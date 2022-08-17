恒指兩萬點遇阻、資金開19300點收回牛 美團彈4%、明顯有資金反手買熊

零售巨企業績勝預期，惟經濟數據表現參差，美股隔晚個別發展，道指收報 34152 點，升 239 點 ( 或 0.7%) ；納指跌 0.2% 。

恒指昨早段上升 132 點至 20173 點後無以為繼，午後一度下挫 378 點，低見 19662 點，全日收報 19830 點，跌 210 點 ( 或 1.1%) 。大市成交增至 986 億港元 ( 下同 ) 。

恒指兩連跌，失守 10 天線 (19993 點 ) ， 14 日 RSI 跌至 40.81 ， MACD 牛差收窄，保歷加通道由橫行轉為下跌，慢隨機指數則暫維持買入訊號。恒指今早一度回升逾 100 點，高位逼近 20000 點關，即市反彈阻力留意 20 天線 (20238 點 ) ，支持留意上周低位 19469 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 6100 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出逾 6800 萬元，反映投資者預期港股將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 19300 至 19399 點，最多資金流入之收回價為 18900 至 18999 點；而熊證街貨重貨區為收回價 20300 點至 20399 點，最多資金流入之收回價為 20300 點至 20399 點。

恒生科技指數上日一度下挫 147 點，至 4160 點低位，收報 4221 點，跌 87 點 ( 或 2.1%) ，跌破 10 天線 (4305 點 ) 。 14 日 RSI 跌至 40.49 ， MACD 熊差再度擴大，慢隨機指數出現沽貨訊號。科指今早靠穩，於 4200 點以上爭持。昨有逾 110 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近 10 萬元淨流出。

國企指數昨最多跌 149 點，低見 6665 點，收跌 86 點 ( 或 1.3%) ，報 6727 點，同樣回落至 10 天線 (6800 點 ) 以下。 14 日 RSI 跌至 39.26 ， MACD 牛差幾近消失，慢隨機指數則維持買入訊號。國指今早造好，守穩 6700 點。其輪證好倉昨錄小量資金淨流出，淡倉亦有逾 10 萬元淨流出。

有報道傳騰訊 （00700） 正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團 （03690） 持股。今日公布業績的騰訊，上日在消息傳出後轉強，收報 303 元，升 0.9% 。今早反覆偏軟，曾再跌破 300 元關。上日分別有超過 1200 萬元和近 520 萬元資金淨流入其輪證好倉和淡倉。另有近 1 億元北水淨買入騰訊。

至於憂慮被減持的美團，是表現最差藍籌，昨午一度下挫 11.8% ，低見 159.5 元的逾兩個月低位，全日維持 9.1% 的跌幅，報 164.5 元，結束三連升。今早曾回升逾 3% ，上試 170 元水平。昨有約 5.7 億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，約 5100 萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾 1100 萬元淨流入。

同樣今日公布中期業績的港交所 （00388） ，昨日未見明顯方向，收報 346.6 元，微跌 0.1% 。今早窄幅整固，一度低見 345 元。昨分別有逾 270 萬元和逾 150 萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

李寧 （02331） 上日反覆偏軟，收跌 2% 於 69.85 元。今早於 70 元關口水平爭持。其好倉昨錄約 10 萬元淨流入，淡倉則有小量資金淨流出。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購 12485 ，行使價： 21000 點， 2022 年 10 月到期，實際槓桿： 15.4

恒指貼價、極短期沽 12481 ，行使價： 18888 點， 2022 年 9 月到期，實際槓桿： 14.9

恒科價外、中短期購 11580 ，行使價： 5188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 8.3

國指輕微價外、中年期購 16087 ，行使價： 7900 點， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 8.6

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騰訊價外、中短期購 22199 ，行使價： 388 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 7

騰訊貼價、中短期沽 20249 ，行使價： 295 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 5.1

美團輕微價外、中短期購 16650 ，行使價： 188 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 5.6

美團輕微價外、中短期沽 16404 ，行使價： 150 元， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 3.9

港交輕微價外、中短期購 15863 ，行使價： 380 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 8.7

港交輕微價外、中年期沽 21505 ，行使價： 320 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 5.2

李寧輕微價外、中年期購 19371 ，行使價： 82 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.7

李寧輕微價外、中短期沽 22272 ，行使價： 60 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.1

創科價外、中短期購 16819 ，行使價： 115.88 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.9

潤電輕微價外、中短期購 16649 ，行使價： 16.5 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 4.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51244 ，收回價： 19300 點，槓桿比率： 30.6

恒指熊證 63877 ，收回價： 20500 點，槓桿比率： 23.7

恒科牛證 51795 ，收回價： 3800 元，槓桿比率： 7.3

恒科熊證 64248 ，收回價： 4600 元，槓桿比率： 8.1

國指牛證 59869 ，收回價： 6200 點，槓桿比率： 9.5

國指熊證 62946 ，收回價： 7500 點，槓桿比率： 7.4

騰訊牛證 51834 ，收回價： 280 元，槓桿比率： 11.1

騰訊熊證 63876 ，收回價： 320 元，槓桿比率： 13.3

美團牛證 51809 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 6.3

美團熊證 63341 ，收回價： 188 元，槓桿比率： 8.1

港交牛證 57436 ，收回價： 315 元，槓桿比率： 11.8

港交熊證 65141 ，收回價： 365 元，槓桿比率： 12

港交熊證 57998 ，收回價： 380 元，槓桿比率： 7.9

李寧牛證 65967 ，收回價： 62 元，槓桿比率： 6

李寧熊證 62091 ，收回價： 75 元，槓桿比率： 9.1

創科牛證 63330 ，收回價： 85.1 元，槓桿比率： 5.4

潤電牛證 56543 ，收回價： 11.5 元，槓桿比率： 3.3

潤電熊證 69631 ，收回價： 21 元，槓桿比率： 2

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