(1)可靠倉庫的形成是市場要有足夠而又可信的鑑證專家存在;

(2)收藏品的數量要適當,不能太多,也不能太少;

(3)成行成市重要;

(4)一個稱得上是健全的倉庫,其藏品通常有該倉庫的風格或個性,或有自己的派別。

歷史上,符合以上四大條件的藝術品收藏,例子有西方十九世紀的印象派畫作,和中國清朝乾隆的物品(包括他的收藏品、墨寶等)。問題是,NFT能否成為一個可靠的倉庫?事到如今,我仍然認為技術上區塊鏈是容易滿足有關鑑證的第一個條件。NFT的數量曾經很多,成行成市卻似乎可一不可再?至於NFT的風格或個性,我認為離發展成熟還有一段距離。說過了,NFT背後的區塊鏈技術,是互聯網世界幫助確立產權的一項技術。然而,即使產權得以確立,被確立產權的東西要有一定需求,健全的倉庫才能夠建立起來。年半多之後,NFT市場嚴重收縮。但由於技術上始終產權明確,最近市場上竟出現了Unsellable這個新NFT平台:

We built Unsellable precisely so we could offer instant liquidity for NFT tax loss harvesting, and so everyone could liquidate their unsellable NFTs and finally harvest the losses.

While quality NFT projects are still strong, there are hundreds of thousands of NFT projects that have been abandoned and/or lost all value and liquidity. That means millions of NFTs that hold unrealized losses; or better said, hundreds of millions in potential tax savings lost each year for lack of liquidity.

What happens to the unsellable NFTs we buy while creating savings for you? We are curating the world's largest collection of (worthless) NFTs - The Unsellable Collection. Every day the collection grows larger, with each of your contributions adding another sad cartoon giraffe or despondent primate on a sailboat, until it eventually becomes the ultimate artifact of the early days of web3.

收買爛銅爛鐵?Unsellable這個新NFT平台,就是專收購今天沒有市場價值的NFT,亦即是賣不出去的NFT。蝕賣,向原本藏家的NFT提供流動性之餘,更重要的是讓沒有市場的NFT重新確立市價。有市再有價,即使蝕賣,稅務上對某些投資者來說是有一定價值的。是的,NFT需要汰弱留強。對Unsellable這個新NFT平台來說,低價建立一個市價極低的NFT倉庫,加起來將來或可以轉化成一件價值更高的倉庫,這不但替NFT歷史一頁有系統地記錄下來,我更認為這是一個創意十足的嘗試。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0