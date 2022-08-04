港股開市初段升逾400點、資金昨日流入恒指熊 比亞迪向好、理想、長汽牛證今日登場

投資者觀望台海局勢發展，恒指昨曾升 232 點至 19921 點高位後乏力再上，其後一度短暫倒跌，全日收報 19767 點，升 77 點 ( 或 0.4%) 。大市成交縮減至 955 億港元 ( 下同 ) 。

恒指昨重返保力加通道內， 14 日 RSI 回升至 34.63 ，慢隨機指數則於超賣區維持沽貨訊號， MACD 雙熊，熊差持續擴闊。

恒指今早曾升逾 300 點，一度升穿 20100 點。向上留意可否進一步挑戰 10 天線 (20372 點 ) 阻力，下方支持繼續參考 5 月份低位 19178 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 790 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流入逾 1500 萬元，反映投資者看淡港股後市表現。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19100 至 19199 點，最多資金流入之收回價為 18500 至 18599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20600 點至 20699 點，最多資金流入之收回價為 20100 點至 20199 點。

恒生科技指數昨最多升 119 點，高見 4313 點，收升 52 點 ( 或 1.2%) ，報 4246 點，終止三連跌走勢。 14 日 RSI 重上 36.66 ， MACD 熊差則繼續輕微擴闊。科指今早升約 100 點，重返 4350 點水平。上日有逾 20 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 130 萬元淨流入。

國企指數連跌 5 個交易日後，昨一度反彈 102 點至 6804 點，及後升勢回順，收報 6736 點，升 34 點 ( 或 0.5%) 。 14 日 RSI 升至 33.14 ， MACD 熊差繼續擴闊。國指今早升逾 100 點，重上 6800 點。其輪證好倉昨錄小量資金淨流出，淡倉則有小量資金淨流入。

在新一季度合資格發行牛熊證的相關資產名單中，理想汽車 （02015） 首次上榜，首批相關牛熊證於今日上市，長城汽車 （02333） 和協鑫科技 （03800） 相關牛熊證亦可在今季重新發行上市。

乘聯會公布，初步統計七月乘用車市場零售 176.8 萬輛，按年增長 17% ，惟按月則下降 9% 。理想汽車上日先升後回，收跌 0.6% 於 132.3 元， 10 天線 (133.8 元 ) 得而復失。今早曾升逾 1% ，升抵 135 元。留意今日上市、瑞通發行的理想汽車牛證，行使價與收回價相距 4 元，為全場最貼距離，使產品有較高的實際槓桿，投資者可更加靈活部署。昨有小量資金淨流入理想認購證，認沽證亦有近 40 萬元淨流入。

至於長汽，昨一度上揚 3.9% ，高見 13.2 元，其後沽壓復現，一度倒跌 4.7% 至 12.1 元的逾兩個月低位，收挫 3.3% 於 12.28 元。長汽與英之傑集團大中華區簽署代理協議，進軍港澳新能源汽車市場。長汽今早一度回升逾 2% ，重上 12.5 元。昨有逾 7600 萬元北水淨沽出長汽。輪證資金流方面，近 100 萬元淨流入其好倉。

協鑫科技連跌 6 個交易日，昨一度下挫 6.3% 至 2.95 元，是 100 天線以及近兩個月低位水平，全日跌幅收窄至不足 1% ，報 3.12 元。今早曾升逾 2% ，突破 3.2 元水平。昨有逾 3200 萬元北水淨買入協鑫科技，另有逾 100 萬元淨流入其輪證好倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 13.9

恒指輕微價外、中短期沽 12470 ，行使價： 17800 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.9

恒科價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 7.8

比迪價外、中短期購 17510 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.9

理想價外、中短期購 18632 ，行使價： 168 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.1

長汽價外、短期購 13159 ，行使價： 16.5 元， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 5.6

吉利價外、中期購 19615 ，行使價： 25.88 元， 2023 年 5 月到期，實際槓桿： 4.4

協鑫價外、中期購 22045 ，行使價： 3 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 2.1

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51797 ，收回價： 19500 點，槓桿比率： 26.2

恒指熊證 62082 ，收回價： 20800 點，槓桿比率： 24.8

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 5.8

恒科熊證 60959 ，收回價： 5000 元，槓桿比率： 5.8

國指牛證 50240 ，收回價： 6600 點，槓桿比率： 15.3

國指熊證 62946 ，收回價： 7500 點，槓桿比率： 8.9

比迪牛證 59465 ，收回價： 264 元，槓桿比率： 7.4

理想牛證 64075 ，收回價： 120 元，槓桿比率： 6.5

長汽牛證 63881 ，收回價： 11.2 元，槓桿比率： 5.3

吉利牛證 62947 ，收回價： 15 元，槓桿比率： 4.2

協鑫牛證 53898 ，收回價： 2.05 元，槓桿比率： 2.3

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

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