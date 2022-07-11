恒指挫逾500點、資金開20600至20800收回牛 比亞迪考驗300元關、投資者追熊

美國6月非農業職位新增遠高過預期，加強聯儲局7月底加息0.75厘的預期，10年期美債孳息率重上3厘，美股上周五表現反覆，收市個別發展，道指收報31338點，跌46點(或0.2%)；納指則升0.1%，連續5日上升。
恒指上周五高開318點於21961點，已是全日高位，其後升幅逐步收窄，午後一度倒跌28點至21614點，最終收報21725點，升82點(或0.4%)。大市成交進一步減至1058億港元(下同)。
恒指10天線(21886點)得而復失，MACD熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號，14日RSI則升至53.61。
恒指今早曾跌逾500點，曾失守21200點，一舉跌破20天線(21551點)及100天線(21513點)。向上若能收復22000點關，有機會上試22500點水平阻力，而下方支持或可參考50天線(20987點)。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流出近5700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾2100萬元，反映投資者看淡後市表現。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價21100至21199點，最多資金流入之收回價為21500至21599點；而熊證街貨重貨區為收回價22500點至22599點，最多資金流入之收回價為22300點至22399點。
恒生科技指數終止三連跌，上周五最多升102點至4882點，全日升勢回順至28點(或0.6%)，報4808點。科指14日RSI回升至54.44，MACD熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早跌逾100點，於4700點以下徘徊。上周五有約170萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有逾50萬元淨流出。
港交所（00388）上周五曾升2.2%至378.8元，收升1.4%於375.8元。今早曾跌逾3%，低見363元。超過1200萬元資金在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流入。
滙豐控股（00005）上周五最多升1.6%，高見50.45元，其後升幅逐步收窄，午後更一度倒跌，全日收報49.8元，微升0.3%，50天線得而復失。今早跌約1%，受制於50元關。上周五有近620萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
市監總局對28宗違反壟斷法案件作出行政處罰，當中涉及12宗騰訊（00700）的案件。騰訊上周五高開1.6%於357.2元已見全日高位，其一度倒跌失350元，收升0.3%於352.6元。今早回落逾2%，一度跌破342元。上周五有約2.1億元北水淨買入騰訊。輪證方面，好倉錄近30萬元淨流入，淡倉則有逾120萬元淨流出。
比亞迪股份（01211）上周五升抵330元後受壓，一度倒跌2.2%，低見318元，收報320.8元，跌1.3%。今早低走6%，下試300元大關的支持力。上周五有逾90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約200萬元淨流入。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘
恒指輕微價外、中短期購13108，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：10.6
恒指輕微價外、中短期沽19124，行使價：19889點，2022年12月到期，實際槓桿：6.9
恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.1
恒科價內、長期沽19605，行使價：4900元，2023年4月到期，實際槓桿：2.5
港交價外、中短期購20025，行使價：450.2元，2022年11月到期，實際槓桿：8.6
港交價外、中短期沽14945，行使價：295.75元，2022年11月到期，實際槓桿：7.4
匯豐輕微價外、中短期購16941，行使價：54.93元，2022年10月到期，實際槓桿：11.8
匯豐輕微價外、短期沽28590，行使價：43.88元，2022年9月到期，實際槓桿：9.5
騰訊價外、中短期購15861，行使價：420元，2022年12月到期，實際槓桿：6.5
騰訊輕微價外、中年期沽20249，行使價：295元，2023年1月到期，實際槓桿：3.8
比迪價外、中短期購17510，行使價：380元，2022年12月到期，實際槓桿：4.7
比迪價外、中短期沽17856，行使價：260元，2022年12月到期，實際槓桿：3.4
阿里價外、短期購24008，行使價：138.88元，2022年9月到期，實際槓桿：5.1
阿里輕微價外、短期沽20281，行使價：108.88元，2022年9月到期，實際槓桿：4.5
美團價外、中短期購13158，行使價：225元，2022年12月到期，實際槓桿：4.2
美團價外、中短期沽16404，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：3.2
恒指牛證67917，收回價：20600點，槓桿比率：30
恒指熊證57653，收回價：22000點，槓桿比率：22
恒科牛證50631，收回價：4400元，槓桿比率：10
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：6.2
港交牛證55071，收回價：345元，槓桿比率：12.9
港交熊證57654，收回價：395元，槓桿比率：10.8
匯豐牛證59954，收回價：47元，槓桿比率：14.6
匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：8.7
騰訊牛證53885，收回價：320元，槓桿比率：11.1
騰訊熊證57988，收回價：365元，槓桿比率：12.7
比迪牛證54684，收回價：288元，槓桿比率：9.5
比迪熊證54172，收回價：335元，槓桿比率：9.3
阿里牛證55902，收回價：104元，槓桿比率：7
阿里熊證62623，收回價：125.88元，槓桿比率：8.9
美團牛證67860，收回價：170元，槓桿比率：9.7
美團熊證57989，收回價：200元，槓桿比率：8.8
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。