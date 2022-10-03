恒指再試17000支持、資金開16400至16600點收回牛 比亞迪再跌穿190元、資金即市追淡倉

美國8月核心物價高於預期，投資者憂慮聯儲局將繼續大幅加息。美股上周五下挫，道指收報28725點，跌500點(或1.7%)，納指跌1.5%。
恒指上周五好淡爭持，早段最多升178點至17344點的日內高位，其後一度倒跌149點，低見17016點，再創近11年新低，午後逐步收復失地，全日收報17222點，升56點(或0.3%)。北水暫停下，大市成交進一步縮減至849億港元(下同)。
恒指結束兩連跌，重返保力加通道內，14日RSI回升至23.5，MACD熊差開始收窄，慢隨機指數則續處超賣區。
恒指今早反覆，早段曾再度回落，跌逾100點至17100點以下，其後一度倒升上17200點之上。短期留意17000點關口的支持力度，反彈阻力或可參考17500點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五錄淨流入逾2700萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入近360萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價16500至16599點，最多資金流入之收回價為16800至16899點；而熊證街貨重貨區為收回價17800點至17899點，最多資金流入之收回價為17600點至17699點。
恒生科技指數上周五反覆偏軟，曾創出3385點的歷史新低，全日收報3450點，跌32點(或0.9%)，錄三連跌。14日RSI跌至25.78，MACD熊差繼續擴闊。科指今早跌勢未止，下試3,400點。上周五有逾100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾10萬元淨流入。
國企指數上周五高開後遇阻，最多倒跌76點至5835點，再跌至2008年以來低位，其後獲承接，全日收報5914點，微升1點(或0.03%)。14日RSI微升至25.59，MACD熊差稍為收窄。國指今早於5900點以下整固。上周五有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流入。
汽車股上周五受壓。比亞迪股份（01211）最多挫近6%，低見188.8元的超過半年低位，全日收跌3.2%於194.4元，連跌3個交易日。比亞迪半導體深圳創業板上市審核因財務資料過有效期而再次中止。比亞迪今早繼續低走逾2%，曾失190元。其輪證好倉在上周五錄近400萬元淨流入，淡倉則有逾340萬元淨流出。
港交所（00388）上周五曾跌1.3%至266元的創逾兩年低位，其後一度轉升逼近274元，全日平收於269.6元。今早繼續尋底，低見263元水平，跌幅超過2%。上周五有逾110萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近130萬元淨流出。
中國階段性放寬房貸利率下限，內銀股轉強。建設銀行（00939）上周五以4.54元的接近全日高位收市，上漲2.9%，終止四連跌。今早回落逾1%，於4.5元以下整固。上周五其輪證好倉錄逾40萬元淨流出，淡倉則有約30萬元淨流入。
中國平安（02318）同樣結束四連跌走勢，上周五曾漲近4%，高見39.85元，收報39.2元，升2.2%。今早反覆走軟，低位失守39元。上周五分別有逾40萬元和逾20萬元資金淨流出其輪證好倉和淡倉。
瑞通認股證牛熊證上市產品銷售部董事 葉文炘]
恒指貼價、中年期購24709，行使價：18000點，2023年4月到期，實際槓桿：6.5
恒指輕微價外、短期沽15723，行使價：15920點，2022年11月到期，實際槓桿：9.4
恒科輕微價外、短期購15722，行使價：4000點，2022年12月到期，實際槓桿：7.6
恒科價內、中年期沽23894，行使價：3800點，2023年6月到期，實際槓桿：2.4
比迪價外、中短期購24535，行使價：250元，2023年3月到期，實際槓桿：5.1
比迪價外、中短期沽24546，行使價：158.78元，2023年3月到期，實際槓桿：3.1
港交輕微價外、中年期購25003，行使價：300元，2023年4月到期，實際槓桿：6.7
港交輕微價外、中年期沽24921，行使價：250元，2023年4月到期，實際槓桿：4.8
建行輕微價外、中短期購21275，行使價：5.1元，2023年3月到期，實際槓桿：9.8
建行輕微價外、長期沽21273，行使價：4.08元，2023年7月到期，實際槓桿：4.8
平保價外、中短期購25413，行使價：50.88元，2023年3月到期，實際槓桿：6.7
平保輕微價外、中短期沽25414，行使價：36元，2023年3月到期，實際槓桿：3.8
美團價外、中短期購24124，行使價：205元，2023年3月到期，實際槓桿：4.5
美團價外、中短期沽23414，行使價：128元，2023年2月到期，實際槓桿：3.7
京東輕微價外、中短期購24537，行使價：220元，2023年3月到期，實際槓桿：4
京東貼價、中短期沽23334，行使價：188元，2023年3月到期，實際槓桿：3.3
恒指牛證51818，收回價：16600點，槓桿比率：20.5
恒指熊證51806，收回價：17700點，槓桿比率：28.2
恒科牛證59895，收回價：3100點，槓桿比率：6.6
恒科熊證51796，收回價：3700點，槓桿比率：10.2
國指牛證59162，收回價：5300點，槓桿比率：7.1
國指熊證51083，收回價：6600點，槓桿比率：7.2
比迪牛證51081，收回價：177元，槓桿比率：8.2
比迪熊證50255，收回價：228元，槓桿比率：5.2
港交牛證68799，收回價：240元，槓桿比率：8.2
港交熊證51078，收回價：298元，槓桿比率：7.6
建行牛證60101，收回價：4.2元，槓桿比率：9.5
建行熊證67230，收回價：5.1元，槓桿比率：6.2
平保牛證63872，收回價：36元，槓桿比率：9.7
平保熊證51082，收回價：45元，槓桿比率：5.6
美團牛證51809，收回價：150元，槓桿比率：8.4
美團熊證68539，收回價：188元，槓桿比率：6.2
京東牛證50616，收回價：180元，槓桿比率：8.7
京東熊證51801，收回價：216元，槓桿比率：7.4
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。