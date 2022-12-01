下一站是加密藝術中心？

1. 非同質化代幣（NFT）是一種近年新興的數碼資產擁有權。世界各 地的藝術創作者和公司都藉NFT建立社羣，並與擁有相同理念和目標的社羣互相聯繫。2022年，財庫局聯同負責投資推廣工作的投資推廣署在 年度旗艦活動「金融科技周」中推出NFT發行試驗計劃，以推廣使用NFT。

2. 發行的NFT會用作參加者的出席證明，參加者會透過區塊鏈技術 獲發送數碼徽章和紀念品。這次NFT發行安排簡便，即使入門者也能輕鬆上手。使用者可把NFT直接儲存在加密貨幣錢包內；倘若是剛開始接觸虛擬資產而尚未擁有加密貨幣錢包的使用者，則可暫時以電郵地址儲存，待日後再轉換成NFT。我們會在「金融科技周」為NFT持有者提供獨特體驗，讓他們打造自己在金擴增實境世界的虛擬化身，展開元宇宙體驗之旅。

3. 政府視此NFT發行活動為一個概念驗證項目，藉此鼓勵金融科技界和Web3社羣參與，並向他們展示我們決心推展金融創新。我們也會向 NFT持有者提供優惠，包括讓他們以優惠價購買來年的「金融科技周」入場門票，以及提早向他們發送通知，邀請他們參加其他金融科技活動（例如融科技概念驗證測試資助計劃分享會、金融科技培訓課程和其他 Fast Track和培育計劃）。

說過了，作為一種確立數碼世界產權的技術，NFT的應用主要分為加密藝術（包括遊戲）和電子認證兩大類：前者，什麼是藝術、什麼遊戲好玩？有待市場好好發掘；後者，除非是入場券這類一次性的認證服務，為耐用品（例如收藏品）作認證的挑戰是如何把NFT與實物捆綁。這兩項主要應用，都要靠市場摸着石頭過河，而作為市場的一份子，我樂見政府持開放態度容許甚至鼓勵我們摸着石頭過河。

政府應對NFT持開放態度

《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》公布後不久，先後有虛幣交易所或借貸平台宣布申請破產。我希望政府知道，申請破產是每個行業的公司都有可能發生的事，尤其當營運環境轉差。另外，NFT以至所有加密貨幣，其中心意念就是去中心化。先後申請破產的平台，卻是中心化的東西，本質與其他傳統金融交易所或借貸平台無異，亦不是加密貨幣本身的必要本質。因此，政府應保持其開放態度容許甚至鼓勵市場摸着石頭過河，讓香港有更大空間發展為加密藝術中心。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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