恒指下試兩萬二見支持、即市較多資金反手開牛 比亞迪回4%、投資者續追熊

內地放寬入境隔離要求利好市場氣氛，港股昨拗腰倒升，早段曾挫 277 點至 21952 點後獲承接，午後轉升，最多上漲 219 點，高見 22449 點，全日收報 22418 點，升 189 點 ( 或 0.9%) ，再升至四月初以來高位。大市成交降至 1759 億港元 ( 下同 ) 。

恒指四個交易日累升 1410 點 ( 或 6.7%) ， 14 日 RSI 升至 63.22 ， MACD 雙牛，牛差進一步擴大，慢隨機指數維持買入訊號。

恒指今早一度回落逾 300 點，回試 22100 點水平，支持可參考昨日部分回補的周一上升裂口 21762 至 21976 點，而上方阻力繼續留意 4 月初高位 22523 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 180 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出近 1100 萬元，反映投資者預期港股升勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 21500 至 21599 點，最多資金流入之收回價為 21500 至 21599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 23000 點至 23099 點，最多資金流入之收回價為 23300 點至 23399 點。

恒生科技指數上日走勢同樣先低後高，一度下挫 148 點至 4924 點，其後收復失地，曾倒升 64 點，高見 5137 點，全日收報 5103 點，升 31 點 ( 或 0.6%) ，再創逾 3 個月新高。科指四日累升 551 點 ( 或 12.1%) ， 14 日 RSI 升至 66.03 ， MACD 雙牛，牛差擴大，慢隨機指數維持買入訊號。科指今早調整，曾跌逾 100 點，跌破 5000 點關。昨有逾 310 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近 100 萬元淨流出。

被主要股東預告減持的騰訊 （00700） 連日逆市偏軟，昨最多挫近 5.8% ，低見 356.4 元，一度連失 10 天、 20 天、及 50 天線，全日跌幅收窄至 3.3% ，報 365.8 元，是表現最差藍籌。不過北水昨日轉為淨流入 1.06 億元，另騰訊昨斥資約 3 億元回購 83 萬股。騰訊今早曾跌逾 2% ，低見 356.2 元，暫連跌 3 個交易日。超過 6200 萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有逾 1900 萬元淨流出。

阿里巴巴 （09988） 上日曾跌 4.7% 至 112.6 元，其後逐步收復失地，一度轉升重上 119 元，全日平收於 118.1 元。今早最多跌逾 3% ，跌穿 115 元。上日分別有逾 1800 萬元和逾 400 萬元資金淨流出其好倉和淡倉。

比亞迪股份 （01211） 昨午後發力，曾飆 4.7% ，創出 333 元的上市新高，收市維持 4.2% 的升幅，報 331.4 元，連升 4 個交易日。今早一度回落至 325 元以下，跌幅逾 2% 。昨有逾 290 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 1000 萬元淨流入。

手機設備股上日獲資金追捧。舜宇光學 （02382） 昨曾漲 6.6% ，至 138.3 元的三個月高位，收升 5.6% 於 137 元，重越 100 天線。今早曾跌逾 4% ，險守 130 元，其後跌幅收窄。瑞聲科技 （02018） 昨以全日高位 18.92 元收市，升 4.1% ，收復 100 天線。今早倒升逾 1% ，上試 19.3 元。上日有逾 180 萬元淨流出舜宇光學好倉，淡倉同日則有逾 410 萬元淨流入。另一邊廂，瑞聲好倉昨錄 160 萬元資金淨流入，淡倉亦有近 20 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.2

恒指輕微價外、中年期沽 19124 ，行使價： 19889 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.8

恒科貼價、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4.6

騰訊輕微價外、中短期購 16654 ，行使價： 428.2 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 7.7

騰訊輕微價外、中短期沽 28962 ，行使價： 330 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 5.2

阿里價外、中短期購 24008 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5.2

阿里輕微價外、中短期沽 20281 ，行使價： 108.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.5

比迪輕微價外、中年期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.3

比迪價外、中年期沽 17856 ，行使價： 260 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.5

舜光價外、中短期購 13380 ，行使價： 155 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 4

舜光價外、中年期沽 16405 ，行使價： 100 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 2.8

吉利輕微價外、中年期購 19155 ，行使價： 21.75 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 3.9

吉利價外、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.6

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 56159 ，收回價： 21500 點，槓桿比率： 28.8

恒指熊證 56154 ，收回價： 22800 點，槓桿比率： 24.3

恒科牛證 50631 ，收回價： 4400 元，槓桿比率： 5.8

恒科熊證 66112 ，收回價： 5700 元，槓桿比率： 6.6

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 12.3

騰訊牛證 67784 ，收回價： 340 元，槓桿比率： 11.2

騰訊熊證 56017 ，收回價： 410 元，槓桿比率： 7.2

阿里牛證 55902 ，收回價： 104 元，槓桿比率： 7.7

阿里熊證 62623 ，收回價： 125.88 元，槓桿比率： 8.2

比迪牛證 55905 ，收回價： 299 元，槓桿比率： 10.7

比迪熊證 61766 ，收回價： 368 元，槓桿比率： 8

舜光牛證 65522 ，收回價： 105 元，槓桿比率： 4

舜光熊證 62349 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 5.1

吉利牛證 55888 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 4.9

吉利熊證 55907 ，收回價： 23 元，槓桿比率： 3.6

吉利熊證 66920 ，收回價： 20 元，槓桿比率： 8.2

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本結構性產品並無抵押品。

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