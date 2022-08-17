恒指兩萬點遇阻、資金開19300點收回牛 美團彈4%、明顯有資金反手買熊

零售巨企業績勝預期，惟經濟數據表現參差，美股隔晚個別發展，道指收報34152點，升239點(或0.7%)；納指跌0.2%。
恒指昨早段上升132點至20173點後無以為繼，午後一度下挫378點，低見19662點，全日收報19830點，跌210點(或1.1%)。大市成交增至986億港元(下同)。
恒指兩連跌，失守10天線(19993點)，14日RSI跌至40.81，MACD牛差收窄，保歷加通道由橫行轉為下跌，慢隨機指數則暫維持買入訊號。恒指今早一度回升逾100點，高位逼近20000點關，即市反彈阻力留意20天線(20238點)，支持留意上周低位19469點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾6100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾6800萬元，反映投資者預期港股將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19300至19399點，最多資金流入之收回價為18900至18999點；而熊證街貨重貨區為收回價20300點至20399點，最多資金流入之收回價為20300點至20399點。
恒生科技指數上日一度下挫147點，至4160點低位，收報4221點，跌87點(或2.1%)，跌破10天線(4305點)。14日RSI跌至40.49，MACD熊差再度擴大，慢隨機指數出現沽貨訊號。科指今早靠穩，於4200點以上爭持。昨有逾110萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近10萬元淨流出。
國企指數昨最多跌149點，低見6665點，收跌86點(或1.3%)，報6727點，同樣回落至10天線(6800點)以下。14日RSI跌至39.26，MACD牛差幾近消失，慢隨機指數則維持買入訊號。國指今早造好，守穩6700點。其輪證好倉昨錄小量資金淨流出，淡倉亦有逾10萬元淨流出。
有報道傳騰訊（00700）正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團（03690）持股。今日公布業績的騰訊，上日在消息傳出後轉強，收報303元，升0.9%。今早反覆偏軟，曾再跌破300元關。上日分別有超過1200萬元和近520萬元資金淨流入其輪證好倉和淡倉。另有近1億元北水淨買入騰訊。
至於憂慮被減持的美團，是表現最差藍籌，昨午一度下挫11.8%，低見159.5元的逾兩個月低位，全日維持9.1%的跌幅，報164.5元，結束三連升。今早曾回升逾3%，上試170元水平。昨有約5.7億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，約5100萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾1100萬元淨流入。
同樣今日公布中期業績的港交所（00388），昨日未見明顯方向，收報346.6元，微跌0.1%。今早窄幅整固，一度低見345元。昨分別有逾270萬元和逾150萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。
李寧（02331）上日反覆偏軟，收跌2%於69.85元。今早於70元關口水平爭持。其好倉昨錄約10萬元淨流入，淡倉則有小量資金淨流出。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、短期購12485，行使價：21000點，2022年10月到期，實際槓桿：15.4
恒指貼價、極短期沽12481，行使價：18888點，2022年9月到期，實際槓桿：14.9
恒科價外、中短期購11580，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：8.3
國指輕微價外、中年期購16087，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：8.6
國指輕微價外、中年期購16087，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：8.6
騰訊價外、中短期購22199，行使價：388元，2023年2月到期，實際槓桿：7
騰訊貼價、中短期沽20249，行使價：295元，2023年1月到期，實際槓桿：5.1
美團輕微價外、中短期購16650，行使價：188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.6
美團輕微價外、中短期沽16404，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：3.9
港交輕微價外、中短期購15863，行使價：380元，2022年12月到期，實際槓桿：8.7
港交輕微價外、中年期沽21505，行使價：320元，2023年3月到期，實際槓桿：5.2
李寧輕微價外、中年期購19371，行使價：82元，2023年2月到期，實際槓桿：3.7
李寧輕微價外、中短期沽22272，行使價：60元，2022年12月到期，實際槓桿：3.1
創科價外、中短期購16819，行使價：115.88元，2022年12月到期，實際槓桿：4.9
潤電輕微價外、中短期購16649，行使價：16.5元，2022年12月到期，實際槓桿：4.3
恒指牛證51244，收回價：19300點，槓桿比率：30.6
恒指熊證63877，收回價：20500點，槓桿比率：23.7
恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：7.3
恒科熊證64248，收回價：4600元，槓桿比率：8.1
國指牛證59869，收回價：6200點，槓桿比率：9.5
國指熊證62946，收回價：7500點，槓桿比率：7.4
騰訊牛證51834，收回價：280元，槓桿比率：11.1
騰訊熊證63876，收回價：320元，槓桿比率：13.3
美團牛證51809，收回價：150元，槓桿比率：6.3
美團熊證63341，收回價：188元，槓桿比率：8.1
港交牛證57436，收回價：315元，槓桿比率：11.8
港交熊證65141，收回價：365元，槓桿比率：12
港交熊證57998，收回價：380元，槓桿比率：7.9
李寧牛證65967，收回價：62元，槓桿比率：6
李寧熊證62091，收回價：75元，槓桿比率：9.1
創科牛證63330，收回價：85.1元，槓桿比率：5.4
潤電牛證56543，收回價：11.5元，槓桿比率：3.3
潤電熊證69631，收回價：21元，槓桿比率：2
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。