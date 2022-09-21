恒指跌200點試18500點、資金反手開牛 賭股昨大升今整固、有資金造淡

聯儲局開展一連兩日議息會議，10年期美債孳息率攀上3.6厘，市場憂慮大幅加息可能引發美國經濟衰退，加上地緣危機升溫，美股隔晚下挫。道指收報30706點，跌313點(或1%)，納指亦跌近1%。
恒指昨全日保持升勢，最多漲295點，高見18861點，全日收升215點(或1.2%)，報18781點。不過大市成交未見配合，降至730億港元(下同)，是逾4個月以來最少。
恒指由超過半年低位反彈，終止兩連跌，14日RSI回升至38.24，MACD熊差收窄，不過慢隨機指數在超賣區內維持沽貨信號，保力加通道底繼續拉開。
恒指今早跌逾200點，回落至18600點以下整固。下壓中的10天線(18967點)是最接近的反彈阻力，支持留意三月創下的年內低位18235點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流出逾8500萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾3600萬元，反映投資者預期港股反彈過後將再度回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價18400至18499點，最多資金流入之收回價為18600至18699點；而熊證街貨重貨區為收回價19500點至19599點，最多資金流入之收回價為18900點至18999點。
恒生科技指數昨曾升至3884點，收報3853點，升75點(或2%)。14日RSI升至35.62，MACD熊差收窄。科指今早偏軟，失守3,800點。昨有逾100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近20萬元淨流出。
國企指數昨日盤中曾升至6441點，全日收報6405點，升67點(或1.1%)。14日RSI升至38.42，MACD熊差收窄。國指今早跌近100點，下試6300點水平。昨有小量資金淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。
美團（03690）上日最多漲4.3%，高見176.7元，全日收報172.6元，升1.9%，10天和20天線得而復失。有報道引述消息人士指，騰訊（00700）正考慮減持美團等股份，為回購和重整增長戰略提供資金，其後騰訊回應目前沒有任何減持的規劃、時間表或目標金額。另外，美團是昨日沽空金額最多港股，達8.6億元，沽空比率35.5%。美團今早跌逾2%，低見168元以下。昨有近650萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有約650萬元淨流入。
滙豐控股（00005）昨午後升勢擴大，曾升1.9%至48.6元，收升1.4%於48.35元，重越10天和20天線，並連升三個交易日。滙控管理層重申分拆業務的淨影響為負面，股份今早回落逾1%，徘徊在48元以下。昨有約250萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾170萬元淨流入。
理想汽車（02015）上日曾飆6.8%，突破100元關，全日維持5.8%的升幅，報99.6元，結束三連跌。今早跌約2%，於98元以下整固。昨有近10萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾50萬元淨流入。
澳門調整到廣東省以外地方人士核酸檢測要求，濠賭股呈強。銀河娛樂（00027）昨以近全日高位45.1元收市，升4.3%。今早則回落逾1%，下試44元水平。金沙中國（01928）是昨日表現最佳藍籌，飆7.7%，報19.28元。今早高開後回落，一度跌破19元。上日分別有逾50萬元和逾10萬元淨流入銀河輪證好倉及淡倉。金沙方面，分別有逾50萬元和近30萬元淨流入其好倉和淡倉。
[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指輕微價外、中短期購21420，行使價：20000點，2023年1月到期，實際槓桿：9.5
恒指貼價、中短期沽12470，行使價：17800點，2022年12月到期，實際槓桿：8.7
恒科輕微價外、中短期購15722，行使價：4000點，2022年12月到期，實際槓桿：5.6
恒科價內、長期沽23894，行使價：3800點，2023年6月到期，實際槓桿：3
國指價外、中年期購16087，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：9.5
美團價外、中年期購24124，行使價：205元，2023年3月到期，實際槓桿：4.1
美團價外、中短期沽23414，行使價：128元，2023年2月到期，實際槓桿：4.2
匯豐價外、中年期購18965，行使價：57.5元，2023年4月到期，實際槓桿：9.2
匯豐輕微價外、中年期購24539，行使價：50.88元，2023年3月到期，實際槓桿：6.6
匯豐輕微價外、中短期沽20377，行使價：42元，2023年1月到期，實際槓桿：7.5
理想輕微價外、中年期購24765，行使價：108.88元，2023年3月到期，實際槓桿：2.8
銀河輕微價外、中短期購18887，行使價：50元，2022年12月到期，實際槓桿：8
銀河價外、中短期沽19897，行使價：38元，2023年2月到期，實際槓桿：4.6
金沙貼價、中短期購20614，行使價：20元，2023年1月到期，實際槓桿：4.3
金沙價外、中短期沽22043，行使價：16.14元，2023年1月到期，實際槓桿：4.1
海螺價外、中年期購24646，行使價：32.88元，2023年3月到期，實際槓桿：6.1
國材價外、長期購22618，行使價：8元，2023年9月到期，實際槓桿：3.6
中銀價外、長期購16816，行使價：33元，2023年6月到期，實際槓桿：6.9
恒指牛證69328，收回價：18150點，槓桿比率：33.2
恒指熊證50260，收回價：19100點，槓桿比率：29
恒科牛證65400，收回價：3500點，槓桿比率：9
恒科熊證68803，收回價：4300點，槓桿比率：6.1
國指牛證61737，收回價：5700點，槓桿比率：7.5
國指熊證65485，收回價：7000點，槓桿比率：8
美團牛證51809，收回價：150元，槓桿比率：7
美團熊證68539，收回價：188元，槓桿比率：6.9
匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：9.5
匯豐熊證68018，收回價：51元，槓桿比率：10.8
理想牛證65483，收回價：90元，槓桿比率：6.3
理想熊證68810，收回價：130元，槓桿比率：2.7
銀河牛證69274，收回價：31.88元，槓桿比率：3
銀河熊證67905，收回價：53元，槓桿比率：5.1
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。