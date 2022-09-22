恒指曾跌穿萬八關創逾十年低、資金一面倒開牛 舜宇即市拗腰彈、好倉明顯獲利離場

俄羅斯總統普京宣布展開局部軍事動員，市場避險情緒升溫。恒指昨低開 142 點於 18638 點後持續受壓，最多挫 346 點，低見 18434 點，再創超過半年低位，全日收跌 336 點 ( 或 1.8%) ，報 18444 點。大市成交增至 813 億港元 ( 下同 ) 。

恒指反彈一日後再度回軟， 14 日 RSI 跌至 33.98 ， MACD 熊差再度擴闊，慢隨機指數在超賣區內維持沽貨信號，保力加通道底繼續拉開。

恒指今早曾挫逾 400 點，曾失守 18000 點水平，創逾十年新低，反彈阻力留意 10 天線 (18891 點 ) 。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 昨錄淨流入逾 8300 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流出逾 1.1 億元，反映投資者預期疲弱的港股將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 18000 至 18099 點，最多資金流入之收回價為 17500 至 17599 點；而熊證街貨重貨區為收回價 19500 點至 19599 點，最多資金流入之收回價為 18700 點至 18799 點。

恒生科技指數昨曾跌至 3733 點，創逾 6 個月低，收報 3737 點，跌 116 點 ( 或 3%) 。 14 日 RSI 跌至 31.32 ， MACD 熊差再度擴闊。科指今早跌逾 100 點，下試 3,600 點，後市支持留意 3 月低位 3463 點。昨有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉亦有逾 60 萬元淨流出。

國企指數上日盤中曾跌至 6265 點的 3 月中以來低位，全日收報 6267 點，跌 138 點 ( 或 2.2%) 。 14 日 RSI 跌至 33.88 ， MACD 熊差再度擴闊。國指今早跌逾 100 點，回落至 6200 點以下整固，暫守 3 月低位 6051 點。昨有逾 10 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

京東集團 （09618） 昨最低見 217.4 元，收挫 2.9% 於 218.4 元。今早一度挫逾 4% ，曾失 210 元，創近 4 個月低。昨有近 210 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有超過 340 萬元淨流出。

券商引述舜宇光學 （02382） 管理層指手機需求疲弱及規格升級停滯，料今年難有明顯復甦。舜宇上日應聲下挫 10.5% ，收報 85.6 元，盤中低見 85.1 元的 3 年低位，是跌幅最大的恒指及科指成份股，並創六連跌。今早非常波動，開市早段一度瀉逾 7% ，跌穿 80 元，其後跌幅收窄兼倒升，重上 87 元。昨有 2.69 億元北水淨沽出舜宇，是最多北水淨賣出個股。輪證資金流方面，超過 310 萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾 20 萬元淨流入。

銀行股傳統上受惠息差擴闊，不過滙豐控股 （00005） 連升三日後，昨一度回吐 2.3% 至 47.25 元，全日維持近 2% 的跌幅，報 47.4 元，連失 10 天和 20 天線。今早跌逾 2% ，回落至 46 元，是逾 4 個月低位。昨有超過 730 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾 40 萬元淨流出。

水泥建材股被拋售。海螺水泥 （00914） 昨收挫 3.7% 於 27.45 元，盤中低見 27.15 元創逾三年低位。今早曾低走 3% ，跌破 27 元，暫錄五連跌。中國建材 （03323） 亦創超過兩年低，昨低見 6.47 元，收報 6.51 元，下挫 4.4% 。今早曾跌逾 4% ，低見 6.22 元，暫連跌五個交易日。上日有近 10 萬元淨流入海螺認購證，中國建材認購證亦有小量資金淨流入。

[ 瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購 21420 ，行使價： 20000 點， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 9.6

恒指貼價、中短期沽 12470 ，行使價： 17800 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 8

恒科輕微價外、中短期購 15722 ，行使價： 4000 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 6.7

恒科價外、長期購 23892 ，行使價： 4400 點， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 4.5

恒科價內、長期沽 23894 ，行使價： 3800 點， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 3

國指價外、中年期購 16087 ，行使價： 7900 點， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 9.8

國指價內、中短期沽 28203 ，行使價： 7850 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 3.2

京東價外、中短期購 22890 ，行使價： 265 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 5.6

京東輕微價外、中短期沽 23334 ，行使價： 188 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 3.5

舜光輕微價外、中年期購 23891 ，行使價： 100 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 3.5

舜光價內、中短期沽 16405 ，行使價： 100 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 2.4

匯豐輕微價外、中年期購 24539 ，行使價： 50.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 7.6

匯豐輕微價外、中短期沽 20377 ，行使價： 42 元， 2023 年 1 月到期，實際槓桿： 6.9

海螺價外、中年期購 24646 ，行使價： 32.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 5.9

國材價外、長期購 22618 ，行使價： 8 元， 2023 年 9 月到期，實際槓桿： 3.7

新地輕微價外、長期購 28262 ，行使價： 99.98 元， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 7.6

新地價外、中年期沽 24858 ，行使價： 76.67 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 7.8

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 57432 ，收回價： 17500 點，槓桿比率： 21.1

恒指熊證 50365 ，收回價： 18600 點，槓桿比率： 33

恒科牛證 59895 ，收回價： 3100 點，槓桿比率： 5

恒科熊證 68803 ，收回價： 4300 點，槓桿比率： 5.1

國指牛證 61737 ，收回價： 5700 點，槓桿比率： 8.7

國指熊證 65485 ，收回價： 7000 點，槓桿比率： 7

京東牛證 56500 ，收回價： 190 元，槓桿比率： 7.1

京東熊證 50253 ，收回價： 240 元，槓桿比率： 6.9

舜光牛證 51266 ，收回價： 75 元，槓桿比率： 4.7

舜光熊證 68802 ，收回價： 108 元，槓桿比率： 3.4

匯豐牛證 56957 ，收回價： 44 元，槓桿比率： 13.6

匯豐牛證 55890 ，收回價： 40 元，槓桿比率： 5.9

匯豐熊證 68018 ，收回價： 51 元，槓桿比率： 8.1

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。