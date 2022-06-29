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專家觀點>瑞通

恒指下試兩萬二見支持、即市較多資金反手開牛 比亞迪回4%、投資者續追熊

標籤：瑞通

美國消費者信心指數回落至逾一年低位，道指隔晚蒸發早段逾400點升幅，收報30946點，跌491(1.6%)；納指收挫近3%

內地放寬入境隔離要求利好市場氣氛，港股昨拗腰倒升，早段曾挫277點至21952點後獲承接，午後轉升，最多上漲219點，高見22449點，全日收報22418點，升189(0.9%)，再升至四月初以來高位。大市成交降至1759億港元(下同)

恒指四個交易日累升1410(6.7%)14RSI升至63.22MACD雙牛，牛差進一步擴大，慢隨機指數維持買入訊號。

恒指今早一度回落逾300點，回試22100點水平，支持可參考昨日部分回補的周一上升裂口2176221976點，而上方阻力繼續留意4月初高位22523點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾180萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出近1100萬元，反映投資者預期港股升勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2150021599點，最多資金流入之收回價為2150021599點；而熊證街貨重貨區為收回價23000點至23099點，最多資金流入之收回價為23300點至23399點。

恒生科技指數上日走勢同樣先低後高，一度下挫148點至4924點，其後收復失地，曾倒升64點，高見5137點，全日收報5103點，升31(0.6%)，再創逾3個月新高。科指四日累升551(12.1%)14RSI升至66.03MACD雙牛，牛差擴大，慢隨機指數維持買入訊號。科指今早調整，曾跌逾100點，跌破5000點關。昨有逾310萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流出。

被主要股東預告減持的騰訊（00700）連日逆市偏軟，昨最多挫近5.8%，低見356.4元，一度連失10天、20天、及50天線，全日跌幅收窄至3.3%，報365.8元，是表現最差藍籌。不過北水昨日轉為淨流入1.06億元，另騰訊昨斥資約3億元回購83萬股。騰訊今早曾跌逾2%，低見356.2元，暫連跌3個交易日。超過6200萬元資金在昨日淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有逾1900萬元淨流出。

阿里巴巴（09988）上日曾跌4.7%112.6元，其後逐步收復失地，一度轉升重上119元，全日平收於118.1元。今早最多跌逾3%，跌穿115元。上日分別有逾1800萬元和逾400萬元資金淨流出其好倉和淡倉。

比亞迪股份（01211）昨午後發力，曾飆4.7%，創出333元的上市新高，收市維持4.2%的升幅，報331.4元，連升4個交易日。今早一度回落至325元以下，跌幅逾2%。昨有逾290萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1000萬元淨流入。

手機設備股上日獲資金追捧。舜宇光學（02382）昨曾漲6.6%，至138.3元的三個月高位，收升5.6%137元，重越100天線。今早曾跌逾4%，險守130元，其後跌幅收窄。瑞聲科技（02018）昨以全日高位18.92元收市，升4.1%，收復100天線。今早倒升逾1%，上試19.3元。上日有逾180萬元淨流出舜宇光學好倉，淡倉同日則有逾410萬元淨流入。另一邊廂，瑞聲好倉昨錄160萬元資金淨流入，淡倉亦有近20萬元淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：10.2

 

恒指輕微價外、中年期沽19124，行使價：19889點，202212月到期，實際槓桿：6.8

 

恒科貼價、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：4.6

 

騰訊輕微價外、中短期購16654，行使價：428.2元，202210月到期，實際槓桿：7.7

 

騰訊輕微價外、中短期沽28962，行使價：330元，202210月到期，實際槓桿：5.2

 

阿里價外、中短期購24008，行使價：138.88元，20229月到期，實際槓桿：5.2

 

阿里輕微價外、中短期沽20281，行使價：108.88元，20229月到期，實際槓桿：3.5

 

比迪輕微價外、中年期購17510，行使價：380元，202212月到期，實際槓桿：4.3

 

比迪價外、中年期沽17856，行使價：260元，202212月到期，實際槓桿：3.5

 

舜光價外、中短期購13380，行使價：155元，202211月到期，實際槓桿：4

 

舜光價外、中年期沽16405，行使價：100元，20231月到期，實際槓桿：2.8

 

吉利輕微價外、中年期購19155，行使價：21.75元，20231月到期，實際槓桿：3.9

 

吉利價外、中短期沽27399，行使價：15元，20229月到期，實際槓桿：4.6

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證56159，收回價：21500點，槓桿比率：28.8

 

恒指熊證56154，收回價：22800點，槓桿比率：24.3

 

恒科牛證50631，收回價：4400元，槓桿比率：5.8

 

恒科熊證66112，收回價：5700元，槓桿比率：6.6

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：12.3

 

騰訊牛證67784，收回價：340元，槓桿比率：11.2

 

騰訊熊證56017，收回價：410元，槓桿比率：7.2

 

阿里牛證55902，收回價：104元，槓桿比率：7.7

 

阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：8.2

 

比迪牛證55905，收回價：299元，槓桿比率：10.7

 

比迪熊證61766，收回價：368元，槓桿比率：8

 

舜光牛證65522，收回價：105元，槓桿比率：4

 

舜光熊證62349，收回價：150元，槓桿比率：5.1

 

吉利牛證55888，收回價：15.5元，槓桿比率：4.9

 

吉利熊證55907，收回價：23元，槓桿比率：3.6

 

吉利熊證66920，收回價：20元，槓桿比率：8.2

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。