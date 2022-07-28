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專家觀點>徐家健

藝術市場上的藍威寶

（Presented by WAW Creation）說過了，NFT的功能是透過區塊鏈技術在虛擬經濟確立產權。明報文化館推出的曾灶財NFT，記錄有關九龍皇帝的新聞也傳承香港的塗鴉藝術歷史。當中一篇名為《皇帝墨寶今拍賣 料2萬成交》的報道，發表日期是2004年10月31日：

7年前，劉健威把曾灶財拉進藝術圈，坊間對於其作品是否藝術？級數如何？一直爭爭拗不休。曾灶財墨寶去年獲現代藝術殿堂展覽「威尼斯雙年展」垂青，可說是一個里程碑。今日，拍賣行蘇富比也看上曾灶財，蘇富比「中國當代藝術」負責人林家如解釋，曾已80多歲，不方便走路，作品已消失於街頭，拍賣品是一張街頭舊照與其木板手繪書法合併，希望帶出「曾氏塗鴉在高度發展的香港產生的衝擊」。林又指曾灶財的作品是「塗鴉藝術」，早爲外國接受，且有數個客戶表示有興趣，預計今日拍賣的眞迹能以2萬多元出售。

這是有關九龍皇帝塗鴉藝術走入主流藝術市場的第一篇報道。十多年後的今天，曾灶財的作品早已升價十倍。明碼實價的拍賣行交易，記錄了市場如何記住曾灶財。原來，當劉健威於1997年當把曾灶財拉進藝術圈，他一位親戚的回應方式是—佢係黐線佬喎。從街頭黐線佬到畫廊藝術家，升價十倍的九龍皇帝經歴了什麼？

據說，早在60年代以九龍皇帝自居的曾灶財曾被港英政府送往青山醫院，原因是他用石頭擲碎了彩虹郵政局的玻璃窗。又據說，「精神病」和「藍威寶廣告」是年輕人對曾灶財集體回憶。半世紀風風雨雨不改，五十年瘋瘋癲癲不變，從九龍城寨被快速消失到九龍皇帝被洗刷一空，內地策展人歐寧寫的《香港瘋癲史》，既是緬懷瘋癲國度，亦是悼念黐線國王。曾幾何時，曾灶財企圖飛越瘋人院，在無主之地發一個春秋大夢。曾灶財的游擊行動如同一個移動的九龍城寨，是歐寧說的。當作者已死，三不管的九龍城寨變了三不像的江南園林，同樣無皇管的九龍皇帝亦變了藍威寶的精神代言人。

九龍皇帝的塗鴉，曾顛倒了香港的時空，讓港人看出它的來路。從昨日城寨遺址到今天皇帝墨寶，我們的集體回憶卻又被顛倒得面目全非。當博物館展出有價有市的曾灶財非塗鴉「墨寶」，汗水被粒水，塗鴉本色被洗白，是五十年太久的一國兩制？原來，直至回歸初期曾灶財的作品從沒有在官方認可場地展出過。多得2012年西九管理局購入非塗鴉非街頭的《無題（門）》，當時官方資料透露：「香港大學藝術系教授祈大衛認為，雖然曾的作品屬於街頭，但由於M+專注視覺文化（的展示），成為館藏亦可謂合適。」再仔細看看M+的22件曾灶財藏品，除了14件非塗鴉非街頭的書法作品，還有7張2003年拍攝2012印刷的照片，這些照片通通不是九龍皇帝在街上塗鴉的真實照片，而是曾灶財被委約創作《無題（門）》時拍攝的廣告照片。館內唯一一件塗鴉作品由市區重建局在2013年捐贈，可惜至今仍未公開展出。

傳承香港的塗鴉藝術歷史，重溫《皇帝墨寶今拍賣 料2萬成交》這篇報道時我不禁問，M+博物館有關曾灶財的21件視覺文化的委約創作，和市場上升價十倍的所謂「墨寶」，本質上跟「有藍威寶，間屋幾大都洗到」的電視廣告有什麼分別？

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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