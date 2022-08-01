港股曾跌穿兩萬關、資金開19400點收回牛 匯豐業績前引伸有支持、資金好淡分歧

恒指上周五高開 24 點於 20647 點，已是全日高位，其後持續向下，最多下挫 572 點，低見 20050 點，全日收報 20156 點，跌 466 點 ( 或 2.3%) 。大市成交增至 1296 億港元 ( 下同 ) 。

恒指三連跌，創逾兩個月低位， 14 日 RSI 跌至 38.1 ， MACD 熊差擴闊，慢隨機指數發出沽貨訊號。

中國 7 月官方製造業 PMI 意外重現收縮，加上台海局勢升溫，恒指今早跌逾 100 點，一度跌穿 20000 點關口和保力加通道底 19990 點。反彈阻力留意 10 天線 (20649 點 ) ，而下方支持下移至參考 5 月份低位 19178 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 2.2 億元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出逾 8400 萬元，反映較顯著資金博港股將出現技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 19500 至 19599 點，最多資金流入之收回價為 19500 至 19599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 21000 點至 21099 點，最多資金流入之收回價為 20700 點至 20799 點。

恒生科技指數上周五最多跌 255 點，低見 4297 點的約兩個月低位，全日跌 221 點 ( 或 4.9%) ，報 4331 點，一舉失守 10 天線 (4538 點 ) 和 100 天線 (4439 點 ) 。 14 日 RSI 跌至 38.1 ， MACD 熊差擴闊。科指今早繼續向下，曾回落至 4300 點以下，其後倒升。上周五有近 10 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 20 萬元淨流出。

國企指數上周五曾跌 243 點，至 6839 點，同樣創約兩個月低位，收跌 197 點 ( 或 2.8%) ，報 6885 點，連跌 3 個交易日。 14 日 RSI 跌至 36.22 ， MACD 熊差擴闊。國指今早繼續調整，下試 6800 點水平。近 40 萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

騰訊 （00700） 上周五錄約 12.8 億元北水淨買入，是最多北水淨流入個股，股價上周五曾挫至 305 元的逾 4 個月低位，收跌 4.4% 於 306.8 元， 14 日 RSI 跌至 28.3 的超賣區。今早跌勢未止，一度跌穿 302 元，跌幅逾 1% 。其好倉和淡倉上周五分別錄超過 3400 萬元和逾 760 萬元淨流入。

阿里巴巴 （09988） 被美國證交會列入預定除牌名單，拖累阿里美股上周五急跌逾 11% ，跌至折合約 87.7 港元水平。上周五收挫 6.1% 於 93.1 元的阿里巴巴，今早挫逾 5% ，至 88 元以下的逾兩個月低位，暫錄四連跌。阿里將於周內公布截至 6 月底業績。超過 3400 萬元資金在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾 490 萬元淨流出。

今日中午公布業績的滙豐控股 （00005） ，今早延續上周連跌 3 日走勢，下試 49 元，繼續受制於 50 元關口。其輪證好倉上周五錄逾 40 萬元淨流入，淡倉則有逾 50 萬元淨流出。

碧桂園服務 （06098） 上周五最多下挫 6.8% 至 17.3 元，收市維持 5.8% 的跌幅，報 17.48 元。今早繼續捱沽，一度挫逾 7% 至 16.2 元以下，創 52 周低。約 10 萬元在上周五淨流入其好倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 13810 ，行使價： 22700 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 11.6

恒指輕微價外、短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 12.2

恒指輕微價外、中短期沽 12470 ，行使價： 17800 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 7.5

恒科價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 7.1

國指輕微價外、中短期購 11393 ，行使價： 7988 點， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 10.7

國指輕微價外、中年期購 16087 ，行使價： 7900 點， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 7.1

國指價內、中短期沽 28203 ，行使價： 7850 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.6

騰訊價外、中短期購 17142 ，行使價： 375 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8.9

騰訊貼價、中短期沽 20249 ，行使價： 295 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 4.3

阿里輕微價外、中短期購 14812 ，行使價： 105 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.5

阿里貼價、中短期沽 14935 ，行使價： 88.88 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 3.8

匯豐輕微價外、中短期購 15957 ，行使價： 52.88 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 10.2

匯豐輕微價外、中年期沽 20377 ，行使價： 42 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 5.8

碧務價外、中年期購 22044 ，行使價： 32 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 3.9

比迪價外、中短期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6

比迪輕微價外、中短期沽 17856 ，行使價： 260 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.7

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 52334 ，收回價： 19400 點，槓桿比率： 31.1

恒指熊證 62634 ，收回價： 20700 點，槓桿比率： 22.5

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 6.4

恒科熊證 60959 ，收回價： 5000 元，槓桿比率： 5.3

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國指熊證 62946 ，收回價： 7500 點，槓桿比率： 8.3

騰訊牛證 51834 ，收回價： 280 元，槓桿比率： 10.6

騰訊熊證 58961 ，收回價： 350 元，槓桿比率： 6.1

阿里牛證 65399 ，收回價： 77 元，槓桿比率： 5.4

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匯豐牛證 56957 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 8.9

匯豐熊證 57994 ，收回價： 51.2 元，槓桿比率： 12.8

匯豐熊證 50383 ，收回價： 54 元，槓桿比率： 7.3

碧務牛證 61992 ，收回價： 13.5 元，槓桿比率： 3.5

比迪牛證 58951 ，收回價： 272 元，槓桿比率： 10.5

比迪牛證 59465 ，收回價： 264 元，槓桿比率： 8.8

比迪熊證 58964 ，收回價： 310 元，槓桿比率： 12.2

比迪熊證 60722 ，收回價： 325 元，槓桿比率： 7.3

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