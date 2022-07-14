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專家觀點>瑞通

恒指欠明顯方向、即市較多資金開牛 內銀向下、市場注意力聚焦好倉

標籤：瑞通

美國6月消費物價指數(CPI)按年漲9.1%，高於預期，市場對聯儲局大手加息的預期驟升溫。道指隔晚收報30772點，跌208(0.7%)；納指跌0.2%

恒指上日缺乏方向，高開66點於20911點後，升幅一度擴大至195點，高見21040點，午後遇回吐壓力，曾倒跌93點至20751點，全日收報20797點，跌46(0.2%)。大市成交降至1083億港元(下同)

恒指三連跌，受制於50天線(21039)阻力，14RSI跌至41.34MACD熊差繼續擴大，慢隨機指數跌進超賣區並維持沽貨訊號。

恒指今早反覆偏軟，下試20700點水平，正逐步形成短期下降軌。下方支持留意上月低位20697點，以及保力加通道底20619點，而上方50天線繼續是最接近的阻力，收復後留意可否回補本周一的下跌裂口2147021614點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾3400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾3700萬元，反映投資者預期港股跌勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價2040020499點，最多資金流入之收回價為2010020199點；而熊證街貨重貨區為收回價21500點至21599點，最多資金流入之收回價為21500點至21599點。

恒生科技指數昨全日保持升勢，最多升106點至4630點，全日升22(0.5%)，報4547點，終止兩連跌。科指14RSI升至44.65MACD熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早靠穩，上試4600點。昨有近20萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾10萬元淨流入。

比亞迪股份（01211）上日好淡角力，升上274元後無以為繼，一度倒跌3.4%261元，再創逾一個月低位，全日收跌0.7%268.2元，為連續第4日向下。今早曾回升逾2%，升抵274元。昨有3.09億元北水淨買入比亞迪。輪證資金流方面，逾840萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則錄近1200萬元淨流入。

騰訊（00700）昨獲3.35億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股，惟股價曾跌至335元的逾一個月低位，收報335.4元，降0.7%，連跌3個交易日。股份今早好淡爭持，低見334.6元後回升，高位觸及337元。其輪證好倉昨錄逾1000萬元淨流入，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有約230萬元淨流出。

京東集團（09618）獲券商唱好，股價上日曾漲5.6%，高見243.8元，全日維持2.9%的升幅，報237.6元，收復50天和100天線。今早再升近3%，高見244元以上。昨有近470萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾520萬元淨流入。

滙豐控股（00005）昨於50元關前爭持，收市微升0.1%，報49.1元。滙控今早先升後回，曾失49元。其好倉和淡倉昨分別錄逾110萬元以及近10萬元淨流入。

中國平安（02318）昨反覆偏軟，收跌1.1%50.8元。今早繼續整固，跌破50元關，跌幅超過2%。昨有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13810，行使價：22700點，202212月到期，實際槓桿：9

 

恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，202210月到期，實際槓桿：8.4

 

恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：6

 

比迪價外、中短期購16323，行使價：325元，202211月到期，實際槓桿：5.3

 

比迪價外、中短期沽16324，行使價：228元，202211月到期，實際槓桿：3.5

 

騰訊輕微價外、中短期購17142，行使價：375元，202211月到期，實際槓桿：6.1

 

騰訊輕微價外、短期沽13698，行使價：288元，20229月到期，實際槓桿：7.7

 

京東輕微價外、中短期購11872，行使價：273.438元，202210月到期，實際槓桿：5

 

京東價外、短期沽29541，行使價：197.266元，20229月到期，實際槓桿：5.1

 

匯豐輕微價外、中短期購15957，行使價：52.88元，202211月到期，實際槓桿：8.6

 

匯豐輕微價外、短期沽28590，行使價：43.88元，20229月到期，實際槓桿：9.5

 

郵銀輕微價外、中短期購21640，行使價：5.68元，202212月到期，實際槓桿：5.9

 

招行價外、長期購15718，行使價：50元，20235月到期，實際槓桿：3.9

 

招行價外、中短期沽19071，行使價：34.95元，202212月到期，實際槓桿：3.6

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證59963，收回價：20200點，槓桿比率：27.7

 

恒指熊證58546，收回價：21200點，槓桿比率：37

 

恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：7.2

 

恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.1

 

比迪牛證54182，收回價：235元，槓桿比率：6.8

 

比迪熊證61766，收回價：368元，槓桿比率：2.8

 

騰訊牛證65007，收回價：310元，槓桿比率：10.5

 

騰訊熊證57988，收回價：365元，槓桿比率：10

 

京東牛證50667，收回價：220元，槓桿比率：9.9

 

京東熊證57995，收回價：265元，槓桿比率：7.4

 

匯豐牛證59954，收回價：47元，槓桿比率：15.4

 

匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：7.7

 

匯豐熊證57994，收回價：51.2元，槓桿比率：15.4

 

匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：8.4

 

招行牛證53019，收回價：38.88元，槓桿比率：9.7

 

招行熊證55351，收回價：53.88元，槓桿比率：3.5

 

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。