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專家觀點>瑞通

恒指彈200點後乏力、資金即市較多開牛 吉利創4個月高位、有資金反手造淡

標籤：瑞通

美國或面臨經濟衰退風險的憂慮揮之不去，加上聯儲局主席鮑威爾重申持續加息以遏低通脹的堅定立場，美股隔晚反覆偏軟，道指收報30483點，跌47(0.2%)；納指亦跌0.2%

恒指上日低開89點於21469點後持續受壓，午後跌勢轉急，並以全日低位21008點收市，下挫551(2.6%)。大市成交增至1269億港元(下同)

恒指終止三連升走勢，並一舉跌破10天線(21277)20天線(21193)支持，14RSI急降至49.08的中軸以下，MACD熊差再度擴大。

恒指今早反彈逾200點，迫近21300點，其後升幅收窄。向上阻力留意下移中的100天線(21788)，而下方支持則可參考50天線(20830)，以及上月27日的上升裂口2027220494點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾1.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1.3億元，反映投資者預期港股急挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2040020499點，最多資金流入之收回價為2090020999點；而熊證街貨重貨區為收回價21600點至21699點，最多資金流入之收回價為21500點至21599點。

恒生科技指數上日同樣以全日低位收市，跌207(4.4%)，報4552點，結束3個交易日升勢，並一舉跌穿10天線(4664)100天線(4635)。科指14RSI跌至51.87MACD剛現熊差。科指今早造好，重返4600點之上，暫守20天線(4529)支持。昨有逾230萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近120萬元淨流出。

外電引述消息人士報道，阿里巴巴（09988）與螞蟻集團傳正逐步減少彼此合作，尋求各自獨立發展新業務。同時有傳螞蟻集團最快月內提交設立金融控股公司的行政許可申請。另外，阿里巴巴公布今年天貓618零售額再錄按年正增長，近100款商品成交額超過1億元人民幣。阿里昨低收4.1%101.5元，為全日最低位，回落至100天線水平。今早一度回升超過4%，重上105元，其後維持約2%的升幅。昨有逾40萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾290萬元淨流入。

京東集團（09618）昨顯著受壓，最多下瀉7.2%238.4元，全日維持6.2%的跌幅，報240.8元，失守10天線。今早升逾1%，高見246元阻力，其後倒跌。超過1000萬元資金在上日淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾690萬元淨流出。

美團（03690）上日盤中險守190元關，收挫4.8%191.6元，跌穿10天線，並結束三連升走勢。今早高開後回軟，跌3%，曾低見185元水平。昨有1.9億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，昨有逾2700萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾340萬元淨流出。

受惠旗下電動車品牌極星上市在即的消息帶動，吉利汽車（00175）是昨日升幅最大藍籌，盤中曾衝上16元的4個月高位，全日維持4.1%的升幅，報15.68元。國常會稱要加大汽車消費支持力度，吉利今早最多再升近6%，見16.58元之4個月高位。其輪證好倉昨錄逾310萬元淨流出，淡倉則有逾210萬元淨流入。

中遠海控（01919）昨最多挫5.5%，低見11.08元，全日收報11.18元，跌4.6%。今早續跌逾3%，下試10.8元，見一個月低位。昨錄近110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近80萬元淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：12.4

 

恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，202210月到期，實際槓桿：7.3

 

恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：5.5

 

阿里價外、短期購20280，行使價：129.9元，20228月到期，實際槓桿：6.5

 

阿里輕微價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，202210月到期，實際槓桿：3.3

 

京東價外、中短期購14544，行使價：308.672元，20229月到期，實際槓桿：6.1

 

京東價外、中短期沽29541，行使價：197.266元，20229月到期，實際槓桿：4.2

 

美團輕微價外、中年期購13158，行使價：225元，202212月到期，實際槓桿：3.9

 

美團價外、中短期沽16404，行使價：150元，202211月到期，實際槓桿：2.9

 

吉利貼價、中年期購17055，行使價：16.5元，20232月到期，實際槓桿：3.6

 

吉利輕微價外、中短期沽27399，行使價：15元，20229月到期，實際槓桿：3.5

 

遠海價外、中短期購14534，行使價：14.5元，202211月到期，實際槓桿：4.2

 

遠海價內、中短期沽14668，行使價：11元，202211月到期，實際槓桿：2

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證67917，收回價：20600點，槓桿比率：37.7

 

恒指熊證51848，收回價：21800點，槓桿比率：27

 

恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：6.8

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.8

 

阿里牛證51858，收回價：96元，槓桿比率：9.6

 

阿里熊證52760，收回價：113元，槓桿比率：8.6

 

京東牛證50667，收回價：220元，槓桿比率：7.7

 

京東熊證50744，收回價：262.578元，槓桿比率：8.6

 

美團牛證67860，收回價：170元，槓桿比率：8

 

美團熊證63292，收回價：212元，槓桿比率：7.7

 

吉利牛證69950，收回價：14元，槓桿比率：5.5

 

吉利近價熊證54191，收回價：17.5元，槓桿比率：8.1

 

吉利中距離熊證66920，收回價：20元，槓桿比率：4

 

遠海牛證58043，收回價：9.5元，槓桿比率：5.3

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。