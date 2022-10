當Banksy遇上NFT

樹大招風,《愛在垃圾桶中》拍出後不久,班克斯的另一作品《愛在空氣中》(Love is in the Air)被分為10,000個「粒子」,並以NFT銷售。然而,班克斯這件進入NFT市場的作品,其實並非他本人的創作,而是一家將現有藝術作品產權轉化為NFT的公司的主意。最近,再有另一受班克斯啟發的NFT計劃:

LCD LAB’s team created a collection of 1,000 Banksy inspired Radar Rats NFT on the Solana Blockchain. Each Radar Rat is unique and algorithmically generated using 70+ traits.

Each Radar Rats NFT holder will have to decide … Option A: Hold the Radar Rat NFT;Option B: Burn the NFT and get the Banksy art piece instantly shipped to you.

今個NFT計劃背後的班克斯作品,是1,000個班克斯圍牆酒店box set,而相應創作的1,000枚雷達鼠NFT,靈感來自班克斯早期以老鼠為題材的塗鴉。是的,模版塗鴉、社會議題,都是班克斯的創作特色,以老鼠為題材的模版塗鴉便是個例子。圏外人卻有所不知,作為最著名的塗鴉藝術家,這兩大創作特色的原創性卻一直被受質疑。我認識的法國塗鴉界朋友,對班克斯的創作其實有點不以為意。

來自法國的Blek le Rat,被稱為模版塗鴉之父,自80年代初活躍於巴黎街頭。據說,模版塗鴉之父以老鼠作為題材,因為老鼠是城市裡唯一自由的動物(the only free animal in the city),而老鼠到處傳播瘟疫亦像街頭藝術一樣(spreads the plague everywhere, just like street art)。兩個字母對調,rat就成了art。又據說,班克斯曾承認:Every time I think I've painted something slightly original, I find out that Blek le Rat has done it as well, only 20 years earlier。是的,Banksy之前有Blek le Rat,Blek le Rat之前再有Ernest Pignon-Ernest,這是後話。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0