恒指彈200點後乏力、資金即市較多開牛 吉利創4個月高位、有資金反手造淡

恒指上日低開 89 點於 21469 點後持續受壓，午後跌勢轉急，並以全日低位 21008 點收市，下挫 551 點 ( 或 2.6%) 。大市成交增至 1269 億港元 ( 下同 ) 。

恒指終止三連升走勢，並一舉跌破 10 天線 (21277 點 ) 和 20 天線 (21193 點 ) 支持， 14 日 RSI 急降至 49.08 的中軸以下， MACD 熊差再度擴大。

恒指今早反彈逾 200 點，迫近 21300 點，其後升幅收窄。向上阻力留意下移中的 100 天線 (21788 點 ) ，而下方支持則可參考 50 天線 (20830 點 ) ，以及上月 27 日的上升裂口 20272 至 20494 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 1.1 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出逾 1.3 億元，反映投資者預期港股急挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20400 至 20499 點，最多資金流入之收回價為 20900 至 20999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21600 點至 21699 點，最多資金流入之收回價為 21500 點至 21599 點。

恒生科技指數上日同樣以全日低位收市，跌 207 點 ( 或 4.4%) ，報 4552 點，結束 3 個交易日升勢，並一舉跌穿 10 天線 (4664 點 ) 和 100 天線 (4635 點 ) 。科指 14 日 RSI 跌至 51.87 ， MACD 剛現熊差。科指今早造好，重返 4600 點之上，暫守 20 天線 (4529 點 ) 支持。昨有逾 230 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 120 萬元淨流出。

外電引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 與螞蟻集團傳正逐步減少彼此合作，尋求各自獨立發展新業務。同時有傳螞蟻集團最快月內提交設立金融控股公司的行政許可申請。另外，阿里巴巴公布今年天貓 618 零售額再錄按年正增長，近 100 款商品成交額超過 1 億元人民幣。阿里昨低收 4.1% 於 101.5 元，為全日最低位，回落至 100 天線水平。今早一度回升超過 4% ，重上 105 元，其後維持約 2% 的升幅。昨有逾 40 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾 290 萬元淨流入。

京東集團 （09618） 昨顯著受壓，最多下瀉 7.2% 至 238.4 元，全日維持 6.2% 的跌幅，報 240.8 元，失守 10 天線。今早升逾 1% ，高見 246 元阻力，其後倒跌。超過 1000 萬元資金在上日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 690 萬元淨流出。

美團 （03690） 上日盤中險守 190 元關，收挫 4.8% 於 191.6 元，跌穿 10 天線，並結束三連升走勢。今早高開後回軟，跌 3% ，曾低見 185 元水平。昨有 1.9 億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，昨有逾 2700 萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾 340 萬元淨流出。

受惠旗下電動車品牌極星上市在即的消息帶動，吉利汽車 （00175） 是昨日升幅最大藍籌，盤中曾衝上 16 元的 4 個月高位，全日維持 4.1% 的升幅，報 15.68 元。國常會稱要加大汽車消費支持力度，吉利今早最多再升近 6% ，見 16.58 元之 4 個月高位。其輪證好倉昨錄逾 310 萬元淨流出，淡倉則有逾 210 萬元淨流入。

中遠海控 （01919） 昨最多挫 5.5% ，低見 11.08 元，全日收報 11.18 元，跌 4.6% 。今早續跌逾 3% ，下試 10.8 元，見一個月低位。昨錄近 110 萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近 80 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 12.4

恒指貼價、中短期沽 13809 ，行使價： 20499 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 7.3

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.5

阿里價外、短期購 20280 ，行使價： 129.9 元， 2022 年 8 月到期，實際槓桿： 6.5

阿里輕微價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.3

京東價外、中短期購 14544 ，行使價： 308.672 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 6.1

京東價外、中短期沽 29541 ，行使價： 197.266 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.2

美團輕微價外、中年期購 13158 ，行使價： 225 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.9

美團價外、中短期沽 16404 ，行使價： 150 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2.9

吉利貼價、中年期購 17055 ，行使價： 16.5 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.6

吉利輕微價外、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.5

遠海價外、中短期購 14534 ，行使價： 14.5 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.2

遠海價內、中短期沽 14668 ，行使價： 11 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67917 ，收回價： 20600 點，槓桿比率： 37.7

恒指熊證 51848 ，收回價： 21800 點，槓桿比率： 27

恒科牛證 69928 ，收回價： 4100 元，槓桿比率： 6.8

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 5.8

阿里牛證 51858 ，收回價： 96 元，槓桿比率： 9.6

阿里熊證 52760 ，收回價： 113 元，槓桿比率： 8.6

京東牛證 50667 ，收回價： 220 元，槓桿比率： 7.7

京東熊證 50744 ，收回價： 262.578 元，槓桿比率： 8.6

美團牛證 67860 ，收回價： 170 元，槓桿比率： 8

美團熊證 63292 ，收回價： 212 元，槓桿比率： 7.7

吉利牛證 69950 ，收回價： 14 元，槓桿比率： 5.5

吉利近價熊證 54191 ，收回價： 17.5 元，槓桿比率： 8.1

吉利中距離熊證 66920 ，收回價： 20 元，槓桿比率： 4

遠海牛證 58043 ，收回價： 9.5 元，槓桿比率： 5.3

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本結構性產品並無抵押品。

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