影響加密貨幣價格的基本因素

An asset class that’s 100% based on some sort of Greater Fool Theory that somebody’s going to pay more for it than I do.

加密貨幣是基於「博傻理論」的騙局,他對NFT的看法亦毫不客氣:

Obviously, expensive digital images of monkeys are going to improve the world immensely.

說過了,任何資產價格都受預期影響。擁有數以億元計藝術品收藏的蓋茨,當然知道藝術收藏品的價格也是由藏家的預期決定,這些價值連城的藝術品,又如何改進世界呢?根據大教授張五常的「倉庫理論」,本身毫無生產力的資產也是資產,而正因為本身沒有產出收入,作為財富累積的倉庫這類資產反而沒有上限。然而,穩固的倉庫不易形成,穩固形成的倉庫需要有4個條件的支持:(一)可靠倉庫的形成是市場要有足夠而又可信的鑑證專家存在;(二)收藏品的數量要適當,不能太多,也不能太少;(三)成行成市重要;(四)一個稱得上是健全的倉庫,其藏品通常有該倉庫的風格或個性,或有自己的派別。

不要誤會,我不是說猿人頭像是穩固的倉庫。然而,即使沒有產出和收入,穩固形成的倉庫亦有其基本因素。讀書讀壞腦的人就是搞不清楚,資產價格是產出收入的折現,因此產出收入和折現率成為決定資產價格的基本因素,也是經濟學者先提出後驗證的。為什麼倉庫理論的基本因素不是基本因素?

實證為本,一篇名為《Do Fundamentals Drive Cryptocurrency Prices?》的學術研究發現:

We examine if two fundamental blockchain characteristics affect cryptocurrency prices. They are computing power (hashrate) and network (number of users), which are related to blockchain trustworthiness and transaction benefits. We find a significant long-run relationship between these characteristics and the prices of prominent cryptocurrencies. We also document that cryptocurrency returns are exposed to fundamental-based risk factors related to aggregate computing power and network, even after controlling for Bitcoin return and cryptocurrency momentum.

計算能力和網路,都是影響加密貨幣價格的基本因素。前者,影響區塊鏈的可信度;後者,影響加密貨幣作為交易媒體的方便度。比特幣之所以還未被廣泛接受為有效的交易媒體,個別政府的打壓固然是原因之一,計算能力、網路,加上迅速的交易驗證和穩定的貨幣匯率,都是有待改善的基本因素。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

