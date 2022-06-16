恒指先升後回、資金即市一面倒開牛 快手曾急挫1成、投資者撈好倉博反彈

內地五月「三頭馬車」數據全勝預期，推升中港股市昨日表現。恒指上日高開 43 點於 21111 點，已是全日最低位，及後最多升 363 點，高見 21431 點，全日收升 240 點 ( 或 1.1%) ，報 21308 點。大市成交增至 1490 億港元 ( 下同 ) 。

恒指昨一度逼近 10 天線 (21469 點 ) 阻力， 14 日 RSI 升至 53.23 ，但 MACD 牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。

恒指今早最多升逾 200 點，重返 21500 點以上，惟其後倒跌，於 21200 點附近徘徊。恒指重越 10 天線後，後市或可上望 100 天線 (21949 點 ) ，下方支持則留意 20 天線 (21014 點 ) 和 50 天線 (20934 點 ) ，萬一失守，支持將下移至參考上月 27 日的上升裂口 20272 至 20494 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 7700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 則錄淨流入逾 3700 萬元，反映投資者預期大市將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20600 至 20699 點，最多資金流入之收回價為 20700 至 20799 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21600 點至 21699 點，最多資金流入之收回價為 21800 點至 21899 點。

恒生科技指數上日最多升 148 點至 4744 點，全日收報 4703 點，升 107 點 ( 或 2.4%) ，一舉重越 10 天線 (4632 點 ) 和 100 天線 (4691 點 ) 。科指 14 日 RSI 升至 59.33 ， MACD 牛差則繼續收窄。科指今早開於即市高位，其後回落至 4700 點以下。昨有逾 380 萬元資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾 60 萬元淨流入。

科技股回勇。阿里巴巴 (09988) 昨曾漲 5.4% 至 106.7 元，收升 4.3% 於 105.6 元，收復 10 天和 100 天線，並結束兩日跌勢。今早曾漲近 4% ，直逼 110 元。上日分別有超過 2700 萬元和逾 470 萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

有券商看好內險股受惠中國經濟復甦，中國平安 (02318) 昨曾飆 9.6% ，高見 51.3 元，全日維持 8% 的升幅，報 50.55 元，是表現最佳藍籌。中國人壽 (02628) 上日亦曾飆 7% ，至 12.84 元，收漲 5.3% 於 12.64 元。平保今早曾繼續造好，升抵 52 元，其後則轉跌至 50 元邊；國壽則倒跌。輪證資金流方面，平保好倉昨錄逾 730 萬元淨流出，淡倉則有逾 1000 萬元淨流入，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目。國壽好倉昨錄逾 170 萬元淨流入，淡倉亦有近 10 萬元淨流入。

建設銀行 （00939） 昨以全日高位 5.57 元收市，升 0.5% 。今早窄幅上落。昨有逾 180 萬元資金淨流入其輪證好倉。

比亞迪股份 (01211) 上日反覆偏軟，收報 295.8 元，跌 2.6% ，失 10 天線。今早曾升逾 2% ，重返 300 元關口水平。昨有逾 490 萬元資金淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉亦有近 130 萬元淨流入。

百度 (09888) 昨一度升 6.8% ，高見 145.4 元，收升 4.5% 於 142.3 元。今早曾升逾 3% ，上試 147 元見阻力，其後升幅顯著收窄並一度倒跌。昨有近 200 萬元淨流出其好倉，淡倉則有近 60 萬元淨流入。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 11.2

恒指貼價、中短期沽 13809 ，行使價： 20499 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 7.1

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.9

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.8

阿里價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.7

平保價外、中短期購 13239 ，行使價： 60 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.4

平保輕微價外、中年期沽 12959 ，行使價： 47 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 3.1

建行輕微價外、中短期購 15181 ，行使價： 6 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 12.3

比迪價外、中年期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.5

比迪輕微價外、中年期沽 17856 ，行使價： 260 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 2.9

百度輕微價外、中短期購 14292 ，行使價： 165 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.1

快手價外、中短期購 13153 ，行使價： 97 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.8

快手貼價、中年期沽 17923 ，行使價： 77.95 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 2.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67917 ，收回價： 20600 點，槓桿比率： 32.6

恒指熊證 52743 ，收回價： 22000 點，槓桿比率： 21.9

恒科牛證 69928 ，收回價： 4100 元，槓桿比率： 6.2

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 6.3

阿里牛證 69951 ，收回價： 89 元，槓桿比率： 5.2

阿里熊證 64295 ，收回價： 121.88 元，槓桿比率： 5.3

平保牛證 51224 ，收回價： 45 元，槓桿比率： 8

平保熊證 59161 ，收回價： 55 元，槓桿比率： 8.6

建行牛證 55010 ，收回價： 4.6 元，槓桿比率： 7.8

建行熊證 66923 ，收回價： 6.3 元，槓桿比率： 4.5

比迪牛證 50246 ，收回價： 275 元，槓桿比率： 10.8

比迪熊證 54172 ，收回價： 335 元，槓桿比率： 6.7

百度牛證 67756 ，收回價： 117 元，槓桿比率： 4.1

百度熊證 61816 ，收回價： 160 元，槓桿比率： 5.9

快手牛證 50635 ，收回價： 76 元，槓桿比率： 7.6

快手熊證 64303 ，收回價： 95 元，槓桿比率： 5.2

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。