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專家觀點>瑞通

港股曾跌穿兩萬關、資金開19400點收回牛 匯豐業績前引伸有支持、資金好淡分歧

標籤：瑞通

美國6月個人消費支出(PCE)物價指數創逾40年來最大升幅，市場續關注通脹風險，但大型科企業績勝預期，帶動美股上周五高收。道指收報32845點，升315(1%)；納指升1.9%

恒指上周五高開24點於20647點，已是全日高位，其後持續向下，最多下挫572點，低見20050點，全日收報20156點，跌466(2.3%)。大市成交增至1296億港元(下同)

恒指三連跌，創逾兩個月低位，14RSI跌至38.1MACD熊差擴闊，慢隨機指數發出沽貨訊號。

中國7月官方製造業PMI意外重現收縮，加上台海局勢升溫，恒指今早跌逾100點，一度跌穿20000點關口和保力加通道底19990點。反彈阻力留意10天線(20649)，而下方支持下移至參考5月份低位19178點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾2.2億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾8400萬元，反映較顯著資金博港股將出現技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價1950019599點，最多資金流入之收回價為1950019599點；而熊證街貨重貨區為收回價21000點至21099點，最多資金流入之收回價為20700點至20799點。

恒生科技指數上周五最多跌255點，低見4297點的約兩個月低位，全日跌221(4.9%)，報4331點，一舉失守10天線(4538)100天線(4439)14RSI跌至38.1MACD熊差擴闊。科指今早繼續向下，曾回落至4300點以下，其後倒升。上周五有近10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

國企指數上周五曾跌243點，至6839點，同樣創約兩個月低位，收跌197(2.8%)，報6885點，連跌3個交易日。14RSI跌至36.22MACD熊差擴闊。國指今早繼續調整，下試6800點水平。近40萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

騰訊（00700）上周五錄約12.8億元北水淨買入，是最多北水淨流入個股，股價上周五曾挫至305元的逾4個月低位，收跌4.4%306.8元，14RSI跌至28.3的超賣區。今早跌勢未止，一度跌穿302元，跌幅逾1%。其好倉和淡倉上周五分別錄超過3400萬元和逾760萬元淨流入。

阿里巴巴（09988）被美國證交會列入預定除牌名單，拖累阿里美股上周五急跌逾11%，跌至折合約87.7港元水平。上周五收挫6.1%93.1元的阿里巴巴，今早挫逾5%，至88元以下的逾兩個月低位，暫錄四連跌。阿里將於周內公布截至6月底業績。超過3400萬元資金在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾490萬元淨流出。

今日中午公布業績的滙豐控股（00005），今早延續上周連跌3日走勢，下試49元，繼續受制於50元關口。其輪證好倉上周五錄逾40萬元淨流入，淡倉則有逾50萬元淨流出。

碧桂園服務（06098）上周五最多下挫6.8%17.3元，收市維持5.8%的跌幅，報17.48元。今早繼續捱沽，一度挫逾7%16.2元以下，創52周低。約10萬元在上周五淨流入其好倉。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購13810，行使價：22700點，202212月到期，實際槓桿：11.6

 

恒指輕微價外、短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：12.2

 

恒指輕微價外、中短期沽12470，行使價：17800點，202212月到期，實際槓桿：7.5

 

恒科價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：7.1

 

國指輕微價外、中短期購11393，行使價：7988點，202211月到期，實際槓桿：10.7

 

國指輕微價外、中年期購16087，行使價：7900點，20233月到期，實際槓桿：7.1

 

國指價內、中短期沽28203，行使價：7850點，202212月到期，實際槓桿：4.6

 

騰訊價外、中短期購17142，行使價：375元，202211月到期，實際槓桿：8.9

 

騰訊貼價、中短期沽20249，行使價：295元，20231月到期，實際槓桿：4.3

 

阿里輕微價外、中短期購14812，行使價：105元，202212月到期，實際槓桿：4.5

 

阿里貼價、中短期沽14935，行使價：88.88元，202210月到期，實際槓桿：3.8

 

匯豐輕微價外、中短期購15957，行使價：52.88元，202211月到期，實際槓桿：10.2

 

匯豐輕微價外、中年期沽20377，行使價：42元，20231月到期，實際槓桿：5.8

 

碧務價外、中年期購22044，行使價：32元，20233月到期，實際槓桿：3.9

 

比迪價外、中短期購17510，行使價：380元，202212月到期，實際槓桿：6

 

比迪輕微價外、中短期沽17856，行使價：260元，202212月到期，實際槓桿：3.7

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證52334，收回價：19400點，槓桿比率：31.1

 

恒指熊證62634，收回價：20700點，槓桿比率：22.5

 

恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：6.4

 

恒科熊證60959，收回價：5000元，槓桿比率：5.3

 

國指牛證59869，收回價：6200點，槓桿比率：8.4

 

國指熊證62946，收回價：7500點，槓桿比率：8.3

 

騰訊牛證51834，收回價：280元，槓桿比率：10.6

 

騰訊熊證58961，收回價：350元，槓桿比率：6.1

 

阿里牛證65399，收回價：77元，槓桿比率：5.4

 

阿里牛證65298，收回價：83元，槓桿比率：8.1

 

阿里熊證60728，收回價：109元，槓桿比率：4.3

 

匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：8.9

 

匯豐熊證57994，收回價：51.2元，槓桿比率：12.8

 

匯豐熊證50383，收回價：54元，槓桿比率：7.3

 

碧務牛證61992，收回價：13.5元，槓桿比率：3.5

 

比迪牛證58951，收回價：272元，槓桿比率：10.5

 

比迪牛證59465，收回價：264元，槓桿比率：8.8

 

比迪熊證58964，收回價：310元，槓桿比率：12.2

 

比迪熊證60722，收回價：325元，槓桿比率：7.3

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。