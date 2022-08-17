moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>瑞通

恒指兩萬點遇阻、資金開19300點收回牛 美團彈4%、明顯有資金反手買熊

標籤：瑞通

 

零售巨企業績勝預期，惟經濟數據表現參差，美股隔晚個別發展，道指收報34152點，升239(0.7%)；納指跌0.2%

恒指昨早段上升132點至20173點後無以為繼，午後一度下挫378點，低見19662點，全日收報19830點，跌210(1.1%)。大市成交增至986億港元(下同)

恒指兩連跌，失守10天線(19993)14RSI跌至40.81MACD牛差收窄，保歷加通道由橫行轉為下跌，慢隨機指數則暫維持買入訊號。恒指今早一度回升逾100點，高位逼近20000點關，即市反彈阻力留意20天線(20238)，支持留意上周低位19469點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾6100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾6800萬元，反映投資者預期港股將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1930019399點，最多資金流入之收回價為1890018999點；而熊證街貨重貨區為收回價20300點至20399點，最多資金流入之收回價為20300點至20399點。

恒生科技指數上日一度下挫147點，至4160點低位，收報4221點，跌87(2.1%)，跌破10天線(4305)14RSI跌至40.49MACD熊差再度擴大，慢隨機指數出現沽貨訊號。科指今早靠穩，於4200點以上爭持。昨有逾110萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近10萬元淨流出。

國企指數昨最多跌149點，低見6665點，收跌86(1.3%)，報6727點，同樣回落至10天線(6800)以下。14RSI跌至39.26MACD牛差幾近消失，慢隨機指數則維持買入訊號。國指今早造好，守穩6700點。其輪證好倉昨錄小量資金淨流出，淡倉亦有逾10萬元淨流出。

有報道傳騰訊（00700）正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團（03690）持股。今日公布業績的騰訊，上日在消息傳出後轉強，收報303元，升0.9%。今早反覆偏軟，曾再跌破300元關。上日分別有超過1200萬元和近520萬元資金淨流入其輪證好倉和淡倉。另有近1億元北水淨買入騰訊。

至於憂慮被減持的美團，是表現最差藍籌，昨午一度下挫11.8%，低見159.5元的逾兩個月低位，全日維持9.1%的跌幅，報164.5元，結束三連升。今早曾回升逾3%，上試170元水平。昨有約5.7億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，約5100萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾1100萬元淨流入。

同樣今日公布中期業績的港交所（00388），昨日未見明顯方向，收報346.6元，微跌0.1%。今早窄幅整固，一度低見345元。昨分別有逾270萬元和逾150萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

李寧（02331）上日反覆偏軟，收跌2%69.85元。今早於70元關口水平爭持。其好倉昨錄約10萬元淨流入，淡倉則有小量資金淨流出。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購12485，行使價：21000點，202210月到期，實際槓桿：15.4

 

恒指貼價、極短期沽12481，行使價：18888點，20229月到期，實際槓桿：14.9

 

恒科價外、中短期購11580，行使價：5188元，202211月到期，實際槓桿：8.3

 

國指輕微價外、中年期購16087，行使價：7900點，20233月到期，實際槓桿：8.6

 

國指輕微價外、中年期購16087，行使價：7900點，20233月到期，實際槓桿：8.6

 

騰訊價外、中短期購22199，行使價：388元，20232月到期，實際槓桿：7

 

騰訊貼價、中短期沽20249，行使價：295元，20231月到期，實際槓桿：5.1

 

美團輕微價外、中短期購16650，行使價：188元，202211月到期，實際槓桿：5.6

 

美團輕微價外、中短期沽16404，行使價：150元，202211月到期，實際槓桿：3.9

 

港交輕微價外、中短期購15863，行使價：380元，202212月到期，實際槓桿：8.7

 

港交輕微價外、中年期沽21505，行使價：320元，20233月到期，實際槓桿：5.2

 

李寧輕微價外、中年期購19371，行使價：82元，20232月到期，實際槓桿：3.7

 

李寧輕微價外、中短期沽22272，行使價：60元，202212月到期，實際槓桿：3.1

 

創科價外、中短期購16819，行使價：115.88元，202212月到期，實際槓桿：4.9

 

潤電輕微價外、中短期購16649，行使價：16.5元，202212月到期，實際槓桿：4.3

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證51244，收回價：19300點，槓桿比率：30.6

 

恒指熊證63877，收回價：20500點，槓桿比率：23.7

 

恒科牛證51795，收回價：3800元，槓桿比率：7.3

 

恒科熊證64248，收回價：4600元，槓桿比率：8.1

 

國指牛證59869，收回價：6200點，槓桿比率：9.5

 

國指熊證62946，收回價：7500點，槓桿比率：7.4

 

騰訊牛證51834，收回價：280元，槓桿比率：11.1

 

騰訊熊證63876，收回價：320元，槓桿比率：13.3

 

美團牛證51809，收回價：150元，槓桿比率：6.3

 

美團熊證63341，收回價：188元，槓桿比率：8.1

 

港交牛證57436，收回價：315元，槓桿比率：11.8

 

港交熊證65141，收回價：365元，槓桿比率：12

 

港交熊證57998，收回價：380元，槓桿比率：7.9

 

李寧牛證65967，收回價：62元，槓桿比率：6

 

李寧熊證62091，收回價：75元，槓桿比率：9.1

 

創科牛證63330，收回價：85.1元，槓桿比率：5.4

 

潤電牛證56543，收回價：11.5元，槓桿比率：3.3

 

潤電熊證69631，收回價：21元，槓桿比率：2

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。