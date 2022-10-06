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專家觀點>徐家健

當Banksy遇上NFT

（Presented by WAW Creation）當今世上，最著名的塗鴉藝術家應該是班克斯（Banksy）吧：2002年，他的塗鴉作品《汽球女孩》（Girl with a Ballon）最早在出現於倫敦街頭；2006年，他在市場推出多款複製版畫，之後一段時期同一系列的設計亦曾用作支持不同社會運動；2017年，《汽球女孩》被選為英國最受歡藝術作品；2018年，《汽球女孩》的複製版畫以1,000萬港元拍出，落槌一刻碎紙機裝置竟啟動自毀，《氣球女孩》變為《愛在垃圾桶中》（Love is in the Bin）；2021年，《愛在垃圾桶中》破記錄以超過1億港元拍出。

樹大招風，《愛在垃圾桶中》拍出後不久，班克斯的另一作品《愛在空氣中》（Love is in the Air）被分為10,000個「粒子」，並以NFT銷售。然而，班克斯這件進入NFT市場的作品，其實並非他本人的創作，而是一家將現有藝術作品產權轉化為NFT的公司的主意。最近，再有另一受班克斯啟發的NFT計劃：

  • LCD LAB’s team created a collection of 1,000 Banksy inspired Radar Rats NFT on the Solana Blockchain. Each Radar Rat is unique and algorithmically generated using 70+ traits.
  • Each Radar Rats NFT holder will have to decide … Option A: Hold the Radar Rat NFT；Option B: Burn the NFT and get the Banksy art piece instantly shipped to you.

今個NFT計劃背後的班克斯作品，是1,000個班克斯圍牆酒店box set，而相應創作的1,000枚雷達鼠NFT，靈感來自班克斯早期以老鼠為題材的塗鴉。是的，模版塗鴉、社會議題，都是班克斯的創作特色，以老鼠為題材的模版塗鴉便是個例子。圏外人卻有所不知，作為最著名的塗鴉藝術家，這兩大創作特色的原創性卻一直被受質疑。我認識的法國塗鴉界朋友，對班克斯的創作其實有點不以為意。

來自法國的Blek le Rat，被稱為模版塗鴉之父，自80年代初活躍於巴黎街頭。據說，模版塗鴉之父以老鼠作為題材，因為老鼠是城市裡唯一自由的動物（the only free animal in the city），而老鼠到處傳播瘟疫亦像街頭藝術一樣（spreads the plague everywhere, just like street art）。兩個字母對調，rat就成了art。又據說，班克斯曾承認：Every time I think I've painted something slightly original, I find out that Blek le Rat has done it as well, only 20 years earlier。是的，Banksy之前有Blek le Rat，Blek le Rat之前再有Ernest Pignon-Ernest，這是後話。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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