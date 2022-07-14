影響加密貨幣價格的基本因素

An asset class that’s 100% based on some sort of Greater Fool Theory that somebody’s going to pay more for it than I do.

加密貨幣是基於「博傻理論」的騙局，他對NFT的看法亦毫不客氣：

Obviously, expensive digital images of monkeys are going to improve the world immensely.

說過了，任何資產價格都受預期影響。擁有數以億元計藝術品收藏的蓋茨，當然知道藝術收藏品的價格也是由藏家的預期決定，這些價值連城的藝術品，又如何改進世界呢？根據大教授張五常的「倉庫理論」，本身毫無生產力的資產也是資產，而正因為本身沒有產出收入，作為財富累積的倉庫這類資產反而沒有上限。然而，穩固的倉庫不易形成，穩固形成的倉庫需要有4個條件的支持：（一）可靠倉庫的形成是市場要有足夠而又可信的鑑證專家存在；（二）收藏品的數量要適當，不能太多，也不能太少；（三）成行成市重要；（四）一個稱得上是健全的倉庫，其藏品通常有該倉庫的風格或個性，或有自己的派別。

不要誤會，我不是說猿人頭像是穩固的倉庫。然而，即使沒有產出和收入，穩固形成的倉庫亦有其基本因素。讀書讀壞腦的人就是搞不清楚，資產價格是產出收入的折現，因此產出收入和折現率成為決定資產價格的基本因素，也是經濟學者先提出後驗證的。為什麼倉庫理論的基本因素不是基本因素？

實證為本，一篇名為《Do Fundamentals Drive Cryptocurrency Prices?》的學術研究發現：

We examine if two fundamental blockchain characteristics affect cryptocurrency prices. They are computing power (hashrate) and network (number of users), which are related to blockchain trustworthiness and transaction benefits. We find a significant long-run relationship between these characteristics and the prices of prominent cryptocurrencies. We also document that cryptocurrency returns are exposed to fundamental-based risk factors related to aggregate computing power and network, even after controlling for Bitcoin return and cryptocurrency momentum.

計算能力和網路，都是影響加密貨幣價格的基本因素。前者，影響區塊鏈的可信度；後者，影響加密貨幣作為交易媒體的方便度。比特幣之所以還未被廣泛接受為有效的交易媒體，個別政府的打壓固然是原因之一，計算能力、網路，加上迅速的交易驗證和穩定的貨幣匯率，都是有待改善的基本因素。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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