿里牛證 51858 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 7.7

阿里熊證 52760 ，收回價： 113 元，槓桿比率： 10.5

美團牛證 50693 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 8

美團熊證 60872 ，收回價： 225 元，槓桿比率： 6.3

吉利牛證 60771 ，收回價： 13 元，槓桿比率： 5.8

吉利熊證 54191 ，收回價： 17.5 元，槓桿比率： 4.2

匯豐牛證 59954 ，收回價： 47 元，槓桿比率： 14.2

匯豐熊證 50383 ，收回價： 54 元，槓桿比率： 8.5

比迪牛證 50246 ，收回價： 275 元，槓桿比率： 8.5

比迪熊證 54172 ，收回價： 335 元，槓桿比率： 8.3

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