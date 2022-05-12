藝展在NFT泡沫爆破時

年多前，我向讀者介紹了張五常發明的倉庫理論：所有資產皆可以看為財富累積的倉庫，而毫無生產力的資產，因無從以其產出的收入折現，這類資產的價格反而沒有上限，但穩固形成的倉庫要有4個條件的支持：（一）可靠倉庫的形成是市場要有足夠而又可信的鑑證專家存在；（二）收藏品的數量要適當，不能太多，也不能太少；（三）成行成市重要；（四）一個稱得上是健全的倉庫，其藏品通常有該倉庫的風格或個性，或有自己的派別。大教授認為，西方19世紀的印象派畫作符合以上四大條件，是個穩固形成的倉庫。大教授未有告訴大家的，是印象派畫作的價格曾在80年代因日本經濟泡沫爆破而大起大落。

是的，穩固形成的倉庫，並不保證價格永遠只升不跌。NFT要成為一個可靠的倉庫，區塊鏈技術滿足了鑑證的第一個條件，除此之外，其他條件都視乎個別NFT的信譽和創作能力，不能一概而論。

數月前，我和MC仁合作推出的《玩謝九龍皇帝》NFT項目，將九龍皇帝曾灶財的身分證免費派給全港市民。700萬枚NFT免費派發，供應量之高沒有可能成為倉庫，而我們亦沒有這個打算。擁有這NFT的朋友，在NFT泡沫爆破時卻可以參加我和MC仁再度合作舉辦《九龍勁抽》藝術展覽的特別場，展覽簡介如下：

「以汗水為墨水，以九龍作畫布。五十年太久，只爭朝夕。

五十年不變，唯有九龍皇帝一次再一次向他大姐宣示主權。五十年太久？財叔留下的墨寶卻又一次再一次被右傾機會主義者抽水。寨城牆外的街頭，誰擁有九龍皇帝？在抽水抽著火水的火紅年代，除了水晶棺內盛載的集體回憶，九龍還有什麼文化值得留戀？

九龍勁抽，『抽水』 個『抽』。從國王的新衣抽到陰間NFT，抗爭精神被愈抽愈乾；又從九東洗到九西，塗鴉本色亦給愈洗愈白。繼續再繼續，MC仁的《九龍勁抽》展覽以二次文化回應這個需要繼續革命的時代。」

一個反抽水、冇粒水、有墨水、撐汗水的《九龍勁抽》，6月6日中環見！

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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