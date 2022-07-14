恒指欠明顯方向、即市較多資金開牛 內銀向下、市場注意力聚焦好倉

恒指上日缺乏方向，高開 66 點於 20911 點後，升幅一度擴大至 195 點，高見 21040 點，午後遇回吐壓力，曾倒跌 93 點至 20751 點，全日收報 20797 點，跌 46 點 ( 或 0.2%) 。大市成交降至 1083 億港元 ( 下同 ) 。

恒指三連跌，受制於 50 天線 (21039 點 ) 阻力， 14 日 RSI 跌至 41.34 ， MACD 熊差繼續擴大，慢隨機指數跌進超賣區並維持沽貨訊號。

恒指今早反覆偏軟，下試 20700 點水平，正逐步形成短期下降軌。下方支持留意上月低位 20697 點，以及保力加通道底 20619 點，而上方 50 天線繼續是最接近的阻力，收復後留意可否回補本周一的下跌裂口 21470 至 21614 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 3400 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流入逾 3700 萬元，反映投資者預期港股跌勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 20400 至 20499 點，最多資金流入之收回價為 20100 至 20199 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21500 點至 21599 點，最多資金流入之收回價為 21500 點至 21599 點。

恒生科技指數昨全日保持升勢，最多升 106 點至 4630 點，全日升 22 點 ( 或 0.5%) ，報 4547 點，終止兩連跌。科指 14 日 RSI 升至 44.65 ， MACD 熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早靠穩，上試 4600 點。昨有近 20 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 10 萬元淨流入。

比亞迪股份 （01211） 上日好淡角力，升上 274 元後無以為繼，一度倒跌 3.4% 至 261 元，再創逾一個月低位，全日收跌 0.7% 於 268.2 元，為連續第 4 日向下。今早曾回升逾 2% ，升抵 274 元。昨有 3.09 億元北水淨買入比亞迪。輪證資金流方面，逾 840 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則錄近 1200 萬元淨流入。

騰訊 （00700） 昨獲 3.35 億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股，惟股價曾跌至 335 元的逾一個月低位，收報 335.4 元，降 0.7% ，連跌 3 個交易日。股份今早好淡爭持，低見 334.6 元後回升，高位觸及 337 元。其輪證好倉昨錄逾 1000 萬元淨流入，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有約 230 萬元淨流出。

京東集團 （09618） 獲券商唱好，股價上日曾漲 5.6% ，高見 243.8 元，全日維持 2.9% 的升幅，報 237.6 元，收復 50 天和 100 天線。今早再升近 3% ，高見 244 元以上。昨有近 470 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾 520 萬元淨流入。

滙豐控股 （00005） 昨於 50 元關前爭持，收市微升 0.1% ，報 49.1 元。滙控今早先升後回，曾失 49 元。其好倉和淡倉昨分別錄逾 110 萬元以及近 10 萬元淨流入。

中國平安 （02318） 昨反覆偏軟，收跌 1.1% 於 50.8 元。今早繼續整固，跌破 50 元關，跌幅超過 2% 。昨有逾 60 萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾 210 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

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恒指輕微價外、中短期購 13810 ，行使價： 22700 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 9

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恒科輕微價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 6

比迪價外、中短期購 16323 ，行使價： 325 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.3

比迪價外、中短期沽 16324 ，行使價： 228 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.5

騰訊輕微價外、中短期購 17142 ，行使價： 375 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 6.1

騰訊輕微價外、短期沽 13698 ，行使價： 288 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 7.7

京東輕微價外、中短期購 11872 ，行使價： 273.438 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 5

京東價外、短期沽 29541 ，行使價： 197.266 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 5.1

匯豐輕微價外、中短期購 15957 ，行使價： 52.88 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8.6

匯豐輕微價外、短期沽 28590 ，行使價： 43.88 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 9.5

郵銀輕微價外、中短期購 21640 ，行使價： 5.68 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.9

招行價外、長期購 15718 ，行使價： 50 元， 2023 年 5 月到期，實際槓桿： 3.9

招行價外、中短期沽 19071 ，行使價： 34.95 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.6

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