恒指今早跌400點後跌幅收窄 投資者博反彈、資金開20900至21300收回牛

美國6月製造業活動擴張速度遜預期，10年期美債孳息率跌穿2.9厘，美股則在上周五反覆高收。道指收報31097點，升321點(或1.1%)；納指收升0.9%。美股今晚假期休市。
恒指在上周四偏軟，最多挫277點，低見21719點，收報21859點，跌137點(或0.6%)。大市成交降至1514億港元(下同)。
恒指兩連跌，幾近全數回補上周一的上升裂口21762至21976點，14日RSI降至55.69，MACD牛差收窄，慢隨機指數維持買入訊號。10天線(21676點)升穿100天線(21625點)，發出技術上利好的黃金交叉訊號。
恒指今早曾跌400點，低見21458點，連失10天、20天和100天線，其後跌幅收窄。支持或下移至參考21000點水平，而4月初高位22523點繼續是大市向上阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四錄淨流出逾1800萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出近1800萬元，反映投資者減倉過度長假期。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價21500至21599點，最多資金流入之收回價為21500至21599點；而熊證街貨重貨區為收回價22500點至22599點，最多資金流入之收回價為22200點至22299點。
恒生科技指數上周四曾跌126點，至4810點，收報4870點，跌66點(或1.4%)。科指14日RSI降至57.18，MACD牛差收窄，慢隨機指數發出沽貨訊號。科指今早向下，低位跌穿4800點。上周四有近180萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流出。
騰訊（00700）在假期前以近全日低位354.4元收市，下挫2.9%，連跌第4個交易日並失守50天線。今早曾跌逾1%，險守350元。上周四有近14.4億元北水淨買入騰訊，是當日最多北水流買入港股。輪證資金流方面，超過4700萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有近1000萬元淨流出。
美團（03690）上周四曾低見192元以下，一舉跌破10天和20天線，全日收跌4.2%於194.2元，是跌幅最大藍籌。今早反彈逾2%，上試200元關。其輪證好倉上周四錄逾1600萬元淨流入，淡倉則有近260萬元淨流出。
比亞迪股份（01211）今年6月產量及銷量均按年增長逾1.6倍，股份上周四好淡爭持，高位曾重上320元，而低位一度回落至308元的10天線水平，最終微跌0.3%收市，報314元。今早先跌後回穩，310元失而復得。近990萬元在上周四淨流入其好倉，淡倉則有逾110萬元淨流出。
上半年表現最佳的藍籌中海油（00883），上周四低收0.8%於10.36元。而受國際油價上周五造好帶動，中海油今早升約1%，重上10.4元。上周四有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：10.5
恒指輕微價外、中年期沽19124，行使價：19889點，2022年12月到期，實際槓桿：6.5
恒科貼價、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.1
恒科貼價、長期沽19605，行使價：4900元，2023年4月到期，實際槓桿：3
吉利價外、中年期購19155，行使價：21.75元，2023年1月到期，實際槓桿：3.8
吉利價外、中短期沽27399，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：4
港交價外、中年期購19602，行使價：480元，2023年1月到期，實際槓桿：6.3
港交價外、中短期沽14945，行使價：295.75元，2022年11月到期，實際槓桿：6.8
阿里價外、短期購24008，行使價：138.88元，2022年9月到期，實際槓桿：5.4
阿里貼價、中短期沽20281，行使價：108.88元，2022年9月到期，實際槓桿：3.5
平保輕微價外、中短期購13239，行使價：60元，2022年10月到期，實際槓桿：8.8
平保輕微價外、中年期沽12959，行使價：47元，2023年1月到期，實際槓桿：3.6
恒指牛證55900，收回價：21100點，槓桿比率：29.4
恒指熊證57001，收回價：22300點，槓桿比率：27.6
恒科牛證56576，收回價：4600元，槓桿比率：9.8
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：9.7
吉利牛證55888，收回價：15.5元，槓桿比率：5.4
吉利熊證66920，收回價：20元，槓桿比率：6.6
港交牛證55071，收回價：345元，槓桿比率：8.1
港交熊證66136，收回價：425元，槓桿比率：9.1
阿里牛證55902，收回價：104元，槓桿比率：8.8
阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：7.2
平保牛證54208，收回價：48元，槓桿比率：8.2
平保熊證63595，收回價：60元，槓桿比率：6.7
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。