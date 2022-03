NFT暫難有被動投資工具

這是被動投資與主動投資之爭。巴菲特不滿的,其實是華爾街的基金經理賺到盡。因此股神建議一般股民要不扮專家,「我係股神你唔係」,一般股民都是投資交易費用低的指數基金吧。股神巴菲特往績如何有數得計,諾獎得主夏普在1966年成名前分析互惠基金表現時,提出以「回報對波幅比率」(reward-to-variability ratio)的標準去衡量基金表現。顧名思義,此比率的計算方式是平均回報率,減無風險回報率,再除以標準差,即代表每一單位風險可獲得的超額回報。這個回報對波幅比率,就是今天金融界最流行的指標Sharpe Ratio (SR)。其他條件不變下,SR愈高表示基金操作表現愈好。成名前,夏普比較過1954至1963年34隻互惠基金的投資表現,發現其SR由最低的0.43到最高的0.78,而平均數為0.63。相比之下,1976至2011年間,巴菲特投資旗艦巴郡的醒目指數(SR)為0.76,同期所有基金的SR中位數卻只得0.37,而個別股票的SR中位數更只有0.31。換句話,近40年間巴郡平均每年的超額回報為19%,是大市6.1%的幾倍!

投資NFT前應多做功課

近期一項有關NFT投資回報及風險研究發現:

The average monthly returns on NFTs range from 6.10% to 44.11%. But their standard deviations fluctuate between 44.35% and 74.57%, leading to a Sharpe ratio comparable to the NASDAQ index.

與投資納斯達克指數相若,比較的原來是投資CryptoPunks。問題來了,什麼才是NFT的大市呢?今天投資CryptoPunks,多少是事後孔明。市場上沒有投資價值的NFT太多了。沒有上市機制把關,市場上良莠不齊的NFT項目,要像投資股票市場的指數基金暫時根本是不可能。目前為止,NFT還未算一個成熟的投資市場。想比人早行一步,投資NFT時我們即使不是V神(以太坊創辦人),亦要先主動多做一點功課。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0