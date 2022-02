意料之外的CryptoPunks再創新高

兩個多月前,寫過《投資CryptoPunks回報高 風險也高》一文,並引用過一篇名為《Alternative Investments in the Fintech Era: The Risk and Return of Non-fungible Token (NFT)》的學術研究:

In general, we find that NFTs have higher returns than traditional financial assets. Yet, investing in NFTs comes along with extremely high volatility. The average monthly returns on NFTs range from 6.10% to 44.11%. But their standard deviations fluctuate between 44.35% and 74.57%, leading to a Sharpe ratio comparable to the NASDAQ index.

研究的數據,其實來自2017年6月至2021年5月CryptoPunks的交易數據。方法是這樣的,先製作一個指數,一個加密藝術的價格指數。市場上的藝術品價格指數,最為人熟悉的是蘇富比的「梅摩藝術品指數」(Mei Moses Art Indices)。這梅摩藝術品指數,是追蹤少數重複交易中有價有市的藝術品而制訂,因此對大量收藏那些經常在拍賣行有重複交易的藝術品的藏家有一定參考作用。另一更傳統的方法,是以類似中原樓價指數採用hedonic regression去估算每件藝術品一些「特徵」(包括作者年齡、作品大小等)之價,從而預測每件藝術品升值潛力。透過這個方法去製訂藝術品指數,挑選「特徵」時很考分析員的功夫,因為真假、優劣、重要性、市場接受性皆影響每件藝術品的市價。回說加密藝術的價格指數,便是用上了這個傳統統計方法。

研究發現,不同特徵的罕有度及美態對價格及投資回報有不同影響。外星人頭像最罕有,價格亦最高。其次是人猿和殭屍。另一方面,最值錢的特徵,分別是:(1) Beanie;(2) Pilot Helmet;(3) Tiara;(4) Choker;(5) Orange Side;(6) Buck Teeth;(7) Welding Googles;(8) Pigtails;(9) Pink With Hat;(10) Top Hat。而最不值錢的特徵,分別是:(1) Stringy Hair;(2) Bandana;(3) Frumpy Hair;(4) Mohawk;(5) Peak Spike;(6) Headband;(7) Shaved Head;(8) Messy Hair;(9) Knitted Cap;(10) Wild Hair。早前余文樂在佳士得以3385萬港元拍出的CryptoPunk #9997,便是88幅殭屍頭像之一,兩個特徵分別是Front Beard和Cap Forward,都不是頭十位最值錢的特徵。

幾日前,CryptoPunks的成交價再創新高。編號#5822的外星人頭像,以8,000以太幣(即2370萬美元)成交。除了是最罕有的外星人(只有9個),這頭像的唯一特徵(333個只有一個特徵)竟然是絕非罕有的Bandana(481個有此特徵),亦是十大最不值錢的特徵之一!

