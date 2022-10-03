恒指再試17000支持、資金開16400至16600點收回牛 比亞迪再跌穿190元、資金即市追淡倉

美國 8 月核心物價高於預期，投資者憂慮聯儲局將繼續大幅加息。美股上周五下挫，道指收報 28725 點，跌 500 點 ( 或 1.7%) ，納指跌 1.5% 。

恒指上周五好淡爭持，早段最多升 178 點至 17344 點的日內高位，其後一度倒跌 149 點，低見 17016 點，再創近 11 年新低，午後逐步收復失地，全日收報 17222 點，升 56 點 ( 或 0.3%) 。北水暫停下，大市成交進一步縮減至 849 億港元 ( 下同 ) 。

恒指結束兩連跌，重返保力加通道內， 14 日 RSI 回升至 23.5 ， MACD 熊差開始收窄，慢隨機指數則續處超賣區。

恒指今早反覆，早段曾再度回落，跌逾 100 點至 17100 點以下，其後一度倒升上 17200 點之上。短期留意 17000 點關口的支持力度，反彈阻力或可參考 17500 點水平。恒指好倉 ( 牛證及認購權證 ) 上周五錄淨流入逾 2700 萬元；恒指淡倉 ( 熊證及認沽權證 ) 錄淨流入近 360 萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價 16500 至 16599 點，最多資金流入之收回價為 16800 至 16899 點；而熊證街貨重貨區為收回價 17800 點至 17899 點，最多資金流入之收回價為 17600 點至 17699 點。

恒生科技指數上周五反覆偏軟，曾創出 3385 點的歷史新低，全日收報 3450 點，跌 32 點 ( 或 0.9%) ，錄三連跌。 14 日 RSI 跌至 25.78 ， MACD 熊差繼續擴闊。科指今早跌勢未止，下試 3,400 點。上周五有逾 100 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾 10 萬元淨流入。

國企指數上周五高開後遇阻，最多倒跌 76 點至 5835 點，再跌至 2008 年以來低位，其後獲承接，全日收報 5914 點，微升 1 點 ( 或 0.03%) 。 14 日 RSI 微升至 25.59 ， MACD 熊差稍為收窄。國指今早於 5900 點以下整固。上周五有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

汽車股上周五受壓。比亞迪股份 （01211） 最多挫近 6% ，低見 188.8 元的超過半年低位，全日收跌 3.2% 於 194.4 元，連跌 3 個交易日。比亞迪半導體深圳創業板上市審核因財務資料過有效期而再次中止。比亞迪今早繼續低走逾 2% ，曾失 190 元。其輪證好倉在上周五錄近 400 萬元淨流入，淡倉則有逾 340 萬元淨流出。

港交所 （00388） 上周五曾跌 1.3% 至 266 元的創逾兩年低位，其後一度轉升逼近 274 元，全日平收於 269.6 元。今早繼續尋底，低見 263 元水平，跌幅超過 2% 。上周五有逾 110 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近 130 萬元淨流出。

中國階段性放寬房貸利率下限，內銀股轉強。建設銀行 （00939） 上周五以 4.54 元的接近全日高位收市，上漲 2.9% ，終止四連跌。今早回落逾 1% ，於 4.5 元以下整固。上周五其輪證好倉錄逾 40 萬元淨流出，淡倉則有約 30 萬元淨流入。

中國平安 （02318） 同樣結束四連跌走勢，上周五曾漲近 4% ，高見 39.85 元，收報 39.2 元，升 2.2% 。今早反覆走軟，低位失守 39 元。上周五分別有逾 40 萬元和逾 20 萬元資金淨流出其輪證好倉和淡倉。

瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘 ]

瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中年期購 24709 ，行使價： 18000 點， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 6.5

恒指輕微價外、短期沽 15723 ，行使價： 15920 點， 2022 年 11 月到期，實際槓桿： 9.4

恒科輕微價外、短期購 15722 ，行使價： 4000 點， 2022 年 12 月到期，實際槓桿： 7.6

恒科價內、中年期沽 23894 ，行使價： 3800 點， 2023 年 6 月到期，實際槓桿： 2.4

比迪價外、中短期購 24535 ，行使價： 250 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 5.1

比迪價外、中短期沽 24546 ，行使價： 158.78 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 3.1

港交輕微價外、中年期購 25003 ，行使價： 300 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 6.7

港交輕微價外、中年期沽 24921 ，行使價： 250 元， 2023 年 4 月到期，實際槓桿： 4.8

建行輕微價外、中短期購 21275 ，行使價： 5.1 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 9.8

建行輕微價外、長期沽 21273 ，行使價： 4.08 元， 2023 年 7 月到期，實際槓桿： 4.8

平保價外、中短期購 25413 ，行使價： 50.88 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 6.7

平保輕微價外、中短期沽 25414 ，行使價： 36 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 3.8

美團價外、中短期購 24124 ，行使價： 205 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 4.5

美團價外、中短期沽 23414 ，行使價： 128 元， 2023 年 2 月到期，實際槓桿： 3.7

京東輕微價外、中短期購 24537 ，行使價： 220 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 4

京東貼價、中短期沽 23334 ，行使價： 188 元， 2023 年 3 月到期，實際槓桿： 3.3

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證 51818 ，收回價： 16600 點，槓桿比率： 20.5

恒指熊證 51806 ，收回價： 17700 點，槓桿比率： 28.2

恒科牛證 59895 ，收回價： 3100 點，槓桿比率： 6.6

恒科熊證 51796 ，收回價： 3700 點，槓桿比率： 10.2

國指牛證 59162 ，收回價： 5300 點，槓桿比率： 7.1

國指熊證 51083 ，收回價： 6600 點，槓桿比率： 7.2

比迪牛證 51081 ，收回價： 177 元，槓桿比率： 8.2

比迪熊證 50255 ，收回價： 228 元，槓桿比率： 5.2

港交牛證 68799 ，收回價： 240 元，槓桿比率： 8.2

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平保牛證 63872 ，收回價： 36 元，槓桿比率： 9.7

平保熊證 51082 ，收回價： 45 元，槓桿比率： 5.6

美團牛證 51809 ，收回價： 150 元，槓桿比率： 8.4

美團熊證 68539 ，收回價： 188 元，槓桿比率： 6.2

京東牛證 50616 ，收回價： 180 元，槓桿比率： 8.7

京東熊證 51801 ，收回價： 216 元，槓桿比率： 7.4

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