恒指欠明顯方向、即市較多資金開牛 內銀向下、市場注意力聚焦好倉

美國6月消費物價指數(CPI)按年漲9.1%，高於預期，市場對聯儲局大手加息的預期驟升溫。道指隔晚收報30772點，跌208點(或0.7%)；納指跌0.2%。
恒指上日缺乏方向，高開66點於20911點後，升幅一度擴大至195點，高見21040點，午後遇回吐壓力，曾倒跌93點至20751點，全日收報20797點，跌46點(或0.2%)。大市成交降至1083億港元(下同)。
恒指三連跌，受制於50天線(21039點)阻力，14日RSI跌至41.34，MACD熊差繼續擴大，慢隨機指數跌進超賣區並維持沽貨訊號。
恒指今早反覆偏軟，下試20700點水平，正逐步形成短期下降軌。下方支持留意上月低位20697點，以及保力加通道底20619點，而上方50天線繼續是最接近的阻力，收復後留意可否回補本周一的下跌裂口21470至21614點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾3400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾3700萬元，反映投資者預期港股跌勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20400至20499點，最多資金流入之收回價為20100至20199點；而熊證街貨重貨區為收回價21500點至21599點，最多資金流入之收回價為21500點至21599點。
恒生科技指數昨全日保持升勢，最多升106點至4630點，全日升22點(或0.5%)，報4547點，終止兩連跌。科指14日RSI升至44.65，MACD熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。科指今早靠穩，上試4600點。昨有近20萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾10萬元淨流入。
比亞迪股份（01211）上日好淡角力，升上274元後無以為繼，一度倒跌3.4%至261元，再創逾一個月低位，全日收跌0.7%於268.2元，為連續第4日向下。今早曾回升逾2%，升抵274元。昨有3.09億元北水淨買入比亞迪。輪證資金流方面，逾840萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則錄近1200萬元淨流入。
騰訊（00700）昨獲3.35億元北水淨買入，是最多北水淨流入港股，惟股價曾跌至335元的逾一個月低位，收報335.4元，降0.7%，連跌3個交易日。股份今早好淡爭持，低見334.6元後回升，高位觸及337元。其輪證好倉昨錄逾1000萬元淨流入，是最多資金流入的相關資產，淡倉同日則有約230萬元淨流出。
京東集團（09618）獲券商唱好，股價上日曾漲5.6%，高見243.8元，全日維持2.9%的升幅，報237.6元，收復50天和100天線。今早再升近3%，高見244元以上。昨有近470萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾520萬元淨流入。
滙豐控股（00005）昨於50元關前爭持，收市微升0.1%，報49.1元。滙控今早先升後回，曾失49元。其好倉和淡倉昨分別錄逾110萬元以及近10萬元淨流入。
中國平安（02318）昨反覆偏軟，收跌1.1%於50.8元。今早繼續整固，跌破50元關，跌幅超過2%。昨有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購13810，行使價：22700點，2022年12月到期，實際槓桿：9
恒指貼價、中短期沽13809，行使價：20499點，2022年10月到期，實際槓桿：8.4
恒科輕微價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：6
比迪價外、中短期購16323，行使價：325元，2022年11月到期，實際槓桿：5.3
比迪價外、中短期沽16324，行使價：228元，2022年11月到期，實際槓桿：3.5
騰訊輕微價外、中短期購17142，行使價：375元，2022年11月到期，實際槓桿：6.1
騰訊輕微價外、短期沽13698，行使價：288元，2022年9月到期，實際槓桿：7.7
京東輕微價外、中短期購11872，行使價：273.438元，2022年10月到期，實際槓桿：5
京東價外、短期沽29541，行使價：197.266元，2022年9月到期，實際槓桿：5.1
匯豐輕微價外、中短期購15957，行使價：52.88元，2022年11月到期，實際槓桿：8.6
匯豐輕微價外、短期沽28590，行使價：43.88元，2022年9月到期，實際槓桿：9.5
郵銀輕微價外、中短期購21640，行使價：5.68元，2022年12月到期，實際槓桿：5.9
招行價外、長期購15718，行使價：50元，2023年5月到期，實際槓桿：3.9
招行價外、中短期沽19071，行使價：34.95元，2022年12月到期，實際槓桿：3.6
恒指牛證59963，收回價：20200點，槓桿比率：27.7
恒指熊證58546，收回價：21200點，槓桿比率：37
恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：7.2
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：5.1
比迪牛證54182，收回價：235元，槓桿比率：6.8
比迪熊證61766，收回價：368元，槓桿比率：2.8
騰訊牛證65007，收回價：310元，槓桿比率：10.5
騰訊熊證57988，收回價：365元，槓桿比率：10
京東牛證50667，收回價：220元，槓桿比率：9.9
京東熊證57995，收回價：265元，槓桿比率：7.4
匯豐牛證59954，收回價：47元，槓桿比率：15.4
匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：7.7
匯豐熊證57994，收回價：51.2元，槓桿比率：15.4
匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：8.4
招行牛證53019，收回價：38.88元，槓桿比率：9.7
招行熊證55351，收回價：53.88元，槓桿比率：3.5
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。