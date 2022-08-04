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專家觀點>瑞通

港股開市初段升逾400點、資金昨日流入恒指熊 比亞迪向好、理想、長汽牛證今日登場

標籤：瑞通

美國服務業數據較預期好，加上有企業宣布大手回購股份，利好市場氣氛。道指隔晚收報32812點，升416(1.3%)；納指升2.6%

投資者觀望台海局勢發展，恒指昨曾升232點至19921點高位後乏力再上，其後一度短暫倒跌，全日收報19767點，升77(0.4%)。大市成交縮減至955億港元(下同)

恒指昨重返保力加通道內，14RSI回升至34.63，慢隨機指數則於超賣區維持沽貨訊號，MACD雙熊，熊差持續擴闊。

恒指今早曾升逾300點，一度升穿20100點。向上留意可否進一步挑戰10天線(20372)阻力，下方支持繼續參考5月份低位19178點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾790萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾1500萬元，反映投資者看淡港股後市表現。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1910019199點，最多資金流入之收回價為1850018599點；而熊證街貨重貨區為收回價20600點至20699點，最多資金流入之收回價為20100點至20199點。

恒生科技指數昨最多升119點，高見4313點，收升52(1.2%)，報4246點，終止三連跌走勢。14RSI重上36.66MACD熊差則繼續輕微擴闊。科指今早升約100點，重返4350點水平。上日有逾20萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾130萬元淨流入。

國企指數連跌5個交易日後，昨一度反彈102點至6804點，及後升勢回順，收報6736點，升34(0.5%)14RSI升至33.14MACD熊差繼續擴闊。國指今早升逾100點，重上6800點。其輪證好倉昨錄小量資金淨流出，淡倉則有小量資金淨流入。

在新一季度合資格發行牛熊證的相關資產名單中，理想汽車（02015）首次上榜，首批相關牛熊證於今日上市，長城汽車（02333）和協鑫科技（03800）相關牛熊證亦可在今季重新發行上市。

乘聯會公布，初步統計七月乘用車市場零售176.8萬輛，按年增長17%，惟按月則下降9%。理想汽車上日先升後回，收跌0.6%132.3元，10天線(133.8)得而復失。今早曾升逾1%，升抵135元。留意今日上市、瑞通發行的理想汽車牛證，行使價與收回價相距4元，為全場最貼距離，使產品有較高的實際槓桿，投資者可更加靈活部署。昨有小量資金淨流入理想認購證，認沽證亦有近40萬元淨流入。

至於長汽，昨一度上揚3.9%，高見13.2元，其後沽壓復現，一度倒跌4.7%12.1元的逾兩個月低位，收挫3.3%12.28元。長汽與英之傑集團大中華區簽署代理協議，進軍港澳新能源汽車市場。長汽今早一度回升逾2%，重上12.5元。昨有逾7600萬元北水淨沽出長汽。輪證資金流方面，近100萬元淨流入其好倉。

協鑫科技連跌6個交易日，昨一度下挫6.3%2.95元，是100天線以及近兩個月低位水平，全日跌幅收窄至不足1%，報3.12元。今早曾升逾2%，突破3.2元水平。昨有逾3200萬元北水淨買入協鑫科技，另有逾100萬元淨流入其輪證好倉。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購12485，行使價：21000點，202210月到期，實際槓桿：13.9

 

恒指輕微價外、中短期沽12470，行使價：17800點，202212月到期，實際槓桿：6.9

 

恒科價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：7.8

 

比迪價外、中短期購17510，行使價：380元，202212月到期，實際槓桿：5.9

 

理想價外、中短期購18632，行使價：168元，20232月到期，實際槓桿：3.1

 

長汽價外、短期購13159，行使價：16.5元，202210月到期，實際槓桿：5.6

 

吉利價外、中期購19615，行使價：25.88元，20235月到期，實際槓桿：4.4

 

協鑫價外、中期購22045，行使價：3元，20236月到期，實際槓桿：2.1

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51797，收回價：19500點，槓桿比率：26.2

 

恒指熊證62082，收回價：20800點，槓桿比率：24.8

 

恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：5.8

 

恒科熊證60959，收回價：5000元，槓桿比率：5.8

 

國指牛證50240，收回價：6600點，槓桿比率：15.3

 

國指熊證62946，收回價：7500點，槓桿比率：8.9

 

比迪牛證59465，收回價：264元，槓桿比率：7.4

 

理想牛證64075，收回價：120元，槓桿比率：6.5

 

長汽牛證63881，收回價：11.2元，槓桿比率：5.3

 

吉利牛證62947，收回價：15元，槓桿比率：4.2

 

協鑫牛證53898，收回價：2.05元，槓桿比率：2.3

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。