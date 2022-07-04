恒指今早跌400點後跌幅收窄 投資者博反彈、資金開20900至21300收回牛

恒指在上周四偏軟，最多挫 277 點，低見 21719 點，收報 21859 點，跌 137 點 ( 或 0.6%) 。大市成交降至 1514 億港元 ( 下同 ) 。

恒指兩連跌，幾近全數回補上周一的上升裂口 21762 至 21976 點， 14 日 RSI 降至 55.69 ， MACD 牛差收窄，慢隨機指數維持買入訊號。 10 天線 (21676 點 ) 升穿 100 天線 (21625 點 ) ，發出技術上利好的黃金交叉訊號。

恒指今早曾跌 400 點，低見 21458 點，連失 10 天、 20 天和 100 天線，其後跌幅收窄。支持或下移至參考 21000 點水平，而 4 月初高位 22523 點繼續是大市向上阻力。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周四錄淨流出逾 1800 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出近 1800 萬元，反映投資者減倉過度長假期。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價 21500 至 21599 點，最多資金流入之收回價為 21500 至 21599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 點至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22200 點至 22299 點。

恒生科技指數上周四曾跌 126 點，至 4810 點，收報 4870 點，跌 66 點 ( 或 1.4%) 。科指 14 日 RSI 降至 57.18 ， MACD 牛差收窄，慢隨機指數發出沽貨訊號。科指今早向下，低位跌穿 4800 點。上周四有近 180 萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾 190 萬元淨流出。

騰訊 （00700） 在假期前以近全日低位 354.4 元收市，下挫 2.9% ，連跌第 4 個交易日並失守 50 天線。今早曾跌逾 1% ，險守 350 元。上周四有近 14.4 億元北水淨買入騰訊，是當日最多北水流買入港股。輪證資金流方面，超過 4700 萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有近 1000 萬元淨流出。

美團 （03690） 上周四曾低見 192 元以下，一舉跌破 10 天和 20 天線，全日收跌 4.2% 於 194.2 元，是跌幅最大藍籌。今早反彈逾 2% ，上試 200 元關。其輪證好倉上周四錄逾 1600 萬元淨流入，淡倉則有近 260 萬元淨流出。

比亞迪股份 （01211） 今年 6 月產量及銷量均按年增長逾 1.6 倍，股份上周四好淡爭持，高位曾重上 320 元，而低位一度回落至 308 元的 10 天線水平，最終微跌 0.3% 收市，報 314 元。今早先跌後回穩， 310 元失而復得。近 990 萬元在上周四淨流入其好倉，淡倉則有逾 110 萬元淨流出。

上半年表現最佳的藍籌中海油 （00883） ，上周四低收 0.8% 於 10.36 元。而受國際油價上周五造好帶動，中海油今早升約 1% ，重上 10.4 元。上周四有逾 150 萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾 20 萬元淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.5

恒指輕微價外、中年期沽 19124 ，行使價： 19889 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.5

恒科貼價、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.1

恒科貼價、長期沽 19605 ，行使價： 4900 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 3

吉利價外、中年期購 19155 ，行使價： 21.75 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 3.8

吉利價外、中短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4

港交價外、中年期購 19602 ，行使價： 480 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 6.3

港交價外、中短期沽 14945 ，行使價： 295.75 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 6.8

阿里價外、短期購 24008 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5.4

阿里貼價、中短期沽 20281 ，行使價： 108.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 3.5

平保輕微價外、中短期購 13239 ，行使價： 60 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 8.8

平保輕微價外、中年期沽 12959 ，行使價： 47 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 3.6

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 55900 ，收回價： 21100 點，槓桿比率： 29.4

恒指熊證 57001 ，收回價： 22300 點，槓桿比率： 27.6

恒科牛證 56576 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 9.8

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 9.7

吉利牛證 55888 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 5.4

吉利熊證 66920 ，收回價： 20 元，槓桿比率： 6.6

港交牛證 55071 ，收回價： 345 元，槓桿比率： 8.1

港交熊證 66136 ，收回價： 425 元，槓桿比率： 9.1

阿里牛證 55902 ，收回價： 104 元，槓桿比率： 8.8

阿里熊證 62623 ，收回價： 125.88 元，槓桿比率： 7.2

平保牛證 54208 ，收回價： 48 元，槓桿比率： 8.2

平保熊證 63595 ，收回價： 60 元，槓桿比率： 6.7

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