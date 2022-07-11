恒指挫逾500點、資金開20600至20800收回牛 比亞迪考驗300元關、投資者追熊

恒指上周五高開 318 點於 21961 點，已是全日高位，其後升幅逐步收窄，午後一度倒跌 28 點至 21614 點，最終收報 21725 點，升 82 點 ( 或 0.4%) 。大市成交進一步減至 1058 億港元 ( 下同 ) 。

恒指 10 天線 (21886 點 ) 得而復失， MACD 熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號， 14 日 RSI 則升至 53.61 。

恒指今早曾跌逾 500 點，曾失守 21200 點，一舉跌破 20 天線 (21551 點 ) 及 100 天線 (21513 點 ) 。向上若能收復 22000 點關，有機會上試 22500 點水平阻力，而下方支持或可參考 50 天線 (20987 點 ) 。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流出近 5700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流入逾 2100 萬元，反映投資者看淡後市表現。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 21100 至 21199 點，最多資金流入之收回價為 21500 至 21599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 22500 點至 22599 點，最多資金流入之收回價為 22300 點至 22399 點。

恒生科技指數終止三連跌，上周五最多升 102 點至 4882 點，全日升勢回順至 28 點 ( 或 0.6%) ，報 4808 點。科指 14 日 RSI 回升至 54.44 ， MACD 熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早跌逾 100 點，於 4700 點以下徘徊。上周五有約 170 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有逾 50 萬元淨流出。

港交所 （00388） 上周五曾升 2.2% 至 378.8 元，收升 1.4% 於 375.8 元。今早曾跌逾 3% ，低見 363 元。超過 1200 萬元資金在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 190 萬元淨流入。

滙豐控股 （00005） 上周五最多升 1.6% ，高見 50.45 元，其後升幅逐步收窄，午後更一度倒跌，全日收報 49.8 元，微升 0.3% ， 50 天線得而復失。今早跌約 1% ，受制於 50 元關。上周五有近 620 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

市監總局對 28 宗違反壟斷法案件作出行政處罰，當中涉及 12 宗騰訊 （00700） 的案件。騰訊上周五高開 1.6% 於 357.2 元已見全日高位，其一度倒跌失 350 元，收升 0.3% 於 352.6 元。今早回落逾 2% ，一度跌破 342 元。上周五有約 2.1 億元北水淨買入騰訊。輪證方面，好倉錄近 30 萬元淨流入，淡倉則有逾 120 萬元淨流出。

比亞迪股份 （01211） 上周五升抵 330 元後受壓，一度倒跌 2.2% ，低見 318 元，收報 320.8 元，跌 1.3% 。今早低走 6% ，下試 300 元大關的支持力。上周五有逾 90 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約 200 萬元淨流入。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13108 ，行使價： 23200 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 10.6

恒指輕微價外、中短期沽 19124 ，行使價： 19889 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.9

恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.1

恒科價內、長期沽 19605 ，行使價： 4900 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 2.5

港交價外、中短期購 20025 ，行使價： 450.2 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8.6

港交價外、中短期沽 14945 ，行使價： 295.75 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 7.4

匯豐輕微價外、中短期購 16941 ，行使價： 54.93 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 11.8

匯豐輕微價外、短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.5

騰訊價外、中短期購 15861 ，行使價： 420 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.5

騰訊輕微價外、中年期沽 20249 ，行使價： 295 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 3.8

比迪價外、中短期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.7

比迪價外、中短期沽 17856 ，行使價： 260 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.4

阿里價外、短期購 24008 ，行使價： 138.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5.1

阿里輕微價外、短期沽 20281 ，行使價： 108.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.5

美團價外、中短期購 13158 ，行使價： 225 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.2

美團價外、中短期沽 16404 ，行使價： 150 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.2

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 67917 ，收回價： 20600 點，槓桿比率： 30

恒指熊證 57653 ，收回價： 22000 點，槓桿比率： 22

恒科牛證 50631 ，收回價： 4400 元，槓桿比率： 10

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 6.2

港交牛證 55071 ，收回價： 345 元，槓桿比率： 12.9

港交熊證 57654 ，收回價： 395 元，槓桿比率： 10.8

匯豐牛證 59954 ，收回價： 47 元，槓桿比率： 14.6

匯豐熊證 50383 ，收回價： 54 元，槓桿比率： 8.7

騰訊牛證 53885 ，收回價： 320 元，槓桿比率： 11.1

騰訊熊證 57988 ，收回價： 365 元，槓桿比率： 12.7

比迪牛證 54684 ，收回價： 288 元，槓桿比率： 9.5

比迪熊證 54172 ，收回價： 335 元，槓桿比率： 9.3

阿里牛證 55902 ，收回價： 104 元，槓桿比率： 7

阿里熊證 62623 ，收回價： 125.88 元，槓桿比率： 8.9

美團牛證 67860 ，收回價： 170 元，槓桿比率： 9.7

美團熊證 57989 ，收回價： 200 元，槓桿比率： 8.8

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