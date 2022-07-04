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專家觀點>瑞通

恒指今早跌400點後跌幅收窄 投資者博反彈、資金開20900至21300收回牛

標籤：瑞通

美國6月製造業活動擴張速度遜預期，10年期美債孳息率跌穿2.9厘，美股則在上周五反覆高收。道指收報31097點，升321(1.1%)；納指收升0.9%。美股今晚假期休市。

恒指在上周四偏軟，最多挫277點，低見21719點，收報21859點，跌137(0.6%)。大市成交降至1514億港元(下同)

恒指兩連跌，幾近全數回補上周一的上升裂口2176221976點，14RSI降至55.69MACD牛差收窄，慢隨機指數維持買入訊號。10天線(21676)升穿100天線(21625)，發出技術上利好的黃金交叉訊號。

恒指今早曾跌400點，低見21458點，連失10天、20天和100天線，其後跌幅收窄。支持或下移至參考21000點水平，而4月初高位22523點繼續是大市向上阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四錄淨流出逾1800萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出近1800萬元，反映投資者減倉過度長假期。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價2150021599點，最多資金流入之收回價為2150021599點；而熊證街貨重貨區為收回價22500點至22599點，最多資金流入之收回價為22200點至22299點。

恒生科技指數上周四曾跌126點，至4810點，收報4870點，跌66(1.4%)。科指14RSI降至57.18MACD牛差收窄，慢隨機指數發出沽貨訊號。科指今早向下，低位跌穿4800點。上周四有近180萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流出。

騰訊（00700）在假期前以近全日低位354.4元收市，下挫2.9%，連跌第4個交易日並失守50天線。今早曾跌逾1%，險守350元。上周四有近14.4億元北水淨買入騰訊，是當日最多北水流買入港股。輪證資金流方面，超過4700萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有近1000萬元淨流出。

美團（03690）上周四曾低見192元以下，一舉跌破10天和20天線，全日收跌4.2%194.2元，是跌幅最大藍籌。今早反彈逾2%，上試200元關。其輪證好倉上周四錄逾1600萬元淨流入，淡倉則有近260萬元淨流出。

比亞迪股份（01211）今年6月產量及銷量均按年增長逾1.6倍，股份上周四好淡爭持，高位曾重上320元，而低位一度回落至308元的10天線水平，最終微跌0.3%收市，報314元。今早先跌後回穩，310元失而復得。近990萬元在上周四淨流入其好倉，淡倉則有逾110萬元淨流出。

上半年表現最佳的藍籌中海油（00883），上周四低收0.8%10.36元。而受國際油價上周五造好帶動，中海油今早升約1%，重上10.4元。上周四有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，202210月到期，實際槓桿：10.5

 

恒指輕微價外、中年期沽19124，行使價：19889點，202212月到期，實際槓桿：6.5

 

恒科貼價、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：5.1

 

恒科貼價、長期沽19605，行使價：4900元，20234月到期，實際槓桿：3

 

吉利價外、中年期購19155，行使價：21.75元，20231月到期，實際槓桿：3.8

 

吉利價外、中短期沽27399，行使價：15元，20229月到期，實際槓桿：4

 

港交價外、中年期購19602，行使價：480元，20231月到期，實際槓桿：6.3

 

港交價外、中短期沽14945，行使價：295.75元，202211月到期，實際槓桿：6.8

 

阿里價外、短期購24008，行使價：138.88元，20229月到期，實際槓桿：5.4

 

阿里貼價、中短期沽20281，行使價：108.88元，20229月到期，實際槓桿：3.5

 

平保輕微價外、中短期購13239，行使價：60元，202210月到期，實際槓桿：8.8

 

平保輕微價外、中年期沽12959，行使價：47元，20231月到期，實際槓桿：3.6

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證55900，收回價：21100點，槓桿比率：29.4

 

恒指熊證57001，收回價：22300點，槓桿比率：27.6

 

恒科牛證56576，收回價：4600元，槓桿比率：9.8

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：9.7

 

吉利牛證55888，收回價：15.5元，槓桿比率：5.4

 

吉利熊證66920，收回價：20元，槓桿比率：6.6

 

港交牛證55071，收回價：345元，槓桿比率：8.1

 

港交熊證66136，收回價：425元，槓桿比率：9.1

 

阿里牛證55902，收回價：104元，槓桿比率：8.8

 

阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：7.2

 

平保牛證54208，收回價：48元，槓桿比率：8.2

 

平保熊證63595，收回價：60元，槓桿比率：6.7

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。