恒指先升後回、資金即市一面倒開牛 快手曾急挫1成、投資者撈好倉博反彈

美國聯儲局宣布加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎1.5至1.75厘，主席鮑威爾預計加息0.75厘的行動不會成為常態，美股隔晚反覆波動。道指一度由跌轉升超過600點，收市升幅減半，收報30668點，升303點(或1%)；納指表現較佳，收升2.5%。
內地五月「三頭馬車」數據全勝預期，推升中港股市昨日表現。恒指上日高開43點於21111點，已是全日最低位，及後最多升363點，高見21431點，全日收升240點(或1.1%)，報21308點。大市成交增至1490億港元(下同)。
恒指昨一度逼近10天線(21469點)阻力，14日RSI升至53.23，但MACD牛差繼續收窄，慢隨機指數維持沽貨訊號。
恒指今早最多升逾200點，重返21500點以上，惟其後倒跌，於21200點附近徘徊。恒指重越10天線後，後市或可上望100天線(21949點)，下方支持則留意20天線(21014點)和50天線(20934點)，萬一失守，支持將下移至參考上月27日的上升裂口20272至20494點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾7700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)則錄淨流入逾3700萬元，反映投資者預期大市將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20600至20699點，最多資金流入之收回價為20700至20799點；而熊證街貨重貨區為收回價21600點至21699點，最多資金流入之收回價為21800點至21899點。
恒生科技指數上日最多升148點至4744點，全日收報4703點，升107點(或2.4%)，一舉重越10天線(4632點)和100天線(4691點)。科指14日RSI升至59.33，MACD牛差則繼續收窄。科指今早開於即市高位，其後回落至4700點以下。昨有逾380萬元資金淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。
科技股回勇。阿里巴巴(09988)昨曾漲5.4%至106.7元，收升4.3%於105.6元，收復10天和100天線，並結束兩日跌勢。今早曾漲近4%，直逼110元。上日分別有超過2700萬元和逾470萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。
有券商看好內險股受惠中國經濟復甦，中國平安(02318)昨曾飆9.6%，高見51.3元，全日維持8%的升幅，報50.55元，是表現最佳藍籌。中國人壽(02628)上日亦曾飆7%，至12.84元，收漲5.3%於12.64元。平保今早曾繼續造好，升抵52元，其後則轉跌至50元邊；國壽則倒跌。輪證資金流方面，平保好倉昨錄逾730萬元淨流出，淡倉則有逾1000萬元淨流入，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目。國壽好倉昨錄逾170萬元淨流入，淡倉亦有近10萬元淨流入。
建設銀行（00939）昨以全日高位5.57元收市，升0.5%。今早窄幅上落。昨有逾180萬元資金淨流入其輪證好倉。
比亞迪股份(01211)上日反覆偏軟，收報295.8元，跌2.6%，失10天線。今早曾升逾2%，重返300元關口水平。昨有逾490萬元資金淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉亦有近130萬元淨流入。
百度(09888)昨一度升6.8%，高見145.4元，收升4.5%於142.3元。今早曾升逾3%，上試147元見阻力，其後升幅顯著收窄並一度倒跌。昨有近200萬元淨流出其好倉，淡倉則有近60萬元淨流入。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：11.2
恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，2022年10月到期，實際槓桿：7.1
恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：4.9
阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，2022年10月到期，實際槓桿：3.8
阿里價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3.7
平保價外、中短期購13239，行使價：60元，2022年10月到期，實際槓桿：8.4
平保輕微價外、中年期沽12959，行使價：47元，2023年1月到期，實際槓桿：3.1
建行輕微價外、中短期購15181，行使價：6元，2022年11月到期，實際槓桿：12.3
比迪價外、中年期購17510，行使價：380元，2022年12月到期，實際槓桿：4.5
比迪輕微價外、中年期沽17856，行使價：260元，2022年12月到期，實際槓桿：2.9
百度輕微價外、中短期購14292，行使價：165元，2022年12月到期，實際槓桿：4.1
快手價外、中短期購13153，行使價：97元，2022年9月到期，實際槓桿：4.8
快手貼價、中年期沽17923，行使價：77.95元，2022年12月到期，實際槓桿：2.1
恒指牛證67917，收回價：20600點，槓桿比率：32.6
恒指熊證52743，收回價：22000點，槓桿比率：21.9
恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：6.2
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：6.3
阿里牛證69951，收回價：89元，槓桿比率：5.2
阿里熊證64295，收回價：121.88元，槓桿比率：5.3
平保牛證51224，收回價：45元，槓桿比率：8
平保熊證59161，收回價：55元，槓桿比率：8.6
建行牛證55010，收回價：4.6元，槓桿比率：7.8
建行熊證66923，收回價：6.3元，槓桿比率：4.5
比迪牛證50246，收回價：275元，槓桿比率：10.8
比迪熊證54172，收回價：335元，槓桿比率：6.7
百度牛證67756，收回價：117元，槓桿比率：4.1
百度熊證61816，收回價：160元，槓桿比率：5.9
快手牛證50635，收回價：76元，槓桿比率：7.6
快手熊證64303，收回價：95元，槓桿比率：5.2
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。