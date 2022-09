淡市推出的本土NFT

留住香港味道,同事最近替本地紋身界老行尊「藝之繪」做了個訪問。幾十年來,「藝之繪」的紋身師見證着從社團龍虎鳳到潮流藝術的變遷。我這個年紀的人,身邊有紋身的朋友第一個紋身普遍都是幫襯這家老店。「藝之繪」的一位師傅說過,現時紋身已成了對自己歷史的記錄。是的,從社團龍虎鳳到潮流藝術的變遷,透過區塊鏈技術記載何嘗不是一段本地紋身史的記錄?Chynese Tattoo在OpenSea交易平台這樣自我介紹:

「Chynese Tattoo is among the first tattoo studios established in Hong Kong back in the 90s. Apprenticed from James Ho, HK’s first general tattoo artist, the studio in Kowloon Peninsula features one of the most authentic HK old-school tattoo artwork such as dragon, tiger, phoenix, Chinese divinity like the Buddha, Guanyin, Guan Yu etc. Our NFT collection includes some of the museum-grade original art piece with some 20 years of history, best representing the most unique HK tattoo craftsmanship and style.」

首次推出一套10款的NFT,經典紋身圖象包括《The Fire Dragon》、《Tiger Over The Cliff》、《Guan Yin》等等。市場怎樣看容易隨時間改變,這段有趣的本地紋身史卻肯定值得好好記錄下來。

另一個有趣的本土NFT項目,是《One Cool Collective》。未聽過?電影《明日戰記》你一定聽過甚至看過吧。沒有大肆宣傳的NFT項目這樣自我介紹:

「《OneCool Collective:明日戰記》為OneCool Collective首個面世的以太坊區塊鏈NFT系列。背後團隊為亞洲領先的全方位影視娛樂公司天下一集團和亞洲首家在世界各地擁有越四百名科技專才的Brand Tech集團Gusto Collective,我們致力創新,共同願景是突破實體化的第四面牆,把web3.0世界與多元化娛樂知識產權(IP)揉合,放眼建構可為社群和持有者創造長期價值的生態,打響頭炮的首個IP為亞洲科幻鉅片《明日戰記》,密切關注陸續登陸web3.0世界的IP吧!」

10,000 個獨特的 3D 虛擬化身 NFT,造型參考電影中的動力裝甲,並容許NFT持有者在所擁有的NFT中互換造型特徵,創作更獨特的NFT。據說,還有之後推出的《明日戰記:勇者集結》手機遊戲,讓持有者可以活用自己的NFT。這個本土NFT項目,創意可能比電影本身還要多。撐完香港電影,不妨留意一下這兩套真本土NFT。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0