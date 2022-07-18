恒指五連跌後彈百點、即市資金開21000點收回熊 比亞迪跌2%、資金續睇淡追熊

中國第二季經濟增長遜預期，恒指上周五低開 229 點於 20522 點後反覆尋底，曾挫 535 點，低見 20215 點，全日收報 20297 點，跌 453 點 ( 或 2.2%) ，連跌 5 個交易日並創逾一個半月低。大市成交增至 1295 億港元 ( 下同 ) 。

恒指 14 日 RSI 跌至 35.64 ， MACD 熊差繼續擴大，慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號。 10 天線 (21245 點 ) 跌破 100 天線 (21317 點 ) 出現死亡交叉。保力加通道底 20407 點亦告失守。

恒指今早曾反彈近 200 點，逼近 20500 點，其後升幅收窄。向下或要考驗 20000 點大關以尋覓支持。若然反彈， 50 天線 (21016 點 ) 已見阻力。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 1.9 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出逾 1.5 億元，反映投資者繼續預期港股連跌多日後將出現技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 19000 至 19099 點，最多資金流入之收回價為 19600 至 19699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21500 點至 21599 點，最多資金流入之收回價為 20800 點至 20899 點。

恒生科技指數上周五曾跌 165 點至 4422 點，全日跌 147 點 ( 或 3.2%) ，報 4440 點，失 50 天線 (4489 點 ) 並創逾一個月低位。科指 14 日 RSI 跌至 41.18 ， MACD 熊差擴大，慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號。科指今早高開後倒跌，下試 4400 點。上周五有逾 180 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 60 萬元淨流出。

比亞迪股份 （01211） 公布料中期純利最多增 2.06 倍後，獲多間券商唱好，另據報集團擬研發智能駕駛專用芯片，股份上周五曾飆 6.7% ，高見 302 元，全日維持近 4% 的升幅，報 294.2 元，是表現最佳藍籌。今早曾回吐近 3% ，下試 285 元。上周五有逾 1100 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有超過 3800 萬元淨流入。

據報阿里巴巴 （09988） 內部交易團隊計劃裁減超過三分之一的員工，以及阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談。負面消息拖累阿里巴巴上周五以接近全日低位 102.2 元收市，挫近 6% 。今早跌逾 2% ，曾失 100 元關， 100 天線和 50 天線亦告跌穿。超過 1000 萬元資金在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 180 萬元淨流出。

美元續於高位徘徊，國際金價連續第 5 周下跌，為 4 年來最長跌勢。 SPDR 金 ETF（02840） 上周五曾跌至 1245 元的 52 周低位，收報 1246.5 元，降 0.9% ，連跌第 4 日。今早回穩，一度升至 1254 元以上。上周五有逾 40 萬元淨流入其好倉。

協鑫科技 （03800） 發盈喜後，股價上周五曾漲 3.4% ，高見 3.9 元，最終收升 1.1% 於 3.81 元，重越 10 天線。今早反覆偏軟，失 3.8 元。其好倉上周五錄近 700 萬元淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13810 ，行使價： 22700 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 9.8

恒指輕微價外、中短期沽 12470 ，行使價： 17800 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.3

恒科價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 6

比迪價外、中短期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5

比迪價外、中短期沽 16324 ，行使價： 228 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.9

阿里輕微價外、中短期購 13692 ，行使價： 115 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 4.6

阿里輕微價外、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.9

S 金輕微價外、中短期購 16820 ，行使價： 1367.5 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 15.8

S 金價外、長期購 27652 ，行使價： 1570.38 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 8.3

協鑫價外、中年期購 19778 ，行使價： 6.8 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.8

吉利價外、中年期購 19155 ，行使價： 21.75 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 4.5

吉利輕微價外、短期沽 27399 ，行使價： 15 元， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 4.6

美團價外、中短期購 13158 ，行使價： 225 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.9

美團價外、中短期沽 16404 ，行使價： 150 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 59286 ，收回價： 20000 點，槓桿比率： 39.2

恒指熊證 58956 ，收回價： 21000 點，槓桿比率： 24.3

恒科牛證 69928 ，收回價： 4100 元，槓桿比率： 9.4

恒科熊證 67250 ，收回價： 5300 元，槓桿比率： 4.2

比迪牛證 59465 ，收回價： 264 元，槓桿比率： 8.9

比迪熊證 58964 ，收回價： 310 元，槓桿比率： 10.3

阿里牛證 69951 ，收回價： 89 元，槓桿比率： 6.7

阿里熊證 58962 ，收回價： 117 元，槓桿比率： 5.2

協鑫牛證 53898 ，收回價： 2.05 元，槓桿比率： 2

吉利牛證 55888 ，收回價： 15.5 元，槓桿比率： 10.3

吉利熊證 66920 ，收回價： 20 元，槓桿比率： 3.9

美團牛證 67860 ，收回價： 170 元，槓桿比率： 8.3

美團熊證 57989 ，收回價： 200 元，槓桿比率： 10.7

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。