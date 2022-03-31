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專家觀點>徐家健

九龍人的形成

（Presented by WAW Creation）2022年4月1日，見證九龍人的形成。

葛楚史坦（Gertrude Stein）說過：作家必須有兩個國家，一個是她所屬的，另一個是她實際生活的。20世紀初，這位美國作家在巴黎的花街27號寫了現代文學經典《美國人的形成》。想當年，在巴黎的花街27號見證着美國人的形成，還有畢加索、海明威等。

一百年後，假如九龍是你的故鄉，哪裡才是你的祖國呢？

曾在左派大報讀過一篇叫《一任滄桑入寨城》的文章，作者江鄰跟我一樣對九龍情有獨鍾：「香港三大區域，如果說港島是商業文化的標本，新界是宗族文化的淵藪，九龍則是江湖文化的集大成者。我們知道，在相當長的時期裏，整個香港都被看作一個江湖。面對深不可測的江湖文化，港島、新界難免顯得有些單薄，九龍就豐富得多。從這個意義上講，九龍是最香港的地方。你只有真切地感受過九龍，理解了九龍，才能真正讀懂香港。」是的，九龍是最香港的地方。在九龍這個亦最具文化的江湖，曾經出了個「九龍皇帝」！曾灶財，一名街頭塗鴉者，一名作品在2003年威尼斯雙年展展出的街頭塗鴉者，曾經走遍街頭宣示自己對九龍的主權。一百年後，九龍人的形成要從葵涌說起。

去年某日，在九龍葵涌遇上MC仁。葵涌16樓，是一百年前的花街27號，一個文化氣氛極好的地方。第一天，阿仁向我介紹他過去廿多年來做過的街頭創作，包括他在曾灶財家的到此一遊。當亞洲塗鴉第一人遇上九龍皇帝，阿仁拍了一張從未公開的照片，曾灶財身分證的照片。觀念藝術創作者問：九龍皇帝也有身分證？後來，阿仁把這張曾灶財身分證照片送了給我。再後來，我們把「九龍皇帝」的身分證送了所有九龍人。

關於九龍皇帝的身分，阿仁的問題問得好。在經濟學者眼中，NFT從來就是虛擬世界確立產權的工具。有了產權，世界從此不再一樣。因此，我的回應是：在曾灶財的身分證照片上塗鴉，是對「九龍皇帝」最崇高的致敬。今個愚人節愚人娛己，把這塗鴉作品以NFT型式通街派，既還街頭文化於街頭，亦還「九龍皇帝」於九龍人。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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