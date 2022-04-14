玩謝九龍皇帝—複製的藝術

不是麥高維治（John Malkovich）。Being Kowloon Emperor，全民玩謝九龍皇帝，為的卻同樣是讓大家走進曾灶財的元宇宙，一個屬於九龍皇帝的虛擬國度。說過了，群眾和複製乃現代主義兩大元素。從那一分鐘開始，至今已有近1,500張九龍皇帝身分證的樣版被群眾複製。這個複製數字，將會隨群眾的參與不斷累積。有別於市場上其他NFT計劃，MC仁和我合作的《玩謝九龍皇帝》以香港人口7,482,000為上限，目標是向全港市民免費派發一人一張國王的ID。除了群眾的複製，還有群眾的二次創作，都是我們樂見的。KOWLOON RESURGO九龍重光郵票和九龍皇帝祝願世界和平兩個二次創作的NFT，真正做到愚人娛己。

失去「靈光」 藝術應政治化？

多次介紹過馬克思主義學者班雅明（Walter Benjamin）1935年的《機械複製時代的藝術作品》（The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction），這經典分析預視工業革命機械複製的量產年代亦是「靈光」（aura）消逝的年代，因為攝影或錄影等機械複製技術破壞了藝術創作「此時此地」的靈光。班雅明因此提倡，藝術在靈光消逝的年代應該政治化，並為無產階級服務。什麼是藝術？其實早在20世紀，概念藝術之父杜象（Marcel Duchamp）已提出「現成品」（Readymades）藝術。《L.H.O.O.Q.》便是在名畫《蒙娜麗莎》的複製品上塗鴉，這留着鬍子的蒙娜麗莎應該是最早期的一件二次創作藝術品。半個世紀後，藝術圈有普普藝術的安迪華荷把杜象和班雅明的理念發揚光大。一面是美國國父華盛頓，另一面是In God We Trust，玩謝國父背後的消費主義算是把政治美學化吧，華荷卻未有把藝術政治化。

九龍皇帝身分證重拾藝術「靈光」

同一個上世紀60年代，真正把藝術政治化付諸實行的可能是文革藝術。彭麗君在《複製的藝術》這樣總結文革時期的複製藝術：「中共製造一些建基於人民經驗的典範；然後，人民消費這些典範，既複製典範，同時自己也成為（讓別人複製的）典範。」換句說，文革藝術之中的群眾參與和藝術複製，並非完全自上而下的。又再半個世紀之後，九龍皇帝的身分證這現成品，先塗鴉後複製再二創，已消逝的靈光因區塊鏈技術得以再次發亮。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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