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專家觀點>徐家健

Hip Hop + NFT 有幾難搞？

（Presented by WAW Creation）MC仁的NFT《KingSyanStar》，最近以10以太成交。在NFT市場一遍淡靜期間，這是一個奇蹟。是的，MC仁和他LMF的隊友，從來就是本地創造奇蹟的藝術文化人。

在一次訪問中，MC仁憶述：「曾灶財在世時，有一名時裝設計師將他的字畫當成花紋來做衫，有人就問這位設計師有否給予曾灶財版權費。」MC仁還覆述印象中那位設計師的回應：「給甚麼版權費？我在街上拍照得來的，整條街都有啊。」原來，回歸那年有時裝設計師把曾灶財塗鴉的「墨寶」移植到他的出品上，並聲稱在公眾地方出現的文字只屬於一種文字告示，並沒有任何版權可言。當年《蘋果日報》於是找來曾灶財向時裝設計師追數，皇帝又再次提筆，並寫下便條：「版權我專有，請給十萬元」。25年前那次追數，結果是不了了之。25年前今次追數，MC仁用霓虹光管勾劃曾灶財的筆跡：「版權我專有，請給十以太」。只是今時今日追數不再收陰司紙，而是收以太幣。《KingSyanStar》這件加密藝術作品是，就是把以霓虹光管勾劃追數裝置藝術品帶回街頭，與曾灶財的街頭塗鴉合照然後放上區塊鏈，目的是讓曾灶財塗雅被抽水被剝削的歷史記錄下來，永遠不會被刷掉。

說過了，塗鴉帶出兩個產權問題：首先，塗鴉作為一件街頭作品，作品的擁有權屬誰？是物業業主、政府機構，還是塗鴉創作者？另外，塗鴉作為一個藝術創作，與作品實物分開處理的還有版權問題。歐美的版權法例沒有列明違法創作的作品不受版權法例保障，問題卻往往出於作者不肯以真身承認創作，因此市場上有商家不問自取塗鴉作品的版權作為品牌宣傳。實際上，當代活躍的Banksy和Invader，一直能夠做到公民革命與有價有市並重。英年早逝的Jean-Michel Basquiat和Keith Haring，西方社會仍記得他們塗鴉藝術家的出身。

從街頭開始，歐美的塗鴉藝術家懂得利用市場延續公民革命。不單止塗鴉，整個Hip Hop文化也是如此。曾灶財呢？據說，「精神病」和「藍威寶廣告」是年輕人對曾灶財集體回憶。先把香港塗鴉史正確地重寫，然後以加密藝術形式放上「產權我專有」的區塊鏈，Hip Hop + NFT 是有得搞的。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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