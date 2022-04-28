（Presented by WAW Creation）從《蒙娜麗莎》到《L.H.O.O.Q.》，頭像在西方藝術的地位可謂舉足輕重。《蒙娜麗莎》的市價今天應該是數以十億計，把《蒙娜麗莎》二次創作的《L.H.O.O.Q.》估值也是千萬計吧。多得區塊鍵技術衍生的非同質化代幣NFT，加密藝術自去年起風頭一時無兩。又從CyrptoPunks到Bored Ape Yacht Club，頭像的「靈光」（aura）在數碼複製時代再次發亮。然而，《蒙娜麗莎》就是《蒙娜麗莎》，頭像在西方可以擁有舉足輕重的藝術價值，並不等於所有頭像都是《蒙娜麗莎》。同樣道理，加密藝術的頭像亦不是每個都是CyrptoPunks或Bored Ape Yacht Club。頭像NFT值錢與否，就如傳統頭像油畫一樣，視乎其藝術價值。

張五常「倉庫理論」證數碼頭像價值可無限

具藝術價值的頭像又如何定價的呢？根據張五常的「倉庫理論」，所有資產皆可以看為財富累積的倉庫。區塊鏈上，NFT以獨一無二的代幣形式永久記錄着此時此刻的交易，當然有條件成為資產。有趣的是，凡有生產力的資產其資產價值都有上限，而這上限就是預期收入的折現。只有毫無生產力的資產，因為我們無從以其產出的收入折現，作為財富累積的倉庫這類資產反而沒有上限。因此，傳統藝術的頭像油畫可以是價值沒有上限的倉庫，加密藝術的頭像JPG亦可以是價值沒有上限的倉庫。當然，沒有產出收入的支持，倉庫的穩固形成並不容易。根據大教授的「倉庫理論」，穩固形成的倉庫要有4個條件的支持：（一）可靠倉庫的形成是市場要有足夠而又可信的鑑證專家存在；（二）收藏品的數量要適當，不能太多，也不能太少；（三）成行成市重要；（四）一個稱得上是健全的倉庫，其藏品通常有該倉庫的風格或個性，或有自己的派別。歷史上，符合以上四大條件的藝術品收藏，包括西方文藝復興時期強調直線透視的傳統油畫。今天，當數碼複製遇上區塊鏈技術，加密藝術的數碼頭像為什麼不能成為價值沒有上限的倉庫呢？

會員認證NFT非作炒賣用途

回頭看，達文西的頭像油畫不是cap水之作。可能要到幾百年後，我們才能確定Bored Ape Yacht Club亦不是cap水之作。另一方面，有生產力的NFT，其資產價值反而有預期收入的折現作為上限。近日YouTube Channel《試當真》以新會員制模式推出NFT，收到的會員費將會投資在以下四大項目：（1）每日一片；（2）舞台劇；（3）藝員訓練班；（4）電影。而擁有該NFT的會員將有權享受一些特定的會員福利。這些預期之內的會員福利，折現後便成了該NFT價值的上限。換句話，作為會員認證，《試當真》的NFT真的不是用來炒賣的。