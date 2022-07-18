恒指五連跌後彈百點、即市資金開21000點收回熊 比亞迪跌2%、資金續睇淡追熊

中國第二季經濟增長遜預期，恒指上周五低開229點於20522點後反覆尋底，曾挫535點，低見20215點，全日收報20297點，跌453點(或2.2%)，連跌5個交易日並創逾一個半月低。大市成交增至1295億港元(下同)。
恒指14日RSI跌至35.64，MACD熊差繼續擴大，慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號。10天線(21245點)跌破100天線(21317點)出現死亡交叉。保力加通道底20407點亦告失守。
恒指今早曾反彈近200點，逼近20500點，其後升幅收窄。向下或要考驗20000點大關以尋覓支持。若然反彈，50天線(21016點)已見阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾1.9億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1.5億元，反映投資者繼續預期港股連跌多日後將出現技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價19000至19099點，最多資金流入之收回價為19600至19699點；而熊證街貨重貨區為收回價21500點至21599點，最多資金流入之收回價為20800點至20899點。
恒生科技指數上周五曾跌165點至4422點，全日跌147點(或3.2%)，報4440點，失50天線(4489點)並創逾一個月低位。科指14日RSI跌至41.18，MACD熊差擴大，慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號。科指今早高開後倒跌，下試4400點。上周五有逾180萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。
比亞迪股份（01211）公布料中期純利最多增2.06倍後，獲多間券商唱好，另據報集團擬研發智能駕駛專用芯片，股份上周五曾飆6.7%，高見302元，全日維持近4%的升幅，報294.2元，是表現最佳藍籌。今早曾回吐近3%，下試285元。上周五有逾1100萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有超過3800萬元淨流入。
據報阿里巴巴（09988）內部交易團隊計劃裁減超過三分之一的員工，以及阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談。負面消息拖累阿里巴巴上周五以接近全日低位102.2元收市，挫近6%。今早跌逾2%，曾失100元關，100天線和50天線亦告跌穿。超過1000萬元資金在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾180萬元淨流出。
美元續於高位徘徊，國際金價連續第5周下跌，為4年來最長跌勢。SPDR金ETF（02840）上周五曾跌至1245元的52周低位，收報1246.5元，降0.9%，連跌第4日。今早回穩，一度升至1254元以上。上周五有逾40萬元淨流入其好倉。
協鑫科技（03800）發盈喜後，股價上周五曾漲3.4%，高見3.9元，最終收升1.1%於3.81元，重越10天線。今早反覆偏軟，失3.8元。其好倉上周五錄近700萬元淨流入。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購13810，行使價：22700點，2022年12月到期，實際槓桿：9.8
恒指輕微價外、中短期沽12470，行使價：17800點，2022年12月到期，實際槓桿：6.3
恒科價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：6
比迪價外、中短期購17510，行使價：380元，2022年12月到期，實際槓桿：5
比迪價外、中短期沽16324，行使價：228元，2022年11月到期，實際槓桿：3.9
阿里輕微價外、中短期購13692，行使價：115元，2022年10月到期，實際槓桿：4.6
阿里輕微價外、中短期沽14935，行使價：88.88元，2022年10月到期，實際槓桿：3.9
S金輕微價外、中短期購16820，行使價：1367.5元，2022年10月到期，實際槓桿：15.8
S金價外、長期購27652，行使價：1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿：8.3
協鑫價外、中年期購19778，行使價：6.8元，2023年2月到期，實際槓桿：3.8
吉利價外、中年期購19155，行使價：21.75元，2023年1月到期，實際槓桿：4.5
吉利輕微價外、短期沽27399，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：4.6
美團價外、中短期購13158，行使價：225元，2022年12月到期，實際槓桿：4.9
美團價外、中短期沽16404，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：3.1
恒指牛證59286，收回價：20000點，槓桿比率：39.2
恒指熊證58956，收回價：21000點，槓桿比率：24.3
恒科牛證69928，收回價：4100元，槓桿比率：9.4
恒科熊證67250，收回價：5300元，槓桿比率：4.2
比迪牛證59465，收回價：264元，槓桿比率：8.9
比迪熊證58964，收回價：310元，槓桿比率：10.3
阿里牛證69951，收回價：89元，槓桿比率：6.7
阿里熊證58962，收回價：117元，槓桿比率：5.2
協鑫牛證53898，收回價：2.05元，槓桿比率：2
吉利牛證55888，收回價：15.5元，槓桿比率：10.3
吉利熊證66920，收回價：20元，槓桿比率：3.9
美團牛證67860，收回價：170元，槓桿比率：8.3
美團熊證57989，收回價：200元，槓桿比率：10.7
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。