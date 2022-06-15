恒指彈200點、資金即市較多開熊 美聯儲議息前、匯豐略回、投資者追好倉

美國5月生產物價指數(PPI)增幅略低預期，但顯示通脹壓力仍然高企，而投資者聚焦聯儲局即將公布的議息結果，美國10年期國債孳息率再創11年新高。美股隔晚個別發展，道指收報30364點，跌151點(或0.5%)；納指升0.2%。
恒指昨低開284點於20783點，跌幅曾擴大至349點，低見20717點，其後隨着美期升幅擴大、離岸人民幣匯價回升、以及內地股市回穩，恒指午後亦一度由跌轉升107點，至21175點的日內高位，全日微升不足1點，報21067點。大市成交降至1330億港元(下同)。
恒指結束三連跌走勢，20天線(20978點)升穿50天線(20946點)形成技術上利好的黃金交叉，並雙雙失而復得。其他技術指標方面，恒
14日RSI報50.38，續守中軸，但MACD牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。港匯於隔晚紐約交易時段再度觸及弱方兌換保證水平。
恒指今早最多升240點，重返21300點以上，短期反彈阻力留意10天線(21480點)，下方則留意50天線的支持力度，萬一確認失守，下一支持參考上月27日的上升裂口20272至20494點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾110萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)則錄淨流入逾900萬元，反映小量投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20400至20499點，最多資金流入之收回價為20400至20499點；而熊證街貨重貨區為收回價21500點至21599點，最多資金流入之收回價為21500點至21599點。
恒生科技指數上日最多跌130點至4468點，其後一度倒升51點，高見4650點，全日收報4595點，微跌2點，失守上移中的10天線(4610點)。科指14日RSI跌至56.28，MACD牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早升逾100點，重返4700點水平。昨有近30萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。
財政司司長陳茂波受訪時指，正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通範圍。阿里巴巴(09988)昨曾挫逾6%，低見97.2元，其後跌幅收窄，收跌2.5%於101.2元，10天線以及100元心理關口失而復得。今早曾升逾4%，高見106元。上日有逾2500萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾430萬元淨流出。
美團(03690)連日成為最多北水淨買入港股，昨再錄逾12億元北水淨流入。股份昨最多跌2.8%至183元，其後收復失地，一度倒升4.9%，高見197.4元，全日維持3.3%的升幅，報194.4元，終止三連跌並重越10天線，並以87億元居成交榜首位。美團今早曾升逾3%，一度重上200元關。超過3100萬元在昨日淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉則有近130萬元淨流出。
吉利汽車（00175）延續近期反覆回落走勢，昨最多挫5.1%，至14.08元，收跌1.5%於14.62元，20天線失而復得。今早升逾2%，上試15元。其輪證好倉昨錄近530萬元淨流入，淡倉則有近70萬元淨流出。
投資者關注聯儲局本周宣布加息0.75厘的可能性，金融股有追捧。滙豐控股(00005)昨大部份時間維持升勢，最多漲逾2%，高見49.75元，收升1.7%於49.55元，終止五連跌走勢。今早略回，曾失49元。昨有逾380萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。
中銀香港(02388)亦結束連續5個交易日跌勢，上日最多漲5.3%，高見30.7元，收市維持4.8%的升幅，報30.55元，一舉突破多條移動平均線，為表現最佳藍籌。今早回落逾1%，回試30元關。昨有近70萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：11.4
恒指輕微價外、中短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：8.7
恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.4
阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，2022年10月到期，實際槓桿：4.1
阿里價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3.2
美團輕微價外、中年期購13158，行使價：225元，2022年12月到期，實際槓桿：4
美團價外、中短期沽16404，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：2.8
吉利輕微價外、中年期購17055，行使價：16.5元，2023年2月到期，實際槓桿：3.4
吉利價內、中短期沽27399，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：2.9
匯豐輕微價外、中短期購16941，行使價：54.93元，2022年10月到期，實際槓桿：10.2
匯豐輕微價外、中短期購15957，行使價：52.88元，2022年11月到期，實際槓桿：8
匯豐輕微價外、中短期沽28590，行使價：43.88元，2022年9月到期，實際槓桿：8.2
中銀貼價、中短期購29563，行使價：30.88元，2022年9月到期，實際槓桿：9.4
比迪價外、中年期購17510，行使價：380元，2022年12月到期，實際槓桿：4.4
比迪價外、中短期沽16324，行使價：228元，2022年11月到期，實際槓桿：3.5
恒指牛證65512，收回價：20700點，槓桿比率：35.5
恒指熊證51848，收回價：21800點，槓桿比率：25.8
恒科牛證50631，收回價：4400元，槓桿比率：9.8
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：6.3
阿里牛證51858，收回價：96元，槓桿比率：7.7
阿里熊證52760，收回價：113元，槓桿比率：10.5
美團牛證50693，收回價：180元，槓桿比率：8
美團熊證60872，收回價：225元，槓桿比率：6.3
吉利牛證60771，收回價：13元，槓桿比率：5.8
吉利熊證54191，收回價：17.5元，槓桿比率：4.2
匯豐牛證59954，收回價：47元，槓桿比率：14.2
匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：8.5
比迪牛證50246，收回價：275元，槓桿比率：8.5
比迪熊證54172，收回價：335元，槓桿比率：8.3
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。