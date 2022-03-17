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專家觀點>徐家健

NFT暫難有被動投資工具

（Presented by WAW Creation）股神巴菲特說過：「Our favorite holding period is forever.」永遠持有什麼？答案是管理完善而市價被低估的優質股。然而，假如你不是股神，如何挑選優質股呢？另一位專家，當代金融學大師夏普（William Sharpe）一次訪問中他這樣解釋無須揀股的被動投資（Passive Investing）有何好處。一動不如一靜，這諾貝爾獎得主建議投資者長揸指數基金。長揸指數基金背後的經濟邏輯，可透過複雜的資本資產定價模型去證明，亦可從以下簡單的算術運算得出：扣除費用前，主動投資的平均回報與被動投資的平均回報會相同（因為大市回報就是主動投資回報與被動投資回報的平均數），扣除費用後，主動投資的平均回報比被動投資的平均回報低。指數基金的特點，是周轉率低交易費用亦低，因為被動式㨂股就是覆蓋整個市場。在發掘錯價（mispricing）與分散風險（risk diversification）之間，夏普建議後者。換句話，諾獎得主亦建議投資者做個股壇藏家，只是收藏的並非專家鑑定的優質股，而是把收藏風險分散到整個市場。

這是被動投資與主動投資之爭。巴菲特不滿的，其實是華爾街的基金經理賺到盡。因此股神建議一般股民要不扮專家，「我係股神你唔係」，一般股民都是投資交易費用低的指數基金吧。股神巴菲特往績如何有數得計，諾獎得主夏普在1966年成名前分析互惠基金表現時，提出以「回報對波幅比率」（reward-to-variability ratio）的標準去衡量基金表現。顧名思義，此比率的計算方式是平均回報率，減無風險回報率，再除以標準差，即代表每一單位風險可獲得的超額回報。這個回報對波幅比率，就是今天金融界最流行的指標Sharpe Ratio (SR)。其他條件不變下，SR愈高表示基金操作表現愈好。成名前，夏普比較過1954至1963年34隻互惠基金的投資表現，發現其SR由最低的0.43到最高的0.78，而平均數為0.63。相比之下，1976至2011年間，巴菲特投資旗艦巴郡的醒目指數(SR)為0.76，同期所有基金的SR中位數卻只得0.37，而個別股票的SR中位數更只有0.31。換句話，近40年間巴郡平均每年的超額回報為19%，是大市6.1%的幾倍！

投資NFT前應多做功課

近期一項有關NFT投資回報及風險研究發現：

The average monthly returns on NFTs range from 6.10% to 44.11%. But their standard deviations fluctuate between 44.35% and 74.57%, leading to a Sharpe ratio comparable to the NASDAQ index.

與投資納斯達克指數相若，比較的原來是投資CryptoPunks。問題來了，什麼才是NFT的大市呢？今天投資CryptoPunks，多少是事後孔明。市場上沒有投資價值的NFT太多了。沒有上市機制把關，市場上良莠不齊的NFT項目，要像投資股票市場的指數基金暫時根本是不可能。目前為止，NFT還未算一個成熟的投資市場。想比人早行一步，投資NFT時我們即使不是V神(以太坊創辦人)，亦要先主動多做一點功課。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0