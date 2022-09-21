恒指跌200點試18500點、資金反手開牛 賭股昨大升今整固、有資金造淡

恒指昨全日保持升勢，最多漲 295 點，高見 18861 點，全日收升 215 點 ( 或 1.2%) ，報 18781 點。不過大市成交未見配合，降至 730 億港元 ( 下同 ) ，是逾 4 個月以來最少。

恒指由超過半年低位反彈，終止兩連跌， 14 日 RSI 回升至 38.24 ， MACD 熊差收窄，不過慢隨機指數在超賣區內維持沽貨信號，保力加通道底繼續拉開。

恒指今早跌逾 200 點，回落至 18600 點以下整固。下壓中的 10 天線 (18967 點 ) 是最接近的反彈阻力，支持留意三月創下的年內低位 18235 點。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流出逾 8500 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流入逾 3600 萬元，反映投資者預期港股反彈過後將再度回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 18400 至 18499 點，最多資金流入之收回價為 18600 至 18699 點；而熊證街貨重貨區為收回價 19500 點至 19599 點，最多資金流入之收回價為 18900 點至 18999 點。

恒生科技指數昨曾升至 3884 點，收報 3853 點，升 75 點 ( 或 2%) 。 14 日 RSI 升至 35.62 ， MACD 熊差收窄。科指今早偏軟，失守 3,800 點。昨有逾 100 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近 20 萬元淨流出。

國企指數昨日盤中曾升至 6441 點，全日收報 6405 點，升 67 點 ( 或 1.1%) 。 14 日 RSI 升至 38.42 ， MACD 熊差收窄。國指今早跌近 100 點，下試 6300 點水平。昨有小量資金淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

美團 （03690） 上日最多漲 4.3% ，高見 176.7 元，全日收報 172.6 元，升 1.9% ， 10 天和 20 天線得而復失。有報道引述消息人士指，騰訊 （00700） 正考慮減持美團等股份，為回購和重整增長戰略提供資金，其後騰訊回應目前沒有任何減持的規劃、時間表或目標金額。另外，美團是昨日沽空金額最多港股，達 8.6 億元，沽空比率 35.5% 。美團今早跌逾 2% ，低見 168 元以下。昨有近 650 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有約 650 萬元淨流入。

滙豐控股 （00005） 昨午後升勢擴大，曾升 1.9% 至 48.6 元，收升 1.4% 於 48.35 元，重越 10 天和 20 天線，並連升三個交易日。滙控管理層重申分拆業務的淨影響為負面，股份今早回落逾 1% ，徘徊在 48 元以下。昨有約 250 萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾 170 萬元淨流入。

理想汽車 （02015） 上日曾飆 6.8% ，突破 100 元關，全日維持 5.8% 的升幅，報 99.6 元，結束三連跌。今早跌約 2% ，於 98 元以下整固。昨有近 10 萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾 50 萬元淨流入。

澳門調整到廣東省以外地方人士核酸檢測要求，濠賭股呈強。銀河娛樂 （00027） 昨以近全日高位 45.1 元收市，升 4.3% 。今早則回落逾 1% ，下試 44 元水平。金沙中國 （01928） 是昨日表現最佳藍籌，飆 7.7% ，報 19.28 元。今早高開後回落，一度跌破 19 元。上日分別有逾 50 萬元和逾 10 萬元淨流入銀河輪證好倉及淡倉。金沙方面，分別有逾 50 萬元和近 30 萬元淨流入其好倉和淡倉。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 21420 ，行使價： 20000 點， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 9.5

恒指貼價、中短期沽 12470 ，行使價： 17800 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 8.7

恒科輕微價外、中短期購 15722 ，行使價： 4000 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 5.6

恒科價內、長期沽 23894 ，行使價： 3800 點， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 3

國指價外、中年期購 16087 ，行使價： 7900 點， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 9.5

美團價外、中年期購 24124 ，行使價： 205 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 4.1

美團價外、中短期沽 23414 ，行使價： 128 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 4.2

匯豐價外、中年期購 18965 ，行使價： 57.5 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 9.2

匯豐輕微價外、中年期購 24539 ，行使價： 50.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 6.6

匯豐輕微價外、中短期沽 20377 ，行使價： 42 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 7.5

理想輕微價外、中年期購 24765 ，行使價： 108.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 2.8

銀河輕微價外、中短期購 18887 ，行使價： 50 元， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 8

銀河價外、中短期沽 19897 ，行使價： 38 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 4.6

金沙貼價、中短期購 20614 ，行使價： 20 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 4.3

金沙價外、中短期沽 22043 ，行使價： 16.14 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 4.1

海螺價外、中年期購 24646 ，行使價： 32.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 6.1

國材價外、長期購 22618 ，行使價： 8 元， 2023 年 9 月到期，實際槓桿： 3.6

中銀價外、長期購 16816 ，行使價： 33 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 6.9

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 69328 ，收回價： 18150 點，槓桿比率： 33.2

恒指熊證 50260 ，收回價： 19100 點，槓桿比率： 29

恒科牛證 65400 ，收回價： 3500 點，槓桿比率： 9

恒科熊證 68803 ，收回價： 4300 點，槓桿比率： 6.1

國指牛證 61737 ，收回價： 5700 點，槓桿比率： 7.5

國指熊證 65485 ，收回價： 7000 點，槓桿比率： 8

美團牛證 51809 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 7

美團熊證 68539 ，收回價： 188 元，槓桿比率： 6.9

匯豐牛證 56957 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 9.5

匯豐熊證 68018 ，收回價： 51 元，槓桿比率： 10.8

理想牛證 65483 ，收回價： 90 元，槓桿比率： 6.3

理想熊證 68810 ，收回價： 130 元，槓桿比率： 2.7

銀河牛證 69274 ，收回價： 31.88 元，槓桿比率： 3

銀河熊證 67905 ，收回價： 53 元，槓桿比率： 5.1

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本結構性產品並無抵押品。

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