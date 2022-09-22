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專家觀點>瑞通

恒指曾跌穿萬八關創逾十年低、資金一面倒開牛 舜宇即市拗腰彈、好倉明顯獲利離場

標籤：瑞通

聯儲局加息0.75厘，委員預計今年餘下兩次會議將合共再加息1.25厘。美股隔晚創逾3個月新低，道指收報30183點，跌522(1.7%)，納指亦跌1.8%

俄羅斯總統普京宣布展開局部軍事動員，市場避險情緒升溫。恒指昨低開142點於18638點後持續受壓，最多挫346點，低見18434點，再創超過半年低位，全日收跌336(1.8%)，報18444點。大市成交增至813億港元(下同)

恒指反彈一日後再度回軟，14RSI跌至33.98MACD熊差再度擴闊，慢隨機指數在超賣區內維持沽貨信號，保力加通道底繼續拉開。

恒指今早曾挫逾400點，曾失守18000點水平，創逾十年新低，反彈阻力留意10天線(18891)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾8300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1.1億元，反映投資者預期疲弱的港股將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價1800018099點，最多資金流入之收回價為1750017599點；而熊證街貨重貨區為收回價19500點至19599點，最多資金流入之收回價為18700點至18799點。

恒生科技指數昨曾跌至3733點，創逾6個月低，收報3737點，跌116(3%)14RSI跌至31.32MACD熊差再度擴闊。科指今早跌逾100點，下試3,600點，後市支持留意3月低位3463點。昨有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉亦有逾60萬元淨流出。

國企指數上日盤中曾跌至6265點的3月中以來低位，全日收報6267點，跌138(2.2%)14RSI跌至33.88MACD熊差再度擴闊。國指今早跌逾100點，回落至6200點以下整固，暫守3月低位6051點。昨有逾10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

京東集團（09618）昨最低見217.4元，收挫2.9%218.4元。今早一度挫逾4%，曾失210元，創近4個月低。昨有近210萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有超過340萬元淨流出。

券商引述舜宇光學（02382）管理層指手機需求疲弱及規格升級停滯，料今年難有明顯復甦。舜宇上日應聲下挫10.5%，收報85.6元，盤中低見85.1元的3年低位，是跌幅最大的恒指及科指成份股，並創六連跌。今早非常波動，開市早段一度瀉逾7%，跌穿80元，其後跌幅收窄兼倒升，重上87元。昨有2.69億元北水淨沽出舜宇，是最多北水淨賣出個股。輪證資金流方面，超過310萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。

銀行股傳統上受惠息差擴闊，不過滙豐控股（00005）連升三日後，昨一度回吐2.3%47.25元，全日維持近2%的跌幅，報47.4元，連失10天和20天線。今早跌逾2%，回落至46元，是逾4個月低位。昨有超過730萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾40萬元淨流出。

水泥建材股被拋售。海螺水泥（00914）昨收挫3.7%27.45元，盤中低見27.15元創逾三年低位。今早曾低走3%，跌破27元，暫錄五連跌。中國建材（03323）亦創超過兩年低，昨低見6.47元，收報6.51元，下挫4.4%。今早曾跌逾4%，低見6.22元，暫連跌五個交易日。上日有近10萬元淨流入海螺認購證，中國建材認購證亦有小量資金淨流入。

[瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購21420，行使價：20000點，20231月到期，實際槓桿：9.6

 

恒指貼價、中短期沽12470，行使價：17800點，202212月到期，實際槓桿：8

 

恒科輕微價外、中短期購15722，行使價：4000點，202212月到期，實際槓桿：6.7

 

恒科價外、長期購23892，行使價：4400點，20236月到期，實際槓桿：4.5

 

恒科價內、長期沽23894，行使價：3800點，20236月到期，實際槓桿：3

 

國指價外、中年期購16087，行使價：7900點，20233月到期，實際槓桿：9.8

 

國指價內、中短期沽28203，行使價：7850點，202212月到期，實際槓桿：3.2

 

京東價外、中短期購22890，行使價：265元，20232月到期，實際槓桿：5.6

 

京東輕微價外、中短期沽23334，行使價：188元，20233月到期，實際槓桿：3.5

 

舜光輕微價外、中年期購23891，行使價：100元，20234月到期，實際槓桿：3.5

 

舜光價內、中短期沽16405，行使價：100元，20231月到期，實際槓桿：2.4

 

匯豐輕微價外、中年期購24539，行使價：50.88元，20233月到期，實際槓桿：7.6

 

匯豐輕微價外、中短期沽20377，行使價：42元，20231月到期，實際槓桿：6.9

 

海螺價外、中年期購24646，行使價：32.88元，20233月到期，實際槓桿：5.9

 

國材價外、長期購22618，行使價：8元，20239月到期，實際槓桿：3.7

 

新地輕微價外、長期購28262，行使價：99.98元，20236月到期，實際槓桿：7.6

 

新地價外、中年期沽24858，行使價：76.67元，20234月到期，實際槓桿：7.8

 

 

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證57432，收回價：17500點，槓桿比率：21.1

 

恒指熊證50365，收回價：18600點，槓桿比率：33

 

恒科牛證59895，收回價：3100點，槓桿比率：5

 

恒科熊證68803，收回價：4300點，槓桿比率：5.1

 

國指牛證61737，收回價：5700點，槓桿比率：8.7

 

國指熊證65485，收回價：7000點，槓桿比率：7

 

京東牛證56500，收回價：190元，槓桿比率：7.1

 

京東熊證50253，收回價：240元，槓桿比率：6.9

 

舜光牛證51266，收回價：75元，槓桿比率：4.7

 

舜光熊證68802，收回價：108元，槓桿比率：3.4

 

匯豐牛證56957，收回價：44元，槓桿比率：13.6

 

匯豐牛證55890，收回價：40元，槓桿比率：5.9

 

匯豐熊證68018，收回價：51元，槓桿比率：8.1

 

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。